Hinter den Kulissen: Warum hält die Hisbollah ihre Reaktion trotz des Drucks im Süden zurück?

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Die militärische Zurückhaltung der Hisbollah gegen die Entwicklungen im Süden, insbesondere auf den Höhen von Ali al-Taher, speist mehrere Lesungen in der Presse vom 15. September 2026. Ad Diyar liefert drei Haupterklärungen aus Quellen, die dem Thema nahe stehen: zu vermeiden, Israel den Vorwand für eine breitere Konfrontation zu liefern, die verbleibenden Kapazitäten der Partei zu erhalten und abzuwarten, wie sich die Beziehungen zwischen Washington und Teheran entwickeln werden. Diese Elemente sind keine offizielle Erklärung der Hisbollah. Sie erlauben uns jedoch zu verstehen, warum das Fehlen einer Antwort nicht nur als Zeichen von Impotenz interpretiert werden kann.

Ein Mangel an Antwort, der Fragen nährt

Die Ereignisse von Ali al-Taher haben die Hisbollah in eine besonders schwierige Lage gebracht. Mehrere Zeitungen am 15. September 2026 beschreiben die Zerstörung in der Region und israelische Erklärungen bezüglich ihrer Kontrolle. Insbesondere stellt Al Binaa die Widersprüche zwischen verschiedenen israelischen Kommunikationen fest. Der israelische Verteidigungsminister stellte zuerst die Kontrolle der Höhen als ein Element vor, das die Sicherheitszone vervollständigt. Die Armee kündigte dann einen Rückzug in eine hintere Position an, während das Gebiet überwacht wurde. Dann bezogen sich neue Aussagen auf die Fähigkeit, die Kontrolle über das Gebiet zurückzugewinnen.

Neben diesem Kampf der Narrative stellt sich in mehreren Publikationen die Frage: Warum reagiert die Hisbollah nicht militärisch auf den Druck, der vor Ort ausgeübt wird?

Ad Diyar vom 15. September 2026 berichtet, dass die Partei vor schwierigen Entscheidungen steht. Jede größere Antwort kann zu einer breiteren israelischen Antwort führen. Aber eine längere Abwesenheit von Reaktion kann umgekehrt den Eindruck erwecken, dass sich die Regeln der Konfrontation zum Nachteil der Hisbollah geändert haben.

Dieser Widerspruch erklärt einen Teil der beobachteten Vorsicht.

Die Partei muss die militärische Lage, aber auch die politischen Folgen einer weiteren Eskalation berücksichtigen. Der Süden hat bereits erhebliche Zerstörungen erlitten. Menschen bleiben vertrieben. Es ist nicht einfach, es wieder aufzubauen. Eine Wiederaufnahme eines großen Krieges hätte daher erhebliche menschliche, materielle und politische Kosten.

Die erste Hypothese, die von den Quellen von Ad Diyar vorgebracht wird, ist genau, dass die Hisbollah vermeiden will, Israel ein Motiv für die Ausweitung ihrer Operationen zu geben.

Vermeiden Sie es, Israel einen Vorwand für einen umfassenderen Krieg zu liefern

Laut Ad Diyar glauben Hisbollah-Beamte, dass eine direkte und signifikante Reaktion israelischen Zielen dienen könnte. Israel könnte es als Beweis dafür präsentieren, dass die militärische Bedrohung fortbesteht und dieses Argument nutzen, um seine Operationen auszuweiten.

Diese Annahme ist im Rahmen der Verhandlungen von besonderer Bedeutung. Der Libanon strebt einen israelischen Rückzug an und stärkt den Einsatz seiner Armee. Washington arbeitet an Sicherheitsmechanismen. Paris bereitet ein Treffen zur Unterstützung der militärischen Institution vor.

Eine große Hisbollah-Operation könnte diese Sequenz stören.

Es könnte Israel erlauben zu argumentieren, dass die geforderten Garantien nicht ausreichen. Es könnte auch die Forderungen nach Parteiwaffen verstärken und die diplomatische Position der libanesischen Regierung erschweren.

Deduktion kann daher als eine Berechnung interpretiert werden, die darauf abzielt, das Verhältnis der diplomatischen Kräfte zum ungünstigsten Zeitpunkt nicht zu verändern.

Diese Erklärung bedeutet nicht, dass die Hisbollah die neuen Realitäten vor Ort akzeptiert hätte. Vielmehr schlug sie vor, dass er das Timing als ungünstig für eine offene Antwort betrachten könnte.

Die Partei würde daher versuchen, eine Situation zu vermeiden, in der eine Ad-hoc-Militärreaktion weitaus größere strategische Konsequenzen hätte.

