Washington verschärft Beirut, das achte Treffen mit Israel im Herzen eines diplomatischen Arms

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US-Druck jetzt jenseits offizieller Erklärungen

Der diplomatische Austausch im Libanon tritt in eine heikle Phase ein. Hinter den öffentlichen Unterstützungsbekundungen für den libanesischen Staat weisen die Diskussionen in Washington auf präzisere Forderungen hin. Sie betreffen das staatliche Waffenmonopol, den Einsatz der Armee, die Lage im Süden und die Fortsetzung der Verhandlungen mit Israel. Eine Reihe von Informationen aus diplomatischen Kreisen beschreibt somit eine amerikanische Regierung, die nun auf konkrete Ergebnisse wartet, bevor sie ihre Unterstützung für Beirut fortsetzt.

Jüngsten Besuchern in Washington zufolge stellen amerikanische Beamte unter anderem die praktische Übersetzung der Entscheidungen der libanesischen Behörden zum Waffenmonopol in Frage. Das Problem würde sich daher nicht mehr auf formelle Verpflichtungen beschränken. Es würde ihre Anwendung auf dem Gebiet betreffen. Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Es erklärt einige der Schwierigkeiten, die jetzt die Beziehungen zwischen Beirut und Washington umgeben.

Die US-Regierung ist der Ansicht, dass die vom Libanon angekündigten Positionen zur staatlichen Autorität, zur Rolle der Armee und der Waffen von einem Zeitplan und nachprüfbaren Maßnahmen begleitet werden sollten. Diese Einschätzung wird von Quellen berichtet und stellt in den verfügbaren Dokumenten keine amerikanische Position dar, die in Form eines neuen Ultimatums formalisiert wurde. Es zeigt jedoch die Natur der Diskussionen hinter den Kulissen.

Die libanesischen Behörden haben ihnen eine weitere Priorität eingeräumt: die Wahrung der inneren Stabilität. Das Risiko interner Konfrontationen bleibt ein zentrales Element ihres Ansatzes. Der Staat versucht daher, voranzukommen, ohne eine Konfrontation zu provozieren, die den zivilen Frieden untergraben könnte. Genau diese Methode scheint Teil der Meinungsverschiedenheit mit Washington zu sein.

In den berichteten Austauschen unterscheiden einige US-Gesprächepartner zwischen sofortiger Stabilität und nachhaltiger Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Ihre Argumentation ist, dass die Aufrechterhaltung der Ruhe allein keine langfristige Politik sein kann. Sie glauben, dass Souveränität auch greifbare Veränderungen vor Ort bewirken muss. Dieser Ansatz stellt Beirut vor eine schwierige Gleichung: die Autorität des Staates zu stärken, ohne die Konfrontation zu verursachen, die libanesische Beamte vermeiden wollen.

Dieser Druck kommt, da die Armee bereits wichtige Verantwortungen im Süden übernimmt. Sie muss die Rückkehr der Bewohner begleiten, die Sicherheit aufrechterhalten und in den von militärischen Operationen betroffenen Gebieten tätig werden. Die libanesischen Behörden bestehen auch auf der Fortsetzung der israelischen Operationen und ihrer Folgen. Sie weigern sich daher zuzulassen, dass die Frage der Souveränität ausschließlich durch libanesische Verpflichtungen angegangen wird.

Der Süden im Zentrum der Washington-Beirut-Unstimmigkeit

Die verfügbaren Informationen zeigen, dass der Süden zum Hauptfeld geworden ist, auf dem politische Verpflichtungen bewertet werden. Washington wünscht sich messbare Ergebnisse. Beirut antwortete, dass die Situation nicht von den israelischen Operationen, der israelischen Präsenz in bestimmten Gebieten und der Zerstörung, die die Rückkehr der Bewohner erschwerte, getrennt werden könne.

