11. September: Wo waren Sie vor 25 Jahren?

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Vor 25 Jahren, am 11. September 2001, unterbrachen Millionen von Menschen ihren Tag, um ungläubig zuzusehen, wie die Türme des World Trade Centers brennen und dann zusammenbrechen. Eine Generation erinnert sich noch genau an den Ort, an dem sie war. Ein Vierteljahrhundert später erlaubt uns diese Erinnerung auch, den Fortschritt zu messen. Krieg, Terrorismus, Verschwörung, soziale Netzwerke, Pandemie, die Rückkehr des Nationalismus und die Entwicklung der Ultrarechten: Die Welt musste sicherer werden. Sie erscheint vor allem fragmentierter, verdächtiger und brutaler.

Ein gewöhnlicher Tag, der schwingt

Und was hast du vor 25 Jahren gemacht? Einige arbeiteten, andere waren in der Schule oder Universität. Einige aßen zu Mittag, fuhren oder gingen nach Hause. Im Libanon war es bereits Nachmittag, als die ersten Bilder aus New York eintrafen. Dann hörte ein gewöhnlicher Tag auf zu sein.

Am 11. September 2001 wurden vier Flugzeuge in den Vereinigten Staaten entführt. Zwei schlugen die Türme des World Trade Center in New York. Ein dritter schlug das Pentagon in der Nähe von Washington. Der vierte, Flug United 93, sank in Pennsylvania nach der Revolte der Passagiere und Besatzungsmitglieder. Fast 3.000 Menschen wurden getötet.

Die Bilder wurden sofort universell: Rauch über Manhattan, das zweite Flugzeug, das hinter den Gebäuden auftauchte, dann die eingestürzten Türme und die Straßen mit Staub bedeckt. Diejenigen, die diesen Tag des Verstehens lebten, hielten oft eine überraschend genaue Erinnerung an diese wenigen Stunden. Doch sie konnten nicht wissen, was folgen würde.

11. September und die folgenden Kriege

Der 11. September hinterließ nicht nur Hinterbliebene und ein amerikanisches Trauma. Es eröffnete eine geopolitische Sequenz, die das erste Viertel des 21. Jahrhunderts zutiefst markieren würde. Einige Wochen nach den Anschlägen intervenierten die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in Afghanistan, um Al-Qaida anzugreifen und das Taliban-Regime zu stürzen, in dem Osama bin Laden untergebracht war.

Die Taliban wurden schnell aus Kabul vertrieben, aber der Krieg dauerte fast zwanzig Jahre. Im August 2021 verließen die letzten US-Streitkräfte Afghanistan, während die Taliban die Hauptstadt übernommen hatten. Die Bilder der chaotischen Evakuierung vom Flughafen Kabul bieten einen auffälligen Epilog zu einem Krieg, der nach den Anschlägen begann.

Unterdessen hatte ein weiterer Krieg den Nahen Osten gestört. Im März 2003 drangen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in den Irak ein und stürzten Saddam Hussein. Die Massenvernichtungswaffen, die in den Mittelpunkt des amerikanischen Arguments gestellt wurden, wurden nicht wie angekündigt entdeckt. Der Irak trat in eine lange Zeit des Aufstands, der Angriffe und der sektiererischen Gewalt ein.

Das irakische Chaos ermutigte auch den Aufstieg dschihadistischer Organisationen. Al-Qaida im Irak ging der Organisation des Islamischen Staates voraus, die 2014 große Gebiete im Irak und in Syrien eroberte. Der Terrorismus, den der „Krieg gegen den Terrorismus bekämpfen musste, hatte sein Gesicht verändert, ohne zu verschwinden. Dann kam die iranisch-syrische Achse zur Hisbollah verstärkt heraus.

Von Kabul bis Gaza blieb der Krieg

Die vielleicht beunruhigendste, fünfundzwanzig Jahre später, ist die Dauerhaftigkeit des Krieges. Syrien wurde von einem Konflikt verwüstet, der 2011 begann. Libyen wurde nach dem Sturz von Muammar Gaddafi fragmentiert. Der Jemen hat Jahre des Krieges erlitten, während der Irak Invasionen, Aufstände und Terrorismus durchmachte.

