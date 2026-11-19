In Italien wird vom Freitag, dem 20. November um 21.00 Uhr bis Samstag, 21.00 Uhr Ortszeit, ein Eisenbahnstreik angekündigt. Betreiber veröffentlichen Listen der garantierten Züge. Die Fahrgäste müssen ihre Zugnummer, Verbindungen und die Bedingungen für die Erstattung bei jedem Betreiber überprüfen.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Ein nationaler Streik traf die italienische Eisenbahn vom Freitag, 20. November um 21.00 Uhr bis Samstag, 21.00 Uhr Ortszeit. Trenitalia, Trenord und Italo veröffentlichen Listen der garantierten Züge. Eine andere Bewegung betrifft den Straßenverkehr am Freitag. Passagiere müssen ihre Zugnummer und den Betreiber vor der Abfahrt überprüfen.

Die Gruppen Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper und Trenord sind während der Frist von 23 Stunden betroffen. In seiner Stellungnahme vom 19. November sieht Trenitalia Änderungen oder Streichungen vor. Der Betreiber warnt davor, dass sich Folgen auf bestimmte Dienste vor und nach Beginn der Bewegung auswirken können. Die Ankündigung impliziert keine vollständige Abschaltung des Netzwerks.

Die garantierten Züge werden nach Anzahl überprüft

Für die Hauptstrecken verweist Trenitalia auf die Liste der garantierten Dienste. Ein Zug auf dieser Liste garantiert nicht automatisch die Korrespondenz mit einem anderen Betreiber. Für eine Reise, die mehrere Segmente umfasst, überprüfen Sie die gesamte Kette vom Abfahrtsbahnhof bis zum letzten Regionalzug.

Italo veröffentlichte eine spezifische Liste für den 20. und 21. November. Es unterscheidet garantierte Züge von Diensten, die außerhalb des Streikbereichs fahren müssen oder kurz nach dem Start ankommen. Es reicht daher nicht aus, den Namen der Linie zu betrachten: Zwei Züge in derselben Beziehung können auf unterschiedliche Situationen stoßen.

Bei Regionalzügen erinnert Trenitalia an die in den jeweiligen Listen enthaltenen wesentlichen Verkehrsbänder, insbesondere von 6 bis 9 Uhr und von 18 bis 21 Uhr an Werktagen. Die Bewegung läuft am Samstag über. Es ist besser, die Liste des Betreibers und der betroffenen Region zu konsultieren, als anzunehmen, dass jeder Zug dieser Strände fährt. Trenord und Trenitalia Tper haben ihre eigenen Kanäle.

Was tun mit einem bereits gekauften Ticket?

Trenitalia gibt an, dass Reisende, die auf eine Intercity oder Frecce verzichten, eine Rückerstattung bis zum Abfahrtszeitpunkt des reservierten Zuges beantragen können. Für seine regionalen Dienste zeigt er einen Antrag bis Mitternacht am Tag vor dem Streik an. Es sieht auch eine Verschiebung der Reise zu vergleichbaren Bedingungen in Abhängigkeit von den verfügbaren Plätzen vor. Diese Bestimmungen betreffen die von ihr betriebenen Banknoten und Dienstleistungen und stellen keine Maßnahmen gegenüber Italien oder einem anderen Verkäufer dar.

Die am Freitag angekündigte 24-Stunden-Bewegung im Straßenverkehr unterliegt einer weiteren Ankündigung. Busse können entsprechend den lokalen Programmen geändert oder gelöscht werden, insbesondere beim Anschluss an einen Zug. In Trentino und Haut-Adige kündigen regionale Betreiber auch separate Bewegungen an, die mehrere Verbindungen betreffen können. Weder der Freitag noch der Samstag sind daher auf einen einzigen Fahrplan für alle Transporte beschränkt.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews