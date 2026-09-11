Südlibanon: Zerstörungen setzen im Laufe der Zeit Spannungen

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Die systematische Zerstörung von Häusern, öffentlichen Einrichtungen und Infrastruktur im Südlibanon verleiht der israelischen Präsenz nun eine Dimension, die über die einzige vorübergehende militärische Besatzung hinausgeht. Israel behauptet, zu handeln, um die Fähigkeiten der Hisbollah zu neutralisieren und eine Sicherheitszone zu errichten. Aber der Abriss des Gebäudes, Erdarbeiten, militärische Stellungen, Hindernisse für die Bewegung und die materielle Unmöglichkeit, die Bewohner zurückzugeben, verändern das Territorium allmählich. Diese Tatsachen allein belegen nicht die Existenz einer offiziellen Annexion oder eines dauerhaften Installationsplans. Sie zeigen jedoch, dass die physischen Bedingungen einer längeren Präsenz geschaffen werden.

Eine Besatzung, die nicht mehr allein von Soldaten gemessen wird

Die Debatte über die Dauer der israelischen Präsenz im Südlibanon kann sich nicht länger auf die Anzahl der militärischen Positionen nördlich der Blauen Linie beschränken. Seit mehreren Monaten umfassen die Operationen auch Abrisse, Erdarbeiten, Zerstörung von Häusern und Streiks gegen die Infrastruktur. Berichte der Vereinten Nationen dokumentierten israelische Positionen auf libanesischem Territorium, Truppenbewegungen, technische Arbeiten und den Abriss von Gebäuden in Dörfern nördlich der Blauen Linie.

Diese materielle Umwandlung ist unerlässlich. Eine Kraft kann vorübergehend eine Höhe einnehmen und sich dann zurückziehen. Anders sieht es aus, wenn es Häuser zerstört, den Zugang verändert, die Äxte kontrolliert und die Rückkehr der Bewohner erschwert. Auch ohne gesetzliche Annexion kann das Territorium dann als eine Zone funktionieren, die dauerhaft vom zivilen Leben getrennt ist, das es vorher besetzte.

Mansouri, Symbol der Zerstörung des zivilen Lebens

Die Ereignisse von Mansouri veranschaulichen diese Entwicklung. Am 9. September warf ein israelischer Telepilot nach Berichten der libanesischen Presse explosives Material auf das Dach der örtlichen öffentlichen Schule. Die Schule, die laut dem Zentrum für Bildungsforschung und -entwicklung 336 Schüler begrüßte, wurde wenige Tage nach Beginn des Schuljahres direkt bedroht.

Am Morgen des 11. September wurde der größte Teil der Schule nach Angaben der National Information Agency zerstört. Eine Schule ist eine der Infrastrukturen, die es einer Gemeinschaft ermöglicht, zurückzukehren und zu bleiben. Sein Verschwinden zwingt Familien, anderswo nach einer Lösung zu suchen, verzögert die Rückkehr in die Schule und erhöht die Kosten für eine nachhaltige Rückkehr. Mansouri erlebte auch eine Reihe von Explosionen, mit der Zerstörung von Gebäuden, die die Rückkehr der Bewohner direkt erschweren.

Bei der Zerstörung eines Hauses geht es auch darum, auf die Rückkehr zu reagieren

In einem Krieg kann ein Haus zerstört werden, weil es als militärisches Ziel betrachtet wird. Aber wenn Abrisse in einem bestimmten Gebiet zahlreich werden, übersteigt ihre Wirkung jedes einzelne Ziel. Sie verändern die Fähigkeit einer Bevölkerung, ihr Territorium wieder zu besetzen, indem sie es teurer, langsamer und manchmal unmöglich machen, ohne vorherigen Wiederaufbau zurückzukehren.

Eine Familie, deren Haus stehen bleibt, kann zurückkehren, wenn die Sicherheitsbedingungen es zulassen. Eine Familie, deren Wohnraum dynamisch war, muss über Ressourcen, Entschädigungen, Materialien und ein administratives Umfeld verfügen, das wieder aufbauen kann. Wenn auch das Schul-, Straßen- oder Wassernetz beschädigt wird, ist die Rückgabe keine einfache individuelle Entscheidung mehr und wird zu einem kollektiven Wiederaufbauprojekt.

