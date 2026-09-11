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Libanon: Eine Explosion erschüttert den Süden wie ein Erdbeben

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Libnanews Translation Bot
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Libnanews
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Libanon: Eine Explosion erschüttert den Süden wie ein Erdbeben

Am 10. September 2026 um 21:08 Uhr wurde eine massive Explosion unter dem Hügel von Ali al-Taher als echtes Erdbeben der Stärke 4,1 in einem großen Teil des Südlibanon empfunden

Die IDF behauptet, mehr als 1100 Tonnen Sprengstoff verwendet zu haben, um ein Netzwerk von Hisbollah-Tunneln zu zerstören und damit ihre « Sicherheitszone » zu vervollständigen.

Auf libanesischer Seite meldete die Armee fast 7.700 israelische Verstöße seit dem Rahmenabkommen vom 26. Juni – durchschnittlich mehr als 100 pro Tag.

Keine Opfer gemeldet. Die Hisbollah reagierte nicht. Und viele fragen sich jetzt: Kann dieser Waffenstillstand noch halten?

Südlibanon
Exklusive Bilder von Einheimischen gefilmt

🇱🇧

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Newsdesk Libnanews - translated by IA
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