Diese Vorsicht steht im Einklang mit dem von Al Binaa berichteten öffentlichen Diskurs. Bei einem gemeinsamen Treffen bestehen die Hisbollah- und Amal-Führung auf zivilen Frieden, Wiederaufbau und Rückkehr der Bewohner. Sie fordern auch, dass politische Streitigkeiten durch Dialog und Institutionen angegangen werden.

Diese Sprache steht im Gegensatz zu einer sofortigen Eskalationsstrategie.

Kapazitätserhaltung nach Verlust

Die zweite Erklärung von Ad Diyar ist direkt militärisch. Die Hisbollah würde versuchen, ihre Fähigkeiten nach den in früheren Zusammenstößen angesammelten Verlusten zu erhalten.

Die Zeitungen vom 15. September enthalten mehrere Elemente, die die Intensität der Operationen um Ali al-Taher zeigen. Insbesondere berichtet Al Binaa über die Zerstörung eines wichtigen Untergrundnetzes. Die Zeitung erwähnt eine beträchtliche Menge an Sprengstoff, der während der israelischen Operation verwendet wurde.

Al Quds Al Arabi berichtet, dass die iranische Agentur Fars die Anwesenheit von Mitgliedern des Korps der Revolutionsgarden in den Tunneln von Ali al-Taher verweigert hat. Laut Fars befanden sich 48 Hisbollah-Mitglieder in den beiden Tunneln und acht wurden angeblich getötet. Die Agentur gibt keine vollständige Erklärung der Situation der anderen Mitglieder in dem Auszug. Diese Zahlen stammen von Fars und werden nicht unabhängig von anderen Quellen bestätigt.

Sie zeigen jedoch, dass der Kampf um die unterirdische Infrastruktur zu einem wichtigen Thema geworden ist.

In diesem Zusammenhang kann eine Strategie der Mittelerhaltung eine militärische Logik haben. Eine Organisation, die glaubt, dass sie Verluste erlitten hat, könnte es vorziehen, eine Konfrontation zu vermeiden, in der sie gezwungen wäre, einen Teil ihrer verbleibenden Fähigkeiten schnell zu nutzen.

Diese Lesart unterscheidet sich sehr von der, die den Mangel an Reaktion als Beweis für das vollständige Verschwinden der militärischen Kapazitäten der Hisbollah darstellt.

Die Quellen von Ad Diyar sagen nicht, dass die Partei immer noch die gleiche Macht hat wie vor den Zusammenstößen. Sie schlagen vor, dass er genau versuchen würde, das zu bewahren, was von seinen Fähigkeiten übrig bleibt.

Nuancen sind essentiell.

Die Partei weigert sich öffentlich, als schwach dargestellt zu werden

Die Erklärungen des Abgeordneten Hussein Hajj Hassan, die von Al Sharq vom 15. September 2026 berichtet wurden, werfen ein interessantes Licht auf diesen Punkt. Er behauptet, dass der Widerstand, seine Bevölkerung und seine Verbündeten Geduld auf der Grundlage ihrer eigenen Berechnungen zeigen. Er warnt vor der Idee, dass diese Geduld als Schwäche interpretiert werden könnte.

Hajj Hassan behauptet, dass sein Lager weder im Widerstand schwach sei, weder politisch noch populär.

In dieser Erklärung wird nicht festgelegt, welche militärischen Fähigkeiten weiterhin verfügbar sind. Er enthält auch keinen Zeitplan für eine mögliche Reaktion.

Sein Interesse ist woanders: Die Hisbollah fühlt eindeutig die Notwendigkeit, öffentlich gegen die Idee vorzugehen, dass ihr Versagen zu reagieren nur durch ihre Schwächung aufgezwungen würde.

Das wichtige Wort ist « Berechnungen ».

Der Abgeordnete bezeichnete Zurückhaltung als Entscheidung und nicht als bloße Behinderung.

Al Sharq nimmt eine viel kritischere Interpretation an. Die Zeitung glaubt, dass die Hisbollah versucht, eine Kraft zu zeigen, die sie nicht mehr auf dem gleichen Niveau besitzen würde, und dass sie einen Teil ihrer Konfrontation auf den libanesischen Staat verlagert.

Diese Einschätzung gehört eindeutig zur redaktionellen Linie der Zeitung. Es kann nicht als feststehende Tatsache dargestellt werden.

Aber die Konfrontation zwischen den beiden Konten ist lehrreich. Die Hisbollah sagt: Wir warten, weil wir unsere Berechnungen haben. Seine Gegner antworten: Sie warten, weil sich Ihr Leistungsverhältnis verschlechtert hat.

Das Vertrauen von Ad Diyar bietet eine dritte Möglichkeit: Beide Phänomene können gleichzeitig existieren. Die Partei kann geschwächt werden, während sie eine Entscheidungsfähigkeit beibehält und sich dafür entscheidet, ihre verbleibenden Ressourcen zu erhalten.