Es ist dieser Mechanismus, der die Angst vor einer dauerhaften Besetzung nährt. Die strategische Wirkung der Zerstörung liegt auch in der Zeit, die benötigt wird, um das Verschwundene zu reparieren. Je länger diese Zeit zunimmt, desto mehr wird die militärische Präsenz in der Region de facto dauerhaft.

Eine von Israel angenommene « sichere Zone »

Seit der Wiederaufnahme der Militärkampagne im März 2026 hat Israel seine Präsenz in Teilen des Südlibanon erweitert und kontrollierte Gebiete als sicheres Gebiet bezeichnet. Am 10. September erklärten die israelischen Behörden nach der Zerstörung des unterirdischen Komplexes Ali al-Taher, sie hätten die Einrichtung eines sicheren Gebiets abgeschlossen und die operative Kontrolle über diese strategische Höhe erlangt.

Israel präsentiert diese Präsenz als Antwort auf die Bedrohung durch die Hisbollah. Sein Argument ist, dass die Bewegung nicht in der Lage sein darf, militärische Fähigkeiten in der Nähe der Grenze wiederherzustellen. Der Waffenstillstand vom Juni sah jedoch einen Prozess vor, der den israelischen Rückzug und die Entwaffnung der Hisbollah beinhaltete. Dieser Prozess ist festgefahren, wobei Israel seinen Rückzug von Abrüstungsgarantien abhängig macht, während die Hisbollah die ihr auferlegten Modalitäten ablehnt.

Diese Blockade hat eine konkrete Konsequenz: Was unter eine Übergangsregelung fallen sollte, kann dauerhafte Realität werden. Eine temporäre Militärzone erhält dauerhaftere Merkmale, wenn sie Positionen, kontrollierte Äxte, Erdarbeiten, ständige Überwachung und eine weitgehend zerstörte zivile Umgebung konsolidiert hat.

Zerstörte Positionen, Erdarbeiten und Dörfer

Internationale Erkenntnisse liefern eine materielle Grundlage für dieses Anliegen. In einem Bericht von 2026 konnten die Mitglieder des Sicherheitsrates eine der israelischen Positionen auf libanesischem Territorium im Operationsgebiet des Finul direkt beobachten. Das Dokument bezieht sich auch auf die sichtbaren Zerstörungen in Dörfern und ihren Randgebieten in der Nähe der Blauen Linie, wo in bestimmten Gebieten nur noch sehr wenige Häuser standen.

Ein weiterer Bericht der Vereinten Nationen bezog sich auf israelisches Personal, das außerhalb bestimmter Positionen operierte und Erdarbeiten und Truppenbewegungen nördlich der Blauen Linie durchführte. Finul bestätigte auch Abrisse von Gebäuden. Diese Elemente zeigen kein Annexionsprojekt, aber sie beschreiben eine Präsenz, die nachhaltige Standortentwicklung und -modifikationen hervorbringt.

Unterscheidung ist unerlässlich. Zu behaupten, dass Israel beschlossen hat, einen Teil des Südlibanon zu annektieren, würde Beweise erfordern, die nicht verfügbar sind. Zu erkennen, dass eine militärische Besatzung sich materiell festigt, basiert auf beobachtbaren Fakten: Positionen, Arbeiten, Kontrollen, Zerstörung und die Aufrechterhaltung von Streitkräften im Territorium.

Der Präzedenzfall der « sicheren Zone »

Im Libanon hat der Begriff « Sicherheitszone » eine besondere historische Resonanz. Israel unterhielt ein besetztes Gebiet im Süden für Jahre vor seinem Rückzug im Mai 2000. Diese Erfahrung erklärt, warum die heute verwendeten Begriffe und die Konsolidierung der Positionen Bedenken aufwerfen, die über die militärische Entwicklung der letzten Tage hinausgehen.

Es wäre irreführend zu sagen, dass sich die Geschichte identisch wiederholt. Der regionale Kontext, die Akteure und der internationale Rahmen haben sich verändert. Die gegenwärtige Präsenz kann daher nicht mechanisch mit der der 1980er und 1990er Jahre gleichgesetzt werden. Der Präzedenzfall zeigt jedoch, dass ein Gebiet, das als für die Sicherheit Israels notwendig dargestellt wird, weit über eine anfängliche Militäroperation hinausgehen kann.

