Libanon: Sonderkommission fordert Bankdaten für 11 Personen

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Die Sonderermittlungskommission der Libanesischen Bank forderte die im Libanon tätigen Banken und Finanzinstitute auf, innerhalb einer Woche detaillierte Informationen über Konten, Finanztransaktionen, Safes und andere Bankbeziehungen zu liefern, die direkt oder indirekt mit elf Personen und zwei Unternehmen verbunden sind. Das von Libnanews eingesehene Dokument vom 21. September 2026 basiert auf einer drei Tage zuvor getroffenen Entscheidung. Dazu gehören der ehemalige Gouverneur der Bank des Libanon, Riad Salamé, sein Bruder Raja Salamé, Marianne Hoayek, der ehemalige Präsident der Bank Audi Samir Hanna und Hassan Moukalled sowie das Unternehmen CTEX.

Der Umfang der Anfrage an den libanesischen Bankensektor ist besonders groß. In einem offiziellen Schreiben vom21. september 2026Sonderuntersuchungskommission, an die Bank of Lebanon (BDL) angeschlossen, fordert Banken und Finanzinstitute auf, nach Konten, Operationen, Polizei oder Safes zu suchen, die einer Reihe von natürlichen und juristischen Personen gehören.

Das Dokument wird von der Sonderuntersuchungskommission zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus geleitet. Es wird von seinem Generalsekretär unterzeichnet,Abdel Hafiz Mansour.

Dieser Ansatz beruht auf einem Beschluss der Kommission vom 30. Juni 201418. september 2026ausdrücklich in der mail erwähnt.

Sonderuntersuchungskommission setzt Frist von einer Woche

Der Antrag verlangt von den betroffenen Organen eine Antwortinnerhalb einer woche nach erhalt der post.

Sie müssen angeben, ob sie Konten, Transaktionen oder andere finanzielle Beziehungen im Zusammenhang mit den aufgeführten Personen und Gesellschaften unterhalten haben. Der Text bezieht sich auch auf Beziehungen, die indirekt, einzeln oder gemeinsam geführt werden.

Der gewählte Wortlaut beschränkt die Suche daher nicht auf Konten, die direkt im Namen der betroffenen Personen eröffnet werden. Sie verpflichtet die Finanzinstitute, ihre Daten zu überprüfen, um mögliche indirekte oder gemeinsame Beziehungen zu identifizieren.

Die Mail bittet auch um Berücksichtigunggeschlossene kontenAuch Verbringungen im Zusammenhang mit Safes müssen gesucht werden.

Wird eine Bankbeziehung festgestellt, muss das Institut der Kommission die entsprechenden Unterlagen übermitteln. Insbesondere verlangt der Text Jahresabschlüsse und verfügbare Unterlagen zu den betreffenden Transaktionen.

Die Informationen sollten in elektronischer Form mit einer Zusammenfassung der einzelnen Konten übermittelt werden. Insbesondere fordert die KommissionKontozusammenfassungtabellen im Excel-Format.

Zweck dieser Sammlung ist es, der Untersuchungsstelle einen konsolidierten Überblick über die finanziellen Beziehungen zu den gesuchten Personen zu geben, die über eine bestimmte Institution hinausgehen.

Riad Salamé, Raja Salamé und Marianne Hoayek

Die im Dokument enthaltene Liste enthält:11 natürliche personen und 2 unternehmen.

Unter ihnen erscheintRiad Salaméehemaliger Gouverneur der Bank von Libanon und sein BruderRaja SalaméundMarianne Hoayek, ehemaliger hochrangiger beitragszahler der zentralbank.

Diese drei Namen wurden bereits in mehreren Gerichtsverfahren und Finanzuntersuchungen im Libanon und in Europa erwähnt, die Operationen umfassten, die in den Jahren durchgeführt wurden, als Riad Salamé der Chef der Bank des Libanon war.

Ihre Anwesenheit in diesem neuen Bankantrag an sich macht es jedoch nicht möglich, eine Schlussfolgerung zur strafrechtlichen Verantwortung zu ziehen. Das Dokument, das an Banken gesendet wird, ist ein Maß für die Sammlung von Informationen. Dies ist kein Schuldurteil in der Ausstellung.

Diese Unterscheidung ist wichtig, während mehrere in dieser Woche veröffentlichte Informationen gleichzeitig auf Maßnahmen zum Einfrieren aller oder eines Teils der genannten Personen hinweisen. Das hier vorgelegte Schreiben vom 21. September betrifft insbesondereein ersuchen um bankinformationen und übermittlung von dokumenten.

Hassan Moukalled und CTEX sind ebenfalls auf der Liste

Die Sonderuntersuchungskommission zitiert ebenfallsHassan Ahmad Moukaledund gesellschaftCTEX Company für Exchange SALlibanesische börsengesellschaft.

Der Name Hassan Moukalled und der von CTEX waren bereits Gegenstand einer Entscheidung der Sonderuntersuchungskommission im Januar 2023. Damals hatte die Bank of Lebanon das Einfrieren von Konten angekündigt, nachdem sie in eine Sanktionsliste des US-Finanzministeriums aufgenommen worden waren.

Die Entscheidung vom Januar 2023 betraf Hassan Moukalled, seine Söhne Rani und Rayane Moukalled, CTEX und ein anderes Unternehmen. Hassan Moukalled hatte die amerikanischen Vorwürfe angefochten und angekündigt, dass er rechtliche Schritte einleiten wolle.

