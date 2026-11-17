Kanada und China erweiterten ihre Zollerleichterungen bis 2028. Rund 400 Millionen US-Dollar an Agrar- und Meeresexporten sind beteiligt. Ottawa verlängert die Ausnahmen für chinesischen Stahl und Aluminium. Mark Carney kündigte auch eine Handelsmission und einen neuen Austausch mit Peking im Jahr 2027 an.

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Kanada und China kündigten am Dienstag, den 17. November, nach einem Treffen zwischen Mark Carney und Xi Jinping in Shenzhen neue Zollerleichterungen an. Nach Angaben der kanadischen Regierung umfasst die Expansion etwa 400 Millionen US-Dollar an Exporten nach China, hauptsächlich gefrorenes Schweinefleisch und Meeresfrüchte.

Dieser Betrag bezieht sich auf den Wert der betreffenden Waren, nicht auf die an Unternehmen gezahlten Beihilfen oder auf eine Zollersparnis in gleicher Höhe. Die Ankündigung erweiterte die kommerzielle Annäherung zwischen den beiden Führern im Januar.

Betroffene Schweine und Meeresfrüchte

Ottawa liefert einen Umfang von 116 Millionen US-Dollar an Exporten von gefrorenem Schweinefleisch und rund 285 Millionen Fisch und Meeresfrüchten. Einige Kaltwassergarnelen, Weichtiere, Seegurken und Schwarzer Heilbutt sind eingeschlossen.

Die Regierungsakte sieht vor, dass Peking die so genannten Antidiskriminierungsrechte vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2028 aussetzt. Die Verlängerung ergänzt die zweijährige Verlängerung, die Anfang dieses Monats angekündigt wurde, Reliefs für Rapsmehl, Erbsen, Hummer und Krabben.

Gezielte Ausnahmen für chinesische Metalle

Im Gegenzug wird Kanada die bestehenden Zollerleichterungen für bestimmte chinesische Stahl- und Aluminiumprodukte bis zum 31. Dezember 2028 verlängern, die Ende 2026 auslaufen sollten.

Die Abdeckung wird auch auf 32 Tarifpositionen erweitert: 23 für Stahl und neun für Aluminium. Ottawa stellte fest, dass die kanadische Versorgung für diese Produkte unzureichend oder nicht vorhanden ist. Dies ist daher keine allgemeine Aufhebung der Beschränkungen für chinesische Metalle.

Eine breitere Geschäftspartnerschaft

Der kanadische Premierminister kündigte auch eine Handelsmission nach China im Jahr 2027 und eine E-Commerce-Initiative speziell für kleine und mittlere Unternehmen an. Ein Air Canada-Flug zwischen Vancouver und Guangzhou wird für Mai 2027 angekündigt.

Diese Projekte begleiten einen bilateralen Warenhandel, der von Ottawa auf 125,6 Milliarden C$ im Jahr 2025 geschätzt wird. Die kanadischen Exporte nach China beliefen sich auf 35,1 Milliarden Dollar. Die neue Vereinbarung umfasst spezifische Warenkategorien und einen definierten Zeitplan, ohne ein allgemeines Freihandelsabkommen zu bilden.

Fotoarchiv: Mark Carney in Brüssel, 23. Juni 2025, mit Ursula von der Leyen und António Costa. Dati Bendo/Europäische Union,CC BY 4.0Vollständige Fotografie und Kleidung Libnanews.

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