Dann kehrte der konventionelle Krieg in das Herz Europas zurück. Am 24. Februar 2022 startete Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine. Städte wurden bombardiert, Gräben tauchten wieder auf und Artillerie, Panzer, Drohnen und Raketen wurden zur täglichen Realität eines großen Konflikts auf dem Kontinent.

Im Nahen Osten eröffneten der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und der anschließende Krieg in Gaza eine neue Periode der Gewalt mit großen regionalen Folgen. Auch der Libanon war direkt an dieser Instabilität beteiligt. Militärtechnologie hat sich verändert, aber unter Drohnen und Raketen bleibt eine alte Realität: umstrittene Gebiete, vertriebene Bevölkerungen, zerstörte Städte und Familien, die ihre Toten begraben.

Die Verschwörung ist aus den Rändern gekommen

Der 11. September bot auch einen außergewöhnlichen Boden für Verschwörungstheorien. Die Angriffe selbst haben unzählige alternative Narrative hervorgebracht: die angeblich organisierte Zerstörung von Türmen, die versteckte Beteiligung der amerikanischen Behörden oder die absichtlichen Angriffe, die zurückgelassen wurden. Es gab keine glaubwürdigen Beweise für diese Szenarien, aber ihre Fähigkeit zur Verbreitung sagte ein viel breiteres Phänomen voraus.

Im Jahr 2001 gab es soziale Netzwerke, wie wir sie kennen, noch nicht. Theorien kursierten in Foren, Webseiten, E-Mails oder in militanten Videos. Facebook, YouTube, Twitter und dann Instagram, Telegram und TikTok veränderten dann das Ausmaß des Phänomens. Eine dramatische Behauptung kann jetzt Millionen erreichen, noch bevor die Fakten verifiziert wurden.

Die Verschwörung wurde nicht mit dem 11. September geboren. Er ist viel älter. Aber das erste Viertel des 21. Jahrhunderts bot ihm eine beispiellose globale Infrastruktur. Angriffe, Kriege, Wahlen, Migration, Impfstoffe oder Klima: Fast jede größere Krise liefert jetzt ihre eigenen parallelen Erklärungen.

Die Covid-19-Pandemie gab eine spektakuläre Demonstration. Falsche Informationen über das Virus, Impfstoffe, Regierungen und Laboratorien begleiteten die Gesundheitskrise. Für einen Teil der Bevölkerung werden Informationen von einer Regierung, Medien, Universität oder wissenschaftlichen Institution manchmal misstrauisch, gerade weil sie von einer Institution stammen. Der für eine demokratische Debatte notwendige Zweifel kann sich dann in eine Ablehnung einer gemeinsamen Realität verwandeln.

Der Aufstieg von Extremen und Ultrarechten

Dieses Misstrauen begleitet eine weitere wichtige politische Entwicklung: die Stärkung nationalistischer, populistischer und in mehreren Ländern rechtsextremer und ultrarechter Bewegungen. Es wäre falsch, dies zu einer direkten Folge des 11. September zu machen. Die Finanzkrise 2008, Ungleichheit, Deindustrialisierung, Migration, Angst vor Herabstufung, kulturelle Umwälzungen und Misstrauen gegenüber Eliten haben verschiedene Bewegungen in den Ländern angeheizt.

Die islamistischen Angriffe und die nachfolgenden Kriege haben jedoch die öffentliche Debatte beeinflusst. Die Angst vor dem Terrorismus wurde manchmal mit der Angst vor der Einwanderung vermischt. Identitäts-, Religions- und Grenzfragen werden im Wahlkampf immer wichtiger. In Europa haben sich Formationen, die zuvor an der Peripherie des politischen Systems aufrechterhalten wurden, in Parlamenten und in einigen Ländern an der Macht oder an seinen Türen niedergelassen.

In den Vereinigten Staaten hat die politische Polarisierung ebenfalls erheblich zugenommen. Die Konfrontationen betreffen nun das Vertrauen in die Institutionen und die Legitimität von Wahlen. Ultra-droit-mobilitäten nutzen auch das internet, um ihre propaganda zu rekrutieren, zu verbreiten und ihre referenzen zu internationalisieren. Der Jihadismus hat die Macht der digitalen Kommunikation sehr früh verstanden; andere Extremismen wurden wiederum verstanden.

