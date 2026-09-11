Libanon: Regierung verbietet Verkauf von Immobilien in besetzten Gebieten

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Am Donnerstag, den 10. September, hat der libanesische Ministerrat ein Gesetz verabschiedet, um Immobilientransaktionen und -verkäufe in den von der israelischen Armee besetzten Sektoren des Südlibanon zu verhindern. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Eigentumsrechte der Einwohner zu schützen, während Bevölkerungsvertreibung, Zerstörung und fortgesetzte Besetzung bestimmte Transaktionen besonders empfindlich machen. Die Regierung hat auch Fortschritte bei der Rückkehr der Bewohner des Südens, der Anstellung von Vertragslehrern an der libanesischen Universität, der Verschwendung und der Finanzierung von Radio Libanon gemacht.

Auf seiner Sitzung am Donnerstag im Baabda-Palast genehmigte der Ministerrat eine Anfrage des Finanzministeriums, die Veräußerung und den Verkauf von Immobilien in Gebieten zu verhindern, die derzeit von der israelischen Armee besetzt sind. Informationsminister Paul Morcos gab diese Entscheidung am Ende des Treffens bekannt.

Der Text muss die Form eines Gesetzes annehmen. Seine Annahme durch die Regierung bedeutet noch nicht, dass das Verbot seine endgültige Gesetzesform hat. Das Dossier muss dem vor seinem Inkrafttreten festgelegten institutionellen Verfahren folgen.

Die Maßnahme findet in einem besonders sensiblen Kontext im Südlibanon statt. Die Bewohner bleiben weit weg von ihren Dörfern, während Häuser, landwirtschaftliche Flächen und Infrastruktur zerstört oder beschädigt wurden. In einigen Grenzgebieten verhindert die israelische Präsenz immer noch eine normale Rückkehr der Eigentümer.

Immobilienverkäufe in den betreffenden besetzten Gebieten

Das unmittelbare Ziel des Projekts ist es, zu verhindern, dass besetzte Immobilien ihre Hände wechseln, wenn ihre Eigentümer nicht unbedingt die materielle Freiheit haben, normal auf ihr Eigentum zuzugreifen, es zu bewerten oder zu verhandeln.

Die Erklärung von Paul Morcos spezifiziert jedoch noch nicht den genauen rechtlichen Anwendungsbereich des Systems. Insbesondere muss festgelegt werden, welche Parzellen als „besetzt gelten, wie diese Qualifikation festgelegt wird und wie lange das Verbot gilt.

Die Art der betreffenden Rechtsakte sollte ebenfalls präzisiert werden. Der Minister verwies auf Dispositionen und Immobilienverkäufe. Im endgültigen Text sollte angegeben werden, ob auch andere Transaktionen, wie bestimmte Spenden, Rechteübertragungen, Hypotheken oder Bevollmächtigte, beteiligt sein werden.

Diese Klarstellungen werden wichtig sein, um zu verhindern, dass ein Verkaufsverbot durch andere rechtliche Formen der Eigentumsübertragung umgangen wird.

Die Regierung will die Menschen im Süden beruhigen

Premierminister Nawaf Salam betonte auch die Rolle des Staates in den südlichen Regionen. Nach den Erklärungen zum Abschluss des Ministerrats ist die Präsenz der libanesischen Armee und der öffentlichen Institutionen ein Vertrauensfaktor für die Bewohner, die in ihren Dörfern bleiben.

Der Regierungschef erwähnte auch die Notwendigkeit von vorgefertigten Wohnungen. Sie müssen als ersten Schritt die Rückkehr der Bewohner zu ihren Orten erleichtern, während viele Häuser zerstört oder unbewohnbar gemacht wurden.

Diese Frage geht also über die militärische Sicherheit hinaus. Um eine nachhaltige Rückkehr zu gewährleisten, müssen die Behörden Mindestlebensbedingungen wiederherstellen: Wohnen, Wasser, Strom, Straßen, Schulen, kommunale Dienste und Verwaltungen.

Paul Morcos sagte, dass die kommenden Wochen die Ergebnisse der Bemühungen in den Dörfern des Südens besser messen sollten. Insbesondere zitierte er die für Pilotexperimente ausgewählten Orte und das Gouvernement Nabatiyah.

Die Entwicklung vor Ort wird jedoch die reale Möglichkeit solcher Rückkehr bestimmen. In mehreren südlichen Gebieten gefährden militärische Operationen und Zerstörung weiterhin die schnelle Normalisierung.

Libanesische Universität: vier Wellen der Amtszeit

Der Ministerrat betrachtete auch die lang erwartete Bilanz der Vertragslehrer an der Libanesischen Universität. Die Regierung hat die Kriterien bestätigt, die zuvor zur Bestimmung der Begünstigten von Vollzeitverträgen herangezogen wurden.

Diese Kriterien umfassen Seniorität, die Bedürfnisse jeder Fakultät in Bezug auf Spezialisierung, Fähigkeiten und Gerechtigkeit Überlegungen. Das Dossier hatte wegen der Anzahl der Kandidaten und der Ausgewogenheit, die innerhalb der öffentlichen Universität respektiert werden musste, viel Diskussion ausgelöst.

Die Regierung hat beschlossen, dass Vollzeitverträge invier wellenDie Listen unterliegen noch der endgültigen Prüfung unter Berücksichtigung der Bemerkungen der Minister.

Die Angelegenheit wird dem Ministerrat innerhalb von höchstens einem Monat vorgelegt, um das Verfahren abzuschließen. Die ersten Verträge müssen wirksam werden am1. januar 2027.

