Presserückblick: Libanon unter Druck von der Südfront im Nahen Osten mitten in der Neuzusammensetzung

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Ali al-Taher, neue Bruchlinie im Süden

Die Entwicklungen im Südlibanon dominieren weitgehend die Zeitungen vom Freitag, dem 11. September 2026. Der Punkt der Konvergenz ist die Zerstörung der unterirdischen Infrastruktur in den Höhen von Ali al-Taher durch die israelische Armee. Die Operation verursachte ein Zittern in einem großen Teil des Südens. Nabatiyeh ist zu einem wichtigen Thema für den libanesischen Staat geworden. Die Behörden versuchen, ihre Präsenz dort zu verstärken, bevor weitere israelische Entwicklungen die Situation vor Ort verändern.

Ad Diyar vom 11. September 2026 beschreibt einen Libanon vor einem regionalen « Erdbeben » und einer Phase, die als komplex und gefährlich angesehen wird. Die Zeitung stellt Ali al-Tahers Explosion in den Mittelpunkt seiner Behandlung. Nach seinen Informationen hatten die libanesischen Behörden am Mittwochabend noch keine offizielle Mitteilung über das Datum der nächsten Verhandlungssitzung erhalten. Israelische Medien berichteten jedoch von einem Treffen in Rom am Dienstag und Mittwoch. Unterdessen versucht der Staat, seine Präsenz in Nabatiyeh und seiner Umgebung zu festigen. Die Zeitung weist jedoch darauf hin, dass der Einsatz der Armee nicht von der Fortsetzung der israelischen Operationen und dem Fehlen eines ausreichend starken US-Drucks getrennt werden kann, um diese Eskalation zu stoppen.

Al Jumhouria vom 11. September 2026 bestätigt, dass die Höhen von Ali al-Taher zum Symbol des neuen Machtgleichgewichts geworden sind. Die Zeitung berichtet, dass nach den Explosionen ein Shake der Stärke 4,1 aufgezeichnet wurde. Die israelische Armee behauptete, die Zerstörung der unterirdischen Straßen in der Region abgeschlossen zu haben. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Verteidigungsminister präsentierten die Operation auch als einen Schritt bei der Errichtung einer sogenannten Sicherheitszone im Südlibanon. Diese Formulierung nährt libanesische Bedenken. Sie legt nahe, dass israelische Operationen nicht länger auf einmalige Streiks gegen die der Hisbollah zugeschriebene Infrastruktur beschränkt sind.

Al Sharq vom 11. September 2026 berichtet ebenfalls von einem Schock der Stärke 4,1 und weist darauf hin, dass die israelischen Explosionen mehr als 1.100 Tonnen Sprengstoff zur Zerstörung der Tunnel in den Höhen von Ali al-Taher verwendeten. Die Tageszeitung stellt diese Episode in eine breitere Frage: Wie weit kann das Klettern gehen und wer kann seine Erweiterung auf Nabatiyeh verhindern? Die Stadt wird so zu einem Test für die Fähigkeit des Staates, das Land politisch, administrativ und militärisch zu besetzen, bevor die Situation wieder gewaltsam verändert wird.

Asharq Al-Awsat vom 11. September 2026 beschreibt Explosionen als ein Ereignis, das mit einem kleinen Erdbeben vergleichbar ist. Die Zeitung nimmt auch die Größe von 4.1 und die israelische Ankündigung auf, dass mehr als zwei Kilometer unterirdische Infrastruktur zerstört worden seien. Diese Konvergenz der Zeitungen über die Macht der Explosionen gibt Ali al-Taher eine Reichweite, die die militärische Dimension übersteigt. Die Website wird zu einem politischen Marker. Israel will zeigen, dass es die territoriale Realität verändern kann. Andererseits versucht der Libanon zu verhindern, dass sich dieser Präzedenzfall auf andere Sektoren ausdehnt.

Nabatiyeh stellt den Staat vor die Prüfung seiner Souveränität

Die Debatte bewegt sich daher schnell in Richtung der Präsenz des Staates. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet über Joseph Aouns Worte im Ministerrat. Der Präsident der Republik erklärt, dass « die Zeit für den Staat gekommen ist, in den Süden zurückzukehren ». Er versichert den Bewohnern von Nabatiyeh, Tyrus und Arab Salim, dass die Institutionen sich nicht von ihren Sorgen fernhalten können. Er bat auch jedes Ministerium, zur Unterstützung der Einwohner beizutragen. Die Nachricht geht über das einzige Sicherheitsproblem hinaus. Die Präsenz des Staates muss auch in Form von Straßen, Schulen, Wohnungen und öffentlichen Dienstleistungen erfolgen.

Nawaf Salam entwickelt die gleiche Logik. Laut Ad Diyar vom 11. September 2026 betrachtet der Premierminister die militärische Präsenz im Süden als Vertrauensfaktor. Er betonte, dass die Menschen in erster Linie grundlegende Dienstleistungen forderten. Die Regierung hatte die Straßensanierung, die Rückkehr in die Schule und die Bereitstellung von Fertighäusern untersucht. Der militärische Einsatz wird daher als eine der Komponenten einer breiteren Rückkehr der Verwaltung dargestellt.

Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet von der gleichen Ausrichtung des Ministerrats. Insbesondere genehmigte die Regierung ein Projekt zur Verhinderung von Immobilientransaktionen in von der israelischen Armee besetzten Gebieten. Diese Entscheidung verleiht der Konfrontation eine Landdimension. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, neue militärische Fortschritte zu verhindern. Es geht auch um die Wahrung der Eigentumsrechte in Gebieten, in denen die libanesische Souveränität direkt auf die Probe gestellt wird.

Allerdings bleibt das Problem mit der Wirksamkeit dieser Strategie. Al Jumhouria vom 11. September 2026 stellt fest, dass die Stärkung des offiziellen Mechanismus in Nabatiyeh darauf abzielt, ein neues Modell der staatlichen Präsenz in Gebieten unter israelischem Druck zu schaffen. Ziel ist es, die von Israel verwendeten Sicherheitslücken und Argumente zu verringern. Aber die Zeitung berichtet auch über Befürchtungen: Diese Maßnahmen könnten nur Palliative bleiben, wenn sie nicht von internationaler Berichterstattung begleitet werden, die die israelischen Operationen eindämmen könnte.

Die Frage der Armee wurde zentral. Al Jumhouria vom 11. September 2026 berichtet über ein neues europäisches Kooperationsprogramm für die libanesischen Sicherheitskräfte, mit besonderem Augenmerk auf die Armee. Sie sollte Schulungen, Beratung, Ausrüstung und den Aufbau von Verwaltungskapazitäten umfassen. Die Zeitung stellt jedoch fest, dass dies nicht die Stationierung einer neuen europäischen Truppe im Libanon oder eine europäische Mission zur Entwaffnung der Hisbollah vorsieht. Die Verantwortung für diesen Fall würde beim Staat und der libanesischen Armee bleiben.

Verhandlungen drohen Eskalation

Das dritte wichtige Element ist die Fragilität des diplomatischen Kanals. Al Jumhouria vom 11. September 2026 berichtet, dass israelische Medien eine achte Verhandlungssitzung in Rom ankündigen. Die libanesischen Behörden geben jedoch an, dass sie keine offizielle Vorladung der Vereinigten Staaten erhalten haben. Der Libanon gab Berichten zufolge auch an, dass er ein Treffen nach dem 16. September vorzog, da Joseph Aoun in Vorbereitung auf die militärische Unterstützungskonferenz in Paris anwesend sein sollte.

Diese Unsicherheit verdeutlicht die Kluft zwischen Verhandlung und Boden. Auf der einen Seite präsentiert Washington weiterhin den Verhandlungsrahmen als Weg, um Sicherheits- und Souveränitätsfragen anzugehen. Auf der anderen Seite setzt Israel seine Streiks und Zerstörung fort. Dieser Widerspruch führt zu einer zunehmend intensiven internen Debatte über den Nutzen des Prozesses.

Nabih Berri drückt eine der pessimistischsten Positionen aus. Al Joumhouria vom 11. September 2026 berichtet, dass der Präsident des Parlaments behauptet, nicht optimistisch zu sein. Er ist der Ansicht, dass die derzeitigen diplomatischen Bewegungen wertlos sind und dass das Rahmenabkommen überholt ist. Er behauptet auch, dass die Situation gefährlich ist und dass Lösungen in weiter Ferne bleiben. Seine Wertschätzung steht im Gegensatz zum Willen des Präsidenten, einen politischen Weg beizubehalten.

Ad Diyar vom 11. September 2026 nennt zwei potenziell entscheidende Monate. Die Tageszeitung steht in Zusammenhang mit den Wahlen in Israel am 27. Oktober und den Zwischenwahlen in den USA Anfang November. Laut Quellen, die von der Zeitung zitiert werden, könnte Benjamin Netanyahu versucht sein, ein militärisches Ergebnis zu suchen, das den politischen Bericht vor der Wahl ändern könnte. Das Risiko besteht in einer umfassenderen Operation im Libanon. Diese Annahme bleibt eine Einschätzung, die den Quellen der Zeitung zugeschrieben wird und keine etablierte Tatsache. Trotzdem können wir verstehen, warum Nabatiyeh so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Die Hisbollah scheint in mehreren Berichten im Moment eine Antwort zu vermeiden, die sofort eine allgemeine Konfrontation eröffnen würde. Al Jumhouria vom 11. September 2026 glaubt, dass die Bewegung nach einem neuen Weg sucht, um auf israelische Operationen nach der Transformation des Kräftegleichgewichts seit 2024 zu reagieren. Laut Zeitung ist die alte Abschreckungslogik nicht mehr direkt reproduzierbar. Die Hisbollah würde auch den israelischen Wahlkalender berücksichtigen und versuchen, Netanjahu keinen Vorwand für eine weitere Eskalation zu liefern.

Von Hormus bis Bab al-Mandab, Libanon in der regionalen Krise gefangen

Gleichzeitig ist die libanesische Krise Teil einer viel umfassenderen regionalen Konfrontation. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 steht im Vordergrund der Spannungen zwischen Washington und Teheran. Donald Trump sagt, der Krieg könnte nach den US-Zwischenwahlen am 3. November enden. Der Iran antwortet mit einer festen Rede. Ein Kommandeur der Revolutionsgarden kündigte an, dass die iranischen Streitkräfte bereit seien, schnelle offensive Operationen durchzuführen. Gleichzeitig berichtet die Zeitung über die fortgesetzten diplomatischen Bemühungen von Katar, Saudi-Arabien und Oman, die Eskalation zu reduzieren und die Seeschifffahrt zu erhalten.

Jemen ist die andere große Veränderung des Tages. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 berichtet über die Einnahme von Mokha durch die Huthis nach dem raschen Zusammenbruch der Regierungspositionen in Hays und Khokha. Nach Angaben der oben genannten Militärs nähern sich die Huthies Bab al-Mandab und sind auch auf mehrere Inseln am Roten Meer vorgedrungen. Diese Entwicklung verändert das Ausmaß des Krieges. Bab al-Mandab ist einer der wichtigsten Teile des Weltseehandels. Seine Kontrolle oder Störung hätte daher Auswirkungen weit über den Jemen hinaus.

Al Akhbar vom 11. September 2026 verbindet diese Entwicklung direkt mit der Konfrontation mit dem Iran. Die Zeitung ist der Ansicht, dass die Entwicklung des Machtgleichgewichts um Bab al-Mandab in Verbindung mit den Spannungen in der Straße von Ormuz die Druckkapazität des iranischen Lagers erhöht. Er betonte auch die Rolle der saudischen, omanischen und pakistanischen Vermittlung. In dieser Lesung ist der Libanon kein isoliertes Theater. Seine Südfront hängt auch von der Entwicklung der Konfrontation zwischen Washington, Teheran und ihren Verbündeten ab.

Asharq Al-Awsat vom 11. September 2026 stellt die Situation im Jemen aus einem anderen Blickwinkel dar. Der Präsident des jemenitischen Präsidialrats, Rashad al-Alimi, behauptet, er werde nicht zulassen, dass Bab al-Mandab ein weiterer « Hormuz » wird. Regierungstruppen reorganisierten ihre Arrangements südlich von Mokha nach dem Huthie-Vormarsch. Diese Diskrepanz in der Behandlung zwischen Zeitungen ist wichtig. Die zentralen Fakten konvergieren auf einem großen militärischen Vormarsch der Houthis. Ihre strategische Bedeutung variiert jedoch je nach den redaktionellen Linien erheblich.

Der Leitfaden dieses Einen ist daher weniger ein einzigartiges Ereignis als die gleiche Dynamik. Der Libanon versucht, die staatliche Autorität im Süden zu konsolidieren, während Israel die militärische Situation um Ali al-Taher verändert. Gleichzeitig bleiben die Verhandlungen unsicher und die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran erstreckt sich auf regionale Seerouten. Der Fortschritt der Huthis in Richtung Bab al-Mandab fügt einen neuen Druckfaktor hinzu. Der libanesische Süden steht somit an der Kreuzung von drei Kalendern: dem der Rückkehr des Staates, dem der israelischen militärischen Entscheidungen und dem einer regionalen Konfrontation, deren Ausgang noch offen ist.

Lokalpolitik: Der Staat will die Initiative im Süden wieder aufnehmen, während die Debatte über Waffen und Souveränität härter wird

Die Rückkehr des Staates in den Süden wird zur politischen Priorität

Die Lage im Südlibanon zwingt die Innenpolitik zu ihrem Tempo. Israelische Operationen, das Schicksal von Nabatiyah und die Stärkung der Präsenz der Armee stellen nun die Frage der staatlichen Autorität in den Mittelpunkt der Debatte. Mehrere Zeitungen am 11. September 2026 stellen fest, dass die Datei außerhalb der Sicherheit liegt. Sie beeinflusst das Funktionieren der Institutionen, die öffentlichen Dienste, die Waffen der Hisbollah und die Fähigkeit der Regierung, ihre eigenen Entscheidungen umzusetzen.

Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass Joseph Aoun einen wichtigen Teil des Ministerrats der Situation der Bewohner von Nabatiyah, Tyrus und Arab Salim gewidmet hat. Der Präsident versicherte ihnen, dass der Staat ihre Appelle gehört habe. Er forderte, alle verfügbaren Mittel zu mobilisieren, um ihnen zu helfen, auf ihrem Land zu bleiben. Er sagte vor allem, dass « die Zeit für den Staat gekommen ist, in den Süden zurückzukehren ». Diese Erklärung legt eine politische Linie fest. Die Rückkehr des Staates darf sich nicht auf den militärischen Einsatz beschränken. Jedes Ministerium ist aufgerufen, in seinem Gebiet einzugreifen, um die Dienstleistungen wiederherzustellen und die Bevölkerung zu unterstützen.

Nawaf Salam befürwortet einen vergleichbaren Ansatz. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass der Premierminister die militärische Präsenz als Vertrauensfaktor sieht. Die Regierung will diese Präsenz in die Sanierung von Straßen, die Vorbereitung des Schuljahres und die Installation von Fertighäusern einbeziehen. Die Frage des Südens wird somit sowohl als administrative und soziale als auch als militärische Angelegenheit behandelt. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet auch, dass Nawaf Salam auf der Rolle des Südrates in Abstimmung mit dem Rat für Entwicklung und Wiederaufbau besteht. Seiner Ansicht nach müssen die verfügbaren Mittel allen Einwohnern ohne Unterschied zugute kommen.

Al Sharq vom 11. September 2026 weist auf die gleiche Ausrichtung hin. Joseph Aoun präsentierte den Süden als einen wesentlichen Teil des Libanon. Die Regierung ist daher bestrebt, dieser Erklärung einen konkreten Ausdruck zu verleihen. Insbesondere billigte der Ministerrat einen Gesetzentwurf, der Immobilientransaktionen in von der israelischen Armee besetzten Gebieten verhindert. Die Entscheidung soll Landrechte in Gebieten schützen, in denen die staatliche Behörde direkt angegriffen wird. Sie reagiert auch auf Bedenken, dass eine Änderung der militärischen Situation dauerhafte Folgen für den Landbesitz haben wird.

Die Frage nach Nabatiyeh wird somit zum Test. Al Sharq vom 11. September 2026 betont, dass der Staat beabsichtigt, die Präsenz seiner Institutionen und Dienste in der Stadt zu stärken. Innenminister Ahmad al-Hajjar erwähnte unter anderem die Stärkung der Präsenz der inneren Sicherheitskräfte nach der Sanierung der Verwaltungsgebäude. Die offizielle Logik ist, den Raum durch Institutionen zu besetzen, bevor israelische Operationen eine neue Realität schaffen. Diese Politik unterliegt jedoch weiterhin einer großen Einschränkung: Die Fähigkeit des Libanon, Israel an der Fortsetzung seiner Operationen zu hindern, hängt nicht allein von den in Beirut getroffenen Entscheidungen ab.

Die Armee im Herzen der neuen inneren Machtbeziehung

Der Aufstieg in der Rolle der Armee erscheint in fast jeder Behandlung der lokalen Politik. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass der Kommandant der Armee, Rodolphe Haykal, Zeuge eines scharfen Munitionsmanövers im Jurd d’Al-Qaaa in der Bekaa wurde. Er betonte die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft trotz der zunehmenden Zahl von Missionen. Seine Botschaft an das Militär ist sowohl politisch als auch militärisch: Die Wette der Libanesen bleibt die der Armee, und eine starke Institution muss dem Land erlauben, die gegenwärtige Periode zu durchlaufen.

Diese Zentralität der Armee nährt auch Erwartungen an die internationale Konferenz, die ihrer Unterstützung gewidmet ist. Al Sharq vom 11. September 2026 berichtet, dass Ibrahim Kanaan diese Konferenz für einen wesentlichen Schritt hält. Er forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Verpflichtungen in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Sie verbindet die Unterstützung der Armee direkt mit der Fähigkeit des Staates, seine Rolle wieder aufzunehmen. Kanaan behauptet auch, dass der Schmerz des Südens das ganze Land betrifft und dass eine politische Lösung eine echte Möglichkeit ist, aus dem Krieg herauszukommen.

Al Jumhouria vom 11. September 2026 beschreibt ein neues europäisches Programm zur Stärkung der libanesischen Sicherheitskräfte, vor allem der Armee. Das Programm sollte Ausbildung, Beratung, Verwaltungskapazitäten und bestimmte Ausrüstung umfassen. Die Zeitung sagt, dass es nicht darum geht, eine europäische Truppe zu schaffen, um die Interimstruppe der Vereinten Nationen zu ersetzen oder die Hisbollah zu entwaffnen. Die Abrüstung liegt weiterhin in der Verantwortung des libanesischen Staates und seiner Armee.

Diese Unterscheidung ist in der internen Debatte wichtig. Ein Teil der politischen Kräfte ist der Ansicht, dass die Stärkung der Armee zu einer schnelleren Anwendung des Prinzips des staatlichen Waffenmonopols führen muss. Ein anderer betont zunächst die Einstellung der israelischen Operationen und den Rückzug der besetzten Gebiete. Diese beiden Prioritäten werden nicht immer als unvereinbar dargestellt. Es besteht jedoch Uneinigkeit über die Reihenfolge ihrer Anwendung.

Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet somit über die Position des ehemaligen Ministers Wadih al-Khazen. Er glaubt, dass der Libanon seine Verpflichtungen erfüllt, während Israel seine Operationen fortsetzt. Sie fordert daher die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 und den Schutz der Militärmission im Süden. Nach diesem Ansatz kann die Stärkung des Staates keine Wirkung entfalten, wenn die den verschiedenen Akteuren auferlegten Verpflichtungen unausgewogen bleiben.

Hisbollah-Waffen spalten immer noch die politische Szene

Die Waffenakte bleibt die wichtigste politische Kluft. Zeitungen haben eindeutig entgegengesetzte Positionen, manchmal sehr hart. Al Joumhouria vom 11. September 2026 berichtet, dass der Abgeordnete Sami Gemayel die Regierung fragt, was sie tatsächlich von ihren souveränen Entscheidungen umgesetzt hat. Der Präsident des Kataëb fordert einen genauen Zeitplan und möchte die Hindernisse für ihre Umsetzung kennen. Er bekräftigt auch, dass die Armee eine zentrale Rolle beim Waffenmonopol des Staates und bei der Umsetzung der Regierungsentscheidungen bezüglich der Hisbollah spielen muss.

Die Hisbollah antwortet mit einer umgekehrten Lesart. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet über die Aussagen des Abgeordneten Ali Ammar, Mitglied des Blocks der Widerstandsloyalität. Er beschuldigte die Vereinigten Staaten, sich in die inneren Angelegenheiten des Libanon einzumischen, und bat Washington, seine Politik dem Land nicht mehr aufzuzwingen. Er behauptet, dass die Libanesen ihre Entscheidungen durch den Dialog zwischen ihren verschiedenen Komponenten bestimmen müssen. Der Abgeordnete Hassan Fadllallah seinerseits stellt die israelische Besatzung, die Vertreibung der Einwohner und die sozialen Folgen des Krieges zu den vorrangigen Herausforderungen.

Diese Konfrontation zeigt, dass sich die Frage der Waffen nicht auf eine technische Diskussion über die Rolle der Armee beschränkt. Es bezieht sich auf zwei Begriffe der Souveränität. Für die Gegner der Hisbollah hindert die Existenz einer autonomen militärischen Fähigkeit den Staat daran, die Entscheidungen von Krieg und Frieden vollständig zu kontrollieren. Für die Hisbollah und ihre Verbündeten erfordert Souveränität zunächst die Fähigkeit, sich der Besatzung zu widersetzen und nicht zuzulassen, dass eine ausländische Macht die Entscheidungen des Libanon diktiert.

Al Akhbar vom 11. September 2026 befasst sich auch mit diesem Bruch durch die Beziehungen zwischen den libanesischen Streitkräften, Syrien und der Hisbollah. Die Zeitung berichtet, dass Samir Geagea jedem Dialog zwischen Damaskus und der Hisbollah feindselig gegenübersteht, bevor er das Problem der Militär- und Sicherheitsstrukturen der Bewegung löst. Nach den veröffentlichten Informationen war diese Position syrischen Beamten ausgesetzt. Die Tageszeitung erklärt auch, dass die Türkei einen anderen Ansatz auf der Grundlage des Dialogs fördern würde, um eine Zunahme der Spannungen zwischen Libanon und Syrien zu vermeiden. Diese Informationen werden von der Zeitung ihren Quellen zugeschrieben und sollten daher als solche betrachtet werden.

Berri zeigt seinen Pessimismus, während das Parlament seine Rolle als Schiedsrichter wiedererlangt

Nabih Berri nimmt einen bestimmten Platz in dieser Sequenz ein. Al Joumhouria vom 11. September 2026 berichtet, dass der Sprecher der Kammer sagte, er sei pessimistisch über die Entwicklungen. Sie ist der Ansicht, dass die Lösungen noch in weiter Ferne liegen und dass die laufenden diplomatischen Bewegungen keine nennenswerten Ergebnisse erbracht haben. Auf nationaler Ebene behielt er jedoch die Idee der parlamentarischen Kontrolle der Regierung bei. Auf die Frage nach dem Vorgehen der Exekutive sagte er, dass Rechenschaftspflicht im Parlament stattfinden müsse.

Der parlamentarische Kalender selbst wurde aus politischen und symbolischen Gründen geändert. Al Joumhouria vom 11. September 2026 berichtet, dass Berri eine Regierungsdiskussion am 13. und 14. September geplant hatte. Nach einem Austausch mit Sami Gemayel stimmte er zu, das Gedenken an die Ermordung von Bachir Gemayel zu berücksichtigen. Die Tageszeitung präsentiert diese Entscheidung als den Wunsch, den gegenwärtigen politischen Spaltungen keine Gedenkspannung hinzuzufügen.

Gleichzeitig bereiten die Abgeordneten soziale und finanzielle Debatten vor. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass Hadi Aboul Hosn die aktuellen sozialen Ansprüche für legitim hält. Er forderte eine Erhöhung der öffentlichen Einnahmen, ohne den Bürgern zusätzliche Belastungen aufzuerlegen. Insbesondere werden darin die Verbesserung der Zolleinnahmen, die Bekämpfung der Steuerhinterziehung und die Einziehung von Einnahmen aus öffentlichen Gütern auf See und in Flüssen genannt. Seiner Ansicht nach sollten diese Mittel zur Erhöhung der Sozialausgaben und zur Überprüfung der Vergütung des öffentlichen Sektors und der Rentner verwendet werden.

Der Ministerrat befasste sich auch mit der Situation der Rentner im Militär- und Zivilbereich. Ad Diyar vom 11. September 2026 stellt fest, dass das Finanzministerium beauftragt wurde, die Zahlen und Möglichkeiten zur Finanzierung neuer Ausgaben durch Einnahmen zu untersuchen, die die Bürger nicht stärker belasten. Diese Frage läutet einen wichtigen Haushaltskampf ein. Lohnforderungen stehen vor der Notwendigkeit, das finanzielle Gleichgewicht zu halten, während der Staat versucht, seine Dienstleistungen wiederherzustellen.

Reformen, Universität und Amnestie ergänzen die institutionelle Agenda

Trotz des Sicherheitsnotstands verfolgt die Regierung mehrere institutionelle Fragen. Der Ministerrat ernannte fünf Mitglieder des Wettbewerbsrates: Adnan Rammal, Jamil Jalilati, Pascal Daher, Eliane Nehme und Anis Bou Diab. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass diese Ernennung insbesondere den Kampf gegen Monopolsituationen verstärken muss. Die Regierung beschloss auch, dem Abfallproblem eine spezifische Sitzung zu widmen.

Die Situation der Libanesischen Universität ist ebenfalls offen. Al Binaa vom 11. September 2026 stellt fest, dass die Regierung die Kriterien für die Vollzeitbeschäftigung von Vertragslehrern beibehält. Seniorität, Fakultätsbedürfnisse, Spezialisierung, Kompetenz und Gerechtigkeit müssen berücksichtigt werden. Die Verträge würden in vier Phasen unterteilt, mit der endgültigen Kontrolle der Namen vor der Fortsetzung des Verfahrens. Dieser Fall zeigt, dass die Exekutive versucht, die gewöhnliche institutionelle Aktivität trotz der Krise im Süden zu erhalten.

Schließlich führt die Entscheidung über die Anwendung des allgemeinen Amnestiegesetzes eine neue politische und rechtliche Front ein. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet, dass der Verfassungsrat die Anwendung des Gesetzes über allgemeine Amnestie und die außergewöhnliche Reduzierung bestimmter Strafen mehrheitlich ausgesetzt hat. Al Sharq vom 11. September 2026 erklärt, dass die Entscheidung nach der Berufung gegen den Text kommt. Sie muss Joseph Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam vor ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt offiziell mitgeteilt werden.

Alle diese Dossiers zeigen eine interne Politik, die auf zwei gleichzeitigen Ebenen organisiert ist. Die erste ist existenziell: Souveränität, Süden, Armee, Hisbollah-Waffen und riskieren eine Ausweitung des Krieges. Die zweite betrifft das normale Funktionieren des Staates: Haushalt, Universität, Wettbewerb, Abfall, Löhne, Reformen und Rechtsvorschriften. Die Herausforderung der Regierung besteht nun darin, sich mit beiden zu befassen, ohne zuzulassen, dass der militärische Notstand die Reformen nachhaltig aussetzt, oder die institutionelle Aktivität, die die Schwere des Machtgleichgewichts im Süden verschleiert.

Zitate und Reden von politischen Persönlichkeiten: Souveränität, Süden und Waffen im Mittelpunkt der Reden

Joseph Aoun stellt die Rückkehr des Staates in den Mittelpunkt seiner Rede

Joseph Aouns Aussagen nehmen einen wichtigen Platz in der libanesischen Presse vom 11. September 2026 ein. Sie ziehen eine politische Linie, die sich auf die Rückkehr des Staates, den Schutz des Südens und die Ablehnung von Zusammenstößen zwischen Libanesen konzentriert. Der Präsident der Republik versucht auch, Souveränität mit dem Wiederaufbau der Institutionen zu verbinden. Seine Rede beschränkt sich daher nicht auf militärische Angelegenheiten.

Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass Joseph Aoun sich im Ministerrat direkt an die Einwohner von Nabatiyah, Tyrus und Arab Salim gewandt habe. « Wir haben Ihre Anrufe gehört, wir sind an Ihrer Seite », sagte er. Er fügte hinzu, dass der Staat sich nicht von ihnen fernhalten könne und die verfügbaren Mittel mobilisieren müsse, um ihren Erhalt auf ihrem Land sicherzustellen. Seine politischste Formel ist klar: „Es ist an der Zeit, dass der Staat in den Süden zurückkehrt. Er beschreibt diese Präsenz als kollektive Verantwortung. Jede Abteilung muss sich an den Bemühungen beteiligen.

Al Binaa vom 11. September 2026 wiederholt die gleiche Erklärung und besteht darauf, dass der Süden ein wesentlicher Teil des Landes ist. Joseph Aoun reduziert diese Rückkehr zur Armee nicht. Sie fordert eine Mobilisierung des gesamten öffentlichen Apparats. Diese Klarstellung gibt ihm einen größeren Spielraum. Souveränität muss in gegenwärtige Verwaltung, Dienstleistungen und Fähigkeit übersetzt werden, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen.

Eine weitere Intervention des Präsidenten, berichtet von Al Binaa vom 11. September 2026, befasst sich mit den Beziehungen zwischen libanesischen und ausländischen Mächten. Vor einer Delegation sagt Joseph Aoun, dass « unsere Loyalität in unser Land gehen muss » und dass jeder, der ausländische Unterstützung gegen einen internen Partner sucht, am Ende verliert. Er erinnert daran, dass kein libanesischer Krieg einen wirklichen Sieger hervorgebracht hat und dass das Land immer den Preis der Zusammenstöße bezahlt hat. Diese Aussage kommt zu einer Zeit, in der Vorwürfe der ausländischen Einmischung auf die politische Bühne zurückkehren.

Joseph Aoun verbindet auch die Wiederherstellung des Staates mit der Verwaltungsreform. Al Liwaa vom 11. September 2026 berichtet, dass er die neuen Beamten der Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen gebeten hat, sich selbst als « auf der ersten Verteidigungslinie der öffentlichen Gelder » zu betrachten. Sie ist der Ansicht, dass der Erfolg dieser Institution eine Voraussetzung für die Wiederherstellung des Vertrauens der Geber und Partnerstaaten ist. Der Kampf gegen Korruption erscheint in seiner Rede somit als ein weiterer Aspekt der Wiederherstellung der öffentlichen Autorität.

Schließlich betonte der Präsident die Notwendigkeit, die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landes zu nutzen. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass er die Minister gebeten hat, schnell an Projekten zu arbeiten, die Investitionen anziehen könnten, insbesondere die mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. « Wir müssen uns im Interesse des Libanon positiv orientieren », sagt er. Der im Süden angestrebte politische Wiederaufbau ist daher mit einer allgemeineren Wiederherstellung des Vertrauens in den Staat verbunden.

Nawaf Salam verteidigt die Armee und die zivile Präsenz des Staates

Nawaf Salams Interventionen erweitern diese Richtung, während sie mehr Gewicht auf Regierungsaktionen legen. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass der Premierminister die militärische Präsenz im Süden als « Vertrauensfaktor » ansieht. Er fügt hinzu, dass die Bewohner grundlegende Dienstleistungen benötigen. Diese Formel spiegelt seine Bereitschaft wider, die Südfrage nicht als ausschließliche Sicherheitsfrage darzustellen.

Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet, dass Nawaf Salam auf ziviler Unterstützung für den Sicherheitseinsatz besteht. Die Regierung will die Dienstleistungen in den betroffenen Sektoren, einschließlich Nabatiyah, stärken. Er verwies auf Maßnahmen für Straßen, Schulen und die Bedürfnisse der Menschen. Der Präsenz der Armee muss daher die der Verwaltungen folgen.

Der Premierminister entwickelt das gleiche Konzept, wenn er eine Delegation des Südrates erhält. Laut Al Binaa vom 11. September 2026 muss die Institution ihre Rolle in Abstimmung mit dem Rat für Entwicklung und Wiederaufbau erfüllen. Er sagte, dass die verfügbaren Mittel allen Bewohnern des Südens « ohne Ausnahme » dienen müssen. Diese Formulierung ist von besonderer politischer Bedeutung in einer Region, in der die Frage der staatlichen Vertretung und die Frage des Einflusses der Hisbollah nach wie vor eng miteinander verbunden sind.

Die Presse lässt Nawaf Salam auch in der Debatte über Außenpolitik und Waffen erscheinen. Al Akhbar vom 11. September 2026 gibt ihm eine Position zur Unterstützung von Regierungsentscheidungen über das staatliche Gewaltmonopol. Die Tageszeitung stellt diese Politik jedoch aus einer kritischen Perspektive vor. Dieser Unterschied in der Behandlung erinnert uns daran, dass die gleichen Aussagen laut den Zeitungen sehr unterschiedlich interpretiert werden. Der Punkt bleibt, dass die Regierung Souveränität und staatliche Kontrolle über Waffen zu ihren politischen Zielen zählt.