Ein weiterer Streitpunkt ergibt sich bei der Bewertung der ersten Experimente, die in bestimmten Bereichen durchgeführt wurden. Nach Informationen, die von Besuchern in Washington berichtet wurden, berichtete Israel, dass amerikanische Beamte eine negative Lektüre dieser Erfahrungen erhalten hatten. Er behauptete unter anderem, dass Mitglieder und Führungskräfte der Hisbollah in bestimmte Sektoren zurückgekehrt seien. Der Libanon bestreitet diese Darstellung und ist der Ansicht, dass bestimmte israelische Behauptungen dazu dienen, den diplomatischen Fortschritt zu verzögern und den militärischen Druck aufrechtzuerhalten.

Der Streit beschränkt sich daher nicht auf die vor Ort beobachteten Tatsachen. Es geht auch um ihre Auslegung. Für Israel würden einige Entwicklungen zeigen, dass die gegenwärtigen Mechanismen nicht ausreichen. Für die libanesischen Behörden können israelische Anschuldigungen nicht ohne Überprüfung akzeptiert werden und dürfen nicht zu einem Vorwand für die Fortsetzung von Operationen werden.

Die libanesische Armee selbst verteidigte ihre Aktion und wies die Vorwürfe ihrer Rolle zurück. Sein Kommando besteht auf dem Zusammenhalt der Institution, ihrer Präsenz vor Ort und ihrer Mission, alle Libanesen zu schützen. Das geht über die militärische Dimension hinaus. Sie wirkt sich unmittelbar auf die Glaubwürdigkeit des Staates in einer Phase aus, in der seine ausländischen Partner ihn ausdrücklich auffordern, seine Institutionen zu stärken.

Die amerikanischen Fragen würden sich nicht auf den Süden beschränken. Nach den gleichen Informationen hinter den Kulissen würden auch Fragen zu Waffen in der Region Beirut gestellt. Das vorgebrachte Argument ist anders: Nicht alle diese Waffen können durch Konfrontation mit Israel gerechtfertigt werden. Diese Ausweitung der Debatte zeigt, dass die Frage des Waffenmonopols von Washington als nationale Angelegenheit und nicht als ausschließliches Grenzproblem angesehen wird.

Beirut sieht sich daher mit zwei gleichzeitigen Anträgen konfrontiert. Der erste betrifft die territoriale Kontrolle. Der zweite betrifft die Wiederaufnahme des diplomatischen Prozesses mit Israel. Diese beiden Fälle sind nun eng miteinander verbunden.

Eine achte Sitzung geplant, aber immer noch ohne endgültigen Zeitplan

Die Möglichkeit eines achten Treffens zwischen Libanon und Israel ist ein weiteres zentrales Element der Gespräche. Es gibt mehrere Berichte über einen Entwurf eines neuen Treffens, das manchmal als drittes Treffen in Rom vorgestellt wird. Anfang Oktober wurde erwähnt. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass ein endgültiger Termin festgelegt wurde.

Diese Vorsicht ist wichtig. Die Existenz von Diskussionen über ein neues Treffen bedeutet nicht, dass es stattfindet. Die Verhandlungen gehen weiter und mehrere Hindernisse bleiben bestehen.

Insbesondere soll verhindert werden, dass der Verhandlungsmechanismus in eine Form der Lähmung verfällt. Ein neues Treffen würde den Kanal zwischen den Parteien offen halten und die verbleibenden ungelösten Probleme wieder aufnehmen. Es würde auch den Vereinigten Staaten die Möglichkeit geben, weiterhin als Vermittler zu agieren.

Der israelische Wahlkalender belastet diese Diskussionen jedoch. Die aus den zuständigen Kreisen gesammelten Informationen beschreiben eine israelische Regierung, die besonders auf die innenpolitischen Konsequenzen von Zugeständnissen oder Maßnahmen achtet, die als Rückschlag dargestellt werden könnten. Die israelischen Wahlen werden somit zu einem zusätzlichen Faktor in einer bereits komplexen Verhandlung.

Es wäre jedoch übertrieben, zu dem Schluss zu kommen, dass der Prozess bis zur Wahl ausgesetzt wurde. Die verfügbaren Quellen sprechen statt Hindernisse und Unsicherheiten. Sie stellen nicht fest, dass eine förmliche Sicherstellungsentscheidung getroffen wurde.

