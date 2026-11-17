Das Ministerium für Jugend und Sport kündigt einen Kompromiss unter katarischer Vermittlung zur Wiedervereinigung des Libanesischen Olympischen Komitees an. Nach Ablauf der Frist am 15. November müssen die Modalitäten der Umsetzung und die Position der internationalen Gremien noch geklärt werden.

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Das Ministerium für Jugend und Sport kündigte am Montag, den 16. November, eine Vereinbarung zur Beendigung der Teilung der libanesischen olympischen Familie an. Dieses durch katarische Vermittlung erzielte Abkommen sollte den Weg für den Wiederaufbau des Libanesischen Olympischen Komitees ebnen. Es kommt nach der Frist vom 15. November für eine libanesische Antwort auf internationale olympische Gremien.

Die Ankündigung markiert eine Entwicklung in einer Datei, die zwei konkurrierende Richtungen kontrastiert. Sie stellt jedoch nicht die Veröffentlichung des Wortlauts des Abkommens oder die Ankündigung einer neuen, endgültig anerkannten Richtung dar. Das Kommuniqué der Minister legt ein Ziel und eine Methode zur Beilegung fest, ohne ihren Zeitplan für die Umsetzung zu präzisieren.

Katarische Vermittlung zur Wiedervereinigung des Komitees

Nach Angaben des Ministeriums führte der Dialog zwischen den beiden Parteien zu einem Kompromiss, der die Spaltung ermöglichen würde. Bei der Neukonstituierung des Ausschusses müssen die bestehenden Texte und die Olympische Charta auf demokratischer und transparenter Grundlage respektiert werden. Das Ministerium stellt den Beginn der katarischen Mediation etwa zwei Monate vor der Ankündigung.

Dieser Ansatz ist Teil der Versuche, eine Krise zu lösen, die das Ministerium im Jahr 2022 seit Februar 2025 aufwirft. In seiner Erklärung beanspruchte er eine Rolle des Schutzes des Allgemeininteresses und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, während er sagte, dass er nicht in die Autonomie der olympischen Bewegung eingreifen wolle.

Zwei konkurrierende Legitimitäten seit Mai 2025

Der Streit hatte mit den konkurrierenden Wahlen vom Mai 2025 eine besonders sichtbare Form angenommen. Das Komitee unter der Leitung von Boutros Jalkh, das am 16. Mai gewählt wurde, genoss die Anerkennung des Internationalen Olympischen Komitees. Jihad Salameh, der am 14. Mai gewählt wurde, hatte eine Verwaltungsbescheinigung des Ministeriums. Diese Koexistenz stand im Mittelpunkt der institutionellen Sackgasse.

In einem Schreiben an Ministerin Nora Bayrakdarian hatten das IOC und der Asiatische Olympische Rat um eine Antwort bis zum 15. November gebeten. Sie erinnerten insbesondere an die Anforderungen an die Autonomie der olympischen Bewegung. Die Frist war ein Klärungsersuchen, keine automatische Aussetzung des Libanon.

Das am 16. November angekündigte Abkommen entspricht daher der politischen Notwendigkeit, von Angesicht zu Angesicht auszutreten. Sein institutioneller Anwendungsbereich wird von den tatsächlich umgesetzten Bestimmungen und ihrer Einhaltung der Anforderungen der olympischen Organisationen abhängen.

Die verbleibenden Schritte

Das Kommuniqué enthält keine Liste der Unterzeichner, keine detaillierten Regelungen für die Wiedereinsetzung des Ausschusses oder das Datum einer möglichen Wahl. Es reproduziert auch keinen Beschluss des IOC oder des Asiatischen Olympischen Rates, der die Verordnung genehmigt. Diese Elemente müssen von der Ankündigung der Minister selbst unterschieden werden: Die Darstellung der Krise als endgültig abgeschlossen würde über die in diesem Text veröffentlichten Informationen hinausgehen.

Für Verbände und Athleten besteht die Herausforderung darin, einen klar identifizierten und anerkannten nationalen Gesprächspartner zu haben. Die Vorbereitung internationaler Wettbewerbe setzt administrative Kontinuität voraus, die nicht von rivalisierenden Richtungen abhängen sollte. In der Pressemitteilung werden keine neuen Registrierungsregelungen für Athleten oder Änderungen ihrer Teilnahme an einem Wettbewerb angekündigt.

Der nächste Schritt ist daher konkret: die Regeln für die Umsetzung des Abkommens und die Reaktion der betreffenden olympischen Behörden zu kennen. Die Mediation ermöglichte eine Kompromissankündigung. Seine Übersetzung in die libanesische Sportregierung muss noch dokumentiert werden.

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