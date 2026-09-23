Karriere im Libanon: Hinter den 1,3 Milliarden Dollar, die gefordert wurden, konzentriert sich der Kampf jetzt auf die Gültigkeit des Gesetzentwurfs

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Von 71 unbrauchbaren Aufträgen auf 1.509 an Finance übertragene Forderungen

Der heutige Konflikt zwischen dem Umweltministerium und Steinbrüchen beginnt nicht mit Tamara El Zein oder mit der aktuellen Debatte über eine mögliche Regierungsumbildung. Sie ist das Ergebnis eines Verfahrens, das seit mehr als 20 Jahren eröffnet ist, dem es dem Staat jedoch nie gelungen ist, die festgestellten Straftaten in tatsächlich erstattungsfähige Forderungen umzuwandeln. Die Neuheit von 2026 liegt genau in diesem Naturwandel. Die Verwaltung identifiziert nicht mehr nur Steinbrüche, misst die ausgebeuteten Flächen oder quantifiziert die Schäden. Sie begann, individuelle Wiederherstellungsaufträge an Finance zu senden.

Am 23. September wurden 1.509 Bestellungen in Höhe von über 1,3 Milliarden US-Dollar erteilt. Andere sollten noch eingerichtet werden, nachdem sie zusätzliche Daten von den internen Sicherheitskräften erhalten hatten. Es gingen jedoch keine Zahlungen ein. Mehrere Betreiber bestritten die Beträge vor der Verwaltung und den zuständigen Gerichten. Andere wandten sich an den Staatsrat gegen die von der Regierung angewandte Berechnungsmethode. Der Rechtsstreit hat daher das einzige politische Feld verlassen, das in eine gerichtliche Phase eingetreten ist, von der jetzt ein Großteil des Falls abhängt.

Die Zahl von 1,3 Milliarden muss von einer anderen Schätzung, über drei Milliarden Dollar, für alle Rechte, Schäden und Rehabilitationsverpflichtungen, die von der Verwaltung identifiziert wurden, unterschieden werden. Die beiden Beträge entsprechen nicht dem gleichen Verfahrensstadium. Die drei Milliarden stellen die Gesamtbewertung der den ermittelten Betrieben zugewiesenen Beträge dar. Die 1,3 Milliarden Dollar entsprechen bereits vorbereiteten und an Finance weitergeleiteten Aufträgen. Der Unterschied stellt daher nach dem Stand der verfügbaren Informationen keine Aufgabe von fast zwei Milliarden dar. Es entspricht hauptsächlich Dateien, die noch nicht alle den gleichen administrativen Weg zurückgelegt haben.

Diese Unterscheidung steht im Mittelpunkt der aktuellen Kontroverse. Sie erklärt auch, warum Tamara El Zein darauf besteht, dass die Dateien ordnungsgemäß ausgefüllt werden müssen, bevor sie übermittelt werden. Die Abteilung hatte bereits 71 Wiederherstellungsaufträge vor ihrer Ankunft ausgestellt. Sie hatten jedoch körperliche Defekte, die ihre normale Behandlung verhinderten. Die Episode erscheint den Beträgen lächerlich, aber sie fasst einen Teil des Problems zusammen: Seit Jahren hat der Staat beeindruckende Zahlen, ohne in der Lage zu sein, das Verwaltungsinstrument zu schaffen, um das Geld effektiv zu beanspruchen.

Das Problem stammt aus dem Jahr 2002, aber die Rechnung beginnt im Jahr 2004

Der wichtigste Rechtsrahmen für den Sektor stammt aus der Verordnung 8803 vom 4. Oktober 2002 in der später geänderten Fassung. Es organisiert die Ausbeutung von Karrieren und Brechern, sieht Genehmigungsverfahren vor und weist dem National Career Council und Brechern eine zentrale Rolle zu. Auf dem Papier muss die Nutzung von technischen, ökologischen und finanziellen Bedingungen bestimmt werden. In diesem Bereich arbeitete ein beträchtlicher Teil des Sektors anders.

Einige Betriebe setzten ihre Tätigkeit ohne ordnungsgemäße Genehmigung fort. Andere nutzten Genehmigungen, die für verschiedene Objekte ausgestellt wurden, einschließlich Operationen, die als Landverbesserungen präsentiert wurden. Einige haben autorisierte Oberflächen oder Volumen überschritten. Aufeinanderfolgende Regierungen haben auch vorübergehende Maßnahmen ergriffen, um bestimmte Aktivitäten fortzusetzen oder Bestände zu bewegen. Diese Abfolge von Ausnahmen führte allmählich zu einem Sektor, in dem die Regel existierte, aber ihre Anwendung war ausreichend diskontinuierlich, um unregelmäßige Situationen fortzusetzen.