Ein Treffen zwischen libanesischen und israelischen Vertretern im US-Außenministerium hätte auch die Tiefe der Differenzen verdeutlicht. Nach den berichteten Informationen reichte die israelische Seite eine lange Reihe von Beschwerden über libanesische Verstöße ein. Diese Lektüre hilft, die Organisation einer neuen Sitzung zu komplizieren.

Auf der libanesischen Seite ist der Einsatz anders. Beirut möchte, dass die Diskussionen Ergebnisse zu Themen liefern, die sein Territorium und seine Bevölkerung direkt betreffen. Die Behörden verweisen auf die Einstellung der Operationen, den israelischen Rückzug, die Rückkehr der Bewohner, die umstrittenen Punkte und die Behandlung der Frage der Gefangenen. Sie lehnen es ab, den Prozess nur auf die Berücksichtigung israelischer Forderungen zu reduzieren.

Das achte mögliche Treffen wird also zwischen zwei Logiken genommen. Washington versucht, einen Diskussionsmechanismus aufrechtzuerhalten. Israel betont seine Sicherheitsbedenken. Der Libanon seinerseits fordert konkrete Partner auf, zu zeigen, dass der diplomatische Weg tatsächlich zu Ergebnissen führt.

Internationale Hilfe zwischen politischer Unterstützung und neuen Anforderungen

Diese Verhandlungen ergänzen einen weiteren Hebel: die internationale Hilfe. Die in Washington gesammelten Informationen deuten darauf hin, dass die künftige Unterstützung zunehmend an die von den libanesischen Behörden tatsächlich ergriffenen Maßnahmen gekoppelt werden könnte. Auch hier sollte dieser gemeldete Trend von einer einzigen offiziellen Bedingung unterschieden werden, die von allen libanesischen Partnern angekündigt worden wäre.

Der Klimawandel tritt jedoch in mehreren Fällen auf. Bei der Vorbereitung der internationalen Unterstützung für Armee und Sicherheitskräfte bleibt das Interesse ausländischer Partner real. Aber die Diskussionen betreffen jetzt auch, was der libanesische Staat selbst leisten muss.

Auch Frankreich scheint seine Position dieser Logik näher gebracht zu haben. Paris unterstützte die Idee einer internationalen Mobilisierung für den Libanon und arbeitet weiterhin an der Hilfe für die Armee. In den gesammelten Informationen ist die Wirtschaftshilfe jedoch zunehmend mit Reformen und dem Aufbau von Institutionen verbunden.

Diese Entwicklung ist wichtig für Beirut. Lange Zeit hat die internationale Gemeinschaft ihre Unterstützung oft mit der Notwendigkeit begründet, den Zusammenbruch des Landes zu verhindern. Die Logik, die heute erscheint, ist eine andere. Die Partner wollen nach wie vor Stabilität bewahren, fordern aber parallel dazu institutionelle, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Ergebnisse.

Der Libanon hat jedoch Argumente. Sie erinnert an die zunehmende Verantwortung der Armee, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die Zerstörung im Süden und die Kosten des Wiederaufbaus. Es kann auch darauf hinweisen, dass die Stärkung des Staates internationale Ressourcen erfordert. Eine Institution, die mehr verlangt, muss für die Erfüllung ihrer Aufgaben gerüstet werden.

Deshalb wird die Debatte über die Hilfe zirkulär. Partner fragen nach Ergebnissen, bevor sie ihre Unterstützung erhöhen. Beirut antwortete, dass einige Ergebnisse mehr Unterstützung erforderten. Bei allen Verhandlungen geht es jetzt darum, diesen Widerspruch zu überwinden.

Das Treffen mit Marco Rubio und die Suche nach einem Release

Nawaf Salams Bemühungen in den Vereinigten Staaten sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Der Premierminister will den Libanon in den Mittelpunkt der regionalen und internationalen Konsultationen stellen. Ihre Treffen sollten auch die direkte Präsentation der Position Beiruts zur Lage im Süden, zur Zukunft der internationalen Präsenz und zum Wiederaufbau ermöglichen.

Das angekündigte Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio ist ein wichtiger Moment in dieser Sequenz. Es ist beabsichtigt, die Akten, in denen sich die Diskrepanzen angesammelt haben, direkt anzusprechen. Insbesondere besteht das libanesische Ziel darin, das amerikanische Engagement für Verhandlungen aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass der Prozess einfach auf den israelischen Kalender verschoben wird.