Warten auf Entwicklung zwischen Washington und Teheran

Ad Diyars dritte Hypothese ist politisch und regional. Die Hisbollah würde abwarten, wie sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran entwickelten, bevor sie eine wichtige Entscheidung traf.

Dies ist wichtig, weil die Nachrichten vom 15. September zeigen, dass sich die Beziehungen zwischen Washington und Teheran selbst in einer Phase der Unsicherheit befinden.

Donald Trump sagt, der Iran wolle schnell eine Einigung erzielen. Er sagte, er sei offen für die amerikanische Beteiligung an dieser Forschung. Gleichzeitig geht der militärische, wirtschaftliche und nukleare Druck weiter.

Teheran forderte die Aufhebung der amerikanischen Maßnahmen und weigerte sich, die Legitimität mehrerer Forderungen Washingtons anzuerkennen.

Der Dialog ist also ohne einen klaren Weg möglich.

Für die Hisbollah könnte eine Entwicklung dieser Beziehung die verfügbaren Optionen grundlegend verändern.

Ein Abkommen zwischen Washington und Teheran könnte zu regionalen Vereinbarungen führen, die indirekt den Libanon betreffen. Umgekehrt könnte das Scheitern von Kontakten und eine weitere Eskalation die Hisbollah in eine viel breitere regionale Konfrontation bringen.

In dieser Perspektive könnte die Nutzung eines erheblichen Teils seiner militärischen Fähigkeiten als verfrüht angesehen werden.

Die Partei würde davon profitieren, die Richtung des iranisch-amerikanischen Berichts zu kennen, bevor sie sich zwischen einer Strategie der Konfrontation, indirekten Verhandlungen oder der Beibehaltung der Zurückhaltung entscheidet.

Diese Hypothese macht es auch möglich zu verstehen, warum die Ereignisse im Jemen, in Ormuz und am Golf im Libanon so genau verfolgt werden. Es sind keine völlig getrennten Krisen. Sie sind daran beteiligt, das Verhältnis der regionalen Kräfte zwischen dem Iran, den Vereinigten Staaten und ihren Partnern zu definieren.

Iranisches Schweigen um Ali al-Taher wirft auch Fragen auf

Al Jumhouria vom 15. September 2026 berichtet in einer regionalen Analyse von Teherans Zurückhaltung gegenüber den Ereignissen von Ali al-Taher. Die Zeitung hinterfragt insbesondere den Kontrast zwischen der Bedeutung der Ereignisse und der geringen Intensität der iranischen Reaktion.

Die Fars-Agentur interveniert hauptsächlich, um die Anwesenheit von Mitgliedern des Korps der Revolutionsgarden in den Zieltunneln zu leugnen.

Diese Priorität ist wichtig.

Teheran versucht, die Idee einer direkten iranischen Militärpräsenz auf dem Gelände in Frage zu stellen, anstatt eine Reaktion auf israelische Operationen anzukündigen.

Dies beweist nicht die Existenz einer iranischen Ordnung, die von der Hisbollah verlangt, nicht zu reagieren. Dafür gibt es keine Beweise.

Aber diese parallele Zurückhaltung speist die Hypothese, dass der Iran und seine Verbündeten derzeit versuchen, eine sofortige Ausweitung der libanesischen Konfrontation zu vermeiden.

Vorsicht kann auf verschiedene Gründe reagieren. Der Iran muss gleichzeitig Ormuz, die Atomfrage, seine Beziehungen zu den Golfstaaten und die Möglichkeit eines Dialogs mit Washington verwalten. Ein neuer groß angelegter Krieg im Libanon würde eine zusätzliche Front zu dieser Gleichung hinzufügen.

Der Wiederaufbau des Südens begrenzt auch den Handlungsspielraum der Hisbollah

Die Situation der Bevölkerung ist eine weitere Einschränkung, obwohl es scheint nicht eine der drei wichtigsten Erklärungen zu den Quellen von Ad Diyar zugeschrieben werden.

Hisbollah und Amal stellen den Wiederaufbau in ihrer gemeinsamen Erklärung von Al Binaa in den Mittelpunkt. Sie fordern eine Entschädigung für die Bewohner, ihre Rückkehr in ihre Dörfer und die Mobilisierung aller verfügbaren Ressourcen.

Diese Priorität ist kaum mit einem neuen unmittelbaren Krieg vereinbar.

Eine Wiederaufnahme groß angelegter Zusammenstöße würde die Rückkehr der Bewohner weiter verzögern. Es würde die Zerstörung verstärken und es schwieriger machen, internationale Hilfe zu erhalten.

Die Hisbollah muss auch ihre eigene soziale Basis berücksichtigen.

Al Joumhouria berichtet durch eine intermediäre politische Persönlichkeit, dass die schiitische Bevölkerung im Süden einen sehr großen Teil der Kosten der gegenwärtigen Situation trägt. Diese Quelle spricht von Müdigkeit und Erschöpfung, obwohl sie auch die Beharrlichkeit der Unterstützung und des Widerstands dieser Bevölkerung hervorhebt.

