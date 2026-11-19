Beit Beirut veranstaltet am 20. November ein Treffen zu Museen, Archiven und Erinnerung. Forscher und Kulturakteure werden palästinensische und libanesische Erfahrungen diskutieren. Im Libanon zeigen dokumentierte Back-up-Operationen, wie Lagerbestände, Digitalisierung und physische Konservierung dazu beitragen, die Spuren von Städten und Familien zu bewahren.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Beit Beirut wird am Freitag, den 20. November um 17 Uhr ein Treffen zu Museen, Erinnerung und historischen Geschichten veranstalten. Das Tālīd-Netzwerk, das die Diskussion in Sodeco organisiert, beabsichtigt, palästinensische und libanesische Erfahrungen zum Schutz des bedrohten Erbes zusammenzubringen. Sein Programm stellt eine konkrete Frage: Wer behält die Spuren der Bewohner, wenn ihre Lebensorte zerstört werden?

Beit Beirut: Drei Augen im Gedächtnis

Der Forscher Ahmad Moufid wird die Rolle von Museen bei der Produktion politischer Geschichten diskutieren. Rina Khatib, eine palästinensische Forscherin, wird sich mit palästinensischen Archiven und kulturellen Institutionen befassen. Mounir Kesrouani wird die Erfahrung des von ihm in Jabal Amel gegründeten Museums über Handel, Werkzeuge und das ländliche Leben präsentieren. Hanan Hashem wird diesen letzten Austausch durchführen.

Diese Interventionen sind angekündigt, noch nicht geliefert. Ihre Annäherung bewegt den Blick der Denkmäler allein auf Familiensammlungen und das Wissen, das sie begleitet. Ein Stück, das ohne Angabe der Herkunft aufbewahrt wird, kann einen Teil seiner Geschichte verlieren.

Dokumente speichern und ihren Kontext finden

Der Libanon hat bereits Erfahrung, um diese Arbeit zu messen. Im Juni 2023 gab die UNESCO den Abschluss der Erhaltung und Digitalisierung der Archive der griechisch-orthodoxen Erzdiözese Beirut bekannt. Mehr als 30.000 Fotografien und 1.850 Aufzeichnungen, Aufzeichnungen und Manuskripte waren nach den Hafenexplosionen vom 4. August 2020 erhalten geblieben.

Die mit Trümmern und Glas vermischten Dokumente wurden zuerst gesammelt, verstreut und an einen sicheren Ort gebracht. Das Ranking und die Digitalisierung folgten als nächstes. Dieser Prozess erinnert uns daran, dass eine digitale Kopie die materielle Rettung nicht ersetzt.

Der Fonds umfasst Korrespondenz, demografische Aufzeichnungen und wirtschaftliche Dokumente. Es ermöglicht, Familien, Institutionen und städtische Aktivitäten über mehrere historische Perioden zu studieren. Die UNESCO hat auch über ihre Konsultation mit Studenten und Forschern berichtet: Dies ist eine Erweiterung des Zugangs zu Dokumenten.

Ein Inventar zur Vorbereitung von Interventionen

Im Mai 2025 beschrieb die UNESCO ein weiteres Projekt, das mit der Generaldirektion für Altertümer durchgeführt wurde. Ausrüstung und technische Hilfe sollten eine Plattform für das geografische Risikomanagement und die Bestandserhaltung unterstützen. Kontaktinformationen, Fotos und Informationen zu Denkmälern, Museen und historischen Gebäuden müssen gesammelt werden.

Diese Art von Inventar wird verwendet, um Sammlungen zu lokalisieren und ihren Zustand zu dokumentieren. Es allein garantiert nicht die Sicherheit eines Gebäudes oder die Restaurierung seiner Objekte. Die gleiche Intervention beinhaltete spezialisierte Regale für den Keller des Nationalmuseums: Die physische Lagerung bleibt neben digitalen Tools unerlässlich.

Das Treffen findet am Freitag im Beit Beirut Museum in Sodeco, Ashrafieh, statt. Tālīd stellt auf seiner Website ein Registrierungsformular zur Verfügung. In der Werbung wird keine Eintrittsrate angegeben.

Foto: Fassade von Beit Beirut, Libnanews Archiv. François El Bacha. Dieses Bild stellt nicht das Treffen vom 20. November 2026 dar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews