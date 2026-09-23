Sechs Monate, um das Vakuum im Südlibanon zu vermeiden: die Unterseite des Übergangsszenarios nach UNIFIL

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Eine Formel zirkuliert in New York, ohne ein Abkommen zu sein

In den diplomatischen Austauschen, die der Zukunft des Südlibanon gewidmet sind, kursiert ein Kompromissvorschlag: die Verlängerung der Mission der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon um sechs Monate, um ein Sicherheitsvakuum zu vermeiden, während den verschiedenen Parteien Zeit gegeben wird, den Mechanismus für ihren Nachfolger zu definieren. Mehrere diplomatische Quellen beziehen sich auf diese Formel vom 23. September 2026. Aber das Gefolge von Premierminister Nawaf Salam bringt eine wesentliche Nuance mit sich: Zu diesem Zeitpunkt gäbe es keinen umfassenden und vereinbarten Plan für eine Verlängerung um sechs Monate. Was bestätigt wird, ist der libanesische Wille, eine internationale Präsenz unter der Ägide der Vereinten Nationen im Süden aufrechtzuerhalten.

Dieser Unterschied ist zentral. Es wird vorgeschlagen, dass die sechs Monate vorerst eine Formel darstellen, die mit den verschiedenen Akteuren diskutiert oder sogar getestet wurde, und nicht einen endgültig ausgehandelten Kompromiss.

Die Konsultationen in New York versuchen, eine Gleichung zu lösen, die dringend geworden ist. Das derzeitige Mandat der UNIFIL endet Ende 2026. Libanon ist jedoch der Ansicht, dass die Sicherheitsbedingungen keinen internationalen Rückzug mit anschließendem Zeitraum ohne Überwachungsmechanismus erlauben. Gleichzeitig diskutieren die betroffenen Staaten bereits über die Art eines Übernahmemechanismus.

Die Position von Nawaf Salam besteht daher darin, zwei Probleme zu trennen. Die erste ist sofort: Verhindern Sie ein Vakuum am 1. Januar 2027. Die zweite ist komplexer: zu bestimmen, welche internationale Struktur dann funktionieren kann, mit welchem Mandat, welche Kräfte, welche Teilnehmerländer und welche Beziehungen zur libanesischen Armee.

Die sechs Monate würden es ermöglichen, diese beiden Kalender genau zu trennen.

Ein offizieller libanesischer Brief an die Vereinten Nationen

Beirut begnügte sich nicht mit informellen Diskussionen. Nach vorliegenden Informationen erhielten die Vereinten Nationen einen offiziellen libanesischen Brief, in dem die Fortsetzung oder Verlängerung der internationalen Mission gefordert wurde. Dies bestätigt, dass der Grundsatz der internationalen Kontinuität zu einer offiziellen Position geworden ist.

Der genaue Wortlaut der Lösung wird jedoch noch diskutiert. Eine erste Option wäre die Erneuerung der Mission. Wenn dies nicht möglich ist, könnte eine begrenzte sechsmonatige Verlängerung die Übergangslösung sein. Eine dritte Option wäre die Schaffung eines neuen internationalen Mechanismus.

Diese Architektur erklärt, warum die verfügbaren Informationen widersprüchlich erscheinen können, ohne notwendigerweise zu sein. Diplomatische Quellen beziehen sich auf eine Verlängerung um sechs Monate. Gleichzeitig weist das Gefolge des Premierministers darauf hin, dass noch keine solchen umfassenden Vorschläge vereinbart wurden.

Es kann daher ein Arbeitsszenario sein, das den verschiedenen Hauptstädten vorgelegt wird, bevor es möglicherweise in einen offiziellen Vorschlag umgewandelt wird.

Auch der internationale Kalender spielt eine Rolle. Offiziellen Quellen zufolge sieht der Libanon eine endgültige Entscheidung über die Zukunft des Mechanismus nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten und Israel und nach einer Klärung des Konflikts zwischen Washington und Teheran vor. Ein zusätzlicher Zeitraum von sechs Monaten würde es ermöglichen, die strukturelle Entscheidung auf ein potenziell anderes regionales Umfeld zu verschieben.

Diese Erwartung birgt jedoch ein Risiko: Während die Diplomatie über zukünftige Architektur verhandelt, entwickeln sich militärische Realitäten vor Ort weiter.

Dreißig israelische Positionen erschweren das Rückzugsszenario

Die militärische Situation ist genau das Haupthindernis für einen einfachen Übergang.

Nach Angaben der UNIFIL sind israelische Streitkräfte in etwa 30 Militärpositionen in verschiedenen Gebieten des Südlibanon präsent. Unter diesen wären acht befestigte Positionen.

Vor der neuen Konfrontation wurden fünf israelische befestigte Positionen in der Nähe und nördlich der Blauen Linie identifiziert. Drei neue befestigte Positionen wurden Berichten zufolge im Jahr 2026 beobachtet.

Diese Einrichtungen würden etwa zwanzig temporäre militärische Positionen hinzufügen, die in einem sogenannten sicheren Bereich installiert sind. Nach vorliegenden Informationen kann dieses Gebiet in bestimmten Gebieten bis zu zehn Kilometer tief im libanesischen Hoheitsgebiet liegen.

Diese Daten verändern die Natur der UNIFIL-Diskussion grundlegend. In der Debatte geht es nicht nur darum, eine internationale Truppe nach Abschluss ihres Mandats zu ersetzen. Die Frage der Besatzung, der israelischen Militärpositionen und der Bewegungsfreiheit der libanesischen Armee bleibt offen.

Für Beirut dient die Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz daher mehreren Zwecken: Überwachung, Kommunikation zwischen den Parteien, Dokumentation von Vorfällen und Unterstützung beim Einsatz der Armee.

Nawaf Salam stellte diese Forderungen in New York und betonte gleichzeitig den vollständigen israelischen Rückzug, die Stärkung der Fähigkeiten der Armee und die Rückkehr der Bewohner in die südlichen Orte.

Nawaf Salam sucht Kontinuität unter UN-Flagge

Bei seinem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres betonte Nawaf Salam die Notwendigkeit, nach der UNIFIL eine internationale Präsenz im Süden aufrechtzuerhalten.

Der verwendete Wortlaut ist wichtig. Der Premierminister fordert nicht nur die Beibehaltung ausländischer Beobachter. Er hoffte, dass diese Präsenz unter dem Deckmantel der Vereinten Nationen bleiben würde. Sie sollte Überwachungs-, Berichterstattungs- und Kommunikationsmissionen durchführen und gleichzeitig zur Stabilität und Entsendung der libanesischen staatlichen Behörde beitragen.

Diese Position zeigt, dass Beirut keine multinationale Truppe automatisch als akzeptablen Ersatz ansieht.

Die Berichterstattung der Vereinten Nationen bietet einen politischen und rechtlichen Rahmen, der sich von dem einer Koalition von Ländern unterscheidet, die außerhalb der Organisation gebildet werden. Es erlaubt dem Libanon auch, die internationale Präsenz als Unterstützung für die Autorität des Staates und nicht als Ersatz dafür darzustellen.

Diese Unterscheidung wird umso wichtiger, als Nawaf Salam gleichzeitig die Bereitschaft der Regierung bekräftigt, Waffen und die Entscheidung über Krieg und Frieden unter die ausschließliche Autorität des Staates zu stellen.

Die libanesische Strategie basiert auf zwei parallelen Bewegungen: Stärkung der Armee als wichtigster Sicherheitsakteur und Aufrechterhaltung der internationalen Abdeckung während der Periode ihrer Expansion.

Türkei eröffnet neuen Weg

Die Türkei ist direkt in die Nach-Final-Diskussion eingetreten.

Während seines Treffens mit Nawaf Salam in New York sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass eine internationale Initiative erforderlich sei, um die derzeitige Truppe zu ersetzen. Er bestätigte auch die Bereitschaft seines Landes, seine Unterstützung für den Libanon fortzusetzen.

Die türkische Formulierung bleibt jedoch allgemein. Es gibt keine vollständigen Angebote aus Ankara, eine türkische Truppe als Ersatz für UNIFIL einzusetzen.

Es ist daher notwendig, die türkische Unterstützung für die Idee eines internationalen Mechanismus für eine mögliche türkische Militärbeteiligung zu unterscheiden, der nicht etabliert ist.

Die Türkei ist jedoch auf mehreren Ebenen am Dossier Süd beteiligt. Die Diskussionen konzentrierten sich auf Fertighäuser für die Bewohner, Rückkehr in die Dörfer, Wiederaufbau und Infrastruktur. Kooperationsprojekte in den Bereichen Energie, Verkehr und regionale Verbindungen werden ebenfalls erwähnt.

Diese Präsenz könnte Ankara eine Rolle in der Stabilisierungsphase geben, ohne die genaue Form seiner Sicherheitsverpflichtung vorwegzunehmen.

Jordanien unterstützt auch die Idee einer Ersatzmacht

König Abdullah II von Jordanien diskutierte auch mit Nawaf Salam die Frage der internationalen Vereinbarungen, um UNIFIL zu folgen.

Die Diskussionen konzentrierten sich auf die Notwendigkeit, ein Vakuum nach dem Ende der Mission zu vermeiden. Jordanien unterstützt auch die libanesische Armee und beteiligt sich an den Bemühungen, internationale Unterstützung für Sicherheitsinstitutionen zu mobilisieren.