Die rechtliche Wende kommt mit Artikel 61 des Finanzgesetzes 2019. Der Text verlangt die Verfolgung von Personen, die ein Land als Steinbruch, Sandstein oder Brecher ohne gesetzliche Genehmigung oder unter Verletzung ihrer Genehmigung ausgebeutet haben. Sie sieht die Zahlung von Steuern, Lizenzgebühren und anderen Beträgen vor, die für die Betriebsjahre ab 2004 zu zahlen sind, sowie die Erfüllung der Verpflichtungen zur Behebung von Umweltschäden.

Das Dekret 6569 vom Juli 2020 präzisierte die Modalitäten für die Umsetzung dieses Mechanismus weiter. Insbesondere mussten die extrahierten Mengen seit 2004 ermittelt werden. Diese Anforderung erklärt, warum die Datei nicht allein aus administrativen Aufzeichnungen bereinigt werden konnte: Es war notwendig, das, was extrahiert worden war, physisch zu rekonstruieren.

Die Armee lieferte das fehlende Stück: das Maß des ausgegrabenen Territoriums

Die Direktion für geographische Angelegenheiten der Armee führte dann umfangreiche Vermessungsarbeiten durch. Die ersten detaillierten Studien umfassten 1.235 Steinbrüche, die als signifikante Fälle von Abbau identifiziert wurden. Für jeden Standort könnte die Datenbank Koordinaten, Fläche, entnommenes Volumen, Art des Materials, Eigentum am Grundstück und, wenn die Informationen verfügbar waren, die Identität des Betreibers enthalten.

Das Ergebnis war zum ersten Mal eine nationale Maßnahme des Phänomens. Mehr als 15 Millionen Quadratmeter wurden ausgebeutet, ein Gebiet in der Nähe von drei Vierteln von Beirut. Das Fördervolumen betrug ca. 197 Mio. Kubikmeter. Die Standorte umfassten auch 149 Steinbrüche auf staatlichem Land.

Auf der Grundlage dieser Daten veröffentlichten das Umweltministerium und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen im Juni 2023 eine erste globale Schätzung: Mindestens 2,39 Milliarden US-Dollar wurden aus dem Sektor fällig. Diese Berechnung umfasste keine einzige Forderungskategorie. Es wurden verschiedene Elemente hinzugefügt: Steuern und Gebühren, regulatorische Kosten, Entschädigung für Umweltzerstörung und Rehabilitationskosten.

Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den alten Karrierediskussionen. Das Problem bestand nicht mehr nur darin, Ausbeutung ohne Lizenz zu sanktionieren. Es wurde möglich, Plot für Plot zu berechnen, was die Extraktion in Volumen dargestellt hatte und mehrere Kategorien von fälligen Summen beizufügen.

Die Arbeit wurde dann erweitert und korrigiert. Im Jahr 2026 verwies die Abteilung auf rund 1.506 Parzellen, die in den für die allgemeine Bewertung verwendeten Erhebungen enthalten waren. Die Zahl der Einziehungsanordnungen kann höher sein als die Zahl der Parzellen, da ein und dieselbe Anlage mehrere Verpflichtungen nach sich ziehen oder mehrere Zeiträume und Verantwortliche umfassen kann.

Nasser Yassin hatte die Rückforderung eingeleitet, war aber von der Identifizierung der Schuldner getroffen worden

Der erste konkrete Versuch, die theoretischen Milliarden in Einzelrechnungen umzuwandeln, begann unter Nasser Yassin. Ende 2024 wurden die ersten Minuten an die Betreiber gesendet. Die Abteilung begann mit rund 450 Karrieren mit einer Steuernummer beim Finanzministerium. Diese Standorte machten einen erheblichen Teil der größten Flächenbestände aus und konzentrierten bereits mehr als 550 Millionen US-Dollar an potenziellen Forderungen.

Diese erste Welle zeigt eines der am wenigsten sichtbaren Probleme in der Datei. Die Messung einer Karriere vom Himmel aus ist relativ einfach. Die rechtliche Identifizierung der Person, die zahlen muss, ist viel weniger.

