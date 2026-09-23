Armeeoffiziere im Südlibanon: Sucht Israel ein Recht auf Kontrolle über seine Identität?

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Der Vorfall in Deir Mimas wirft eine Frage auf, die über den Boden hinausgeht

Der Vorfall in Deir Mimas am 18. September 2026 hat möglicherweise einen viel tieferen Streit als eine lokale Konfrontation zwischen libanesischen und israelischen Soldaten offenbart. Nach vorliegenden Informationen hatten Soldaten des 7. libanesischen Armeeregiments einen temporären Beobachtungspunkt in der Nähe der Stadt eingerichtet, um die Bauern vor der Inspektion ihres Landes zu schützen. Die Ankunft einer israelischen Truppe verursachte Spannungen. Atemberaubende Granaten wurden dann vor ihrem Rückzug in das Gebiet geworfen, in dem sich das libanesische Militär befand.

Die libanesischen Streitkräfte berichteten Berichten zufolge, dass ihr Einsatz im Rahmen des internationalen Mechanismus koordiniert wurde, der sich aus dem Rahmenabkommen ergibt. Diese Klarstellung hätte den Vorfall in einer operativen Frage beenden können: Wer war über die Bewegung informiert worden, welche Kontaktinformationen wurden bereitgestellt und warum wurden die libanesischen Soldaten trotzdem gefasst?

Die israelische Behandlung der Veranstaltung hat die Debatte auf ein viel sensibleres Terrain verlagert. Ein israelisches Zentrum, das sich mit Sicherheitsfragen im Norden beschäftigte, interessierte sich nicht nur für die Anwesenheit der Armee, sondern auch für die Identität des für das Gebiet zuständigen Offiziers, der als Mohammad Nabih Nassereddine, Offizier des 7. Regiments, vorgestellt wurde.

Israels Analyse betonte Berichten zufolge seine Mitgliedschaft in der schiitischen Gemeinschaft und seine Ursprünge in der Hermel-Region. Es hätte dann diesen geographischen Ursprung mit dem politischen und sozialen Umfeld der Hisbollah in Verbindung gebracht, bevor man bedenkt, dass die konfessionelle Identität des Offiziers bei der Analyse des Vorfalls nicht ignoriert werden konnte.

Keines der in dieser Argumentation genannten Elemente begründete jedoch die Mitgliedschaft eines Offiziers in der Hisbollah oder die Durchführung einer Mission in seinem Namen. Die Argumentation basierte auf ihrer Gemeinschaftsidentität und regionalen Herkunft.

Es ist diese Passage, die den Vorfall von Deir Mimas in eine Staatsakte verwandelt. Die Frage ist nicht mehr nur, wo die libanesische Armee stationiert werden kann. Es wird:Versucht Israel jetzt zu bestimmen, welche libanesischen Offiziere als akzeptabel angesehen werden, um im Süden zu dienen?

Mohammad Nabih Nassereddine, ein Offizier, der zu einem politischen Fall wurde

Der Fall von Mohammad Nabih Nassereddine ist wichtig, weil er den verwendeten Mechanismus zeigt.

Der Offizier wird nicht nur durch seine militärische Funktion beschrieben. Seine konfessionelle Zugehörigkeit wird betont. Hermels Ursprung wird dann als politischer Index verwendet. Schließlich führt diese Kombination zu einer Frage nach ihrer Zuverlässigkeit.

Das Problem geht weit über seine Person hinaus.

Wenn die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder Herkunft einer Region, die als günstig für die Hisbollah angesehen wird, zu Kriterien für den Verdacht auf einen Armeeoffizier wird, könnte ein bedeutender Teil des libanesischen Militärs ohne jedes einzelne Element unter Verdacht gestellt werden.

Diese Logik steht in direktem Widerspruch zur Struktur der libanesischen Militärinstitution. Die Armee besteht aus Militärpersonal aus allen Gemeinden und Regionen. Das Prinzip ihrer Funktionsweise setzt voraus, dass Soldaten in Übereinstimmung mit der militärischen Befehlskette und nicht als Vertreter ihrer ursprünglichen Gemeinschaft handeln.

Die konfessionelle Identität zu einem Sicherheitskriterium zu machen, würde daher bedeuten, eine externe Klassifizierung in die Armee einzuführen, die die Institution offiziell nicht anerkennt.

Der Präzedenzfall wäre besonders schwer im Süden, wo die Armee gerade aufgerufen ist, zum zentralen Sicherheitsakteur zu werden.

Die Regierung von Nawaf Salam behauptet, sie wolle die ausschließliche Autorität des Staates ausweiten und die alleinige Sicherheitsverantwortung dem Rechtsapparat übertragen. Wenn Israel gleichzeitig implizit die Möglichkeit der Unterscheidung zwischen « akzeptablen » und « verdächtigen » Offizieren beansprucht, wird die Souveränität des Staates mit einem grundlegenden Widerspruch konfrontiert.

Eine Liste von Beamten angeblich bereits im Juli in Umlauf gebracht

Der Fall würde nicht in Deir Mimas beginnen.

Nach Informationen aus den Quellen vom 23. September übermittelte Israel den libanesischen Behörden über die Vereinigten Staaten:,eine Liste mit den Namen hochrangiger Armeeoffiziere, die er im Südlibanon ablehnte.

Diese Informationen waren im Juli 2026 in Umlauf gekommen. Es wurde von Dementis begleitet und führte nie zur offiziellen Veröffentlichung einer Liste.

Seine Existenz kann daher nicht als endgültig anhand der einzigen verfügbaren Dokumente nachgewiesen angesehen werden.

Aber die neue Episode von Deir Mimas gibt ihm eine weitere Reichweite.

In Isolation genommen, könnte das Juli-Konto als ein schwer zu überprüfendes Leck angesehen werden. Zwei Monate später analysiert eine israelische Organisation öffentlich einen libanesischen Militärvorfall, indem sie die konfessionelle und regionale Identität eines Offiziers untersucht.

Die beiden Elemente beweisen nicht, dass eine offizielle israelische Politik der Auswahl von Offizieren existiert. Sie zeigen jedoch Kontinuität in der gestellten Frage: Ist die Identität des im Süden stationierten libanesischen Militärs jetzt für die israelischen Sicherheitsstrukturen genauso interessant wie ihre Missionen und Positionen?

Wenn die Juli-Liste tatsächlich existiert, wird das Thema viel ernster. Dies wäre keine Analyse mehr, die von einem israelischen Forschungszentrum veröffentlicht wurde, sondern eine Anfrage eines ausländischen Staates bezüglich der internen Organisation der libanesischen Armee.

Was die Liste enthalten würde, bleibt unbekannt

Das erste Problem ist, dass die Liste nicht öffentlich ist.

Die Zahl der betroffenen Beamten ist in den vorliegenden Informationen nicht festgelegt. Ihre Namen werden nicht angegeben. Auch die Kriterien, die Israel dazu gebracht hätten, sie in Frage zu stellen, sind nicht bekannt.

Wäre es Intelligenz-basierte individuelle Verdacht? Familienbande? Herkunftsregionen? Treue Zugehörigkeit? Operative Präzedenzfälle? Oder einfach eine israelische Wertschätzung dafür, wie einige Offiziere ihre Missionen durchführen?

Diese Unterschiede sind von grundlegender Bedeutung.

Eine spezifische Anklage gegen einen Beamten auf der Grundlage individualisierter Informationen kann überprüft werden. Ein Einwand gegen sein Geständnis oder seinen Geburtsort wirft eine ganz andere Frage auf.

Daher wäre die mögliche Veröffentlichung oder Bestätigung dieser Liste ein großer Schritt. Es würde bestimmen, ob der Fall Nassereddine isoliert ist oder ob er einem breiteren Bewertungsraster entspricht.

Die Idee einer Sondereinheit für den Süden fügt eine zweite Schattenzone hinzu

Ein weiteres Element erscheint in den verfügbaren Informationen: Es wurden bereits Diskussionen über die Schaffung einer Kraft oder eines Regiments speziell für den Süden geführt.

Die Idee einer spezialisierten Einheit ist an sich nichts Außergewöhnliches. Die besondere Lage der Grenze kann eine geeignete Organisation, spezielle Ausrüstung und Ausbildung für Überwachungsmissionen rechtfertigen.

Aber auch eine viel sensiblere Version wäre in Umlauf gekommen: Die Zusammensetzung dieser Truppe könnte so gestaltet werden, dass schiitische Soldaten ausgeschlossen werden.

Es gibt keine Beweise dafür, dass ein solches Projekt vom libanesischen Staat oder vom Armeekommando angenommen wurde. Diese Informationen werden im Zusammenhang mit den Diskussionen um die militärische Präsenz im Süden berichtet.

Es verdient jedoch, untersucht zu werden, weil es genau der Logik der Behandlung von Nassereddine entspricht.

Wenn eine Einheit für den Süden nach einem religiösen Kriterium zusammengesetzt würde, würde das Problem nicht mehr nur Israel betreffen. Es würde sich direkt auf die Organisation der libanesischen Armee und das Gleichgewicht, auf dem sie ruht, auswirken.

Eine solche Entscheidung hätte auch erhebliche politische Konsequenzen. Die schiitische Bevölkerung ist ein bedeutender Teil der Menschen im Südlibanon. Die Entsendung einer Truppe, die Soldaten aus dieser Gemeinschaft ausschließen soll, würde sofort eine Vertrauenskrise zwischen der Armee und einem Teil der Bevölkerung auslösen, den sie schützen soll.

Es gibt jetzt keine Beweise dafür, dass eine solche Entscheidung in Vorbereitung ist. Aber die Existenz dieser Diskussion erklärt, warum Informationen über die Identität von Offizieren besonders sensibel sind.

Von der Militärmission bis zu ihrer Zusammensetzung

Der Verlauf der angeblichen Anforderungen ist wahrscheinlich das wichtigste Thema in der Datei.

In der ersten Phase konzentrierten sich die Diskussionen auf:was die libanesische armee tun muss: einsatz in bestimmten gebieten, kontrolle von waffen, inspektion von standorten, verhinderung bestimmter aktivitäten und gewährleistung der sicherheit nach einem israelischen rückzug.

In einer zweiten Phase können sich die Diskussionen auf Folgendes konzentrieren:wo es eingesetzt werden kannund koordinierungsmechanismen zur vermeidung von zwischenfällen.

Wenn jedoch die Informationen auf den Beamtenlisten bestätigt werden, erscheint eine dritte Phase:wer diese aufgaben wahrnehmen kann.

Es ist ein Wandel der Natur.

Die militärische Koordination kann bestimmen, dass eine Einheit ihre Vertreibung ankündigen muss, um eine Konfrontation zu vermeiden. Es gibt normalerweise nicht der anderen Partei das Recht, den Kommandanten dieser Einheit zu wählen.

Es ist genau die Grenze, die sich zu verwischen scheint.

Der Fall von Deir Mimas zeigt eine libanesische Truppe, deren Anwesenheit angeblich koordiniert wurde. Trotzdem bewegt sich die israelische Analyse dann in Richtung der Identität des Offiziers.

Die operative Frage wird somit zur Identität.

US-Druck ist die andere Dimension des Falles

Die verfügbaren Informationen beschreiben auch einen breiteren amerikanischen Druck auf die libanesische Armee.

Libanesische politische Akteure und in den Vereinigten Staaten ansässige Aktivisten beschuldigen regelmäßig das Kommando, die Entscheidungen über die Entwaffnung der Hisbollah nicht schnell genug umgesetzt zu haben. Nach Ansicht dieser Kritiker sollte die Armee eine offensivere Haltung einnehmen.

Das Militärkommando befindet sich somit in einer besonders heiklen Lage.

Die Regierung fordert ihn auf, die staatliche Autorität zu erweitern. Washington finanziert und Team zum Teil die Institution. Israel forderte Sicherheitsgarantien. Gleichzeitig muss die Armee ihren inneren Zusammenhalt bewahren und eine Konfrontation vermeiden, die sich in einen zivilen Konflikt verwandeln könnte.

Libanesische Beamte würden sich auch auf das Risiko amerikanischer Sanktionen gegen Offiziere oder einer Verringerung der Militärhilfe berufen, um die Notwendigkeit zu erklären, bestimmte Bemerkungen aus Washington zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang verweisen die Quellen auf den Präzedenzfall von Sanktionen gegen Militärs und Beamte der allgemeinen Sicherheit sowie auf die wiederholten Drohungen mit reduzierter Hilfe für die militärische Institution.

Diese Abhängigkeit schafft einen Hebel.

Die libanesische Armee erhält seit Jahren erhebliche US-Unterstützung bei Ausrüstung, Munition, Ausbildung und logistischer Unterstützung. Während der Bedarf im Süden zunimmt, wird die Außenhilfe zu einem Instrument, das die institutionellen Entscheidungen beeinflussen kann.

Dies beweist nicht, dass Washington jede israelische Anfrage nach Offizieren übermittelt oder unterstützt. Auf der anderen Seite, wenn die Juli-Liste tatsächlich durch den amerikanischen Vermittler ging, muss die Rolle der Vereinigten Staaten geklärt werden.

Übermittelt Washington die Anfragen oder unterstützt es sie?

Dies ist eine der noch offenen Fragen.

Ein Mediator kann eine Anfrage übermitteln, ohne sie zu unterstützen. Die Vereinigten Staaten haben den libanesischen Behörden möglicherweise einen israelischen Einwand übermittelt, nur weil sie den Koordinierungsmechanismus verwalten.

Aber sie können auch bestimmte Einwände für legitim halten und Beirut bitten, sie zu berücksichtigen.

Der Unterschied ist beträchtlich.

Im ersten Fall dient Washington als diplomatische Mailbox. In der zweiten genießt der israelische Druck amerikanisches politisches und finanzielles Gewicht.

Die verfügbaren Quellen ermöglichen keine Entscheidung.

Um dies festzustellen, wäre es notwendig, den genauen Wortlaut der Juli-Botschaft zu kennen. War es eine « israelische Liste », die zur Information vorgelegt wurde? Eine US-Empfehlung? Eine Bedingung im Zusammenhang mit militärischer Zusammenarbeit? Ein einfacher Antrag auf Verifizierung?

Die Antwort würde das wahre Ausmaß des Problems messen.

Der Vorfall von Deir Mimas wird zum Test

Die Episode vom 18. September kann als konkreter Fall dienen.

Die erste Frage ist sachlich: War das 7. Regiment richtig koordiniert worden? Die verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass die libanesische Armee Ja sagt.

Die zweite betrifft die israelische Intervention: Warum näherte sich eine israelische Truppe dem Posten? Warum wurden ohrenbetäubende Granaten verwendet?

Die dritte betrifft die nachfolgende Reaktion: Warum ist die religiöse Identität des libanesischen Kommandanten zu einem Analyseelement geworden?

Wenn es nur um einen Koordinationsfehler ginge, hätte das Geständnis des Offiziers keine operative Relevanz.

Die Tatsache, dass es vorgebracht wird, deutet darauf hin, dass ein anderes Leseraster verwendet wird: Einige Militärangehörige würden nach ihrem vermuteten sozialen Umfeld bewertet.

Diese Methode hat eine offensichtliche Schwäche. Es ersetzt die Untersuchung des individuellen Verhaltens durch eine kollektive Vermutung.

Schiiten zu sein, aus Hermel zu kommen oder aus einer Region zu kommen, in der die Hisbollah eine starke Siedlung hat, zeigt keine Beziehung zu der Organisation.

Eine direkte Gefahr für den militärischen Zusammenhalt

Für den Libanon ist die Gefahr nicht auf die Souveränität beschränkt.

Die Armee ist eine der wenigen nationalen Institutionen, deren Zusammenhalt gerade in der Integration von Militärpersonal aus allen Gemeinschaften liegt.

Die Einführung einer Logik der konfessionellen Auswahl für den Süden könnte diese Architektur schwächen.

