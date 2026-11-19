Beaujolais nouveau erscheint am Donnerstag, den 19. November 2026. Der ländliche Code legt seinen Verkauf am dritten Donnerstag im November für die betreffenden frühen Weine fest. Dieser Kalender, der 1985 angenommen wurde, organisiert die Verteilung und Termine des Weinbergs um ein gemeinsames Datum, ohne Rücksicht auf alle Weine.

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Beaujolais nouveau erscheint am Donnerstag, den 19. November. Dieses Datum ändert sich von Jahr zu Jahr, aber die Regel bleibt die gleiche: Der Verkauf der betreffenden frühen Weine an den Verbraucher beginnt am dritten Donnerstag im November. Der Kalender organisiert sowohl die Produktion, den Vertrieb als auch die Veranstaltungen des Weinbergs.

Der dritte Donnerstag im November fiel auf den 19. im Jahr 2026. In Artikel D645-17 des Code Rural and Maritime (Code für den ländlichen Raum und den Seeverkehr) ist dieser Richtwert für die betreffenden Weine mit der Aufschrift « neu » oder « früh » festgelegt. Der Text zielt darauf ab, den Verbraucher auf den Markt zu bringen. Es bedeutet nicht, dass alle Ernten zur gleichen Zeit stattfinden oder dass der Transport auf diesen Tag warten muss.

Genehmigung für das Inverkehrbringen auf einer Jahresversammlung

Das interprofessionelle Beaujolais brachte das historische Wahrzeichen auf den 15. November 1951 zurück. Ein Verwaltungsvermerk erlaubt dann den Verkauf bestimmter Weine vor dem für die Etiketten festgelegten Datum. Das Treffen wurde dann erweitert, als Produzenten, Händler und Händler um einen gemeinsamen Termin organisiert wurden.

Der dritte Donnerstag wird 1985 festgelegt, nach der Chronologie der Interprofession. Die Wahl eines Wochentags anstelle eines festen Datums im Monat gibt den Organisatoren auch einen stabilen Benchmark: Der Start fällt immer kurz vor dem Wochenende. Der Beaujeu-Kalender illustriert dieses Jahr mit Animationen, die vom 18. bis 22. November angekündigt wurden.

« Neu » ist nicht der Name eines rohen

Im Weinberg betrifft die Erwähnung die Bezeichnungen Beaujolais und Beaujolais Villages. Es umfasst nicht alle Weine in dem Gebiet und bezieht sich nicht auf einen weiteren Wein. Eine Flasche mit dem Namen eines Rohweins und ein erster Wein aus dem gleichen Weinberg erfüllen unterschiedliche Regeln und Zeitpläne.

Frühe Rottöne und Rosés werden aus Gamay hergestellt. Der Erzeuger muss die Weinbereitung und Verpackung innerhalb der Zeit durchführen, die die Ernte vom Datum der Freigabe trennt. Methoden und Dauern können abhängig von den Bottichen variieren. Das Wort « neu » zeigt zuerst die Art des Marketings und den Jahrgang an, nicht ein einziges Rezept.

Der gemeinsame Kalender erklärt, warum das Wort « Beaujolais » in Plakaten, Vitrinen und Kalendern auf den gleichen Zeitraum zurückgeht. In der Rhone finden Termine über mehrere Tage statt; ihre Dauer ändert nicht das gemeinsame Startdatum. Der 19. November ist das Datum des Inverkehrbringens der ersten Produkte aus der Ernte 2026, nicht das Datum des Verlassens aller Beaujolais-Weine.

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