Nabih Berri: « Ich bin nicht optimistisch »

Nabih Berri hält eine der pessimistischsten Reden des Tages. In einem von Al Joumhouria am 11. September 2026 veröffentlichten Interview erklärte der Sprecher der Kammer: „Ich bin nicht optimistisch. Er glaubt, dass die allgemeine Situation gefährlich ist und dass Lösungen in weiter Ferne liegen. Seine Wertschätzung basiert hauptsächlich auf dem Tod, der Zerstörung und der Entwicklung der Südfront.

Berri sagt auch, dass « das Rahmenabkommen gefallen ist ». Sie hält die gegenwärtigen diplomatischen Bewegungen für wertlos, solange sie keine Auswirkungen vor Ort haben. Seine Sprache steht im Gegensatz zu der der Exekutive, die weiterhin auf Verhandlungsmechanismen angewiesen ist. Allerdings stellte er die Rolle der Armee nicht in Frage. Im Gegenteil, Al Joumhouria vom 11. September 2026 schreibt ihm diese Formel zu: « Die Armee ist die grundlegende Säule und sogar die grundlegende Brücke des libanesischen Aufbaus. »

Der Sprecher bezog sich auch auf seine Beziehung zu Joseph Aoun. Er räumte die Existenz von Meinungsverschiedenheiten zu verschiedenen Themen ein, sagte aber, dass sie ihre Beziehung nicht verhinderten. Diese Klarstellung ist in einem Kontext von Bedeutung, in dem Fragen im Süden, Verhandlungen und Waffen zu Spannungen zwischen den Institutionen führen können.

Auch innenpolitisch verspricht Berri eine echte parlamentarische Diskussion mit der Regierung. Auf die Frage von Al Joumhouria vom 11. September 2026 nach der Bewertung der Aktion der Exekutive antwortete er, dass es notwendig sei, bis zum Moment der Rechenschaftspflicht zu warten. Es bestätigt dann, dass eine solche Rechenschaftspflicht stattfinden wird. Ihre Position ist es daher, das Parlament als einen Ort politischer Konfrontation zu erhalten und gleichzeitig zu verhindern, dass Divergenzen zu einem institutionellen Bruch werden.

Hadi Aboul Hosn verbindet den Süden mit nationaler Einheit und sozialen Forderungen

Hadi Aboul Hosn entwickelte in Ad Diyar am 11. September 2026 eine Rede, die Souveränität im Süden, den parlamentarischen Dialog und die soziale Krise verbindet. Der Abgeordnete der Demokratischen Rallye glaubt, dass der Einsatz der Armee einem alten Anspruch entspricht: Der Staat muss seine Autorität über das gesamte Territorium ausüben.

Er machte jedoch eine Reservierung. Ihm zufolge reichen Teilmaßnahmen nicht aus, um das Problem zu lösen. Er fordert eine Rückkehr zu rechtlichen und politischen Bezugspunkten, einschließlich der Resolution 1701, des Waffenstillstandsabkommens und des Taëf-Abkommens. Laut Ad Diyar muss das Ziel die Befreiung des Territoriums und die Wiederherstellung der Entscheidung des Staates sein.

Aboul Hosn wirft Israel auch vor, Dörfer zu zerstören, um die Bedingungen für eine nachhaltige Siedlung vorzubereiten. Sie verbindet diese Politik mit dem Projekt eines „Großen Israel. Angesichts dieser Bedrohung fordert er Solidarität zwischen den Libanesen und eine Vereinbarung über die wichtigsten nationalen Prinzipien.

Gleichzeitig verteidigt der Abgeordnete die parlamentarische Debatte. Er betrachtete die Sitzungen, die der Untersuchung der Regierung gewidmet waren, als eine Gelegenheit für nationale Diskussionen. Ihm zufolge ist es gut, dass Differenzen unter dem Dach des Parlaments zum Ausdruck gebracht werden sollten, vorausgesetzt, dass sie dem Erfordernis der nationalen Einheit unterliegen und keine Spannungen schüren.

Auf sozialer Ebene wird seine Rede sehr konkret. Er beschrieb die Ansprüche von Beamten und Rentnern als legitim. Er forderte die Regierung auf, ihre Einnahmen zu erhöhen, ohne die Bürger mit neuen Belastungen zu belasten. Er nennt die Verbesserung der Zolleinnahmen, die Bekämpfung des Steuerbetrugs und die Einziehung von Einnahmen aus See- und Flussgebieten, Berufen und anderen öffentlichen Gütern. Diese Mittel sollten dann für Gesundheits-, Sozial- und öffentliche Vergütungen verwendet werden.

Sami Gemayel bittet Regierung um Konten

Sami Gemayel nimmt eine viel offensivere Position zum Waffenmonopol ein. Al Sharq vom 11. September 2026 berichtet, dass der Präsident des Kataëb die Regierung fragt, was er wirklich von seinen souveränen Entscheidungen ausgeführt hat. Seine Fragen sind direkt: Was haben Sie angewendet, was ist das Hindernis und was ist der Zeitplan?

Gemayel glaubt, dass die Armee unterstützt werden muss, um ihre Verantwortung voll und ganz wahrzunehmen. Sie verbindet diese Unterstützung ausdrücklich mit der Frage des staatlichen Waffenmonopols und der Entwaffnung der Hisbollah. Diese Position wurde auch bei seinem Treffen mit dem französischen Botschafter im Libanon, Patrick Durel, bei einem Austausch zur internationalen Konferenz zur Unterstützung der Armee vorgestellt.

Er lehnte auch ab, dass die Angst vor einer internen Konfrontation die Institutionen lähmt. Laut Al Sharq vom 11. September 2026 behauptet Gemayel, dass das Sprechen über die Gefahr für den zivilen Frieden bedeutet, dass eine Gruppe diesen Frieden bedroht und dass der Staat sich dieser Logik nicht unterwerfen kann. Der Präsident des Kataëb verwandelt somit die Waffenfrage in eine verfassungsmäßige Autorität: Der Staat muss seiner Meinung nach in der Lage sein, seine Entscheidungen umzusetzen, ohne dass ein interner Konflikt sie unwirksam macht.

Die Hisbollah verurteilt den Druck der USA und verteidigt ihr Souveränitätskonzept

Die Hisbollah antwortet auf diese Linie mit einer Rede, die sich auf die amerikanische Einmischung und die israelische Besatzung konzentriert. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet, dass der Abgeordnete Ali Ammar die Vereinigten Staaten beschuldigt, « offensichtlich » in libanesische Angelegenheiten einzugreifen. Er kritisiert die Erklärungen der amerikanischen Botschaft und glaubt, dass Washington versucht, dem Libanon Bedingungen und Richtlinien aufzuerlegen.

Ali Ammar behauptet, dass die Libanesen wollen, dass die Vereinigten Staaten aufhören, ihnen zu schaden und sich in ihre Angelegenheiten einzumischen. Sie fordert Washington auch auf, die Unterstützung Israels einzustellen und es zu zwingen, seine Operationen und die Besetzung des libanesischen Territoriums einzustellen. Er argumentierte, dass die Libanesen ihre eigenen Entscheidungen durch den Dialog zwischen den verschiedenen Komponenten des Landes bestimmen könnten.

Er behauptet auch, dass die Hisbollah einen starken Staat will. Laut dem Bericht von Al Binaa vom 11. September 2026 muss dieser Staat in seiner Entscheidung unabhängig sein, mit seiner Armee, seinem Volk und seiner nationalen Einheit. Die Meinungsverschiedenheit mit den Gegnern der Hisbollah bezieht sich daher in dieser Rede nicht auf das Prinzip eines starken Staates. Sie befasst sich mit der Definition der Bedingungen für die Souveränität dieses Staates und dem Platz der Waffen des Widerstands in dieser Gleichung.

Hassan Fadllallah besteht auf den konkreten Folgen des Krieges. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet, dass es die Besetzung des südlichen Territoriums an die Spitze der Herausforderungen stellt. Dann verwies er auf das Problem der Binnenvertriebenen aus Grenzdörfern und anderen betroffenen Gebieten. Seine Intervention zielt darauf ab, die Debatte über Waffen im breiteren Kontext der israelischen Operationen und ihrer menschlichen Folgen aufrechtzuerhalten.

Die politischen Erklärungen vom 11. September ziehen somit zwei konkurrierende Ansichten, verwenden aber oft die gleichen Worte: Staat, Souveränität, Armee und nationale Einheit. Joseph Aoun und Nawaf Salam heben die konkrete Rückkehr der Institutionen hervor. Nabih Berri warnt vor der Sackgasse und fordert Ergebnisse. Sami Gemayel fordert die Umsetzung von Waffenbeschlüssen. Die Hisbollah macht die Einstellung der israelischen Operationen und die Ablehnung ausländischer Einmischung zu einer wesentlichen Bedingung für die Souveränität. Zwischen diesen Positionen werden das Parlament und die Regierung zu den wichtigsten Orten, um einen politischen Konflikt zu lösen, den die militärische Situation im Süden jeden Tag dringlicher macht.

Diplomatie: Libanon setzt auf Rom, Paris und internationale Unterstützung angesichts der Eskalation im Süden

Achte Verhandlungsrunde angekündigt, aber immer noch von Unsicherheiten umgeben

Die libanesische Diplomatie entwickelt sich unter direktem Druck durch militärische Operationen im Süden. Die Zerstörung in den Höhen von Ali al-Taher, die Besorgnis um Nabatiyah und die israelischen Erklärungen über eine sichere Zone versetzen die Verhandlungen in eine paradoxe Situation. Beirut behält die diplomatische Wahl bei, aber die vor Ort erzielten Ergebnisse sind weiterhin umstritten. Die Differenzen beziehen sich jetzt sowohl auf den Inhalt der Diskussionen als auch auf ihren Zeitpunkt und ihre Fähigkeit, zu einem dauerhaften Stopp der israelischen Operationen zu führen.

Al Jumhouria vom 11. September 2026 berichtet, dass die israelische Rundfunkbehörde am Dienstag und Mittwoch eine achte Verhandlungssitzung zwischen dem Libanon und Israel in Rom angekündigt hat. Bei der Sitzung sollte insbesondere die Einrichtung eines Mechanismus zur Überprüfung der Situation in Versuchsgebieten in Betracht gezogen werden. Die von der Zeitung zitierten libanesischen offiziellen Quellen weisen jedoch darauf hin, dass Beirut noch keine offizielle Benachrichtigung der Vereinigten Staaten über die Ernennung erhalten hatte.

Auch der Zeitplan ist problematisch. Laut Al Jumhouria vom 11. September 2026 informierte der Libanon die Amerikaner über seine Präferenz für ein Treffen nach dem 16. September. Joseph Aoun muss in dieser Zeit in Paris sein, als Teil der Vorbereitungen für die internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee. Zwei diplomatische Prozesse schneiden sich also. Der erste betrifft die Verhandlungen mit Israel. Die zweite zielt darauf ab, die Kapazitäten der militärischen Institution zu stärken, die für die Erweiterung der staatlichen Autorität zuständig ist.

Ad Diyar vom 11. September 2026 bestätigt diese Unsicherheit. Laut seinen offiziellen Quellen war der libanesische Staat trotz israelischer Informationen immer noch nicht über das Datum des neuen Treffens in Rom informiert worden. Die Zeitung weist darauf hin, dass diese Erwartung kommt, da die israelischen Operationen täglich weitergehen. Für Beirut müssen die Verhandlungen daher voranschreiten, da sich die militärischen Bedingungen verschlechtern.

Al Liwaa vom 11. September 2026 weist jedoch darauf hin, dass libanesische Beamte den Prozess nicht aussetzen wollen. Laut Nachrichtenberichten der Tageszeitung hatte Joseph Aoun wiederholt, dass die Verhandlungen fortgesetzt würden. Die Präsidentschaft sieht darin ein Instrument, um einen größeren Krieg zu verhindern. Sie weigert sich jedoch, weitere Diskussionen als Akzeptanz israelischer Operationen, Besatzung oder Zerstörung zu interpretieren.

Diese Präsidentschaftslinie ist wichtig. Es bedeutet, dass die Diplomatie nicht als Alternative zur Souveränität dargestellt wird, sondern als eines der Instrumente, mit denen sie wiederhergestellt werden soll. Das Problem liegt in der Kluft zwischen diesem Ziel und den unmittelbaren Ergebnissen. Die Zerstörung in Ali al-Taher hat die Kritik am Prozess neu entfacht.

Nabih Berri stellt die Wirksamkeit des diplomatischen Prozesses in Frage

Nabih Berri drückt dieses Misstrauen stark aus. In seinem Interview mit Al Joumhouria am 11. September 2026 erklärte der Präsident der Kammer, dass « das Rahmenabkommen fiel ». Sie ist auch der Ansicht, dass die gegenwärtigen diplomatischen Bewegungen angesichts der Ereignisse vor Ort keinen Wert haben. Seine Position bedeutet nicht eine generelle Ablehnung der Diplomatie. Vielmehr spiegelt es die Idee wider, dass Verhandlungen ihre Bedeutung verlieren, wenn sie die Zerstörung, den Tod oder die Ausweitung der Besatzung nicht verhindern.

Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet von einer noch deutlicheren Position des Abgeordneten Hani Kobeissi. Er forderte eine Rückkehr zu den direkten Verhandlungen nach mehreren Sitzungen, die seiner Meinung nach keine Ergebnisse gebracht hätten. Er forderte, die Prioritäten jetzt zu stoppen, die Rückkehr der Bewohner, den Wiederaufbau und die Wiederherstellung der Gefangenen.

Diese Aussagen zeigen die Existenz eines Bruchs in der Prozessbewertung. Die Präsidentschaft und die Regierung halten den Verhandlungskanal aufrecht. Berri und Beamte, die der Amal-Bewegung nahestehen, bestehen mehr auf dem Mangel an konkreten Ergebnissen. Diese Divergenz kann größer werden, wenn Israel weiterhin die militärische Situation ändert, während die Diskussionen weitergehen.

Die Position des ehemaligen Ministers Wadih al-Khazen, berichtet von Al Binaa am 11. September 2026, schließt sich teilweise dieser Kritik an. Er fragte, was der Nutzen des Rahmenabkommens sein könnte, wenn Israel es nicht einhält, während der Libanon das einzige Land bleibt, das verpflichtet ist, seine Verpflichtungen einzuhalten. Sie fordert die vollständige Umsetzung der Resolution 1701 und ist der Ansicht, dass internationale Akteure, die bestehende Vereinbarungen unterstützen, auch eine Verantwortung für den Schutz der libanesischen Streitkräftemission haben.

Die diplomatische Frage wurde daher schrittweise neu formuliert. Es geht nicht mehr nur darum, ob der Libanon verhandeln soll. Sie deckt Garantien ab, die sie im Austausch für ihre Verpflichtungen erhalten haben. Die Behörden müssen zeigen, dass der Prozess militärische Operationen effektiv reduziert und den israelischen Rückzug fördert.

Washington drängt auf staatliche Souveränität und Waffenmonopol

Die Rolle der Vereinigten Staaten bleibt entscheidend. Al Joumhouria vom 11. September 2026 berichtet über die Erklärungen eines Beamten des Außenministeriums, dass Washington den Aufrufen des Südlibanon nach einer verstärkten staatlichen Präsenz genau folgt. Er sagte, die Waffen der Hisbollah hätten dem Libanon Zerstörung und Leid gebracht. Er betrachtete die Bewegung auch als Hindernis für den Frieden.

Die amerikanische Botschaft ist nicht auf den Süden beschränkt. Washington fordert die Regierung auf, einen Plan für Waffen im ganzen Land vorzubereiten. Die Vereinigten Staaten stellen den Verhandlungsrahmen als Hauptfahrplan für den Frieden dar. Die amerikanische Diplomatie verbindet daher die Beilegung der Konfrontation mit Israel direkt mit der Stärkung des staatlichen Monopols für militärische Entscheidungen.

Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet über die Reaktion der Hisbollah. Der Abgeordnete Ali Ammar beschuldigt die Vereinigten Staaten der Einmischung in libanesische Angelegenheiten. Er behauptet, dass Washington versucht, dem Land politische Entscheidungen aufzuzwingen, und fordert es auf, die Unterstützung israelischer Operationen einzustellen. Diese Reaktion zeigt eine der größten Schwierigkeiten der amerikanischen Vermittlung: Washington ist ein zentraler Akteur in den Verhandlungen, aber seine Neutralität wird stark von einem Teil der libanesischen Szene herausgefordert.