Das neue Dokument vom September 2026 ist daher Teil einer Akte für Hassan Moukalled und CTEX, die bereits vor mehr als drei Jahren zu Bankmaßnahmen im Libanon geführt hatte.

Zwei weitere Namen,André Samir MachnukundBachir Ibrahim Mansourim antrag vom 21. september erscheinen.

Samir Hanna unter den Betroffenen

Mail auch ZitateSamir Nicolas Hanna, ehemaliger vorsitzender des verwaltungsrats vonBank Audi.

Sein Name erscheint in einem Kontext, in dem die libanesischen Justizbehörden mehrere Finanztransaktionen untersuchen, die in der Zeit durchgeführt wurden, als Riad Salamé die Bank des Libanon leitete.

Getrennte Verfahren betrafen Finanzmechanismen und die Beziehungen zwischen der Zentralbank und bestimmten Banken oder Bankmanagern. Die Anwesenheit von Samir Hanna in der Post bedeutet nun, dass die Banken und Finanzinstitute, die die Informationen erhalten, die Informationen innerhalb des von der Kommission festgelegten Rahmens suchen und übermitteln müssen.

Auch dieser dokumentarische antrag stellt an sich keine verurteilung dar. Es ermöglicht der Sonderuntersuchungskommission, die finanziellen Beziehungen zu verfolgen und die für die Prüfung der betreffenden Akten erforderlichen Unterlagen zu sammeln.

Ein in Panama registriertes Unternehmen im Antrag

Die Liste enthält auchV Limited Investment Inc, dargestellt in dem dokument als corporation inPanama 30. August 2017.

Die Mail verbindet sich auch mit diesem Teil der DateiBassem Mahmoud Al-Hout.

Nach Berichten, die in der libanesischen Presse veröffentlicht wurden, sind dieses Unternehmen und einige damit verbundene Operationen Teil der Elemente, die in den Finanzunterlagen über die Zeit von Riad Salamé an der Spitze der Libanesischen Zentralbank untersucht wurden.

Die Kommission führt jedoch in ihrem Schreiben vom 21. September nicht auf die einzelnen Gründe für die Anwesenheit jeder Person oder jedes Unternehmens ein. Sie fordert die Finanzinstitute auf, die entsprechenden Bankbeziehungen zu suchen und die Elemente zu übermitteln.

Diese Einschränkung des Dokuments muss beibehalten werden: Die Liste legt den Umfang der Banksuche fest, enthält jedoch keine Angabe der Gebühren für jeden Namen.

Alaa Al-Khawaja und Mohammad Al-Hariri zitierten auch

Zwei weitere sind im Dokument aufgeführt:Alaa Mahmoud Abdel Rahman Al-KhawajaundMohammad Ahmad Mokhtar Al-Hariri.

Ihre Namen wurden in der libanesischen Presse mit Untersuchungen zu Finanztransaktionen und dem Erwerb von Beteiligungen im Bankensektor in Verbindung gebracht, insbesondere umBankMed.

In den letzten Monaten haben die libanesischen Justizbehörden verschiedene Schritte in Fällen im Zusammenhang mit Finanztransaktionen unternommen, die in der Zeit vor dem Zusammenbruch der Bank im Jahr 2019 durchgeführt wurden.

Der Brief der Sonderuntersuchungskommission fügt nun eine präzise dokumentarische Dimension hinzu: Die Banken müssen ihre Archive überprüfen und die Beziehungen gemäß den von der Kommission festgelegten Kriterien melden.

Samara Kazzi vervollständigt die Liste

Der Nachname im Dokument ist der vonSamara Kazzi, ein Journalist und Banker, der derzeit in der Schweiz lebt.

Seine Aufnahme in diesen Antrag hat in mehreren libanesischen Medien besondere Aufmerksamkeit erregt. Die veröffentlichten Informationen über die genauen Gründe für ihr Vorhandensein in der Akte bleiben jedoch fragmentiert.

Das konsultierte offizielle Dokument macht keine detaillierte Anklage gegen ihn. Es wird einfach unter denen platziert, für die die Kommission Bankenforschung sucht.

Eine Sammlung, die mehrere Jahre zurückreicht

Die historische Tiefe, die von Banken verlangt wird, ist einer der wichtigsten Aspekte der Post.

Die Kommission fordert nicht nur ein aktuelles Foto der Vermögenswerte. Sie sucht Daten, um die Geschichte der betreffenden Bankbeziehung zu rekonstruieren, auch wenn Konten geschlossen wurden.

Dieser Ansatz kann verwendet werden, um Stromgrößen zurückzuverfolgen, Gegenparteien zu identifizieren und in mehreren Instituten erfasste Transaktionen zu vergleichen. Es kann auch finanzielle Beziehungen hervorheben, die heute nicht mehr aktiv sind.

Die Anforderung von Excel-Dateien und standardisierten Zusammenfassungsblättern erleichtert den Abgleich von Informationen verschiedener Banken.

Die Sonderermittlungskommission spielt eine zentrale Rolle bei der libanesischen Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Sie erhält und analysiert Finanzinformationen und kann in Fällen, in denen die Prüfung von unter das Bankgeheimnis fallenden Daten erforderlich ist, nach libanesischem Recht tätig werden.

In diesem Fall hängt der nächste unmittelbare Schritt von den Antworten der empfangenden Banken und Finanzinstitute ab. Sie haben eine Woche nach Erhalt der Post Zeit, alle identifizierten Beziehungen anzugeben und die angeforderten Dokumente zu übermitteln.