Beirut versucht auch, Washington davon zu überzeugen, dass eine Strategie, die ausschließlich auf Druck basiert, den gegenteiligen Effekt der angestrebten erzielen könnte. Die libanesischen Behörden müssen ein fragiles internes Gleichgewicht berücksichtigen. Eine von außen aufgezwungene Beschleunigung könnte politische Spannungen anheizen, da der Staat versucht, seine Autorität zu stärken.

Washington hat jedoch seine eigenen Prioritäten. Die berichteten Informationen zeigen, dass die US-Regierung den Fortschritt durch Maßnahmen messen will. Die Aufrechterhaltung des Dialogs schließt daher einen erhöhten Druck nicht aus.

In diesem Zusammenhang wird das neue Treffen mit Israel zum Test. Wenn es steht und Fortschritte erzielt, wird Beirut in der Lage sein, die Idee zu verteidigen, dass die Diplomatie weiterhin in der Lage ist, die Situation vor Ort zu verändern. Wenn sich die militärischen Operationen verzögern, werden die libanesischen Behörden es schwieriger finden, eine Verhandlungsstrategie zu rechtfertigen.

Es geht also weit über das Datum einer achten Sitzung hinaus. Es geht um die Glaubwürdigkeit des Mechanismus selbst.

Eine Verhandlung, bei der jede Partei die erste Geste der anderen verlangt

Das Haupthindernis erscheint schließlich in der Reihenfolge der Stufen. Washington will konkrete libanesische Maßnahmen. Israel verknüpft seine Rückzugs- und Sicherheitsentscheidungen mit den Entwicklungen vor Ort. Im Gegenteil, Beirut glaubt, dass es schwierig ist, neue Realitäten durchzusetzen, solange die israelischen Operationen fortgesetzt werden und die Verpflichtungen in Bezug auf libanesisches Territorium nicht umgesetzt werden.

Jeder erwartet also eine erste Geste des anderen.

Für die libanesischen Behörden würden ein israelischer Rückzug und eine Reduzierung der Operationen dem Staat ein günstigeres Umfeld bieten, um seine Autorität zu stärken. Für Israel ist die vorherige Stärkung dieser Autorität eine Sicherheitsbedingung. Für Washington ist die Frage, eine Kette zu schaffen, um beides zu bekommen.

Genau das sollte das achte Treffen versuchen zu entsperren. Seine Bedeutung liegt nicht nur in der Aufrechterhaltung eines diplomatischen Kanals. Sie muss zeigen, ob noch die Möglichkeit besteht, parallele Maßnahmen zu organisieren: Libanesische Vorstöße vor Ort, israelische Maßnahmen im Gegenzug und amerikanische Garantien, um eine weitere Auflösung zu verhindern.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt weisen die verfügbaren Dokumente nicht darauf hin, dass ein solcher Kompromiss erzielt wurde. Im Gegenteil, sie zeigen noch entfernte Positionen und zunehmenden Druck.

Der Libanon tritt somit in eine Zeit ein, in der seine Partner mit den allgemeinen Verpflichtungen nicht mehr zufrieden zu sein scheinen. Gleichzeitig wollen libanesische Beamte vermeiden, dass die Forderung nach Beschleunigung zu einem internen destabilisierenden Faktor wird. Zwischen diesen beiden Imperativen ist nun ein wesentlicher Bestandteil der Beziehungen zu Washington und der Fortsetzung des Dialogs mit Israel.

Die Frage des achten Treffens kristallisiert diese Spannung. Ihre mögliche Beibehaltung Anfang Oktober wäre ein Zeichen der Kontinuität, aber noch kein Durchbruch. Seine verlängerte Verschiebung würde stattdessen Fragen über die Zukunft des Prozesses verstärken. In beiden Fällen bleibt der eigentliche Indikator derselbe: die Fähigkeit der Verhandlungen, überprüfbare Veränderungen vor Ort zu bewirken, anstatt eine neue Abfolge von Treffen ohne sofortige Wirkung.