Asharq Al-Awsat vom 11. September 2026 wirft eine weitere Dimension der amerikanischen Aktivität auf. Die Zeitung glaubt, dass Washington versucht, seine Beziehungen zu schiitischen Persönlichkeiten und Institutionen außerhalb der Hisbollah zu entwickeln. Der Besuch des amerikanischen Botschafters Michel Issa beim schiitischen Islamischen Höheren Rat wird in diesem Zusammenhang vorgestellt. Die Tageszeitung erklärt, dass dieser Ansatz kommt, wenn die Hisbollah und ihre Verwandten die Vereinigten Staaten regelmäßig der Feindseligkeit gegenüber der schiitischen Gemeinschaft beschuldigen.

Al Joumhouria vom 11. September 2026 gibt Details durch Michel Issa selbst. Der Botschafter beschrieb seinen Besuch im schiitischen Islamischen Höheren Rat als positiv. Darin heißt es, dass jede Partei ihren Standpunkt darlegen konnte. Sie lehnt jedoch die Idee ab, dass dieser Ansatz die Eröffnung eines direkten Dialogs mit der Hisbollah darstellt. Er behauptet, ein Botschafter in allen libanesischen Komponenten zu sein.

Diese amerikanische diplomatische Aktivität geht daher über militärische Diskussionen hinaus. Washington versucht auch, das politische und gemeinschaftliche Gleichgewicht zu beeinflussen. Diese Strategie stößt sofort auf eine Opposition der Hisbollah, die sich weigert, die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und schiitischen Akteuren zu nutzen, um die Bewegung zu isolieren.

Paris bereitet Unterstützung für die libanesische Armee vor

Frankreich ist der andere Hauptfokus der diplomatischen Tätigkeit. Die Konferenz über militärische Unterstützung wird wichtiger, da Beirut diese Institution als Hauptinstrument für die Rückkehr des Staates in den Süden darstellt.

Al Liwaa vom 11. September 2026 berichtet, dass die logistischen und technischen Vorbereitungen bereits fortgeschritten sind. Die Armee und andere Sicherheitsinstitutionen haben detaillierte Listen ihrer Bedürfnisse erstellt. Libanesische Beamte wollen die Konferenz nutzen, um konkrete Verpflichtungen zu sichern. Joseph Aouns angekündigte Anwesenheit neben dem Armeekommandanten Rodolphe Haykal muss dem Treffen eine zusätzliche politische Dimension verleihen.

Laut Al Liwaa vom 11. September 2026 will der Libanon insbesondere die Schwierigkeiten erklären, die den Einsatz der Armee im Süden verlangsamen. Das Fehlen eines vollständigen israelischen Rückzugs muss Teil des Arguments sein, das den internationalen Partnern präsentiert wird. Die Behörden versuchen daher zu verhindern, dass die Unterstützung von außen auf eine Anforderung reduziert wird, die nur an den Libanon gerichtet ist. Sie wollen an die durch die militärische Situation auferlegten Hindernisse erinnern.

Al Joumhouria vom 11. September 2026 berichtet, dass der amerikanische Botschafter Michel Issa versichert, dass die Vereinigten Staaten die Konferenz weiterhin unterstützen und daran teilnehmen. Er bestreitet somit die Spekulation, Washington könne sich wegen der Kritik am Vorgehen der Armee davon entfernen. Er wies jedoch darauf hin, dass die Vereinigten Staaten erwarteten, dass die militärische Institution ihr Äußerstes tun würde.

Die Frage der Mittel bleibt zentral. Michel Issa gibt nach Al Jumhouria vom 11. September 2026 zu, dass die Armee nicht über die gleichen militärischen Fähigkeiten verfügt wie die Hisbollah. Washington würde nicht unbedingt eine direkte Konfrontation fordern. Sie erwartet jedoch eine aktivere Nutzung der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen in den Bereichen, in denen sie eingesetzt wird.

Die Europäische Union bereitet eine ergänzende Vereinbarung vor

Die Europäische Union will auch ihr Engagement verstärken. Al Jumhouria vom 11. September 2026 berichtet von einer europäischen diplomatischen Quelle über ein neues Programm für die libanesischen Sicherheitskräfte. Sie sollte Ausbildung, Beratung, Ausrüstung und eine verbesserte interinstitutionelle Koordinierung umfassen.

Nach der gleichen Quelle könnten die Vorbereitungen bis Ende 2026 oder Anfang 2027 fortgesetzt werden. Eine erste Aktivität des Programms sollte seine Mechanismen klären. Ziel ist es, libanesischen Institutionen dabei zu helfen, ihre Kapazitäten zu verbessern, ohne eine neue internationale Struktur zu schaffen, die direkt vor Ort operiert.

Der von Al Joumhouria zitierte Diplomat besteht auf einer wesentlichen Grenze: Die Europäische Union beabsichtigt nicht, eine Hisbollah-Abrüstungstruppe einzusetzen. Sie will auch nicht die Interimstruppe der Vereinten Nationen ersetzen. Die Waffenakte bleibt eine libanesische Verantwortung.

Die Zeitung berichtet, dass die Europäische Union seit 2023 rund 220 Millionen Euro für den Sicherheitssektor im Libanon ausgegeben hat, darunter fast 180 Millionen Euro für die Armee. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Fahrzeuge, Transportmittel und logistische Ausrüstung. Sie verstehen keine offensiven Waffen. Die Pariser Konferenz sollte eine genauere Identifizierung der zukünftigen Bedürfnisse ermöglichen.

Die europäische Strategie ergänzt somit die französische Strategie. Paris bietet die politische Plattform. Die Europäische Union will Förderprogramme strukturieren. Washington behält einen entscheidenden Einfluss auf die politischen Bedingungen, die mit dieser Hilfe verbunden sind.

Vatikan und arabische Kontakte erweitern diplomatische Berichterstattung

Die libanesische Diplomatie ist nicht auf westliche Partner beschränkt. Al Sharq vom 11. September 2026 berichtet von einem Treffen zwischen Kardinal Pietro Parolin und einer Gruppe schiitischer libanesischer Persönlichkeiten im Vatikan. Der Staatssekretär des Heiligen Stuhls hat Berichten zufolge die Unterstützung des Vatikans für den libanesischen Staat und für die Ausübung seiner Souveränität über das gesamte Territorium bekräftigt.

Der Vatikan unterstützt auch den Dialog mit allen libanesischen Komponenten. Laut Al Sharq vom 11. September 2026 betonte Pietro Parolin die Öffnung des Heiligen Stuhls für die verschiedenen Strömungen, die in libanesischen Gemeinschaften, einschließlich der schiitischen Gemeinschaft, präsent sind. Die Teilnehmer dankten dem Vatikan für seine Unterstützung des Prozesses der Stabilisierung der Grenzen und der Rückkehr der vertriebenen Einwohner.

Auf arabischer Ebene setzt Joseph Aoun auch die Kontakte fort. Al Liwaa vom 11. September 2026 berichtet über sein Telefoninterview mit dem bahrainischen König Hamad bin Issa Al Khalifa. Der libanesische Präsident drückte die Solidarität des Libanon mit ihm nach den Angriffen auf das Königreich aus. Beide Regierungschefs diskutierten auch bilaterale Beziehungen und wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit.

Al Liwaa berichtet auch, dass Energieminister Joe Saddi Joseph Aoun die Ergebnisse der Gespräche mit Jordanien, Syrien, Irak, der Türkei, Katar und Zypern über Elektrizität, Öl und Gas vorlegte. Diese Kontakte zeigen, dass die Wirtschaftsdiplomatie jetzt die Sicherheitsbemühungen begleitet.

Die libanesische Außenpolitik entwickelt sich somit in mehreren gleichzeitigen Kreisen. Rom muss der Ort für Verhandlungen mit Israel bleiben. Paris muss genutzt werden, um die Armee zu konsolidieren. Washington übt politischen Druck auf die Waffenfrage aus. Die Europäische Union bereitet die institutionelle Unterstützung vor. Der Vatikan versucht, Brücken zwischen den verschiedenen libanesischen Komponenten zu halten. Schließlich bleiben die arabischen Partner für Energie, Investitionen und regionale Stabilität von entscheidender Bedeutung.

Diese Multiplikation der Kanäle reagiert auf die Schwäche der verfügbaren Garantien. Libanon versucht, diplomatische Unterstützung in konkrete Mittel zum Schutz seines Territoriums und zur Konsolidierung des Staates umzuwandeln. Die Ereignisse von Ali al-Taher zeigen jedoch, dass die diplomatische Zeit langsamer bleibt als die militärische. Genau diese Lücke müssen die Behörden schließen, wenn sie die Glaubwürdigkeit der Verhandlungswahl bewahren wollen.

Internationale Politik: Washington-Theran-Konfrontation erstreckt sich vom Iran bis Bab al-Mandab

Washington und Teheran verschärfen ihre Positionen rund um einen Krieg ohne sofortiges Ergebnis

Die Konfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran ist das wichtigste internationale Thema, mit dem sich die Zeitungen vom 11. September 2026 befassen. Sie beschränkt sich nicht mehr auf den direkten militärischen Austausch. Sie betrifft die iranischen Atomanlagen, die amerikanischen Stützpunkte in der Region, den Seeverkehr, den Ölmarkt und das Gleichgewicht im Jemen. Gleichzeitig versuchen mehrere Mediationen, einen diplomatischen Kanal aufrechtzuerhalten. Die öffentlichen Erklärungen beider Seiten bleiben jedoch von der Bedrohung dominiert.

Al-Araber Al Jadeed vom 11. September 2026 berichtet, dass Donald Trump nach den US-Zwischenwahlen am 3. November ein Ende des Krieges plant. Der US-Präsident glaubt, dass der Iran die Konfrontation nicht dauerhaft aufrechterhalten kann. Er erklärte, dass Verhandlungen noch möglich seien, aber dass sie nicht seine bevorzugte Option seien. Es verbindet auch die Fortsetzung des Krieges mit hohen Ölpreisen und erwartet einen Rückgang der Ölpreise nach dem Ende der Feindseligkeiten.

Donald Trump droht parallel, den iranischen Standort Jabal al-Faas in der Nähe der Atomanlage Natanz zu treffen. Er behauptet, dass die Vereinigten Staaten eine Aktivität in diesem Sektor beobachtet haben. Asharq Al-Awsat vom 11. September 2026 berichtet, dass Rafael Grossi, Geschäftsführer der Internationalen Atomenergiebehörde, die Existenz von Indizes bestätigt, die eine neue Aktivität rund um den Standort zeigen. Es heißt jedoch, dass die Inspektoren der Agentur den unterirdischen Komplex nicht betreten haben.

Die Atomfrage steht daher im Vordergrund. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 stellt fest, dass der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation beschlossen hat, den angeblichen Verstoß Teherans gegen seine Verpflichtungen an den Sicherheitsrat zu verweisen. Der iranische Vertreter der Agentur, Reza Najafi, lehnt diese Entscheidung ab. Er stellt sie als Ergebnis des politischen Drucks der USA dar und behauptet, sie sei unbegründet.

Asharq Al-Awsat vom 11. September 2026 berichtet, dass der Sicherheitsrat dann die Frage der Sanktionen geprüft hat. Gleichzeitig verwies ein Vertreter des iranischen Parlaments auf die Möglichkeit eines Austritts aus dem Atomwaffensperrvertrag. Diese Bedrohung fügt ein zusätzliches Element zum Machtgleichgewicht hinzu. Es bedeutet nicht, dass Teheran eine solche Entscheidung getroffen hat. Es zeigt jedoch, dass iranische Beamte versuchen, die verfügbaren Optionen angesichts des internationalen Drucks zu erweitern.

Iran kündigt an, dass es sich von der defensiven Haltung zur offensiven Logik bewegt hat

Iranische Militärerklärungen sind ebenso fest. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 berichtet über die Worte von Hassan Hassan Zadeh, dem Kommandeur der Revolutionsgarden in der Region Teheran. Er behauptet, die iranischen Streitkräfte seien nun bereit, « schnelle Angriffe » durchzuführen und in jedem Teil des Landes zu intervenieren.

Der iranische Führer behauptet, sein Land sei über eine rein defensive Konfrontation hinausgegangen. Er kündigte die Bildung von Einheiten an, die schnelle Spezialoperationen durchführen können. Seine Rede versucht, den Iran als immer noch eine Initiative Fähigkeit trotz US-und israelischen Operationen zu präsentieren.

Diese Rhetorik wird von militärischen Aktionen begleitet. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 berichtet unter Berufung auf amerikanische Quellen, dass mehrere amerikanische Militärflugzeuge bei einem iranischen Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Muwaffaq al-Salti in Jordanien beschädigt wurden. Es wurde berichtet, dass etwa acht Kampfflugzeuge nur begrenzten Schaden erlitten hatten und ein anderes Flugzeug ernsthafter betroffen war. Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 reproduziert diese Informationen ebenfalls, indem er sie einem amerikanischen Beamten zuweist.

Die Konfrontation erstreckt sich somit auf amerikanische Einrichtungen, die sich in der Region ausbreiten. Es erhöht das Risiko eines Zyklus, in dem jeder Angriff zu einer Reaktion in einem anderen Gebiet führt. Länder, in denen US-Militäreinrichtungen untergebracht sind, sind direkt ausgesetzt.

Auch Israel bleibt ein Stakeholder. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 berichtet, dass der israelische Verteidigungsminister die wichtigste Energieinfrastruktur des Iran im Falle eines weiteren Angriffs auf Israel bedroht. Er behauptet, die israelische Armee sei bereit, dem Iran viel größeren Schaden zuzufügen. Die amerikanischen und israelischen Erklärungen stimmen somit dem Wunsch zu, eine glaubwürdige militärische Bedrohung gegen Teheran aufrechtzuerhalten.

Hormuz konzentriert sich auf Energie- und diplomatische Fragen

Die Frage der Straße von Ormuz ist eine der Haupterweiterungen des Krieges. Al Akhbar vom 11. September 2026 beschreibt Verhandlungen zwischen Iran und Oman über einen Seeverkehrsmechanismus. Laut den von der Zeitung zitierten Quellen waren die Diskussionen über die Definition einer Wasserstraße zwischen iranischen und omanischen Gewässern fortgeschritten.

Die Tageszeitung berichtet, dass die technischen und juristischen Teams an Karten und an den Verfahren zur Sicherung der Passage gearbeitet hätten. Oman würde in Abstimmung mit mehreren regionalen und internationalen Akteuren handeln. Diese Informationen werden weiterhin Al-Akhbar-Quellen zugeschrieben und stellen keine offizielle Ankündigung einer endgültigen Vereinbarung dar.

Laut derselben Zeitung würde Teheran vor einer dauerhaften Regelung breitere Garantien fordern. Dazu gehören die Aufhebung der Blockade, der Zugang zu iranischen Geldern und das vollständige Ende des Kriegszustandes. Die Frage von Ormuz würde daher nicht vom Rest der Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten getrennt werden.

Saudi-Arabien würde auch eine Rolle bei der Mediation spielen. Al Akhbar vom 11. September 2026 berichtet, dass Riad Kontakte zu iranischen und amerikanischen Beamten unterhält. Die Zeitung verweist auch auf die Möglichkeit der Vertreibung iranischer Beamter nach Saudi-Arabien. Auch dies sind Informationen, die täglichen Quellen zugeschrieben werden.

Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 bestätigt allgemein die Intensivierung der regionalen diplomatischen Bemühungen. Der katarische Premierminister und Außenminister Mohammed bin Abdelrahmane Al Thani traf sich mit seinem saudischen Amtskollegen Faisal bin Farhan. Doha bekräftigt seine Unterstützung für die Bemühungen, die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten und ein umfassenderes Abkommen zu erzielen. Der saudische Minister tauschte sich auch mit seinem omanischen Amtskollegen Badr bin Hamad Al Busaidi aus.

Die Golfmonarchien versuchen somit zu verhindern, dass Konfrontationen die großen Seewege unbrauchbar machen. Sie sind den wirtschaftlichen Folgen einer längeren Schließung oder Störung von Ormuz direkt ausgesetzt.

Militärischer Wechsel im Jemen rückt Bab al-Mandab ins Zentrum der Krise

Der zweite große Umbruch findet im Jemen statt. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 berichtet, dass die Houthis die Kontrolle über Mokha nach dem Zusammenbruch der Positionen der Regierungstruppen in mehreren Gebieten der Westküste übernommen haben. Dieser Fortschritt bringt ihre Streitkräfte näher an Bab al-Mandab, eine strategische Passage, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet.