Algorithmen haben unsere Art, die Welt zu sehen, verändert

Im Jahr 2001 gab es Facebook, YouTube, Twitter und iPhone nicht. Der 11. September war ein Weltereignis, das hauptsächlich durch das Fernsehen erlebt wurde. Ein ähnlicher Angriff würde heute aus Tausenden verschiedener Blickwinkel gefilmt, live übertragen, sofort kommentiert und fast sofort von Gerüchten, Manipulationen und widersprüchlichen Inhalten begleitet.

Künstliche Intelligenz fügt nun eine zusätzliche Schwierigkeit hinzu. Ein realistisches Bild ist nicht mehr unbedingt ein Beweis. Eine Stimme kann nachgeahmt und ein Video gemacht oder geändert werden. Wir sind mit einem Paradoxon konfrontiert: Niemals hatte die Menschheit so viele Mittel, um das Reale zu dokumentieren, aber nie hatte sie so viele Werkzeuge, um es zu verfälschen.

Doch das Internet hat den Menschen den Zugang zu Wissen näher gebracht und demokratisiert. Gesellschaften zu verbinden bedeutet aber nicht notwendigerweise, sie zu vereinen. Plattformen fördern oft Inhalte, die sofortige Reaktionen verursachen können. Wut, Angst und Empörung bewegen sich schnell, während die Nuance mehr zu verhängen kämpft.

Zwei Menschen können jetzt dasselbe Ereignis beobachten, ohne sich auf die elementaren Fakten zu einigen. Politische Gegner werden leichter zu Feinden, Kompromisse können als Verrat und Widersprüche als Aggression dargestellt werden. Polarisierung ist nicht neu, aber Technologie gibt ihr beispiellose Geschwindigkeit und Reichweite.

Aber die Welt versprach zu lernen

Nach dem 11. September 2001 gab es viele Solidaritätsbekundungen. Für einige Tage schien die Gewalt die Tatsache ans Licht gebracht zu haben, dass der Tod unschuldiger Zivilisten nicht durch Grenzen, Religionen oder politische Zugehörigkeiten relativiert werden konnte. Ein Vierteljahrhundert später scheinen diese Beweise manchmal geschwächt zu sein.

Zu oft werden die Opfer nach dem Lager betrachtet, zu dem sie gehören. Eine Gräueltat kann angeprangert werden, wenn sie einander trifft, und relativiert werden, wenn sie den anderen trifft. Die Bilder von toten Zivilisten werden zu Argumenten in politischen und digitalen Schlachten, während das Leiden selbst manchmal gezwungen ist, seine Flagge zu wählen.

Gleichzeitig erscheint das internationale System fragmentierter. Die Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten und China bildet einen zunehmenden Teil der Machtverhältnisse. Der Krieg in der Ukraine steht vor Moskau gegen die westlichen Mächte. Der Nahe Osten bleibt durch regionale Konflikte und Rivalitäten. Doch wir wissen, worum es bei einem Krieg geht: zerstörte Städte, ruinierte Volkswirtschaften, vertriebene Bevölkerungen und gezeichnete Generationen. Erfahrung war nicht genug.

Was hast du an diesem Tag gemacht?

Das ist es, was dieser einfachen Frage heute eine besondere Stärke verleiht. Was hast du am 11. September 2001 gemacht? Für einige ist die Antwort in wenigen Worten: Ich war bei der Arbeit, in der Schule, zu Hause, vor dem Fernsehen. Für andere gibt es keine Erinnerung, weil sie zu jung oder noch nicht geboren waren.

Eine ganze Generation ist jetzt erwachsen, ohne die Welt vor dem 11. September gekannt zu haben. Sie wuchs mit Terrorismusbekämpfungskontrollen, den Kriegen im Nahen Osten, dschihadistischen Angriffen, der Finanzkrise, sozialen Netzwerken, Smartphones, den Covid-19, dem Krieg in der Ukraine und den neuen Krisen im Nahen Osten auf. Sie wuchs in einer Welt auf, in der jede Katastrophe sofort auf einen Bildschirm kommt.