Der Eigentümer des Grundstücks ist nicht unbedingt der Betreiber. Ein Unternehmen hat möglicherweise einen Teil des Zeitraums betrieben und wurde dann ersetzt. Eine Karriere kann aus verschiedenen sozialen Gründen gearbeitet haben. Einiges Land kann dem Staat oder den Gemeinschaften gehören. In anderen Fällen wird die Identität des Betreibers in den Steuerbemessungsgrundlagen nicht eindeutig angegeben.

Die Abteilung musste daher drei Dateien abgleichen, die nie für eine Zusammenarbeit konzipiert worden waren: die geografischen Aufzeichnungen der Armee, die Steuerdaten der Finanzen und die Informationen der Sicherheitskräfte über die Betreiber.

Es war diese Operation, die Tamara El Zein nach ihrer Ankunft im Ministerium im Jahr 2025 wieder aufnahm. Die Schuldendatei wurde nicht erstellt. Es erbte einen Mechanismus, der unter seinem Vorgänger eingeführt wurde, und verpflichtete sich dann, Dateien zu korrigieren, die in ihrer ursprünglichen Form nicht wiederhergestellt werden konnten.

Die Details der ersten 71 Bestellungen erklären, warum die Datei so spät war

Eines der aufschlussreichsten Elemente betrifft die ersten 71 Einziehungsanordnungen. Sie waren vor der Ankunft von Tamara El Zein gegründet worden, aber wesentliche Mängel verhinderten ihre normale Behandlung durch die Finanzverwaltung.

Die Abteilung erklärte, dass sie vermeiden wollte, diese Situation in großem Maßstab zu wiederholen. Sie hat daher die Akten mit der Direktion für geographische Angelegenheiten der Armee, dem Finanzministerium und den inneren Sicherheitskräften übernommen. Ziel war es, jede Operation mit einem Steuerzahler in Verbindung zu bringen und Dokumente zu erstellen, die nach den Regeln für die öffentliche Sammlung ausgeführt werden könnten.

Diese administrative Dimension ist weniger spektakulär als die Zahl von drei Milliarden, aber sie ist der eigentliche Punkt des Bruchs. Der Libanon hatte den Schaden bereits berechnet. Er hatte es versäumt, eine komplette Kette von der geografischen Erhebung bis zum Steuerschuldner aufzubauen.

Ab dem 23. September 2026 existiert dieser Kanal für 1.509 Bestellungen. Deshalb bewegt sich der Kampf jetzt auf die Gerichte zu.

Carrier bestreiten den Betrag nicht mehr: Sie greifen die Methode an

Die betroffenen Wirtschaftsbeteiligten leiteten verschiedene Arten von Abhilfemaßnahmen ein. Einige widersprachen der Abteilung. Andere haben sich an die zuständigen Gerichte gewandt. Ferner wurde beim Staatsrat Berufung gegen die Entscheidung der Regierung über die Methode zur Berechnung der beantragten Beträge eingelegt.

Der Streit bezieht sich insbesondere auf die Möglichkeit, heute Beträge in Höhe von Beständen aus dem Jahr 2004 geltend zu machen. Sie umfasst auch die Art und Weise, in der Volumen rekonstituiert wurden, die Identifizierung des verantwortlichen Unternehmers und die verschiedenen Komponenten der Forderung.

Auf dieser Grundlage wird die entscheidende Entscheidung getroffen. Wenn der Staatsrat den Berechnungsmechanismus für ungültig erklärt, werden nicht einige Rechnungen angefochten, sondern möglicherweise Teil der seit 2019 gebauten Architektur. Wenn hingegen der Mechanismus bestätigt wird, müssen die Betreiber ihre Akten einzeln anfechten und nicht den allgemeinen Grundsatz des Anspruchs.

Die Abteilung bereitete mehrere hundert Antworten auf Beschwerden mit seinem Rechtsteam und der Behörde des Justizministeriums vor. Der Fall ist nicht länger eine einfache Konfrontation zwischen dem Minister und den Karrierebesitzern. Es ist zu einem nationalen Verwaltungsstreit geworden, dessen Ausgang darüber entscheiden wird, ob Artikel 61 des Haushaltsgesetzes 2019 wirklich die Auswirkungen haben kann, für die es verabschiedet wurde.

Kuras Zementwerke bringen eine peinlichere Frage zurück: Können wir weiter graben, während wir alte Schulden anfechten?

Die Debatte nahm eine besonders heikle Wende im Norden. Am 21. September 2026 fragte der Ausschuss nach der Akte der Steinbrüche in den Zementwerken von Kura öffentlich, wie der Staat die Wiederaufnahme der Aushubarbeiten ermöglichen könne, wenn die finanziellen und ökologischen Forderungen der Betreiber noch ausstehen.

Das Problem ist ein separates Problem bei der Berechnung der Schulden. Muss der Staat eine neue Genehmigung von der Zahlung der für frühere Tätigkeiten beantragten Beträge abhängig machen?

Artikel 61 von 2019 wurde genau in einer solchen Logik konzipiert. Im Litani-Becken hatte die für den Fluss zuständige öffentliche Einrichtung bereits im Februar 2020 beantragt, die Anträge auf Erschließung und Verbringung von Vorräten auszusetzen, bis die betreffenden Betreiber die Umweltsteuern, -abgaben und -verpflichtungen aus dem Jahr 2004 gezahlt haben. Damit sollte verhindert werden, dass ein Wirtschaftsbeteiligter weiterhin wirtschaftlich von bereits gefördertem Material profitiert, während die diesem Betrieb entsprechenden Schulden unbezahlt blieben.

Sechs Jahre später kommt das Problem noch akuter zurück. Die Abteilung behauptet, die Schulden festgestellt zu haben. Die Betreiber bestreiten sie. Inzwischen brauchen die Zementindustrie und der Bausektor Rohstoffe.

Hier trifft die Umwelt direkt auf die Industriepolitik. Ein generelles Verbot kann die Lieferung von Zement und Zuschlagstoffen stören. Bedingungslose Genehmigung kann im Gegenteil viel von ihrer Macht aus dem Sammelmechanismus entfernen.

Steinbrüche sind kein Randsektor: Sie füttern Zement, Beton und öffentliche Arbeiten

Die Fähigkeit des Sektors, Regulierungsversuchen zu widerstehen, ist nicht nur auf mögliche politische Schutzmaßnahmen zurückzuführen. Sie nimmt auch ihren Platz in der Realwirtschaft ein.

Der Libanon kann nicht ohne Aggregate bauen. Zementpflanzen benötigen Kalkstein und andere Materialien. Beton, Straßen, Dämme und große Arbeiten verbrauchen erhebliche Mengen an Stein, Sand und Kies. Alle Betriebe abrupt ohne Alternativen zu schließen, würde das Problem sofort auf Bau- und Versorgungspreise verlagern.

Diese Abhängigkeit hat oft dazu beigetragen, Zwischengenehmigungen in dauerhafte Lösungen zu verwandeln. Mit jedem Schließungsversuch taucht das wirtschaftliche Argument wieder auf: Baustellen riskieren zu stoppen, der Preis für Zement oder Zuschlagstoffe steigt, Arbeitsplätze sind bedroht.

Das Ergebnis war ein System, in dem die wirtschaftliche Notwendigkeit des Materials regelmäßig genutzt wurde, um die Lösung des Umweltproblems zu verschieben.

Deshalb ist der aktuelle Fall schwieriger als eine Kampagne gegen « illegale » Karrieren. Gleichzeitig ist es notwendig, alte Forderungen zurückzufordern und eine zukünftige Extraktion zu organisieren, die mit den Regeln vereinbar ist. Ohne eine zweite Komponente wird das Land schnell zu den gleichen Ausnahmen zurückkehren.

Karrieremanagementplan bleibt schwach

Das Dekret von 2002 sah eine territoriale Organisation der Tätigkeit vor. Der Libanon hat es jedoch nie geschafft, ein nachhaltiges Modell zu stabilisieren, bei dem die Förderung in geeigneten Gebieten, außerhalb von Häusern und unter effektiver Überwachung konzentriert wird.

Diese Schwäche hat die Verbreitung verstreuter Betriebe gefördert.

Einige Steinbrüche haben sich in der Nähe von Dörfern entwickelt. Andere haben ganze Pisten grundlegend verändert. In mehreren Regionen gehen die Folgen über die Landschaft hinaus: Staub, schwere Nutzfahrzeuge, Lärm, Strömungsänderungen, Risiken für Grundwasser und Bodenzerstörung.

Das Problem besteht also in zweierlei Hinsicht. Die Erholung betrifft die Vergangenheit. Der Managementplan betrifft die Zukunft.

Selbst wenn der Staat die beantragten Beträge wieder einzieht, wird er nichts dauerhaft geregelt haben, wenn die gleichen außergewöhnlichen Genehmigungsmechanismen weiterhin neue irreguläre Betriebe hervorbringen.