Die Zeitung beschreibt eine schnelle Umkehrung des Machtgleichgewichts. Regierungstruppen waren einige Tage zuvor als vorankommensfähig dargestellt worden. Die Huthis starteten schließlich koordinierte Angriffe und benutzten mehrere Achsen, um die gegnerische Verteidigung zu umgehen. Die Unterbrechung der Versorgungsleitungen zwischen Hays und Mokha hätte eine wichtige Rolle beim Zusammenbruch gespielt.

Regierungsmilitärbeamte, die von Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 zitiert wurden, behaupten, dass die Huthis zu mehreren Inseln am Roten Meer vorgedrungen sind. Der Houthi-Militärsprecher seinerseits bekräftigt, dass die internationale Schifffahrt sicher bleiben wird und dass Operationen mit der Fortsetzung des Krieges und der Blockade gegen den Jemen verbunden sind.

Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 präsentiert auch die Einnahme von Mokha als strategisches Ereignis. Ein von der Zeitung interviewter Houthi-Militärbeamter erklärte, dass die früheren Kämpfe die Versorgungswege der gegnerischen Kräfte abgeschnitten hätten. Gleichzeitig berichtet die Zeitung, dass die Regierungstruppen über einen Rückzug und eine Reorganisation ihrer Positionen sprechen.

Asharq Al-Awsat vom 11. September 2026 nimmt eine andere Lesung an. Die Zeitung besteht auf der Bereitschaft der jemenitischen Regierung, ihre Linien südlich von Mokha wiederherzustellen. Rashad al-Alimi behauptet, dass der Jemen nicht zulassen wird, dass Bab al-Mandab „ein weiterer Hormuz wird. Sie betrachtet den Schutz dieser Passage nicht nur als jemenitisches Problem, sondern auch als regionales und internationales.

Die Narrative divergieren somit über den Umfang der Houthie-Progression. Sie konvergieren jedoch auf einer wesentlichen Tatsache: Der Kampf um die Westküste hat jetzt einen direkten Einfluss auf Bab al-Mandab.

Strait Control verwandelt Krieg in eine globale Wirtschaftskrise

Gleichzeitige Spannungen in Ormuz und Bab al-Mandab verleihen der Konfrontation eine globale wirtschaftliche Dimension. Al Binaa vom 11. September 2026 stellt diese Frage in den Mittelpunkt seiner Titelseite. Die Zeitung weist darauf hin, dass die Ölpreise steigen, wenn die Risiken für die Wasserstraßen steigen.

Laut Al Binaa vom 11. September 2026 überstieg Brents Barrel 107 Dollar, während US-Rohöl 100 Dollar überstieg. Die Zeitung kombiniert diesen Anstieg mit Angriffen auf Schiffe, Spannungen um Ormuz und Ereignissen im Jemen. Seine Analyse betont die wachsende Fähigkeit der iranischen Verbündeten, die beiden strategischen Passagen zu beeinflussen.

Al Akhbar vom 11. September 2026 entwickelt eine ähnliche Lesung. Er glaubt, dass die hochmütige Progression den Druck auf die Vereinigten Staaten und ihre Partner erhöht. Die Zeitung ist der Ansicht, dass Ormuz und Bab al-Mandab zu Elementen derselben strategischen Konfrontation geworden sind. Diese Lesart spiegelt das tägliche Leben wider und muss von sachlichen Informationen über militärische Bewegungen unterschieden werden.

Die Folgen sind jedoch konkret. Eine gleichzeitige Störung der beiden Kreuzungen würde sich auf Energieexporte, Schifffahrt und Versicherungskosten auswirken. Es würde auch den Handel über das Rote Meer und den Suezkanal beeinträchtigen. Genau diese Dimension erklärt die Intensivierung der saudischen, katarischen und omanischen Vermittlung.

Gaza, Westbank und israelische Wahlen bleiben unter Spannung

Der regionale Krieg löscht die Palästinenserfrage nicht aus. Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 berichtet über den Tod einer vierköpfigen Familie bei einem israelischen Angriff im Norden Gazas. Die Zeitung berichtet auch über andere militärische Operationen und neue Opfer in der Enklave.

Gleichzeitig warnen die Vereinten Nationen vor der humanitären Lage. Nach Angaben von Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 sind die Vorräte an wichtigen Versorgungsgütern aufgrund mangelnder Finanzierung und Beschränkungen des Wareneintritts unzureichend. Die Zeitung berichtet auch über Schwierigkeiten bei der Kraftstoffversorgung.

Auch die palästinensische Politik bleibt ungewiss. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 berichtet, dass Jibril Rajoub die Abhaltung der palästinensischen Parlamentswahlen am 28. November unter den gegenwärtigen Bedingungen ablehnt. Er forderte einen nationalen Dialog und glaubte, dass ein Präsident dem Gesetzgebungsprozess vorausgehen sollte.

In Israel werden die Wahlen vom 27. Oktober auch zu einem regionalpolitischen Faktor. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet von Umfragen, die Benjamin Netanyahus Schwierigkeiten bei der Sicherung einer parlamentarischen Mehrheit in seinem Lager zeigen. Die Zeitung zeigt die Fortschritte von Gadi Eisenkot und den Divisionen auf der rechten Seite. Die israelische Kampagne findet daher statt, während die libanesische, palästinensische und iranische Front offen bleiben.

Der Tag des 11. September zeigt somit eine Region, in der Krisen, die zuvor als getrennte Fronten behandelt wurden, zunehmend voneinander abhängig werden. Der Krieg zwischen Washington und Teheran beeinflusst die Energiepreise und die amerikanischen Basen. Ormuz wird zum Verhandlungsthema. Der Huthie-Vormarsch stellt Bab al-Mandab in den Mittelpunkt der Konfrontation. Israel unterhält Operationen in Gaza und Libanon, während es in eine entscheidende Wahlperiode eintritt. In diesem Zusammenhang versuchen regionale Mediationen weniger, alle Konflikte sofort zu lösen, als ihre Verschmelzung zu einer noch breiteren Konfrontation zu verhindern.

Wirtschaft: Haushalt, Bankeinlagen und Investitionen stellen libanesische Erholung in den Mittelpunkt der Debatte

Budget 2027 unter Druck von Löhnen und sozialen Forderungen

Die libanesische Wirtschaft rückt durch mehrere Dossiers in den Vordergrund, die auf die gleiche Schwierigkeit stoßen: Wie kann das normale Funktionieren des Staates wiederhergestellt werden, ohne einer bereits fragilen Bevölkerung neue Lasten aufzubürden? Haushaltsentwurf 2027, Vergütung des öffentlichen Sektors, Bankeinlagen, Bankenumstrukturierung, der Hafen von Beirut und die Wiederbelebung der Kohlenwasserstoffe sind die wichtigsten wirtschaftlichen Themen der Zeitungen vom 11. September 2026.

Ad Diyar vom 11. September 2026 gibt dem Haushaltsentwurf einen wichtigen Platz. Joseph Aoun betonte, dass seine Prüfung bei aufeinanderfolgenden Treffen seine Annahme innerhalb der verfassungsmäßigen Fristen ermöglichen sollte. Der Vorsitzende stellte fest, dass es sich um ein Projekt handelte, das zum zweiten Mal innerhalb der Frist eingereicht wurde. Hinter dieser Verfahrensfrage erscheint ein politisches Ziel: die schrittweise Wiederherstellung der haushaltspolitischen Regelmäßigkeit nach Jahren der institutionellen und finanziellen Krise.

Die Debatte wird jedoch viel schwieriger, wenn es um die Vergütung geht. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet über die Worte des ehemaligen Parlamentsabgeordneten Chamel Roukoz, der der Ansicht ist, dass der Haushaltsplan nicht vor der Einführung einer Lohnerhöhung verabschiedet werden sollte. Die Forderungen von Beamten, pensioniertem Militärpersonal und anderen staatlich abhängigen Kategorien haben daher einen direkten Einfluss auf die Haushaltsvorbereitung.

Der Ministerrat selbst hat dieses Thema angesprochen. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass die Regierung mit militärischen und zivilen Rentnern auf der Grundlage von Zahlen diskutiert hat. Das Finanzministerium wurde beauftragt, die notwendigen Beträge zu prüfen und Einnahmen zu suchen, die Ausgaben finanzieren können, ohne den Bürgern übermäßige zusätzliche Kosten aufzuerlegen.

Diese Einschränkung fasst einen Großteil des Haushaltsproblems zusammen. Der Staat muss seine Sozial- und Lohnausgaben erhöhen und gleichzeitig eine neue Steuerlast vermeiden. Gleichzeitig muss sie den Wiederaufbau, die öffentlichen Dienste und die Rückkehr ihrer Institutionen in den Süden finanzieren.

Hadi Aboul Hosn bietet mehrere Tracks in Ad Diyar am 11. September 2026. Er fordert verbesserte Zolleinnahmen, eine wirksamere Bekämpfung der Steuerhinterziehung und eine bessere Einziehung von Einnahmen aus dem öffentlichen Sektor der See- und Binnenschifffahrt. Außerdem werden Karrieren und andere staatliche Mittel genannt. Seiner Ansicht nach sollten diese Einnahmen in erster Linie für den Gesundheits- und Sozialsektor sowie für die Überarbeitung der Gehälter und Renten des öffentlichen Sektors verwendet werden.

Der Herr Abgeordnete ist daher der Ansicht, dass das Problem nicht nur in der Höhe der Ausgaben liegt. Es geht um die Fähigkeit der Verwaltung, bestehende Einnahmen einzuziehen. Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Eine Erhöhung der Verbrauchssteuern würde schnell Einnahmen generieren, aber die Kaufkraft beeinträchtigen. Eine verbesserte Sanierung erfordert längere Verwaltungsreformen, würde diese Belastung jedoch begrenzen.

Bankeinlagen bleiben das Herzstück des finanziellen Wiederaufbaus

Einlagen bleiben das andere große wirtschaftliche Problem. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet über die Aussagen von Ibrahim Kanaan nach seinem Treffen mit dem maronitischen Patriarchen Bechara Rai. Der Herr Abgeordnete ist der Ansicht, dass jede Phase des wirtschaftlichen Übergangs die Wiederherstellung des Vertrauens der Libanesen und Einleger erfordert, deren Gelder weiterhin blockiert sind.

Kanaan behauptet, dass die verlorenen oder immobilisierten Beträge zumindest teilweise noch gespart werden können. Es stellt das Projekt zur finanziellen Regularisierung und Rückgabe von Einlagen in den Mittelpunkt dieses Prozesses. Er sagte, dass die Finanztexte und Reformen ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hätten, aber ihre Fertigstellung erforderte die Zusammenarbeit zwischen mehreren Akteuren.

Er erwähnte insbesondere den Staat, die Bank des Libanon und den Internationalen Währungsfonds. Er forderte endgültige und verlässliche Zahlen. Diese Anforderung spiegelt eines der Probleme wider, die die Bankakte seit Beginn der Krise begleiten: Jede Verlustverteilung hängt in erster Linie von einer anerkannten Bewertung von Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten ab.

Die Frage ist daher nicht nur, dass die Antragsteller ihr Geld zurückfordern sollten. Es ist notwendig, die verfügbaren Ressourcen, ihren Zeitpunkt der Mobilisierung und den Anteil der Banken, der Bank des Libanon und möglicherweise des Staates festzulegen.

Al Joumhouria vom 11. September 2026 befasst sich auch mit dem Problem aus der Perspektive vergangener Finanztransaktionen. Die Tageszeitung hebt die rechtliche Komplexität jeder Rückforderung von Mitteln im Zusammenhang mit Richtlinien und Operationen hervor, die in den Jahren vor dem Zusammenbruch durchgeführt wurden. Es erinnert daran, dass viele dieser Operationen durch Gesetze, Vorschriften und förmliche Entscheidungen durchgeführt wurden.

Diese Frage erschwert die Suche nach Verantwortlichkeiten. Eine Finanztransaktion kann sehr negative Auswirkungen gehabt haben, während sie durch die damals geltenden Regeln autorisiert wurde. Die Reformarbeit muss daher zwischen möglichen Verstößen und kostspieligen finanzpolitischen Entscheidungen unterscheiden.

Die Debatte über die Einziehung von Einlagen ist daher untrennbar mit der Debatte über die Haftung verbunden. Die Einleger warten auf einen Rückerstattungsmechanismus. Gleichzeitig müssen die Institutionen vermeiden, dass die Kosten der Krise auf alle Steuerzahler übertragen werden, ohne die Verantwortlichkeiten von Banken und Finanzbehörden zu berücksichtigen.

Fortschritte bei der Bankenumstrukturierung an der legislativen Front

Gleichzeitig erlebt der Bankensektor neue rechtliche Entwicklungen. Al Sharq vom 11. September 2026 berichtet, dass Joseph Aoun das Gesetz über Bankenreform und Reorganisation verkündet hat. Der Text ändert einige Bestimmungen der im August 2025 verabschiedeten Gesetzgebung.

Dieses Gesetz stellt einen zusätzlichen Schritt bei der Schaffung des Rechtsrahmens dar, um mit den Folgen der Bankenkrise umzugehen. Sie regelt jedoch nicht automatisch die Akte der Antragsteller. Die Umstrukturierung von Instituten und die Abwicklung von Einlagen sind miteinander verknüpft, aber sie reagieren auf separate Mechanismen.

Dabei geht es vor allem darum, tragfähige Banken, Rekapitalisierungsbedürfnisse und Institute zu ermitteln, die in ihrer derzeitigen Konfiguration nicht weiterarbeiten können. Die Wiederherstellung des Vertrauens wird dann davon abhängen, wie die Verluste erkannt und verteilt werden.

Die Akte der Libanesischen Zentralbank bleibt daher zentral. Ibrahim Kanaan fordert in Ad Diyar vom 11. September 2026 ausdrücklich eine Zusammenarbeit mit der Zentralbank, um endgültige Zahlen zu erhalten. Ohne diesen Schritt kann jedes Rückzahlungsversprechen theoretisch bleiben.

Die Bankendebatte ist umso wichtiger, als die Wiederbelebung der Investitionen ein Finanzsystem erfordert, das in der Lage ist, wieder seine Rolle zu spielen. Bei der Einlagenkrise geht es nicht nur um Sparer. Es schränkt auch die Fähigkeit der Banken ein, produktive Unternehmen und Projekte zu finanzieren.

Der Hafen von Beirut wird zum Symbol der angestrebten Investition

Der Wiederaufbau und die Erweiterung des Hafens von Beirut ist eines der wenigen wirtschaftlichen Dossiers, die von den Quellen eindeutig positiv dargestellt werden. Ad Diyar vom 11. September 2026 hebt das Projekt von CMA CGM und Rodolphe Saadé hervor. Die Zeitung betrachtet die Entwicklung des Hafens als Chance, Beirut zu einem wichtigen Platz im Mittelmeer-Seehandel zu machen.

Joseph Aoun selbst verwies die Angelegenheit an den Ministerrat. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass er die Verlegung des ersten Steins der Erweiterung des Hafens für positive Ereignisse beschreibt, die in der Lage sind, den Libanesen die Hoffnung zurückzugeben. Er hoffte, dass dieser Operation weitere Projekte folgen würden.

Die wirtschaftliche Tragweite ist zweifach. Der Hafen ist in erster Linie eine wesentliche Infrastruktur für Importe, Exporte und logistische Aktivitäten. Seine Modernisierung kann dann als Signal für ausländische Investoren dienen. In einer Wirtschaft, die von der Bankenkrise und dem Krieg geprägt ist, ist die Fähigkeit, Kapital für langfristige Infrastruktur zu gewinnen, ein wichtiger Indikator für Vertrauen.

Der Präsident verwies auch auf die Möglichkeiten für Investitionen in den Emiraten. Laut Ad Diyar vom 11. September 2026 forderten die libanesischen Behörden die Ministerien auf, Projekte vorzubereiten, die den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgelegt werden könnten. Emiratische Beamte und Geschäftsleute hatten Berichten zufolge Interesse bekundet und Delegationen hatten den Libanon bereits besucht.

Joseph Aoun bat daher die Ministerien, schnell zu arbeiten und ihre Projekte zu koordinieren. Seine Botschaft war es, zu verhindern, dass administrative oder politische Rivalitäten Finanzierungsmöglichkeiten im Libanon verlieren.

Externe Investitionen bleiben jedoch direkt von der Sicherheit abhängig. Infrastrukturprojekte erfordern Sichtbarkeit, die militärische Operationen im Süden erschweren. Der Kontrast zwischen Hafenausbau und Zerstörung im Süden fasst das wirtschaftliche Dilemma des Augenblicks zusammen: Es gibt Erholungsmöglichkeiten, aber sie bleiben anfällig für regionale Entwicklungen.

Öl und Gas: vierte Phase der Lizenzierung in Vorbereitung

Ad Diyar vom 11. September 2026 widmet ebenfalls eine detaillierte Akte den Kohlenwasserstoffen. Das Energieministerium und die Petroleum Management Authority bereiten eine vierte Phase der Lizenzvergabe vor. Ziel ist es, die Bedingungen für Unternehmen nach den Schwierigkeiten in den vorangegangenen Phasen attraktiver zu gestalten.

Die Zeitung stellt fest, dass die vorgeschlagenen Änderungen finanzielle und technische Garantien enthalten. Ihre Reduzierung könnte es mittelständischen Unternehmen und regionalen Allianzen ermöglichen, sich zu beteiligen, anstatt Ausschreibungen für große internationale Konzerne effektiv zu reservieren.

Der Rahmen für die Einkommensverteilung könnte ebenfalls angepasst werden. Ad Diyar vom 11. September 2026 bezieht sich auf einen direkten Anteil des Staates, der auf 4% für Gas und zwischen 5% und 12% für Öl geschätzt wird. Der vorgeschlagene Mechanismus würde auch Kostendeckung und progressive Gewinnbeteiligung umfassen. Unternehmen würden zu Beginn von einem höheren Anteil profitieren, während der Anteil des Staates mit der Rentabilität steigen würde.

Die Erkundungszeiten könnten unter außergewöhnlichen Sicherheitsumständen flexibler gestaltet werden. Diese Bestimmung ist im gegenwärtigen Kontext besonders wichtig. Militärisches Risiko ist genau eines der Haupthindernisse für die Präsenz internationaler Unternehmen in libanesischen Gewässern.

Die nördlichen Blöcke stellen eine zusätzliche Schwierigkeit dar: das Fehlen einer vollständigen Abgrenzung der Seegrenze zu Syrien. Ad Diyar vom 11. September 2026 bezieht sich auf ein umstrittenes Gebiet zwischen 750 und 1.000 Quadratkilometern. Die Einsetzung einer gemeinsamen libanesisch-syrischen Kommission sollte es ermöglichen, die Angelegenheit voranzubringen.

Zu den untersuchten Möglichkeiten gehört eine gemeinsame Nutzungsformel in den betroffenen Sektoren. Die Zeitung erwähnt auch die Koordination mit Akteuren, die bereits Rechte auf syrischer Seite haben. Ziel ist es, das rechtliche Risiko für Unternehmen zu verringern, die wahrscheinlich an der nächsten Phase teilnehmen werden.

Block 8 würde nach Unterzeichnung seiner Explorationsvereinbarung von dem neuen Verfahren ausgeschlossen, während Block 9 nach vollständiger Rückforderung durch den Staat zurückkehren könnte. Andere verfügbare Blöcke würden ebenfalls vorgeschlagen. Die vierte Phase könnte im Spätherbst oder Anfang 2027 beginnen, wenn es die politischen und sicherheitspolitischen Bedingungen erlauben.

Regionale Energie und Investitionen: Beirut erweitert die Strecke

Al Liwaa vom 11. September 2026 berichtet, dass Energieminister Joe Saddi Joseph Aoun die Ergebnisse der Diskussionen über Elektrizität, Öl und Gas mit mehreren Ländern vorlegte. Jordanien, Syrien, Irak, die Türkei, Katar und Zypern waren unter den erwähnten Rednern.

Diese Zunahme der Kontakte zeigt, dass die Energiepolitik nicht nur auf Offshore-Kohlenwasserstoffen basiert. Libanon sucht auch regionale Lösungen für seine Strom- und Energieversorgung. Die Energiekosten sind nach wie vor ein großes Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und das Funktionieren öffentlicher Dienste.

Infrastrukturentwicklung, Bankenreform und Energie scheinen daher drei miteinander verbundene Bedingungen für die Erholung zu sein. Der Hafen kann die wirtschaftliche Rolle des Landes stärken. Kohlenwasserstoffe können mittelfristig eine Einnahmequelle eröffnen. Regionale Energieabkommen können einige unmittelbare Zwänge verringern. Aber all diese Projekte erfordern eine dauerhafte Verbesserung der Sicherheit und Governance.

Budget 2027 gibt diesen Dateien eine sofortige Frist. Die Regierung muss auf Gehaltsforderungen reagieren und gleichzeitig ihre Prioritäten finanzieren. Sie muss das Vertrauen der Einleger wiederherstellen, ohne eine neue unhaltbare Belastung für die öffentlichen Finanzen zu schaffen. Gleichzeitig will sie ausländisches Kapital anziehen und lang verzögerte Energieprojekte neu starten.

Die libanesische Wirtschaft vom 11. September 2026 scheint daher weniger mit einem Mangel an Projekten als mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung konfrontiert zu sein. Es gibt Möglichkeiten: Bankenumstrukturierung, Rückgabe von Einlagen, bessere Einnahmen, Hafeninvestitionen, Zusammenarbeit im Energiebereich und Ölexploration. Ihr Erfolg hängt nun von drei Bedingungen ab, die die Quellen immer wieder zeigen: verlässliche Finanzzahlen zu haben, das Funktionieren der Institutionen wiederherzustellen und zu verhindern, dass Sicherheitsinstabilität die ersten Anzeichen einer Erholung zerstört.

Justiz: Generalamnestie ausgesetzt, während finanzielle und strafrechtliche Fälle die Verantwortung in den Mittelpunkt der Debatte stellen

Verfassungsrat suspendiert allgemeine Amnestie

Die Entscheidung des Verfassungsrates, die Anwendung des allgemeinen Amnestiegesetzes auszusetzen, dominiert die libanesischen Justiznachrichten vom 11. September 2026. Sie findet weniger als einen Monat nach der Annahme des Textes durch das Parlament statt und eröffnet eine neue Phase in einem sensiblen rechtlichen, politischen und gemeinschaftlichen Dossier. Mehrere Zeitungen berichten über die Entscheidung, die noch kein endgültiges Urteil über die Begründetheit der Berufung ist.

Annahar vom 11. September 2026 besagt, dass der Verfassungsrat am 10. September den Beschluss Nr. 2026/10 zur Aussetzung der Anwendung des Gesetzes Nr. 2026/70 erlassen hat. Dies betrifft eine allgemeine Amnestie und eine außergewöhnliche Verkürzung der Dauer bestimmter Strafen. Die Entscheidung wurde mit einer Mehrheit in einer Sitzung unter dem Vorsitz von Richter Tannous Mechleb getroffen.

Die Tageszeitung berichtet, dass die Richter Aouni Ramadan, Ahmad Akram Baassiri, Albert Serhan, Riad Abu Ghida, Fawzat Farhat, Michel Tarzi, Elias Mecherkani und Mireille Najm an der Sitzung teilgenommen haben. Der Vizepräsident des Rates, Omar Hamza, war aus gesundheitlichen Gründen abwesend. Der Rat beschloss, dass die Aussetzung offiziell Präsident Joseph Aoun, dem Präsidenten des Hauses Nabih Berri und Premierminister Nawaf Salam mitgeteilt und dann im Amtsblatt veröffentlicht würde.

Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet ebenfalls über die Aussetzung des Textes und betont, dass es nach der Berufung gegen das Gesetz interveniert. Al Sharq vom 11. September 2026 wiederholt die gleiche Entscheidung und erinnert daran, dass es die Anwendung der Bestimmungen über Amnestie und Strafen vorübergehend blockiert.

Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 bringt ein zusätzliches politisches Element. In der Zeitung heißt es, dass der Appell vom starken libanesischen Parlamentsblock unter dem Vorsitz von Gebran Bassil eingebracht wurde. Der Block ist der Ansicht, dass die vom Parlament angenommene Formel verfassungsrechtliche Probleme aufwirft. Die Zeitung erinnert daran, dass das Gesetz in der Parlamentssitzung am 12. August 2026 verabschiedet wurde.

Die Aussetzung sollte jedoch nicht mit einer Aufhebung verwechselt werden. In diesem Stadium verhindert der Verfassungsrat die Anwendung des Gesetzes während der Prüfung der Berufung. Es geht jetzt um die inhaltliche Entscheidung und die spezifischen Bestimmungen, die der Rat als verfassungskonform oder verfassungswidrig ansehen wird.

Das Dossier hat auch eine sensible politische Dimension. Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 berichtet, dass sunnitische Aktivisten den Appell kritisierten und ihre Absicht ankündigten, die betroffenen Abgeordneten bei den bevorstehenden Wahlen in mehreren Wahlkreisen politisch zu sanktionieren. Der Rechtsstreit wird somit durch eine Gemeinschafts- und Wahllesung verdoppelt. Diese von der Zeitung berichtete Reaktion greift jedoch der vom Verfassungsrat durchgeführten rechtlichen Überprüfung nicht vor.

Ein gestohlener Autokoffer zeigt ein komplexes transnationales Netzwerk

Ad Diyar vom 11. September 2026 widmet eine wichtige Gerichtsakte einer Untersuchung von Fahrzeugen, die im Verdacht stehen, gestohlen worden zu sein, und internationalen Auswirkungen, die ursprünglich in einem Drogenfall auftraten. Laut der Zeitung verbindet die Datei Libanon, Dubai, Armenien, Saudi-Arabien, Syrien und andere Gebiete, die von bestimmten kommerziellen Operationen durchquert wurden.

Der Generalstaatsanwalt des Berufungsgerichts Mont-Libanon, Richter Sami Sader, hat mehrere Personen im Zusammenhang mit dem Fall des Diebstahls von Fahrzeugen und der angeblichen Teilnahme an diesen Operationen strafrechtlich verfolgt. Ad Diyar vom 11. September 2026 zitiert Jad Hadchiti, geboren 1996, und Wael Claude Jamaas, geboren 1990, beide Gefangene. Die Zeitung erwähnt auch Georges Rizk, geboren 1967, und Elias Tayoun, der als Flüchtling präsentiert wurde.

Der Fall wurde an den ersten Untersuchungsrichter des Berges Libanon, Nada Asmar, weitergeleitet. Laut Ad Diyar war er zuvor nach einem Verfahren unter der Aufsicht des Generalanwalts dieses Gerichts, Samaranda Nassar, zur Staatsanwaltschaft beim Kassationsgericht gegangen.

Die Besonderheit des Falls liegt in seinem Ursprung. Nach den von Ad Diyar am 11. September 2026 veröffentlichten Beweisen erschienen einige Hinweise bei Ermittlungen zu einem internationalen Drogennetzwerk und nach einem Bericht aus Dubai durch die internationale Kriminalpolizeiorganisation. Der Betrieb von Gesprächen, Bildern und Daten in Bezug auf Verkauf und Versand hätte dann ein separates Fenster für Autos geöffnet.

Die Ermittler sind daran interessiert, Fahrzeuge zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Libanon zu kaufen, zu verkaufen, vorübergehend einzugeben und wieder zu exportieren. Es wurde auch berichtet, dass einige Transaktionen Passagen durch Syrien, Jordanien oder Saudi-Arabien beinhalteten. Darüber hinaus wurde berichtet, dass Personen im Zusammenhang mit dem Fall Aktivitäten in Armenien und Georgien durchgeführt haben.

Ad Diyar besteht jedoch auf dem rechtlichen Status von Informationen. Ein Teil des veröffentlichten Materials stammt aus den Untersuchungen und muss noch von den Gerichten überprüft werden. Der Verdacht kann daher nicht als endgültiger Sachverhalt dargestellt werden.

Der Name von Georges Rizk erscheint zentral in den Elementen, die von der Tageszeitung berichtet werden. Die Ermittler würden das Ausmaß ihrer Aktivitäten im Autohandel zwischen Dubai und Libanon untersuchen. Elias Tayoun seinerseits wird in einer Erklärung als eine Person dargestellt, die mit ihm zusammenarbeitet und an bestimmten Verfahren in Bezug auf Fahrzeuge und Formalitäten teilnimmt.

Die Akte zeigt vor allem die Komplexität der zeitgenössischen Strafsachen. Eine Untersuchung von Betäubungsmitteln kann Finanzströme, Fahrzeuge und kommerzielle Operationen über mehrere Grenzen hinweg aufdecken. Die libanesische Justiz muss dann mit Informationen aus ausländischen Gerichtsbarkeiten und Diensten arbeiten.

Untersuchungen müssen Verdacht von etablierten Verantwortlichkeiten unterscheiden

Der Fahrzeugfall wirft auch eine wesentliche Frage der gerichtlichen Methode auf. Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass die Ermittler eine Überprüfung der Gespräche und Fotos und die Identifizierung der Fahrzeuge, die in den Austauschen erscheinen, beantragt haben. Fachwissen ist erforderlich, um ihre Rechtslage zu überprüfen.

Informationsanfragen von relevanten internationalen Agenturen werden ebenfalls beantwortet. Ziel ist es, festzustellen, ob die betreffenden Fahrzeuge als gestohlen gemeldet wurden, und ihre Bewegungen zwischen den verschiedenen Ländern zu rekonstruieren.

Die Zeitung bezieht sich auch auf Informationen aus einer Sicherheitsquelle, dass bestimmte Mengen im Zusammenhang mit Verkäufen von Verwandten eines Verdächtigen gesammelt wurden. Auch hier gibt Ad Diyar an, dass diese Informationen einer Untersuchung und gerichtlichen Überprüfung unterliegen. Diese Vorsichtsmaßnahme ist von grundlegender Bedeutung. Die Existenz einer Transaktion oder einer persönlichen Bindung reicht an sich nicht aus, um die strafrechtliche Verantwortung zu begründen.

Der Übergang von einer Sicherheitsuntersuchung zu einer gerichtlichen Untersuchung muss klar zwischen Beweisen, Zeugenaussagen und festgestellten Tatsachen unterscheiden. Der Untersuchungsrichter bestimmt die Rolle jeder verfolgten Person und überprüft die Herkunft der betreffenden Fahrzeuge.

Dieser Fall bietet somit eine der am weitesten entwickelten Strafregister der libanesischen Presse des Tages. Es verbindet organisierte Kriminalität, internationale Zusammenarbeit und Rückverfolgbarkeit von Transaktionen. Es zeigt auch, warum der grenzüberschreitende Warenverkehr Untersuchungen erschwert, wenn es um mehrere Rechtssysteme geht.

Die Finanzfrage bleibt dominiert von der Frage der Haftung in der Bankenkrise

Finanzielle Gerechtigkeit ist die andere wichtige Achse der Überschrift. Zu den Quellen vom 11. September gehören Operationen vor und während der Bankenkrise, institutionelle Verantwortlichkeiten und Verfahren im Zusammenhang mit dem ehemaligen Gouverneur der Libanesischen Zentralbank, Riad Salamé.

Al Sharq vom 11. September 2026 Posten an seinem Einer ist die Position des Anwalts von Riad Salamé, wonach 230 Millionen Darlehen und nicht Provisionen entsprechen. Dies ist ein Verteidigungsanspruch und muss als solcher dargestellt werden. Es zeigt jedoch, dass die rechtliche Charakterisierung von Finanzbewegungen weiterhin im Mittelpunkt von Rechtsstreitigkeiten steht.

Al Joumhouria vom 11. September 2026 befasst sich umfassender mit der Schwierigkeit, Gelder aus alten Finanztransaktionen zurückzufordern. Die Zeitung stellt fest, dass einige der derzeit angefochtenen Transaktionen im Rahmen von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsbeschlüssen durchgeführt wurden, die damals in Kraft waren.

Diese Situation wirft eine heikle juristische Frage auf. Eine Finanzpolitik mit erheblichen Verlusten ist nicht automatisch ein Verstoß. Politische Verantwortung, administrative Verantwortung und strafrechtliche Verantwortung erfüllen unterschiedliche Kriterien. Um eine straftat festzustellen, muss die justiz daher bestimmte handlungen identifizieren und sie mit den zum zeitpunkt ihrer begehung geltenden regeln konfrontieren.

Die Debatte über öffentliche Gelder und Bankeinlagen verstärkt diese Forderung. Restitutionsforderungen sind stark, müssen aber mit einer präzisen Rekonstruktion der Finanzströme einhergehen. Die Quellen zeigen somit eine Spannung zwischen der politischen Dringlichkeit, die Verantwortlichkeiten zu bestimmen, und der notwendigen Langsamkeit der gerichtlichen Feststellung der Tatsachen.