Es wäre falsch, 2001 in ein goldenes Zeitalter zu verwandeln. Die Welt hatte damals ihre Kriege, Diktaturen, Massaker, Ungerechtigkeiten und Extremismus. Der Balkan war gerade aus einem Jahrzehnt des Konflikts hervorgegangen, der Nahe Osten hatte keinen Frieden und der Libanon trug immer noch die Narben seines Bürgerkriegs und seiner langen Jahre der Konfrontation.

Allerdings hat sich in unserer Beziehung zu Zeit und Angst etwas geändert. Wir werden ständig informiert, alarmiert und gebeten. Wir können fast live sehen, wie eine Rakete eine Stadt trifft, eine degenerierende Demonstration oder ein Gerücht viral wird. Wir gewannen Augenblicklichkeit, verloren aber einen Teil der Distanz, die es uns erlaubt zu verstehen.

25 Jahre später, was haben wir gelernt?

Seit 2001 hat die Menschheit beträchtliche wissenschaftliche und technologische Fortschritte gemacht. Die Medizin hat sich weiterentwickelt, der Zugang zu Wissen hat sich verändert und Hunderte von Millionen Menschen haben gesehen, wie sich ihre materiellen Bedingungen verändert haben. Die Welt wurde also nicht nur schlechter. Aber unsere technischen Fähigkeiten scheinen schneller fortgeschritten zu sein als unsere kollektive Fähigkeit, alte Reflexe daran zu hindern, zurückzukehren.

Wir kommunizieren besser, aber auch Propaganda. Wir können mehr Fakten überprüfen, aber Lügen zirkulieren schneller. Wir haben Netzwerke aufgebaut, die die Menschheit als Ganzes verbinden können, und Extremisten dienen auch dazu, sich selbst zu finden. Wir haben immer ausgefeiltere Waffen, lösen Konflikte aber weiterhin durch Zerstörung.

Wir wissen, wie man die Mechanismen der Verschwörung erkennt, aber sie verführen weiterhin. Wir kennen die historischen Folgen von politischem Hass, Rassismus und Entmenschlichung, aber die ultra-gerechten und andere Formen des Extremismus finden immer noch ein Publikum. Vielleicht ist es das, was dieser 25. Jahrestag wirklich misst: die Distanz zwischen dem, was wir gelernt haben, und dem, was wir damit machen konnten.

Am 11. September 2001 stoppten Millionen von Menschen, was sie taten, um die Geschichte auf ihren Bildschirmen erscheinen zu sehen. Fünfundzwanzig Jahre später haben wir permanent Geschichte in unseren Taschen. Denken Sie daran, wo waren Sie, was taten Sie, wie alt waren Sie? Und wenn jemand in 25 Jahren abwechselnd auf unsere Zeit schaut, kann er eine unbequemere Frage stellen: Was haben wir aus der Welt gemacht, die wir geerbt haben?

Redaktionelle Elemente und SEO

Anzahl der Wörter:1902

Schlüsselwort:11. September

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Beschreibung:Fünfundzwanzig Jahre nach dem 11. September erzählen Kriege, Verschwörung, ultrarechte und soziale Netzwerke die tiefen Brüche einer veränderten Welt.

Auszug:Wo waren Sie am 11. September 2001? Fünfundzwanzig Jahre nach den Angriffen auf die Vereinigten Staaten erlaubt uns diese intime Frage, die Veränderungen einer Ära zu messen. Kriege in Afghanistan und im Irak, Terrorismus, Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, Verschwörungstheorien, soziale Netzwerke, politische Polarisierung und ultra-droit Progression begleiteten dieses erste Vierteljahrhundert. Die Welt hat enorme technologische Fortschritte gemacht, aber sie scheint immer noch nicht in der Lage zu sein, ihre alten Reflexe von Gewalt und Spaltung loszuwerden.

Fünf alternative Titel

11. September: Wo waren Sie vor 25 Jahren? Vor 25 Jahren drehte sich die Welt 11. September: 25 Jahre später Seit dem 11. September ist eine Welt unerkennbar 11. september 2001: der tag, an dem sich alles veränderte

Referenzen und Links

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