Ein schiitischer Offizier könnte dann beweisen müssen, dass er nicht mit der Hisbollah verbunden ist. Ein Offizier aus einem Gebiet, das Israel feindlich gesinnt ist, könnte einer besonderen Prüfung unterzogen werden. Letztendlich könnte die gleiche Argumentation auf andere Gemeinschaften angewendet werden, abhängig von den Einsatzgebieten.

Die Institution würde aufhören, als nationale Befehlskette bewertet zu werden. Ihre Mitglieder würden nach ihrer Herkunft bewertet.

Diese Logik wäre auch schwer mit dem erklärten Ziel der Stärkung des Staates zu vereinbaren.

Wenn der Staat die einzige bewaffnete Autorität im Südlibanon werden soll, muss seine Armee in der Lage sein, die von ihr gewählten Offiziere nach ihren eigenen Regeln einzusetzen. Eine Armee, deren lokale Zusammensetzung von einem externen Veto abhängen würde, hätte eine begrenzte Souveränität.

Das Paradoxon der Abrüstung der Hisbollah

Das Dossier zeigt endlich ein politisches Paradoxon.

Die Vereinigten Staaten und Israel fordern die libanesische Armee auf, stark genug zu werden, um die ausschließliche staatliche Autorität durchzusetzen und die militärische Präsenz der Hisbollah zu reduzieren.

Aber wenn gleichzeitig schiitische Offiziere in dieser Armee wegen ihrer Identität als misstrauisch angesehen werden, kann die Fähigkeit der Institution, sich als nationale Alternative zur Hisbollah zu präsentieren, geschwächt werden.

In den südlichen schiitischen Dörfern hängt die Legitimität der Armee auch von ihrem nationalen und nicht-gemeinschaftlichen Charakter ab.

Im Gegenteil, eine Armee, die als neu organisiert angesehen wird, um die israelischen Kriterien zu erfüllen, könnte den Diskurs derjenigen anheizen, die behaupten, dass der Staat unter Druck von außen handelt.

Das wäre genau das Gegenteil des Ziels.

Um die militärische Rolle der Hisbollah nachhaltig zu reduzieren, braucht der Staat eine Institution, die von der lokalen Bevölkerung als legitim angesehen werden kann. Vertrauen wird daher so wichtig wie Zahlen und Waffen.

Die drei Elemente, die es ermöglichen zu wissen, ob eine rote Linie überschritten wurde

Drei Audits können diese Verdachtsakte nun in eine dokumentierte Untersuchung verwandeln.

Die erste ist die Existenz der Juli-Liste. Wenn es bestätigt werden kann, müssen die Anzahl der Namen, die betreffenden Noten und die Gründe für jeden Einspruch eingeholt werden.

Der zweite betrifft das Projekt der Süd-Sondereinheit. Es muss festgestellt werden, ob die Idee einer Zusammensetzung, die das schiitische Militär ausschließt, tatsächlich an die Behörden übermittelt wurde, von wem und in welcher Form, oder ob sie nie über das Stadium informeller Diskussionen hinausgegangen ist.

Der dritte betrifft Washington. Es muss festgestellt werden, ob die Vereinigten Staaten einfach israelische Anfragen übermittelt haben oder ob sie selbst Änderungen bei Militäreinsätzen beantragt haben.

Der Fall Mohammad Nabih Nassereddine bietet nun einen konkreten Ausgangspunkt. Sein Name, sein Regiment, das Datum des Vorfalls und die israelische Argumentation sind identifizierbar. Die Juli-Liste und das Projekt der Sondereinheit sind die beiden fehlenden Teile.

Wenn bestätigt, wird die Frage nicht mehr sein, ob Israel die Aktivitäten der libanesischen Armee im Süden überwacht. Dies zeigt sich bereits im Kontext einer militärischen Konfrontation.

Die Frage wird viel konkreter werden:ist eine verhandlung ursprünglich den missionen der armee gewidmet, die in richtung eines externen rechts auf den blick auf die männer, aus denen sie besteht, driftet?