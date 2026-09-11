Nabih Berri: « Das Rahmenabkommen ist gefallen »

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Der Sprecher der Kammer, Nabih Berri, liefert Freitag, den 11. September, eine seiner pessimistischsten Diagnosen zur libanesischen Situation. « Ich bin nicht optimistisch », sagt er und fügt hinzu, dass « das Rahmenabkommen gefallen ist. » Hinter diesen Formeln steht eine Überzeugung: diplomatische Initiativen sind nur dann von Wert, wenn sie die Situation im Südlibanon konkret verändern. Tod, Zerstörung und die Fortsetzung der Operationen vor Ort nähren nun seine Wertschätzung, während die Exekutive weiterhin auf diplomatische Mechanismen setzt.

Eine ungewöhnlich dunkle Diagnose

Die Wortwahl ist ungewöhnlich dunkel für einen Beamten, der seit Jahrzehnten einen zentralen Platz in den libanesischen Verhandlungen einnimmt. In einem am 11. September 2026 veröffentlichten Interview versucht Nabih Berri nicht, die Idee eines bevorstehenden Durchbruchs aufrechtzuerhalten. Es beschreibt eine allgemeine gefährliche Situation und ist der Ansicht, dass Lösungen in weiter Ferne bleiben. Sein « Ich bin nicht optimistisch » sollte daher als politische Einschätzung des aktuellen Diskussionsstandes gelesen werden.

Seine Diagnose basiert zunächst auf dem, was im Süden passiert. Der Tod, die Zerstörung und die Fortsetzung der israelischen Operationen sind die Hauptelemente, auf die verwiesen wird. Die letzten Stunden waren von Explosionen, Streiks und Zerstörungen in mehreren südlichen Gebieten geprägt. Für Berri wird das Land somit zum Hauptinstrument zur Messung der diplomatischen Effizienz.

Nabih Berri: « Rahmenvereinbarung ist gefallen »

Die Formel hat einen noch stärkeren politischen Spielraum. Indem Nabih Berri sagt, dass « das Rahmenabkommen gefallen ist », begnügt er sich nicht damit, die Langsamkeit der Diskussionen zu bedauern. Sie ist der Ansicht, dass der Rahmen, der eine Änderung der Situation ermöglichen soll, nicht mehr die erwarteten Ergebnisse bringt. Berri kündigt jedoch nicht offiziell das Ende der Verhandlungen an und präsentiert in den Kommentaren keine vollständige alternative Architektur.

Dies ist wichtig, weil der Sprecher der Kammer einer der erfahrensten libanesischen Gesprächspartner in Südfragen bleibt. Seine Ansichten werden als die des Parlamentschefs und der Amal-Bewegung beobachtet, aber auch als Indikator für den Zustand der politischen Kanäle, die die Südfront umgeben. Seine Botschaft richtet sich daher an libanesische Beamte sowie Vermittler und externe Akteure.

Land statt diplomatischer Bewegungen

Berri legt ein konkretes Kriterium für die Beurteilung internationaler Bemühungen fest. Treffen, diplomatische Bewegungen und Botschaften, die zwischen den Hauptstädten übermittelt werden, sind an sich kein Fortschritt. Sie müssen zu einem Rückgang der Gewalt, zu einem Rückgang der Zerstörung und zu einer sichtbaren Entwicklung der Lage im Süden führen. Andernfalls kann die diplomatische Aktivität intensiv sein, während sie ohne wirkliche Wirkung bleibt.

Die jüngsten Ereignisse verstärken diese pessimistische Lesart. In Mansouri, im Bezirk Tyre, wurde der größte Teil der öffentlichen Schule am Freitagmorgen zerstört, nachdem er zwei Tage zuvor direkt bedroht worden war. Auch die Zerstörung von Wohnraum und Infrastruktur wurde berichtet. Am Donnerstagabend verursachte eine besonders starke Explosion im Gebiet von Ali al-Taher bei Nabatiyah Vibrationen, die von seismologischen Stationen entdeckt wurden.

Ein Unterschied im Ton mit der Exekutive

Die Sprache des Sprechers des Hauses steht im Gegensatz zu der der Exekutive, die weiterhin durch verfügbare diplomatische und institutionelle Mechanismen arbeitet. Premierminister Nawaf Salam besteht auf der Präsenz der Armee und der staatlichen Institutionen im Süden sowie auf den notwendigen Bedingungen für die Rückkehr der Einwohner. Der Ministerrat billigte auch einen Gesetzentwurf, um den Verkauf und die Veräußerung von Eigentum in den von der israelischen Armee besetzten Gebieten zu verhindern.

Dieser Unterschied in der Wertschätzung sollte jedoch nicht in einen institutionellen Zusammenbruch umgewandelt werden. Berri stellt weder die Rolle des Staates noch die Rolle der Armee in Frage. Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Bewertung der diplomatischen Sequenz: Die Exekutive verlässt sich weiterhin auf die verfügbaren Mechanismen, während der Sprecher der Kammer ihre Ergebnisse in den Händen eines Landes hält, das immer von Zerstörung geprägt ist.

