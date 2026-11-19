Der Gesetzentwurf über Ernennungen und Beförderungen an der Libanesischen Universität unterscheidet drei Klassen und legt die Anforderungen an die Betriebszugehörigkeit und Veröffentlichungen fest. Er wurde im Ausschuss angenommen und am 12. November im Plenum nicht diskutiert. Der Vergleich der Versionen zeigt eine Änderung der Arbeit, die aus der Arbeit resultiert. Bewertungskriterien bleiben weitgehend an den Universitätsrat verwiesen. Der Text enthält auch Bestimmungen für bereits eingereichte Akten und legt mehrere institutionelle Befugnisse fest.

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Das Gesetz über Ernennungen und Beförderungen an der Libanesischen Universität gestaltet drei akademische Abschlüsse neu und legt für jede Stufe die Rangfolge und die Veröffentlichungen fest. Er wurde am 4. November im Ausschuss genehmigt und auf der Plenarsitzung am 12. November nicht diskutiert, da er wegen mangelnder Beschlussfähigkeit unterbrochen wurde. Sie stellt keine wirksame Reform dar. Seine geänderte Fassung überlässt dem Universitätsrat eine entscheidende Verantwortung: zu definieren, wie die Forschung bewertet wird.

Drei Klassen, aber keine einfache Übersetzung der alten Titel

Der Text unterscheidet die Grade der Assistenzprofessor, Associate Professor und Professor, die in Französisch von Assistant Professor, Associate Professor und Professor gemacht werden können. Nur die französischen Titel zu verwenden, ohne den Übergang zu erklären, würde einen Teil des Inhalts der Reform verlieren: Der ehemalige arabische Rang von « outaz moussaed » würde dem neuen Rang mit dem gleichen Namen nicht entsprechen.

Die Übergangsbestimmungen sehen die Einstufung von Lehrern vor, die derzeit diesen früheren Abschluss als assoziierte Lehrer besitzen. Die Fakultät würde es behalten. Was die Inhaber eines Doktorats betrifft, die immer noch als « Schimmel » eingestuft sind, so würden sie als Assistenzprofessoren umklassifiziert. Das Projekt würde auch die Unterscheidung zwischen Doktortiteln der ersten und zweiten Kategorie beseitigen.

Der von der Libanesischen Universität verliehene Doktortitel oder ein gleichwertiges Diplom, das an einer offiziell anerkannten Universität erworben wurde, würde das Referenzdiplom darstellen. Eine spezifische Bestimmung unterhält einen Weg der Äquivalenz für bestimmte Spezialitäten der Fakultät für Bildende Künste und Architektur, beginnend mit einem Master-Abschluss und zehn Jahren Erfahrung in der Spezialität, bewertet nach den Regeln dieser Fakultät.

Fünf Jahre und fünf Forschungen in jeder Phase

Um den Rang eines assoziierten Professors zu erreichen, sollte der Kandidat einen Doktortitel haben, den Rang eines Assistenzprofessors erhalten haben und fünf Jahre Hochschulbildung nach dieser Ernennung rechtfertigen. Die geänderte Fassung legt fest, dass der Unterricht nach den Regeln der Universität, in der er ausgeübt wurde, mit vollen Kosten erbracht worden sein muss. Es fordert auch fünf Original-Forschungsarbeiten, die im Fachbereich nach Erhalt der Promotion veröffentlicht wurden.

Der Zugang zum Grad des Professors würde auf einer zweiten Periode von fünf Jahren der Full-Service-Hochschulbildung basieren, diesmal nach dem Abschluss des Associate Professors. Fünf zusätzliche Originalsuchen wären nach dieser Promotion erforderlich. Für diese zweite Passage besagt der Text, dass diese Arbeit in die Spezialität der libanesischen Universität fallen und außerhalb des Textes der These sein muss.

Somit sind die Rangfolge und die Anzahl der Veröffentlichungen zwei kumulative Bedingungen. Die Erstellung von fünf Forschungsstudien allein würde nicht ausreichen, um die erforderlichen fünf Jahre Lehre zu beseitigen. Umgekehrt würde die Seniorität wissenschaftliche Publikationen nicht ersetzen.