Das Interesse dieses Vertrauens liegt in der Unterscheidung zwischen politischer Loyalität und Verfügbarkeit für einen neuen Krieg.

Eine Bevölkerung kann die Hisbollah weiterhin unterstützen und gleichzeitig hoffen, dass die Zerstörungsperiode endet.

Dies reduziert den Spielraum für eine permanente Eskalationsstrategie.

Die Möglichkeit eines internen Dialogs erscheint im Hintergrund

Al Jumhouria vom 15. September 2026 berichtet auch über die Worte einer zentristischen Persönlichkeit für eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Joseph Aoun und der Hisbollah.

Diese Quelle ist der Ansicht, dass die beiden Seiten weiterhin zutiefst gegen die Mittel sind, aber mehrere Ziele teilen: Stopp der Angriffe, israelischer Rückzug, Wiederaufbau und Rückkehr der Bewohner.

Ihr zufolge könnte der Dialog dazu beitragen, die Kluft zwischen Baabda und der Hisbollah zu verringern.

Nabih Berri könnte eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen, wegen seiner Verbindungen zur Partei und seiner Kanäle mit Joseph Aoun.

Diese Hypothese bleibt die einer politischen Quelle. Nichts im Korpus zeigt, dass ein formeller Dialog dieser Art bereits beschlossen wurde.

Es ist jedoch wichtig, militärische Zurückhaltung zu verstehen. Wenn einige Akteure denken, dass ein politisches Fenster noch geöffnet werden kann, könnte eine sofortige Eskalation es schließen.

Die Hisbollah mag daher ein Interesse daran haben, mehrere Optionen gleichzeitig zu erhalten: ihre Waffen zu erhalten, einen neuen Krieg zu vermeiden, auf regionale Entwicklungen zu warten und die Möglichkeit einer internen Vereinbarung offen zu lassen.

Eine Zurückhaltung, die nicht unbegrenzt ohne politische Kosten bestehen kann

Diese Strategie stellt jedoch ein erhebliches Risiko für die Hisbollah dar.

Je mehr Israel das Terrain ohne direkte militärische Antwort verändert, desto mehr können die Gegner der Partei den Nutzen ihrer Waffen in Frage stellen.

Michel Sleiman fordert bereits, dass Positionen an die Armee übergeben werden. Mehrere politische Kräfte nutzen die Ereignisse von Ali al-Taher, um ihre Argumente für das staatliche Waffenmonopol zu stärken.

Die Zurückhaltung, die es der Hisbollah ermöglicht, einen Krieg zu vermeiden, kann somit gleichzeitig ihre innere Argumentation schwächen.

Die Partei steht vor einem Widerspruch.

Wenn sie stark reagiert, riskiert sie eine neue Militärkampagne und einen Kompromiss beim Wiederaufbau. Wenn er nicht antwortet, fragen seine Gegner vielleicht, warum er ein Arsenal hat, das israelische Operationen nicht verhindert.

Hussein Hajj Hassans Aussagen zielen genau darauf ab, diesen Widerspruch anzugehen, indem sie Geduld als eine kalkulierte Entscheidung darstellen.

Alle drei Annahmen können zusammenarbeiten

Das Vertrauen von Ad Diyar erlaubt es uns nicht, eine einzige Erklärung zu wählen.

Die Zurückhaltung der Hisbollah kann gleichzeitig auf die drei genannten Faktoren reagieren.

Die Partei will vielleichtvermeiden, Israel einen Vorwand zu geben, um den Krieg auszuweiten.

Er kann suchenfähigkeiten erhalten, die durch frühere zusammenstöße verringert wurden.

Er kann endlichabwarten, ob sich das Verhältnis zwischen Washington und Teheran in Richtung einer Vereinbarung oder einer neuen Eskalation entwickelt.

Zu diesen drei Elementen kommen die Notwendigkeit des Wiederaufbaus, die Ermüdung der betroffenen Bevölkerung und die interne Debatte über die Rolle der Armee hinzu.

Was die Quellen dagegen nicht zulassen, ist die Existenz einer formellen Entscheidung der Hisbollah, auf jede Reaktion zu verzichten, eine iranische Anordnung, die Schweigen auferlegt oder eine geheime Vereinbarung, die bereits über ihre Waffen getroffen wurde.

Das interessante Vertrauen ist daher begrenzter, aber stärker:die aktuelle zurückhaltung wäre eine multivariante berechnung und nicht ein einfacher mangel an reaktionIhre Dauer hängt vom Terrain im Süden, von der Entwicklung der libanesisch-israelischen Verhandlungen und vor allem von der Richtung der Beziehungen zwischen Washington und Teheran ab.