Die Annäherung zwischen Beirut, Ankara und Amman an die Notwendigkeit internationaler Kontinuität ist politisch wichtig. Es reicht jedoch nicht aus, eine Kraft zu schaffen.

Damit eine neue Regelung entstehen kann, müssen das Mandat, die Einsatzregeln, die Personalausstattung, die Finanzierung und die Truppen beitragenden Staaten festgelegt werden.

Es wird auch notwendig sein zu wissen, ob Israel seine Anwesenheit akzeptieren wird und unter welchen Bedingungen.

Hier macht die Sechs-Monats-Formel Sinn. Es würde Zeit geben, diese Parameter zu verhandeln, ohne eine sofortige Unterbrechung der internationalen Präsenz zu verursachen.

Paris will Rolle im Südlibanon behalten

Frankreich bleibt in dieser Frage besonders aktiv. Nach vorliegenden Informationen sollte Emmanuel Macron eine Sitzung des Sicherheitsrates leiten, die dem Nahen Osten gewidmet war, wobei der Libanon zu den diskutierten Themen gehörte. Die Frage der UNIFIL und die Frage der Ersatztruppe sollten einen wichtigen Platz einnehmen.

Paris versucht, das europäische Engagement in der Sicherheitsarchitektur des Südens aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz ist von besonderer Bedeutung, da sich die Rolle Frankreichs in den Überwachungsmechanismen des libanesischen Falls in den letzten Monaten weiterentwickelt hat.

Frankreich hatte sich neben den Vereinigten Staaten, dem Libanon, Israel und der UNIFIL am Mechanismus zur Überwachung des Waffenstillstands beteiligt. Nachfolgende Entwicklungen und direkte Verhandlungen stärkten jedoch Washingtons Platz.

Der künftige internationale Mechanismus wird daher auch zu einer Frage der Rollenverteilung zwischen westlichen Partnern.

Eine Truppe mit einer starken europäischen Komponente würde Paris die Möglichkeit bieten, eine operative Präsenz aufrechtzuerhalten. Eine Formel, die in erster Linie von Washington kontrolliert wird, würde ein ganz anderes Gleichgewicht erzeugen.

Washington ist das größte Unbekannte

Die amerikanische Position bleibt entscheidend.

Die im libanesischen Fall gesammelten Informationen zeigen, dass Washington seine Kontrolle über die Verhandlungs- und Überwachungsmechanismen für den Süden schrittweise verstärkt hat. Die Vereinigten Staaten unterstützen direkte Verhandlungen zwischen dem Libanon und Israel. Sie sind daher von zentraler Bedeutung für jede Diskussion über die künftigen Sicherheitsvorkehrungen.

Die achte Runde der libanesisch-israelischen Verhandlungen wird im Oktober 2026 erwartet. Am 23. September hatte Beirut jedoch noch kein konkretes Datum oder eine formelle Einladung des amerikanischen Bürgerbeauftragten erhalten.

Diese Abwesenheit fügt zusätzliche Unsicherheit hinzu.

Die Vereinigten Staaten könnten denken, dass die direkten Mechanismen, die sie sponsern, ausreichen, um einen Teil der politischen Funktionen zu erfüllen, die früher von einer breiteren internationalen Präsenz ausgeübt wurden. Ein solcher Ansatz würde nicht unbedingt der libanesischen Präferenz für die UN-Berichterstattung entsprechen.

Die Debatte konzentriert sich daher weniger auf das abstrakte Bedürfnis nach Aufsicht als auf ihre Architektur.

Wer schaut zu? Unter welchem Mandat? Wer vermittelt die Vorfälle? Was bleibt von den Vereinten Nationen? Welche Rolle spielt Washington? Und welche Autonomie behält der Libanon in diesem Mechanismus?

Israel zwingt auch seine Realitäten vor Ort auf

Während dieser Gespräche setzt Israel seine Operationen im Süden fort.

Artilleriebombardierungen, Gebäudezerstörung, Hausbrände und Bewegung von Militärfahrzeugen wurden in mehreren Bereichen berichtet. Das Khiam-Gebiet ist eines der Gebiete, in denen die israelische Militärpräsenz weiterhin sichtbar ist.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz behauptete auch, dass die israelische Armee in sicheren Gebieten im Libanon, Syrien und Gaza stationiert sei.

Diese Situation schafft eine Asymmetrie zwischen diplomatischer und militärischer Zeit.

Die Verhandlungsführer diskutieren über einen zukünftigen Sicherheitsmechanismus. Im Feld können neue Positionen allmählich dauerhaft werden. Je länger diese Situation anhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass die künftige internationale Vereinbarung eine vollendete Tatsache bewältigen muss, anstatt einen Rückzug zu überwachen.

Dies ist eines der wichtigsten libanesischen Anliegen.