Ein wichtiger Unterschied in der Thesisarbeit

Der Vergleich zwischen dem Regierungsprojekt und der im Ausschuss angenommenen Version zeigt eine spezifische Änderung. Der Originaltext hat die aus der Dissertation hervorgegangenen Arbeiten für den Zugang zur mittleren Klasse ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Klarstellung ist im entsprechenden Artikel der geänderten Fassung nicht mehr enthalten. Der Ausschluss bleibt jedoch für den Zugang zum höheren Rang geschrieben.

Dieser Unterschied bedeutet nicht, dass jede Veröffentlichung einer These automatisch akzeptiert würde. Es bedeutet, dass dieser Ausschluss nicht mehr als allgemeines Verbot bezeichnet werden kann, das mit den beiden Stufen identisch ist, die im geänderten Entwurf enthalten sind. Der ursprüngliche Charakter der Forschung ist noch erforderlich, und die Bewertungsregeln müssen noch innerhalb des im Text vorgesehenen Rahmens geklärt werden.

Die Unterscheidung ist besonders wichtig für Disziplinen, in denen eine These zu mehreren Artikeln führt. Die Zählung dieser Arbeit, die Bestimmung des eigenen Beitrags und die Vermeidung des Werts mehrerer Male des gleichen Ergebnisses sind getrennte Bewertungsfragen aus der einzelnen Erklärung der Publikationen.

Bewertungsregeln, die auf den Universitätsrat Bezug nehmen

Artikel 7 gibt dem Rat der Libanesischen Universität die Definition von Regeln für Originalforschung, Bewertungsverfahren und Beförderungen unter Berücksichtigung internationaler akademischer Traditionen. Das Projekt selbst bietet nicht ein detailliertes Raster für jede Disziplin.

Insbesondere legt sie weder eine Gewichtung der Arbeit jedes Mitautors in einer gemeinsamen Publikation fest, noch legt sie eine obligatorische Klassifizierung von Quartilmagazinen fest, noch legt sie ein spezifisches Beschwerdeverfahren gegen eine ungünstige Beurteilung fest. Dem Entwurf können daher keine Garantien oder Beschränkungen zugeordnet werden, die er nicht angibt. Das Fehlen einer solchen Klarstellung im Text beweist auch nicht das Fehlen einer anderen anwendbaren Regel.

Bei kollektiven Publikationen bleibt die praktische Fragestellung der persönliche Beitrag des Kandidaten: Forschungsdesign, Datensammlung, Analyse oder Schreiben. Für Disziplinen, deren Produktion die Form von Büchern, kritischen Ausgaben oder Kreationen annimmt, bleibt zu definieren, wie diese Arbeit als Teil einer allgemeinen Anforderung für die ursprüngliche Forschung geschätzt wird. Dies sind Folgen des Verweises auf Bewertungsregeln und nicht auf bereits angenommene neue Kriterien.

Nicht alle Dateien verpflichtet würde in das neue Regime wechseln

Die geänderte Fassung sieht vor, dass die alten Vorschriften weiterhin für Anträge auf Bewertung von Forschungs- und Absatzförderungsmaßnahmen gelten, die vor der Annahme des Textes registriert wurden. Der Zeitpunkt der Registrierung der Akte wäre somit entscheidend für die Bestimmung der anzuwendenden Regelung, wenn das Gesetz in diesem Entwurf endgültig verabschiedet würde.

Das Projekt befasst sich auch mit institutionellen Kompetenzen. Es unterscheidet das Verfahren für Vollzeitverträge und Terminanträge von dem für Stunden- und Ausbildungsverträge. Für erstere würde der Mechanismus per Dekret im Ministerrat auf Vorschlag des Bildungsministers festgelegt, der auf einem Vorschlag des Universitätsrates nach Konsultation der Einheitsräte aufbaut. Die Stunden- und Ausbildungsverträge würden einer Entscheidung des Universitätsrates auf Vorschlag der Einheitsräte unterliegen.

Die Frage des Textes geht also über die Änderung der Titel hinaus. Es betrifft die Dauer der Laufbahn, die berücksichtigte Arbeit, die Bearbeitung bereits eingereichter Fälle und die Verteilung der Entscheidungen zwischen den Einrichtungen der Universität und der Regierung. Seine Zustimmung durch den Bildungsausschuss ist ein parlamentarischer Schritt, nicht die Umsetzung dieser neuen Regeln.

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