Zerstörung kann Land ohne Bewohner schaffen

Eines der Hauptrisiken ist die Kombination von Besetzung und Vertreibung. Diese Woche berichteten die Vereinten Nationen von neuen Bevölkerungsbewegungen, die durch die Eskalation im Süden verursacht wurden. Nach Angaben der von den Vereinten Nationen zitierten lokalen Behörden hatten in der vergangenen Woche etwa 20.000 Menschen oder fast 5.000 Familien den Distrikt Nabatiyah verlassen. Gleichzeitig gab es einen starken Anstieg der israelischen Militäraktivitäten.

Ein Territorium, das seiner Bewohner entleert ist, wird militärisch leichter zu kontrollieren. Dies bedeutet nicht, dass die Vertreibung von Zivilisten notwendigerweise das erklärte Ziel jeder Operation ist. Aber der territoriale Effekt besteht: Je weniger Menschen, desto weniger Wirtschafts- und Verwaltungsleben und desto mehr hängt die Rückkehr von einer politischen Entscheidung und einem Wiederaufbauprogramm ab.

Diese Dynamik erklärt, warum die Zerstörung der zivilen Infrastruktur über das unmittelbare materielle Gleichgewicht hinaus analysiert werden muss. Eine zerstörte Schule, ein beschädigtes Wassernetz oder eine zerstörte Nachbarschaft können eine strategische Wirkung haben, ohne eine militärische Position zu bilden. Sie verringern die Fähigkeit einer Bevölkerung, ihr Territorium unter normalen Bedingungen wieder zu besetzen.

Beirut beginnt im Laufe der Zeit zu argumentieren

Die Beschlüsse von Beirut zeigen, dass der libanesische Staat selbst die Situation nicht mehr als Klammer von wenigen Tagen behandelt. Am 10. September billigte der Ministerrat einen Gesetzentwurf zur Verhinderung der Veräußerung und des Immobilienverkaufs in den von der israelischen Armee besetzten Gebieten. Die Maßnahme zielt darauf ab, Immobilien in Gebieten zu schützen, in denen die Bewohner nicht unbedingt normalen Zugang zu ihrem Land und ihren Häusern haben.

Gleichzeitig betonte Premierminister Nawaf Salam die Notwendigkeit vorgefertigter Wohnungen, um die Rückkehr der Bewohner in eine erste Phase zu erleichtern. Die Tatsache, dass die Regierung diese Art von Lösung in Betracht zieht, zeigt das Ausmaß des Problems: Die Rückkehr hängt nicht mehr nur von der Einstellung der Kämpfe ab. Ein Dach muss jetzt für Familien zur Verfügung gestellt werden, deren Häuser verschwunden oder unbewohnbar geworden sind.

Das vorgeschlagene Verbot des Immobilienverkaufs hat auch eine strategische Dimension. Es soll verhindern, dass eine außergewöhnliche militärische Situation zu irreversiblen Eigentumsübertragungen führt, während die Eigentümer vertrieben oder am Zugang zu ihrem Eigentum gehindert werden. Der Staat versucht daher, Land legal einzufrieren, während die territoriale Situation instabil bleibt.

Ali al-Taher verändert den militärischen Maßstab

Die Operation in Ali al-Taher zeigt Israels strategischen Fokus auf die Landkontrolle. Am 10. September gab die israelische Armee bekannt, dass sie ein mehr als zwei Kilometer langes Untergrundnetz zerstört habe, das sie der Hisbollah zuschrieb. Sie behauptet, Kommandozentralen, Waffenlager und Einrichtungen für eine längere unterirdische Präsenz entdeckt zu haben. Nicht alle diese Vorbringen konnten unabhängig überprüft werden.

Über den Inhalt des Komplexes hinaus ist das wichtige Element die Kontrolle der Höhe selbst. Die israelischen Behörden präsentierten die Operation als den Abschluss eines Schrittes zur Schaffung eines sicheren Gebiets. Eine dominante Höhe bietet Überwachung, Bewegungskontrolle und militärischen Vorteil über einen größeren Raum. Seine Kontrolle hat daher einen Wert, der über die Zerstörung eines Tunnels hinausgeht.

Diese Logik erklärt, warum der Rückzug schwieriger wird, da Positionen als wesentlich für die Sicherheit angesehen werden. Jede Höhe, Achse oder Beobachtungspunkt kann als notwendig dargestellt werden, um die Rückkehr der Hisbollah zu verhindern. Darüber hinaus können diese Anforderungen eine vorübergehende Präsenz in eine nachhaltige territoriale Vereinbarung verwandeln.