In diesem Punkt nimmt die gegenwärtige Konfrontation eine politische Dimension an. Betreiber verteidigen nicht nur ihre früheren Schulden. Sie haben auch ein Interesse daran, die Regeln zu kennen, nach denen sie weiterarbeiten können.

Tamara El Zein behauptet, unter Druck zu stehen, aber die Autoren werden nicht identifiziert

Der Minister erkennt an, dass das Problem Druck erzeugt. Sie behauptet jedoch, dass sie nicht ablehnen möchte, und stellt die Verteidigung der Schulden als Verpflichtung gegenüber dem Finanzministerium dar.

Wir müssen hier aufhören, was etabliert ist und was nicht.

Die Existenz von Druck wird von Tamara El Zein selbst bestätigt. Andererseits erlauben die verfügbaren Informationen keine genaue Identifizierung der Autoren oder ihrer Form. Es gibt keine Beweise dafür, dass ein bestimmter Betreiber seine Abreise beantragt hätte. Es gibt auch keine Beweise dafür, dass ein bestimmter politischer Beamter eine Voraussetzung dafür ist, dass der Minister weiterhin eine Änderung der Inkassoaufträge aufrechterhält.

Die Reshuffle-Datei muss daher getrennt bleiben, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Der Name Tamara El Zein zirkuliert tatsächlich unter denen, die von einem Regierungswechsel betroffen sein könnten. Die Konfrontation mit Steinbrüchen füttert natürlich die Hypothese einer Verbindung. Aber Gleichzeitigkeit ist kein Beweis.

Die eigentliche Untersuchung besteht nun darin, herauszufinden, wer um seinen Ersatz bittet und warum.

Der beste Druckindikator wird die Trajektorie der Wiederherstellungsaufträge sein

Anstatt sofort einen politischen Führer hinter jeder Opposition zu suchen, gibt es einen konkreteren Weg, das Machtgleichgewicht zu verfolgen: zu beobachten, was mit den 1.509 Befehlen passiert.

Werden sie normalerweise von Finance registriert? Werden Rückforderungsverfahren eingeleitet? Bekommen Betreiber einen Aufenthalt? Setzen die Entscheidungen des Staatsrats den gesamten Mechanismus oder nur bestimmte Fälle aus? Werden Großschuldner neue Genehmigungen erteilt? Werden die Beträge neu verhandelt?

Diese Fragen werden dazu beitragen, den Druck viel besser zu messen als die Berichterstattung.

Wenn der Mechanismus trotz Berufungen fortgesetzt wird, wird es dem Ministerium gelungen sein, den Fall über die Person von Tamara El Zein hinaus zu institutionalisieren. Wenn im Gegenteil die administrative Behandlung langsamer wird, neue Genehmigungen sich vermehren und die Ansprüche allmählich reduziert werden, wird die Konfrontation eine andere Richtung eingeschlagen haben.

Das ist es auch, was eine Umformungssensibilität ermöglicht. Der Austritt eines Ministers sollte eine von der Verwaltung festgestellte Schuld nicht theoretisch ändern. Wenn sein Ersatz die Bearbeitung von Fällen verändert, wird es dann möglich sein, über ein politisches Thema zu sprechen, das direkt mit Karrieren zusammenhängt.

Die wirklich zu überwachende Zahl sind nicht mehr 3 Milliarden, sondern die erste Zahlung

Seit 2022 hat sich die öffentliche Debatte an Milliarden gewöhnt. Erste 2,39 Milliarden. Dann mehr als drei Milliarden, als die Dateien abgeschlossen wurden. Diese Beträge hatten eine wichtige Funktion: das wirtschaftliche Ausmaß des Phänomens zu zeigen.

Sie sind nicht mehr genug.

Im September 2026 ist der entscheidende Indikator viel einfacher: Es wurde noch kein Betrag unter den umstrittenen Aufträgen eingezogen.

Der Wechsel von Null auf die erste Zahlung wird daher signifikanter sein als eine neue Gesamtneubewertung.

Es wird festgestellt, dass ein Betreiber entweder seine Schulden akzeptiert oder seine Rechtsmittel erschöpft hat oder ein Vergleichsverfahren gemäß dem Gesetz abgeschlossen hat. Von da an wird der Mechanismus aufhören, nur noch theoretisch zu sein.

Es ist wahrscheinlich aus diesem Grund, dass der Kampf heute härter ist als im Jahr 2023. Damals veröffentlichte das Ministerium eine Studie. Im Jahr 2026 schickte er Rechnungen.