Aufsichtsinstitutionen nehmen eine wachsende Rolle im Kampf gegen Korruption ein

Die Stärkung der Aufsichtsmechanismen ergänzt diese rechtliche Aktualität. Al Liwaa vom 11. September 2026 berichtet über die Worte von Joseph Aoun während der Vereidigung des Präsidenten und der Mitglieder der Behörde für öffentliche Aufträge. Das Staatsoberhaupt fordert sie auf, sich selbst als « erste Verteidigungslinie öffentlicher Gelder » zu betrachten.

Der Präsident ist der Ansicht, dass die Steuerung des öffentlichen Auftragswesens eine Komponente des wirtschaftlichen und finanziellen Sanierungsplans ist. Sie verbindet auch den Erfolg dieser Behörde mit der Wiederherstellung des Vertrauens der internationalen Institutionen und Länder, die dem Libanon helfen könnten.

Auch wenn diese Behörde keine Gerichtsbarkeit ist, steht ihre Rolle an vorderster Front der Justizarbeit. Die Transparenz des öffentlichen Auftragswesens und die Rückverfolgbarkeit der Verfahren können die Möglichkeit von Unregelmäßigkeiten verringern. Sie erleichtern auch die Arbeit von Aufsichtsorganen, wenn Verdachtsmomente auftreten.

Die Botschaft des Präsidenten stellt daher den Kampf gegen die Korruption in eine breitere Kette. Gerechtigkeit kommt, wenn Straftaten vermutet werden. Die Kontrollstellen müssen die Trübungsbereiche verringern, die diese Straftaten begünstigen können.

Die Reform gewinnt besondere Bedeutung, da Libanon externe Finanzierung für Armee, Infrastruktur, Energie und Wiederaufbau sucht. Ausländische Partner wollen Garantien für die Verwendung der Mittel. Die Funktionsweise der Aufsichtsorgane wird somit Teil der finanziellen Glaubwürdigkeit des Staates.

Justizfragen gehen über Einzelfälle hinaus

Die Akten vom 11. September 2026 zeigen schließlich eine Gerechtigkeit, die mit drei Kategorien von Problemen konfrontiert ist. Der erste ist verfassungsmäßig, mit allgemeiner Amnestie und Kontrolle über ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz. Die zweite ist kriminell, mit der Untersuchung des angeblichen gestohlenen Fahrzeugnetzwerks und seiner internationalen Auswirkungen. Die dritte ist finanziell, mit den Akten, die sich aus der Bankenkrise und der Suche nach Verantwortlichkeiten ergeben.

In jedem dieser Fälle erscheint das gleiche Problem: zwischen politischen und rechtlichen Entscheidungen zu unterscheiden. Das Parlament kann für eine Amnestie stimmen, aber der Verfassungsrat muss die Einhaltung höherer Standards überprüfen. Die Sicherheitsdienste können ein angebliches Netzwerk identifizieren, aber die Angeklagten bleiben Gegenstand von Ermittlungen und Gerichtsverfahren. Finanztransaktionen können politisch angefochten werden, ohne dass ihre Kriminalität automatisch festgestellt wird.

Diese Unterscheidung ist im libanesischen Kontext umso wichtiger, als große Gerichtsverfahren schnell zu politischen oder gemeinschaftlichen Themen werden. Die Aussetzung der Amnestie ist bereits ein Beispiel. Das verfassungsmäßige Heilmittel wird sofort durch Wahl- und Konfessionsgleichgewichte interpretiert.

Der Gerichtstag des 11. September ist also nicht nur eine Folge von Verfahren. Es stellt sich unmittelbar die Frage nach der Fähigkeit der Institutionen, Verantwortlichkeiten nach gemeinsamen Regeln festzulegen. Zwischen ausgesetzter Amnestie, grenzüberschreitenden strafrechtlichen Ermittlungen und finanziellen Rechtsstreitigkeiten wird erwartet, dass die Justiz eine zentrale Rolle in einer Zeit spielt, in der die Wiederherstellung des Staates auch vom Vertrauen in seine Kontrollmechanismen abhängt.

Gesellschaft: Rückkehr von Vertriebenen, gefährdete Wohnungen und öffentliche Dienste unter Kriegsdruck

In den südlichen Vororten von Beirut findet die Rückkehr unter fragilen Gebäuden statt

Die sozialen Folgen des Krieges hören nicht mit der Rückkehr der Bewohner in ihre Nachbarschaft auf. Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 widmet eine detaillierte Untersuchung der Situation in den südlichen Vororten von Beirut. Die Zeitung beschreibt Familien, die nach dem Waffenstillstand zurückkehren, aber gezwungen sind, in Gebäuden zu leben, die durch israelische Operationen beschädigt wurden. Der Wohnungsbau, der es ermöglichen sollte, aus der Verdrängung herauszukommen und Mietkosten zu vermeiden, wird somit zu einem neuen Anlass zur Sorge.

Laut Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 werden derzeit mehr als 34 Gebäude, die als gefährdet gelten, von der Union der Gemeinden des südlichen Vororts konsolidiert. Diese Zahl wird verwendet, um das Ausmaß eines Problems zu messen, das nicht nur vollständig zerstörte Gebäude betrifft. Ein Teil des Wohnungsbestandes steht noch, garantiert aber nicht unbedingt die Sicherheit seiner Insassen.

Die Tageszeitung beschreibt Bewohner, die in Schulen, kollektive Räume oder temporäre Unterkünfte gezogen waren. Ihre Rückkehr bedeutete das Ende dieser Periode. Dennoch konfrontiert er sie mit rissigen Decken, geschwächten Strukturen und der Angst vor dem Zusammenbruch. Die Angst wechselt also ihre Form: Die unmittelbare Gefahr der Bombardierung wird durch die von fragilen Wohnungen ersetzt.

Diese Situation bringt Familien in eine schwierige Lage. Ihr Zuhause wieder zu verlassen bedeutet, ein anderes Zuhause zu finden und dafür zu bezahlen. Der Aufenthalt kann die Kosten senken, aber die Bewohner einem materiellen Risiko aussetzen. Der Mangel an alternativen Lösungen führt daher dazu, dass einige Familien ein Maß an Gefahr akzeptieren, das sie in einer normalen Situation nicht in Betracht gezogen hätten.

Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 hebt auch den Mangel an Finanzierung und Entschädigung hervor. Besonders gravierend wird das Problem, wenn das Gebäude nicht vollständig zerstört wird. Es muss entschieden werden, ob es repariert werden kann, welche Art von Arbeit benötigt wird und wer sie finanzieren muss. Diese Phase ist weniger sichtbar als die komplette Rekonstruktion eines Gebäudes, betrifft aber direkt die tägliche Sicherheit der Bewohner.

Die soziale Frage des Wiederaufbaus beginnt also schon lange vor dem Wiederaufbau selbst. Erstens geht es um die Expertise von Gebäuden, die Sicherheit von Strukturen und die Möglichkeit, bedrohte Familien vorübergehend umzusiedeln. Ohne diese Schritte kann die Rendite das Risiko einfach verschieben.

Der Süden versucht, sich auf die Rückkehr der Bewohner und die Rückkehr in die Schule vorzubereiten

Das gleiche Problem tritt im Süden auf, wo Reisen weiterhin mit militärischen Operationen und Infrastrukturbedingungen verbunden sind. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet, dass der Präsident des Südrats, Hashem Haidar, Nawaf Salam die Maßnahmen vorgestellt hat, die derzeit in den südlichen Dörfern ergriffen werden. Die Rehabilitation von Schulen ist eine der Prioritäten.

Laut Hashem Haidar hat ein großer Teil der betroffenen Betriebe bereits mit der Reparatur begonnen. Der Südliche Rat ist bestrebt, die Arbeit in allen Schulen abzuschließen, damit das Schuljahr unter möglichst normalen Bedingungen beginnen kann. Das Programm umfasst auch die Räumung und Sanierung der Infrastruktur.

Die Rückkehr in die Schule wird somit zu einem konkreten Indikator für die Rückkehr ins normale Leben. Eine Familie kann kaum eine nachhaltige Rückkehr in ihr Dorf in Betracht ziehen, wenn die Kinder keine Schule haben, wenn die Straßen unpassierbar sind oder wenn die Grundversorgung nicht funktioniert. Der gesellschaftliche Wiederaufbau kann daher nicht von dem materiellen Wiederaufbau getrennt werden.

Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 berichtet auch über Hashem Haidars Erklärungen zur Rehabilitation von Schulen und zur Rückkehr von Vertriebenen. Nawaf Salam seinerseits besteht auf der Notwendigkeit, die verfügbaren Ressourcen ohne Unterschied an alle Bewohner des Südens zu richten. Der Premierminister stellt den Südlichen Rat als eines der Instrumente vor, um diesen Bedarf in Abstimmung mit dem Rat für Entwicklung und Wiederaufbau zu decken.

Ad Diyar vom 11. September 2026 fügt hinzu, dass die Regierung die Sanierung von Straßen, die Rückkehr in die Schule und die Bereitstellung von Fertighäusern untersucht hat. Diese drei Dateien sind direkt verknüpft. Wohnen ermöglicht sofortige Rückkehr. Straßen ermöglichen Reisen und Versorgung. Schulen verwandeln vorübergehende Rückkehr in Familienumsiedlung.

Laut Ad Diyar vom 11. September 2026 besteht Joseph Aoun darauf, die Bewohner von Nabatiyah, Tyrus und Arab Salim zu unterstützen. Er bat sie, ihnen die Mittel zu geben, um auf ihrem Land zu bleiben. Hinter der politischen Formel der « Rückkehr des Staates » verbirgt sich somit ein sehr konkretes soziales Thema: die Verhinderung von Unsicherheit und der Verschlechterung der Dienstleistungen, die zu einer nachhaltigen Vertreibung der Bevölkerung führen.

Nabatiyeh wird auch zu einem Kampf um das tägliche Funktionieren

Die Situation in Nabatiyeh verdeutlicht diese Verbindung zwischen Sicherheit und Alltag. Die Behörden wollen die Armee und die inneren Sicherheitskräfte stärken, aber sie versuchen auch, die lokalen Verwaltungen wiederherzustellen.

Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 berichtet, dass Innenminister Ahmad al-Hajjar die Stärkung der Sicherheitspräsenz als nationale Verantwortung betrachtet. Diese Präsenz muss die Einwohner schützen, aber auch die Kontinuität der Verwaltungsarbeit und der öffentlichen Dienste gewährleisten.

Die Unterscheidung ist wichtig. Eine Stadt kann unter offizieller Kontrolle stehen, während sie sozial gelähmt bleibt, wenn die Verwaltungen geschlossen sind, Schulen nicht funktionieren und die Infrastruktur beschädigt bleibt. Die Regierungsstrategie zielt daher darauf ab, die Sicherheits- und Verwaltungsmaschinerie gleichzeitig voranzutreiben.

Dieser Ansatz widerspricht jedoch der Fortsetzung der israelischen Operationen. Jede Rehabilitation kann durch weitere Eskalation untergraben werden. Die Menschen müssen entscheiden, ob sie in Gebiete zurückkehren, in denen der Staat allmählich seine Dienste wiederherstellt, aber das militärische Risiko nicht verschwunden ist.

Diese Unsicherheit verursacht soziale Kosten, die nur schwer durch physische Zerstörung zu messen sind. Familien können ihre Rückkehr verzögern. Die Geschäfte zögern, ihre Aktivitäten wieder aufzunehmen. Schulen müssen ihren Betrieb in einer instabilen Umgebung organisieren. Der Wiederaufbau einer Gemeinschaft erfordert daher Vorhersagbarkeit, die der militärische Kontext noch nicht garantiert.

Beamte und Rentner fordern Einkommensverbesserung

Die soziale Krise beschränkt sich nicht auf vom Krieg betroffene Gebiete. Lohnforderungen des öffentlichen Sektors sind auch in den Zeitungen des 11. September 2026 prominent. Beamte und Rentner fordern eine Verbesserung der Einkommen, die durch die Jahre der Wirtschaftskrise geschwächt wurden.

Ad Diyar vom 11. September 2026 berichtet, dass die Regierung mit militärischen und zivilen Rentnern auf der Grundlage von Zahlen diskutiert hat. Das Finanzministerium muss die notwendigen Beträge prüfen und Finanzierungsquellen suchen, die die Öffentlichkeit nicht zu einer zusätzlichen Überlastung veranlassen.

Hadi Aboul Hosn, der am 11. September 2026 von Ad Diyar interviewt wurde, bezeichnete diese Behauptungen als legitim. Sie ist der Ansicht, dass die Regierung die öffentlichen Einnahmen verbessern muss, indem sie die Zollerhebung stärkt, Steuerhinterziehung bekämpft und Einnahmen aus öffentlichem Eigentum einzieht.

Der Herr Abgeordnete fordert, dass die so erhaltenen Mittel unter anderem für Sozial- und Gesundheitsausgaben sowie für die Revision der Gehälter des öffentlichen Sektors und der Rentner verwendet werden. Diese Position spiegelt eine der wichtigsten sozialen Spannungen des Augenblicks wider: Die Einkommen müssen erhöht werden, aber eine Erhöhung, die nur durch neue Steuern finanziert wird, könnte die Schwierigkeiten anderer Bevölkerungsgruppen verschärfen.

Das Problem der öffentlichen Vergütung betrifft auch die Funktionsweise der Institutionen. Verwaltungen, deren Arbeitnehmer ihre Grundbedürfnisse nicht decken können, haben größere Schwierigkeiten, ihre Mitarbeiter zu halten und regelmäßige Dienstleistungen anzubieten. Die Lohnfrage wird somit zu einer Frage der staatlichen Kapazitäten.

Libanesische Universität erwartet die Regelung der Lehrerakte

Die Libanesische Universität ist ein weiterer Bereich, in dem sich soziale und institutionelle Fragen verbinden. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet, dass der Ministerrat die Kriterien für den Vollzeittransfer von Vertragslehrern bekräftigt hat.

Seniorität, die Bedürfnisse jeder Fakultät, Spezialisierung, Kompetenz und Fairness müssen berücksichtigt werden. Verträge müssen in vier Phasen organisiert werden. Die Regierung sieht auch eine endgültige Überprüfung der Namen unter Berücksichtigung der Kommentare der Minister vor.

Nach Angaben von Al Binaa vom 11. September 2026 sollen die ersten Verträge ab Anfang 2027 in Kraft treten. Die Regierung hat sich eine Frist gesetzt, um die Prüfung der Akte abzuschließen.

Das Thema geht über die berufliche Situation der betroffenen Lehrer hinaus. Die libanesische Universität ist die wichtigste öffentliche Hochschule des Landes. Seine Fähigkeit, qualifizierte Lehrer zu halten und seine Kurse direkt zu liefern, betrifft Studenten, deren Familien die Kosten für private Bildung nicht tragen können.

Die Akte zeigt daher, wie die Staatskrise an soziale Dienste weitergegeben wird. Die berufliche Stabilität der Lehrkräfte, die universitäre Förderung und die Qualität der Lehre werden voneinander abhängig.

Abfall geht zurück auf die Regierungsagenda

Die Abfallwirtschaft kehrt auch zu den Prioritäten der Exekutive zurück. Al Binaa vom 11. September 2026 berichtet, dass der Ministerrat beschlossen hat, dieser Angelegenheit auf Ersuchen von Joseph Aoun eine spezifische Sitzung zu widmen. Gleichzeitig sollte der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau die Gemeinden bei der Erfassung und Erfassung unterstützen.

Aus der Entscheidung geht hervor, dass die Akte nicht als durch bestehende Mechanismen beigelegt angesehen wird. Die Gemeinden müssen einen erheblichen Teil der Dienstleistungen erbringen, während ihre Ressourcen begrenzt bleiben. Der Druck ist in vom Krieg betroffenen Gebieten noch größer, wo Trümmer zu gewöhnlichem Abfall beitragen.

Die Rodung hat in den bombardierten Gebieten eine andere Dimension. Routineabfälle sollten von Materialien aus zerstörten oder beschädigten Gebäuden unterschieden werden. Die Sanierung von Nachbarschaften erfordert größere logistische und finanzielle Ressourcen.

Die Akte schließt sich somit der des Wiederaufbaus an. Sowohl im Süden als auch in den südlichen Vororten Beiruts bedeutet die Schaffung einer neuen Nachbarschaft die Wiederherstellung kommunaler Dienstleistungen sowie Wohnraum und Infrastruktur.