Eine internationale Präsenz nach der UNIFIL wäre begrenzt, wenn sie ohne eine Regelung der Frage der israelischen Positionen und ohne ausreichende Einsatzfreiheit für die libanesische Armee intervenieren würde.

Die Rolle der libanesischen Streitkräfte im Zentrum aller Formen

Keines der diskutierten Szenarien sieht offiziell eine internationale Truppe vor, um die libanesische Armee dauerhaft zu ersetzen.

Im Gegenteil, Beiruts Position besteht darin, den Einsatz der Armee zu verstärken und den Staat zur zentralen Sicherheitsbehörde im Süden zu machen.

Die Regierung stellt damit die internationale Präsenz als Begleitung dar.

Diese Unterscheidung reagiert auch auf die Kritik, dass eine Erweiterung der UNIFIL den Moment verzögern würde, in dem der Staat allein die Verantwortung für die Grenzsicherheit übernimmt. Für Beirut sind die beiden Ziele nicht widersprüchlich: Die Stärkung der Armee muss fortgesetzt werden, während ein internationaler Mechanismus das Risiko einer Konfrontation verringert und die notwendige Kommunikation gewährleistet.

UNIFIL selbst behauptet, dass seine Rolle die politischen Entscheidungen der Parteien nicht ersetzen kann. Sein Befehl ist der Ansicht, dass die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 die Grundlage für dauerhafte Stabilität bleibt.

Die internationale Mission kann daher die Kommunikation beobachten, berichten und erleichtern. Sie allein kann keine Verordnung vorschreiben.

Das Sechs-Monats-Pufferperioden-Szenario

In diesem Zusammenhang erscheinen die sechs Monate weniger als neue Strategie als als Pufferperiode.

Sie würden drei gleichzeitige Unterbrechungen vermeiden: den Abzug der UNIFIL, das Fehlen einer Ersatztruppe und eine libanesische Armee, die sich immer noch in einer instabilen militärischen Situation befindet.

Dieser Zeitraum könnte es auch ermöglichen, über die Zusammensetzung einer neuen Vereinbarung zu verhandeln.

Eine europäische Truppe? Eine leichtere Beobachtungsmission der Vereinten Nationen? Eine multinationale Struktur mit mehreren Ländern? Ein verstärkter Überwachungsmechanismus rund um die libanesische Armee? Die Quellen vom 23. September geben einer Formel noch keinen Vorrang.

Sie zeigen vor allem, dass mehrere Vorschläge im Umlauf sind.

Die Verlängerung um sechs Monate würde also Zeit sparen. Aber Zeit zu sparen ist nur dann sinnvoll, wenn diese Verzögerung tatsächlich eine neue Architektur ermöglicht.

Eine offensichtliche Meinungsverschiedenheit, die den wahren Stand der Verhandlungen offenbart

Der aufschlussreichste Punkt bleibt schließlich die Divergenz zwischen diplomatischen Informationen und der Position, die von Nawaf Salams Gefolge vermittelt wird.

Auf der einen Seite sprechen mehrere Quellen eindeutig von einem sechsmonatigen Kompromiss. Sie präsentieren diese Dauer als eine Lösung, die das Vakuum vermeiden und die Verhandlung eines Nachfolgers ermöglichen soll.

Auf der anderen Seite erklärt das Gefolge des Premierministers, dass es keinen vollständigen und abgeschlossenen Vorschlag für eine sechsmonatige Verlängerung gibt. Die libanesische Forderung konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz.

Beide Versionen können in Einklang gebracht werden, wenn sich die Sechs-Monats-Formel noch in der diplomatischen Konsultationsphase befindet.

Es wäre dann ausreichend fortgeschritten, um zwischen den Akteuren zu zirkulieren, aber nicht ausreichend verhandelt, um von Beirut als Abkommen formell angenommen zu werden.

Genau das macht die Datei empfindlich. Eine verfrühte Ankündigung könnte Widerstand hervorrufen, noch bevor die Bedingungen des Kompromisses vereinbart wurden.

Die nächsten Schritte werden seine Reife messen: Diskussionen im Sicherheitsrat, Nawaf Salam-Treffen in Washington, US-Position, israelische Reaktion und Vorbereitungen für die achte Runde der direkten Verhandlungen.

Am 23. September 2026 wurde eines festgestellt:Beirut lehnt internationales Vakuum im Südlibanon nach UNIFIL abDie Verlängerung um sechs Monate ist eine Option, die von diplomatischen Quellen ernsthaft erwähnt wird, aber sie wird von der Regierung noch nicht als endgültige Verhandlungsformel präsentiert. Zwischen diesen beiden Elementen ist nun eine der wichtigsten Verhandlungen für die Sicherheitszukunft des Südens.