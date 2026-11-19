In seiner Unabhängigkeitsagenda fordert General Rodolphe Haykal die libanesische Armee auf, ihre höchste Bereitschaft vor dem Ende des UNIFIL-Mandats aufrechtzuerhalten. Er erinnert an die Rolle der politischen Autorität, die Verfolgung militärischer Missionen und die Notwendigkeit, die nationale Einheit zu bewahren.

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In ihrer Agenda füre general Rodolphe Haykal bittet die libanesische Armee, ihr höchstes Vorbereitungsniveau beizubehalten. Sie verknüpft diese Forderung mit dem bevorstehenden Ende des UNIFIL-Mandats und erinnert daran, dass die Armee im Rahmen der Entscheidungen der politischen Autorität handelt.

Der Kommandant der libanesischen Armee schickte diese Nachricht am Donnerstag, den 19. November, drei Tage vor dem Unabhängigkeitstag. Er bekräftigt, dass die Institution ihre Missionen fortsetzen und ihre nationalen Verpflichtungen trotz Schwierigkeiten und Risiken einhalten wird. Der Text legt kein neues numerisches Ziel oder einen neuen operationellen Zeitplan fest.

Haykal bittet um Vorbereitung des Post-FINUL

Das Ende des Mandats der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon gibt der Agenda ihren unmittelbaren Anwendungsbereich. Der General forderte seine Truppen auf, bereit zu bleiben und sich auf die nächste Phase vorzubereiten. Es erinnert auch an die weitere Stationierung der Armee im Süden und an das Ziel, die staatliche Autorität auf das gesamte Territorium auszudehnen. Sie verbindet dieses Ziel mit dem Grundsatz, dass Waffen in Staatsbesitz sein müssen.

Haykal glaubt, dass israelische Verstöße die Arbeit der Armee behindern und die Sicherheit und Stabilität des Libanon bedrohen. Die Tagesordnung erstellt keinen Vorfallsbericht und kündigt keine neue Operation an. Darin wird der Standpunkt des Kommandos zu den Schwierigkeiten dargelegt, mit denen das Organ bei der Erfüllung seiner Aufgaben konfrontiert ist.

Die Resolution 2790 des Sicherheitsrates sieht die Beendigung der UNIFIL-Operationen am 31. Dezember 2026 vor. Der Abzug des Personals muss dann schrittweise innerhalb eines Jahres erfolgen. Diese beiden Schritte sind nicht miteinander verwechselt: Das Ende der Operationen bedeutet nicht, dass alle Friedenstruppen den Libanon am selben Tag verlassen werden. Der Sicherheitsrat muss auch die Umsetzung der Resolution 1701 am Donnerstag unter vier Augen prüfen. Für diese Konsultation wurde keine Abstimmung angekündigt.

Armee erinnert an die Kontinuität ihrer anderen Missionen

Die Agenda ist nicht auf die Südfront beschränkt. Haykal nennt die Überwachung der nördlichen und östlichen Grenzen und der Hoheitsgewässer. Er erinnert an die Rolle der Armee bei der Bekämpfung von Terrorismus, organisierter Kriminalität, Drogenhandel und Schmuggel. Der Text beschreibt laufende Missionen, ohne Änderungen ihrer Modalitäten anzukündigen.

Der General stellt diese Verpflichtungen unter politische Autorität. Er sagte, er wolle die Beschlüsse des Ausschusses verwirklichen und bestehende Vereinbarungen einhalten. Die Botschaft bietet daher weder einen neuen Verhandlungsrahmen noch eine Formel, um UNIFIL auf Befehl zu ersetzen.

Aufruf zur Wahrung des zivilen Friedens

Am 22. November verbindet Haykal die Wahrung der Unabhängigkeit mit der nationalen Einheit und dem zivilen Frieden. Er forderte die Libanesen auf, sich um die Armee zu versammeln und nicht den Hetzversuchen nachzugeben, die die Spaltungen verschärfen könnten.

Er forderte das Militär auf, seinem Eid und den Prinzipien der Ehre, des Opfers und der Loyalität treu zu bleiben. Er drängte sie, die Schwierigkeiten oder die Befragungskampagnen nicht ihre Entschlossenheit beginnen zu lassen. Diese Agenda verdeutlicht somit die Befehlslinie im Ansatz für einen Übergang, dessen internationale Modalitäten noch zu definieren sind.

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