Krieg macht Wohnraum zum ersten sozialen Notstand

Die verschiedenen Informationen, die am 11. September 2026 veröffentlicht wurden, zeigen schließlich, dass Wohnen einer der Haupttreiber der sozialen Krise ist. In den südlichen Vororten sind einige Familien in fragile Gebäude zurückgekehrt, weil sie nicht weiter für eine andere Wohnung bezahlen können. Im Süden bereiten die Behörden vorgefertigte Wohnungen für die Rückkehr vor. In Dörfern müssen die Wiedereröffnung von Schulen und die Sanierung von Straßen diese Rückkehr nachhaltig machen.

Diese Situation zeigt, dass die Zahl der Vertriebenen nicht ausreicht, um die sozialen Folgen des Krieges zu messen. Eine Familie kann offiziell zurückgekehrt sein, während sie in einer prekären Situation bleibt. Geographische Rückkehr bedeutet nicht unbedingt ein Ende der sozialen Vertreibung.

Al Araby Al Jadeed vom 11. September 2026 gibt dieser Realität ihre konkreteste Form mit beschädigten Gebäuden in den südlichen Vororten. Die Bewohner sind in ihre Nachbarschaft zurückgekehrt, aber nicht unbedingt eine sichere Wohnung. Die gefährdeten Gebäude erinnern daran, dass die Folgen der Streiks lange nach ihrem Ende auftreten können.

Im Süden zeigen die Bemühungen des Südlichen Rates umgekehrt die Bedingungen für die Umsiedlung: Schulen, Infrastruktur, Clearing und Dienstleistungen. Die Regierung versucht, eine stärkere administrative und sicherheitspolitische Präsenz hinzuzufügen.

Diese direkten Folgen des Krieges werden durch die Schwierigkeiten der übrigen Gesellschaft noch verschärft: niedrige öffentliche Gehälter, die Situation der Rentner, die Bedürfnisse der libanesischen Universität und Probleme der Abfallwirtschaft. Der soziale Druck verteilt sich daher auf mehrere Ebenen gleichzeitig.

Die Herausforderung für den Staat besteht nicht mehr nur darin, Reparaturen zu finanzieren. Sie sollte es den Bewohnern ermöglichen, in sicheren Unterkünften zu leben, Kinder in ihre Schulen zurückzukehren, öffentliche Verwaltungen zu arbeiten und öffentliche Angestellte über ein ausreichendes Einkommen zu verfügen. Die soziale Frage wird somit zu einer der konkretesten Maßnahmen der Fähigkeit des Libanon, von einem bloßen Stopp zu einer wirklichen Rückkehr zum normalen Leben überzugehen.

Kultur: Beirut behält seine musikalische Agenda bei, während Kino, Literatur und Kunst eine Welt in der Krise in Frage stellen

Amine Boudchar wählt Beirut für ein erstes Treffen mit der libanesischen Öffentlichkeit

Die kulturelle Frage des 11. September 2026 ist weniger reichlich vorhanden als die der Politik oder des Krieges. Dennoch können mehrere Trends identifiziert werden. Beirut unterhält eine musikalische Aktivität trotz des Sicherheitsumfelds. Das Kino fängt zeitgenössische Konflikte direkt ein. Literatur erforscht die Grenze zwischen real und imaginär. Kulturseiten zeigen somit ein Schaffen, das nicht von politischen Krisen abgeschnitten ist, sondern versucht, sie in andere Formen zu übersetzen.

Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 kündigt die erste Aufführung des marokkanischen Dirigenten und Sängers Amine Boudchar im Libanon an. Der Künstler soll am Samstag, dem 26. September, in der Beirut Hall in der Hauptstadt auftreten. Er selbst präsentierte diese Etappe seiner Tour 2026 als « außergewöhnlichen Abend ». Das Rendezvous ist seine erste Begegnung auf der Bühne mit der libanesischen Öffentlichkeit.

Die Show basiert auf der partizipativen Formel, die zu Boudchars Ruf beigetragen hat. Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 erklärt, dass das Publikum kein einfacher Zuschauer bleibt. Er beteiligt sich an der Aufführung einer Sammlung von arabischen, marokkanischen und Erbe Lieder und musikalische Auswahl. Das Orchester begleitet diese kollektive Teilnahme. Das Konzert ist daher um einen Austausch zwischen den Musikern und dem Raum und nicht um eine völlig absteigende Interpretation herum aufgebaut.

Diese Formel wurde bereits von Amine Boudchar bei Konzerten in Marokko sowie in mehreren arabischen und europäischen Ländern verwendet. Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 stellt fest, dass es ihm ermöglichte, ein großes Publikum anzuziehen. Die Beirut-Etappe ist Teil dieser internationalen Tour, hat aber eine besondere Reichweite, da sie ihren Eintritt in die libanesische Szene markiert.

Die Ankündigung verdient es auch, im Kontext des Tages gesehen zu werden. Die ersten Seiten der Zeitungen werden von Explosionen im Süden, Ängsten um Nabatiyeh und der Gefahr einer Ausweitung des Krieges dominiert. Die Beibehaltung eines musikalischen Termins in Beirut bedeutet daher nicht, dass Kultur außerhalb der Krise agiert. Vielmehr zeigt es, dass Organisatoren und Künstler weiterhin, wenn es die Bedingungen erlauben, Demonstrationen vor einem libanesischen Publikum planen.

Die Quelle liefert jedoch keine ausreichenden Beweise, um den wirtschaftlichen Status des Konzertsektors allein zu ermitteln oder die erwartete Besucherzahl zu messen. Es wäre daher übertrieben, diese Ankündigung als Beweis für eine allgemeine Wiederaufnahme des kulturellen Lebens zu präsentieren. Es ist andererseits ein präziser und dokumentierter Termin in den Kulturseiten vom 11. September.

Internationale Musik bleibt Teil der Kulturagenda

Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 berichtet auch über mehrere musikalische Treffen, die Jazz- und internationale Musikliebhaber interessieren könnten. Die Anwesenheit dieser Veranstaltungen auf den Kulturseiten bestätigt, dass Musik einer der sichtbarsten Bereiche der kulturellen Agenda bleibt, die in den Quellen dieser Ausgabe verfügbar sind.

Musikprogrammierung erscheint hauptsächlich als ein Raum der Zirkulation zwischen arabischen Künstlern und Publikum aus verschiedenen Ländern. Der Fall Boudchar ist repräsentativ. Sein Repertoire und seine partizipativen Arrangements basieren auf arabischen und marokkanischen musikalischen Referenzen, aber seine Tour geht über sein Herkunftsland hinaus. Beirut wird zu einer der Phasen dieser kulturellen Zirkulation.

Diese Dimension wird besonders in einer Hauptstadt sichtbar, die die Funktion behält, libanesische, arabische und internationale Produktionen zu treffen. Die heutigen Quellen liefern jedoch kein umfassendes Inventar, um einen umfassenden Kalender aller Ereignisse im Libanon zu erstellen. Es ist daher notwendig, die Tagesordnung auf explizit dokumentierte Ereignisse zu beschränken und die Lücken nicht mit Demonstrationen zu füllen, die im Korpus fehlen.

Das wichtigste klar etablierte libanesische Rendezvous bleibt das Konzert von Amine Boudchar am 26. September. Andere verfügbare kulturelle Inhalte machen es einfacher, Trends in der arabischen und internationalen Schöpfung zu beobachten, als eine umfassende libanesische Agenda bereitzustellen.

Diese Unterscheidung ist notwendig, um die Priorität der libanesischen Kultur zu respektieren. Das Material des Tages erlaubt es nicht, künstlich eine lange Liste von Ausstellungen, Konzerten oder lokalen Aufführungen zu erstellen. Es ist am besten, etablierte Termine einzuhalten und den Rest der Quellen zu verwenden, um die wichtigsten kulturellen Themen zu beobachten, die die Region durchqueren.

In Venedig konfrontiert das Kino direkt den Krieg in Gaza

Annahar vom 11. September 2026 widmet einen Teil seiner kulturellen Seiten dem Internationalen Filmfestival in Venedig. Die Zeitung interessiert sich für eine Dokumentation, die im Rahmen der Veranstaltung vom 2. bis 12. September präsentiert wird. Der Film befasst sich mit Gaza und betrachtet den Krieg durch israelische Protagonisten kritisch.

Annahars Behandlung des 11. September 2026 wirft direkt die Frage nach dem Platz des Kinos angesichts eines anhaltenden Krieges auf. Der Einsatz ist nicht nur ästhetisch. Es befasst sich mit der Verantwortung des Kinos, wenn es an Ereignissen arbeitet, deren menschliche Folgen sich immer noch in dem Moment abspielen, in dem die Werke der Öffentlichkeit gezeigt werden.

Regie führen Yuval Abraham und Rachel Zor. Annahar vom 11. September 2026 gibt auch an, dass seine Produktion The Guardian und den französischen Produzenten und Distributor Marin Karmitz umfasst. Die Wahl eines Dokumentarfilms, der in unmittelbaren Nachrichten verwurzelt ist, zeigt den Platz, den zeitgenössische Konflikte in wichtigen filmischen Ereignissen einnehmen.

Für die libanesische Öffentlichkeit hat dieses Thema eine besondere Resonanz. Die Leser verfolgen gleichzeitig die Situation in Gaza und klettern im Südlibanon. Eine Dokumentation, die diesem Krieg gewidmet ist, kann daher nicht als kinematografisches Objekt empfangen werden, das vollständig von der regionalen Erfahrung entfernt ist.

Das Thema zeigt auch, wie die Grenzen zwischen Politik und Kultur poröser werden. Die gleichen Ereignisse können auf den internationalen Seiten aus militärischer und diplomatischer Perspektive betrachtet werden, dann auf den Kulturseiten unter Bild, Repräsentation und Zeugnis. Kino ersetzt keine Information. Es schlägt eine andere Möglichkeit vor, die Personen im Mittelpunkt des Konflikts und die damit verbundenen Verantwortlichkeiten zu hinterfragen.

Diese Anwesenheit von Gaza in einem großen internationalen Festival bestätigt schließlich, dass der Krieg schon vor seiner Fertigstellung zu einem kulturellen Objekt geworden ist. Filmemacher, Produzenten, Festivals und Zuschauer müssen über die Entfernung nachdenken, die erforderlich ist, um Ereignisse darzustellen, die noch offen sind.

Arabische Literatur funktioniert seltsam im Alltag

Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 hat auch einen wichtigen Platz in der Literatur. Die Tageszeitung interessiert sich für die Fantasie von Realität und narrativer Fremdheit im Roman Qahirat al-Yawm al-Daïe. Das Thema ist einer der wichtigsten kulturellen Inhalte, die von der Zeitung angekündigt werden.

Der Wert der Behandlung liegt darin, wie der Roman die Realität in narrative Materie verwandelt. Das Phantastische ist nicht unbedingt als völliger Bruch mit der Realität konzipiert. Es kann verwendet werden, um wahrnehmbar zu machen, was das tägliche Leben bereits versichert, instabil oder besorgniserregend hat.

In einer von regionalen Kriegen und Umwälzungen dominierten Ausgabe bildet diese literarische Frage einen Kontrapunkt. Sie ist jedoch nicht völlig vom Kontext getrennt. Gesellschaften, die mit schnellen Transformationen konfrontiert sind, liefern selbst ein Material, in dem Real ein seltsames Aussehen annehmen kann. Literatur hat dann andere Mittel als Journalismus, um diese Erfahrung sensibel zu machen.

Die Policy Pages versuchen herauszufinden, was passiert ist, welche Akteure dafür verantwortlich sind und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können. Der Roman kann die Erfahrung von Zeit, Verlust, Unsicherheit oder Fremdheit verarbeiten. Die kulturelle Quelle betont somit narrative Prozesse und die Beziehung zwischen Realität und Imagination.

Dieses Thema sollte jedoch nicht zu einem Dossier über libanesische Literatur werden. Die Quellen vom 11. September 2026 liefern hier kein libanesisches Werk, das dem beantragten Schwerpunkt entspricht. Inhalt bleibt in einem arabischen Kulturjournal relevant, sollte aber nicht künstlich als libanesische Literaturnachricht präsentiert werden.

Diese Grenze ist bezeichnend für den gesamten Eintrag. Die Quellen unterhalten eine echte Kulturabteilung, aber sie bieten weniger Material speziell Libanesisch als in den politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Sektionen. Daher sollte den Veranstaltungen im Libanon und den am besten dokumentierten regionalen Kulturthemen Priorität eingeräumt werden.

Plastische Künste hinterfragen Konstruktion hinter Unordnung

Al Liwaa vom 11. September 2026 enthält auch eine Reflexion über die plastischen Künste und erwähnt insbesondere Willem de Kooning. Der Text interessiert sich für die Geometrie seiner Werke und dafür, wie eine Ordnung hinter dem erscheinen kann, was auf den ersten Blick als Unordnung erscheint.

Dieser Ansatz unterscheidet sich von anderen kulturellen Themen des Tages. Sie beginnt kein Konzert oder einen unmittelbaren Konflikt. Es kehrt zum Aufbau der Arbeit und zum Blick zurück, der notwendig ist, um den ersten Eindruck zu übertreffen.

Die Verwendung von Kooning ermöglicht es uns, uns der Spannung zwischen Geste, Komposition und Wahrnehmung zu nähern. Die scheinbare Störung schließt die Struktur nicht aus. Der Blick des Betrachters muss nach den Linien, Gleichgewichten und Beziehungen suchen, die die Leinwand über den unmittelbaren Eindruck hinaus organisieren.

Diese Art von Inhalten bringt einen Atemzug auf kulturelle Seiten. Wo das Kino Gewalt dokumentiert und Literatur die Fremdheit der Realität hinterfragt, legen die bildenden Künste die Aufmerksamkeit auf die Form und den kreativen Prozess.

Das von Al Liwaa am 11. September 2026 zur Verfügung gestellte Material bleibt jedoch kritischer und reflexiver als eventuell. Es erlaubt nicht, dass eine spezifische libanesische Exposition allein auf dieser Grundlage gemeldet wird. Es wäre daher falsch, sie künstlich in einen Ausstellungskalender in Beirut zu integrieren.

Diese Vorsicht macht es auch möglich, zwei verschiedene Funktionen von kulturellen Seiten zu unterscheiden. Einige werden verwendet, um Ereignisse anzukündigen und den Leser über einen bestimmten Termin zu informieren. Andere bieten eine kritische Lektüre eines Werkes, eines Künstlers oder einer Bewegung. Beide sind notwendig, aber sie können nicht auf die gleiche Weise verwendet werden, um eine Agenda zu erstellen.

Eine kleine, aber klar identifizierbare libanesische Agenda

Die rein libanesische Kulturagenda, die aus den Quellen des 11. September 2026 hervorgeht, ist letztlich begrenzter als alle konsultierten Kulturseiten. Der am deutlichsten dokumentierte Termin ist der von Amine Boudchar in der Beirut Hall am Samstag, den 26. September. Al Quds Al Arabi vom 11. September 2026 präsentiert diesen Abend als erste Aufführung des Künstlers im Libanon.

Gleichzeitig berichten Quellen von einer Aktivität rund um Jazz und internationale Musik. Sie erlauben jedoch nicht die gleiche Genauigkeit in allen Daten, Orten und Künstlern, ohne das Risiko, unzureichend etablierte Informationen einzuführen. Die Tagesordnung muss daher bewusst auf wirklich dokumentierte Ereignisse beschränkt werden.

Diese relative quantitative Schwäche ist selbst signifikant. Die Zeitungen vom 11. September widmeten einen viel größeren Teil ihres Raumes Krieg, Politik und regionalen Krisen. Sogar kulturelle Seiten sind teilweise in diesen Nachrichten gefangen, wie die Filmbehandlung von Gaza zeigt.

Die Kultur verschwindet jedoch nicht. Die Ankunft von Amine Boudchar in Beirut zeugt vom anhaltenden künstlerischen Austausch zwischen dem Libanon und dem Rest der arabischen Welt. Die großen internationalen Festivals präsentieren Werke, die die Kriege der Region direkt in Frage stellen. Literatur setzt ihre Erforschung der Realität durch Imagination fort. Die plastischen Künste reflektieren Form und Aussehen.

Das verfügbare Material legt jedoch eine Nettogrenze fest. Es erlaubt, die Kontinuität eines kulturellen Lebens und einige spezifische Treffen zu dokumentieren, aber nicht eine Fülle von libanesischen Ereignissen zu behaupten, die nicht in den Quellen erscheinen. Für diese Ausgabe vom 11. September 2026 bleibt die Kultur präsent, aber in einer engeren Form: eine musikalische Agenda in Beirut, eine arabische Kreation im Umlauf und Werke, die vom Kino bis zur Literatur zeitgenössische Krisen in Frage stellen.