Diese Frist gibt nun den betreffenden Lehrern einen Zeitplan, lässt aber die Frage der endgültigen Zusammensetzung der Listen offen.

Radio Libanon wird in der Lage sein, seine Werbeeinnahmen zu erweitern

Eine weitere Entscheidung betrifft Radio Libanon. Die Regierung genehmigte den Antrag des Informationsministeriums, einen speziellen Account für das öffentliche Radio einzurichten.

Diese Regelung soll es ihr ermöglichen, Einnahmen aus der Werbung sowie aus der Vermietung von Sendediensten und Studios zu erzielen. Radio Libanon wird auch in der Lage sein, Hilfe und Spenden nach rechtlichen Verfahren zu erhalten.

Die erhobenen Beträge werden gemäß den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften in den öffentlichen Finanzen verbucht. Ziel ist es, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr Möglichkeiten zur Generierung eigener Ressourcen zu bieten, ohne diese vom Staatshaushaltsrahmen abzuziehen.

Diese Entscheidung kommt, da die libanesischen öffentlichen Institutionen weiterhin mit den finanziellen Folgen einer mehrjährigen Krise und dem Zusammenbruch der Kaufkraft im öffentlichen Sektor konfrontiert sind.

Abfall: eine spezifische Regierungssitzung angekündigt

Die Abfallakte nahm auch einen Teil der Sitzung ein. Der Ministerrat beauftragte den Rat für Entwicklung und Wiederaufbau, die Gemeinden beim Kehren und Sammeln zu unterstützen.

Die Regierung muss noch eine Entscheidung treffen, in der die ergriffenen Maßnahmen detailliert beschrieben werden. Gleichzeitig kündigte Paul Morcos an, dass Anfang Oktober eine Regierungssitzung zu Abfallfragen stattfinden würde.

Bei diesem Treffen muss die gesamte Akte überprüft und die umzusetzenden Lösungen ermittelt werden. Der Minister versicherte, dass die Regierung eine neue Krise in diesem Sektor antizipieren wolle.

Libanon hat seit 2015 mehrere große Episoden der Abfallkrise erlebt. Die finanziellen Schwierigkeiten der Gemeinden und die Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen machen die Vermeidung weiterer Abfallansammlungen besonders wichtig.

Öffentlicher Dienst: Regierung zieht neue Steuern ab

Der Ministerrat hat auch die Situation der Beamten und die Forderungen der pensionierten Militärs und Beamten geprüft. Die Gespräche mit dem Finanzministerium sollten fortgesetzt werden, um die Schätzungen der Kosten der vorgeschlagenen Maßnahmen und ihrer Finanzierungsmöglichkeiten zu vereinheitlichen.

Paul Morcos versicherte, dass die Regierung den Bürgern keine neuen Steuern oder Gebühren auferlegen wolle, um mögliche Erhöhungen der Gehälter und Renten zu finanzieren.

Diese Position stellt die Exekutive jedoch vor eine schwierige fiskalische Gleichung. Jede nachhaltige Aufwertung der öffentlichen Vergütung erfordert entsprechende Einnahmen oder eine Verringerung anderer Ausgaben.

Die Regierung will auch eine Finanzierung vermeiden, die die Inflation anheizen kann. Eine nominale Erhöhung der Löhne, die ohne nachhaltige Ressourcen finanziert werden, könnte schnell ihre Wirkung verlieren, wenn sie weitere Preiserhöhungen oder Druck auf die Währung verursacht.

Haushaltsrückgabe am Freitag an den Ministerrat

Die finanziellen Diskussionen sind noch nicht zu Ende. Die Regierung plant, die Prüfung des vorgeschlagenen Haushaltsplans und der damit verbundenen Dateien am Freitag um 15.00 Uhr wieder aufzunehmen.

Der Ministerrat hat auch einen Entwurf angenommen, der es gegebenenfalls ermöglicht, unter den Reservisten der inneren Sicherheitskräfte Büropräsidenten und Beamte zu ernennen. Diese Möglichkeit wird sich nicht mehr nur auf Staatsbeamte beschränken.

Die Regierung hat auch die Ernennung von Mitgliedern der nationalen Wettbewerbsbehörde abgeschlossen.

Von allen Entscheidungen, die am Donnerstag getroffen wurden, ist die Entscheidung über dieland in besetzten Gebieten des Südlibanonsie hat jedoch einen besonderen Anwendungsbereich. Es führt Rechtsschutz ein, um Eigentumsänderungen während einer Zeit zu verhindern, in der einige Bewohner immer noch keinen freien Zugang zu ihrem Land oder ihren Häusern haben.

Seine Wirksamkeit wird nun von dem übermittelten Text, der genauen Definition der betroffenen Gebiete und den Mechanismen zur Verhinderung von Umgehungen abhängen. Gleichzeitig sagt die Regierung, dass sie sich auf die Rückkehr der Bewohner durch die Anwesenheit der Armee, die Wiederherstellung von Institutionen und die Installation von temporären Unterkünften vorbereiten will.

Die Lage vor Ort bleibt jedoch der Hauptfaktor für Unsicherheit. Die kommenden Wochen, von Paul Morcos erwähnt, um die Ergebnisse in den Dörfern des Südens und Nabatiyah zu messen, werden bestimmen, wie weit der Staat diese Verwaltungsentscheidungen in effektive Rückkehr der Bewohner verwandeln kann.