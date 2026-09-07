Ashrafieh Race 10452: Ernennung am 25. Oktober

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Das Achrafieh-Rennen 10452 wird am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, für eine neue Ausgabe im Zeichen von Sport und Solidarität nach Beirut zurückkehren. Das von The Right Path Association organisierte Rennen zielt darauf ab, erfahrene Athleten, Amateure und Bewohner zusammenzubringen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen: soziale Aktionen für die am stärksten gefährdeten Menschen im Libanon zu unterstützen. Insbesondere müssen die Einnahmen der Veranstaltung zur Finanzierung von Nahrungsmitteln, medizinischem und Bildungsbedarf beitragen. Libnanews begleitet diese Ausgabe als Medienpartner.

Eine Neuauflage des Achrafieh Race 10452

« Achrafieh ist der Anfang, Libanon ist das Ende. » Um diese Formel herum bereitet The Right Path Association die Ausgabe 2026 des Achrafieh Race 10452 vor. Das Treffen ist für den 25. Oktober in den Straßen von Achrafieh in Beirut geplant, mit dem Ziel, das Rennen zu einem Sport- und Gemeinschaftsereignis zu machen.

Der Verein möchte eine breite Öffentlichkeit gewinnen. Athleten, Amateurläufer und einfache Sportbegeisterte sind zur Teilnahme eingeladen. Nach mehreren Ausgaben, die in einem besonders schwierigen Kontext für den Libanon organisiert wurden, setzt The Right Path auf öffentliche Mobilisierung, um die Veranstaltung zu erhalten und ihre soziale Wirkung zu erweitern.

Das Achrafieh-Rennen geht über den einzigen Rahmen eines sportlichen Wettbewerbs hinaus. Für seine Organisatoren zielt es darauf ab, Teilnehmer aus verschiedenen Regionen des Landes rund um die gleiche Veranstaltung zusammenzubringen. Das Rennen wird somit zu einem Mittel, um Ressourcen für Sozialprogramme zu mobilisieren und gleichzeitig den Sport zu fördern.

Ein Wettlauf um die Finanzierung sozialer Aktionen

Die Einnahmen aus der Ausgabe 2026 werden den Hilfsprogrammen der The Right Path Association gewidmet. Die Organisation gab an, dass sie mehrere Grundbedürfnisse von Familien im Libanon ansprechen wolle: Nahrung, Unterkunft, Bildung und Zugang zu Pflege.

Besondere Aufmerksamkeit sollte denjenigen gelten, die als am stärksten gefährdet gelten. Der Verein nennt insbesondere ältere Menschen, verwaiste Kinder und Frauen, die verschiedenen Formen der Diskriminierung ausgesetzt sind. Die gesammelten Mittel sollen auch Studiengebühren, Medikamente, Krankenhausaufenthalte und andere Gesundheitsausgaben decken.

Diese karitative Dimension ist eines der Hauptziele der Ashrafieh-Rasse 10452. The Right Path möchte die Sichtbarkeit einer Sportveranstaltung nutzen, um konkrete Aktionen mit Menschen zu unterstützen, die mit den sozialen Folgen der mehrjährigen Wirtschafts- und Finanzkrise im Libanon konfrontiert sind.

Sport als Mobilisierungsinstrument in Beirut

Mit dieser Neuauflage will der Verein auch ein Konzept des Sports als Werkzeug des sozialen Zusammenhalts verteidigen. Sie hebt die Werte der Solidarität, der gegenseitigen Hilfe und der kollektiven Verantwortung hervor und verbindet ihre Maßnahmen mit der Bekämpfung von Drogen und Korruption.

Die Wahl von Ashrafieh als Ausgangspunkt gibt dem Ereignis eine besondere Identität. Die Nachbarschaft ist das historische Herz des Rennens, aber die Organisatoren wollen ihm eine nationale Reichweite geben. Der für die Ausgabe 2026 gewählte Slogan fasst diese Ambition zusammen: von Achrafieh, eine Botschaft an den gesamten Libanon zu senden.

Die Veranstaltung wird unter der Aufsicht der Libanesischen Leichtathletik-Föderation und der Internen Sicherheitskräfte organisiert, mit Zustimmung der Gemeinde Beirut, laut The Right Path Association. Dieser Rahmen muss die Organisation des Kurses und die notwendigen Vorkehrungen für die Durchführung des Rennens in der Hauptstadt begleiten.

The Right Path ruft Teilnehmer und Partner auf, sich zu mobilisieren

Am 25. Oktober startet die Right Path Association nun ihre Mobilisierungskampagne. Die Organisation ruft Profi- und Amateursportler, aber auch alle, die ihre Aktion unterstützen wollen, auf, sich für das Rennen anzumelden. Registrierungen sind auf der offiziellen Website des Vereins geöffnet.

The Right Path versucht auch, libanesische und internationale Unternehmen und Organisationen in die Veranstaltung einzubeziehen. Partner und Sponsoren müssen zur Finanzierung des Rennens und damit zu den vom Verein unterstützten Sozialprogrammen beitragen. Dazu gehören die Notwendigkeit von Bildung, Medikamenten, Krankenhausaufenthalten und der Zugang zu Pflege.

Libnanews begleitet das Achrafieh Race 10452 als Medienpartner dieser Ausgabe. Diese Partnerschaft soll zur Sichtbarkeit der Veranstaltung und ihrer sozialen Dimension beitragen, wenn sie sich dem Rennen am 25. Oktober nähert.

Die Veranstalter setzen nun die Vorbereitungen und Anmeldungen fort. Für The Right Path Association besteht die Herausforderung darin, Sportbeteiligung in konkrete Unterstützung für die Begünstigten ihrer Programme zu verwandeln, mit Ashrafieh als Ausgangspunkt für eine Mobilisierung, die sie weit über die Nachbarschaft hinaus ausdehnen möchte.

Offizielle Website und Registrierung:https://therightpathngo.com/

Kontakt mit The Right Path Association: +961 81 175 924 —events@therightpathngo.com

Partnerschaften und Sponsoring: +961 81 175 925 —events@therightpathngo.com

Instagram und Facebook: @therightpathngo