Israelisches Argument: Verhinderung der Rückkehr der Hisbollah

Um diese Dynamik zu verstehen, müssen wir das israelische Argument wiederherstellen. Israel behauptet, dass seine Operationen auf die Infrastruktur der Hisbollah, Kämpfer und Waffenbestände abzielen und dass ein Rückzug ohne wirksame Abrüstung die Bedrohung für seine Grenzgemeinden wiederherstellen würde. Landstreiks und Operationen werden daher als Sicherheitsmaßnahmen dargestellt, nicht als ein Projekt zur Kolonisierung libanesischen Territoriums.

Zu diesem Zeitpunkt zeigen die verfügbaren Beweise nicht die Ansiedlung einer israelischen Zivilbevölkerung im Südlibanon oder eine offizielle Annexionsentscheidung. Die Situation unterscheidet sich daher von einem zivilrechtlichen Einigungsprozess. Die Analyse konzentriert sich auf eine militärische Besetzung, die langfristig sein kann, nicht auf die unbewiesene Behauptung eines Siedlungsprojekts.

Aber der Mangel an ziviler Regelung stellt nicht die Frage der sekundären Dauer. Eine langwierige militärische Besetzung kann das Territorium grundlegend verändern, ohne eine neue Bevölkerung zu gründen. Es kann verbotene Gebiete schaffen, Landwirtschaft verhindern, Menschen bewegen, Straßen verändern und den Wiederaufbau jahrelang verzögern.

Eine nachhaltige Besetzung wird auch durch Abwesenheit aufgebaut

Vielleicht ist das am schwierigsten zu messende Phänomen, was verschwindet. Ein Dynamithaus beherbergt keine Familie mehr. Eine zerstörte Schule empfängt keine Schüler mehr. Ein unzugängliches Feld wird nicht mehr kultiviert. Eine abgeschnittene Straße verbindet nicht mehr zwei Dörfer. Da sich diese Abwesenheiten anhäufen, hört das Territorium allmählich auf, wie vorher zu funktionieren, selbst wenn sich seine gesetzlichen Grenzen nicht geändert haben.

Die Zerstörung im Südlibanon ist daher sowohl ein politischer als auch ein militärischer Indikator. Sie erlauben uns nicht, die genaue Absicht der israelischen Regierung zu lesen, aber sie erlauben uns, das Ergebnis zu beobachten: ein Raum, in dem die Rückkehr der libanesischen Souveränität und der Zivilbevölkerung materiell schwieriger wird.

Die Zeit spielt dann eine strategische Rolle. Jede weitere Woche militärischer Präsenz, jeder neue Abriss und jede ausgedehnte Vertreibung macht die Wiederherstellung der vorherigen Situation kostspieliger. Eine Besetzung kann sich somit für die Dauer abrechnen, ohne dass ein offizielles Datum ihren Beginn markiert.

Der Test wird die wirkliche Rückkehr der Bewohner sein

Die Schlüsselfrage ist daher nicht nur, ob Israel behauptet zu bleiben. Es soll festgestellt werden, ob die geschaffenen Bedingungen tatsächlich einen schnellen Rückzug und eine Rückkehr der Bewohner ermöglichen. In diesem Punkt sind die Indikatoren besorgniserregend: Militärische Stellungen beibehalten, Bodenoperationen, Zerstörung, Vertreibung und beschädigte zivile Infrastruktur vereinen sich.

Das konkreteste Kriterium wird die Rückkehr sein. Wenn die Bewohner in ihre Dörfer zurückkehren, Schulen wieder aufbauen, ihr Land betreten und libanesische Institutionen finden können, kann die Logik einer Militärzone allmählich umgekehrt werden. Wenn im Gegenteil die Zerstörung weitergeht, während sich die israelischen Positionen festigen, wird es immer schwieriger, den dauerhaften Charakter der Besatzung als bloße vorübergehende Folge der Kämpfe darzustellen.

Im Südlibanon wird es daher in den kommenden Wochen genauso um die Dörfer gehen wie um die Verhandlungen. Eine militärische Präsenz wird an seinen Soldaten und Positionen gemessen. Eine Besatzung, die sich niederlässt, wird auch daran gemessen, was sie daran hindert, zurückzukehren.