Armee, Konvergenzpunkt

Zur libanesischen Armee wird Berris Rede besonders unterstützt. « Die Armee ist die grundlegende Säule oder sogar die grundlegende Brücke des libanesischen Aufbaus », sagt er in dem am Freitag berichteten Interview. Sein diplomatischer Pessimismus geht daher nicht mit einer Infragestellung der Rolle der militärischen Institution einher. Im Gegenteil, sie stellt sie in den Mittelpunkt der Stabilität und des Wiederaufbaus des Staates.

Diese Position steht im Einklang mit der der Regierung. Nawaf Salam beschrieb auch die Präsenz der Armee und der öffentlichen Institutionen im Süden als einen vertrauensbildenden Faktor für die Bewohner, die in ihre Dörfer zurückkehren möchten. Trotz unterschiedlicher Einschätzungen der Wirksamkeit der Verhandlungen stellen die institutionellen Führer den Einsatz des Staates und seiner Armee weiterhin in den Mittelpunkt einer nachhaltigen Stabilisierung.

Süd wiegt alle Verhandlungen

Das von Berri aufgeworfene Problem ist die Kluft zwischen Diplomatie und täglicher Realität im Südlibanon. Die politischen Ziele sind bekannt: die Grenze zu stabilisieren, den Einsatz der Armee zu stärken, die Rückkehr der Bevölkerung zu ermöglichen, das Problem der besetzten Sektoren zu lösen und eine weitere Eskalation zu verhindern. Vor Ort stehen diese Ziele weiterhin vor militärischen Operationen und Zerstörungen, die jede Rückkehr erschweren.

Die Zerstörung von Gebäuden verändert die Natur des Problems. Eine Familie kann die theoretische Möglichkeit erhalten, in ihr Dorf zurückzukehren und keine bewohnbare Wohnung mehr zu haben. Die Zerstörung einer Schule wie Mansouri fügt eine weitere Dimension hinzu: Rückkehr beinhaltet Wohnen, aber auch Schulen, Straßen, Wasser, Strom und Versorgungseinrichtungen. Die Regierung bezieht sich nun auf Fertighäuser als Übergangslösung in einigen Dörfern.

Was bedeutet der Fall des Rahmenabkommens?

Berris Erklärung eröffnet eine politische Frage: Wenn das « Rahmenabkommen gefallen ist », welchen Mechanismus kann es ersetzen? Der Sprecher der Kammer bietet keine neuen detaillierten Regelungen in den am Freitag veröffentlichten Erklärungen. Es ist mehr wie ein Versagen des aktuellen Rahmens als die Ankündigung einer Alternative. Genau das ist es, was seinem Pessimismus Gewicht verleiht.

Berri wird normalerweise mit politischer Praxis verbunden, die auf Verhandlungen, Vereinbarungen und langfristigen Kompromissen basiert. Sein mangelnder Optimismus bedeutet daher nicht nur, dass ein Beamter die Situation für schlecht hält. Es heißt, dass ein Akteur, der direkt an den politischen Mechanismen rund um die Süd-Frage beteiligt ist, in diesem Stadium nicht die Bedingungen für die Ankündigung eines nahen Ergebnisses sieht.

Eine Warnung an Mediatoren

Die Erklärung kann auch als Warnung an die an den Diskussionen beteiligten internationalen Akteure verstanden werden. Vermittlung des politischen Wertes nur dann, wenn sie eine beobachtbare Veränderung bewirkt: Verringerung der Todesfälle, Einstellung der Zerstörung, Rückkehr der Einwohner, effektiver Einsatz der Armee und Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Die Anzahl der Besuche und Sitzungen reicht nicht aus, um ihre Wirksamkeit zu demonstrieren.

Diese Anforderung erklärt die Stärke von Berris Ausdruck. Sie bewegt die Debatte über das diplomatische Verfahren zu ihren Ergebnissen. Ein Mechanismus kann administrativ weiterbestehen und gleichzeitig seine politische Glaubwürdigkeit verlieren, wenn die Ereignisse, die er verhindern sollte, weitergehen. Dies ist im Wesentlichen die pessimistische Erklärung des Parlamentspräsidenten.

Nächste Tage als Test

Die Regierung verzichtet nicht auf diplomatische Instrumente. Er arbeitet gleichzeitig an der Präsenz des Staates im Süden, der Rückkehr der Bewohner und dem rechtlichen Schutz ihres Eigentums. Die beiden Lesungen sind daher nicht völlig unvereinbar: Die Exekutive versucht immer noch, einen Ausstieg aufzubauen, während Berri warnt, dass dieser Ausstieg vor Ort noch nicht zustande kommt.

Der Kontrast liegt vor allem am Vertrauen in den aktuellen Prozess. Am Freitag, dem 11. September, entschied sich Nabih Berri, keine Zweideutigkeit zu lassen: Er war nicht optimistisch und hielt das Rahmenabkommen für gefallen. Zukünftige Entwicklungen werden daher weniger nach der Anzahl der angekündigten Treffen beurteilt werden als nach den Toten, Zerstörungen, der Rückkehr der Einwohner und der Fähigkeit des libanesischen Staates, sich in den betroffenen Sektoren effektiv zu erholen.