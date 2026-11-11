Aman-Programm: Für was wäre das 200-Millionen-Dollar-Darlehen?

Die Finanzierung von 200 Millionen US-Dollar für soziale Sicherheitsnetze steht auf der Tagesordnung der Parlamentssitzung vom 12. November. Für das Aman-Programm geht das Thema über die Fortsetzung von Geldtransfers hinaus: Das Projekt beinhaltet die Unterstützung von Haushalten, den Zugang zu sozialen Diensten und die Verbesserung von Managementinstrumenten. Ihre Genehmigung durch die Weltbank im Januar und ihre Überprüfung im Libanon sind jedoch zwei verschiedene Schritte.

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Die Finanzierung von 200 Millionen US-Dollar für soziale Sicherheitsnetze steht auf der Tagesordnung der Parlamentssitzung vom 12. November. Für das Aman-Programm geht das Thema über die Fortsetzung von Geldtransfers hinaus: Das Projekt beinhaltet die Unterstützung von Haushalten, den Zugang zu sozialen Diensten und die Verbesserung von Managementinstrumenten. Ihre Genehmigung durch die Weltbank im Januar und ihre Überprüfung im Libanon sind jedoch zwei verschiedene Schritte.

Der dritte Punkt des offiziellen parlamentarischen Dokuments ist der Entwurf, der durch das Dekret 3228 über den Darlehensvertrag mit der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung übermittelt wurde. Es identifiziert das Social Safety Net Enhancement und System Building Project. Dieser Eintrag bestätigt den Gegenstand, der den Mitgliedern vorgelegt wurde, unbeschadet ihrer Abstimmung oder des Datums, an dem die Mittel zur Verfügung gestellt würden.Quelle: Parlamentarische Agenda vom 12. November.

Ein separater sozialer Umschlag des digitalen Projekts

Die Weltbank gab am 27. Januar die Genehmigung von zwei Projekten in Höhe von 350 Millionen US-Dollar bekannt. Die erste, die dem Sozialschutz gewidmet ist, stellt 200 Millionen dar. Die zweite, mit einem Budget von 150 Millionen, betrifft die digitale Beschleunigung der öffentlichen Dienste. Diese Trennung muss beibehalten werden: Die 350 Millionen stellen keinen Umschlag für Transfers an Familien dar.

Das Sozialprojekt muss die für die Leistungen bereitgestellten öffentlichen Mittel ergänzen und gleichzeitig den Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten und Dienstleistungen unterstützen. Die Weltbank legt besonderen Wert auf Frauen, Jugendliche und gefährdete Bevölkerungsgruppen. Es plant auch, Daem, die Plattform für Aman, zu entwickeln, so dass es als breiteres soziales Register dienen kann.Quelle: Mitteilung der Weltbank vom 27. Januar 2026.

Transfers stellen die wichtigsten geplanten Ausgaben dar

Das Projektbewertungsdokument reserviert 160 Millionen Dollar für finanzielle Unterstützung. Dieser Betrag ist Teil einer 185-Millionen-Komponente, die finanzielle Unterstützung, wirtschaftliche Eingliederung und soziale Dienste kombiniert. Weitere 10 Millionen sind für Managementsysteme und institutionelle Stärkung vorgesehen. Diese Zuweisungen beschreiben die Gestaltung der Finanzierung, nicht die bereits von Familien erhaltenen Zahlungen.

Das gleiche Dokument sieht die Ausrichtung und Aktualisierung der ärmsten Haushalte vor. Der ursprüngliche Zeitplan und die Zahlungsannahmen sollten nicht in ein individuelles Versprechen für November umgewandelt werden: Ein vor der Genehmigung erstelltes Bewertungsdokument bestätigt die tatsächliche Umsetzung einige Monate später nicht.Quelle: Projektbewertungsdokument P512384, Komponenten und Hilfsmechanismus.

Europäische Unterstützung kommt aus einer anderen Finanzierung

Eine zweite Verpflichtung muss vom Kredit unterschieden werden. Am 29. April kündigte die Europäische Union einen Zuschuss in Höhe von 45 Millionen Euro direkt an das Sozialministerium an. Vierzig Millionen sollen fünf Monate Sozialleistungen pro 90.000 Familien finanzieren, in insgesamt 150.000 dann förderfähigen Familien. Die restlichen fünf Millionen beziehen sich auf die Reformen des Ministeriums und die Aktualisierung der Daten.

Hanine Sayed präsentierte diese Unterstützung dann als Investition in die Qualität der Schutzsysteme und die Transparenz der Verteilung über die monetäre Hilfe hinaus. Diese Erklärung ist im Kommuniqué der europäischen Delegation enthalten. Er verdeutlicht die institutionelle Funktion der Finanzierung, ohne festzustellen, dass alle angekündigten Auszahlungen bereits stattgefunden haben.Quelle: Delegation der Europäischen Union im Libanon, 29. April 2026.

Was nach dem Treffen überprüft werden muss

Für eine Familie zählen drei Informationen mehr als der Gesamtbetrag des Darlehens: Bestätigung der Förderfähigkeit, der tatsächlich zugewiesene Betrag und der Zeitpunkt der Zahlung. Ein Eintrag in ein Register erleichtert die Anweisung einer Anmeldung. Es allein reicht nicht aus, nachzuweisen, dass ein Vorteil offen ist oder dass eine Zahlung verfügbar ist.

Die Überwachung der Finanzierung muss auch zwischen Verwaltungsausgaben und übertragenen Beträgen unterscheiden und dann die Verpflichtungen mit den Zahlungen in Einklang bringen. Die Zahl der registrierten Personen, die Zahl der einbehaltenen Haushalte und die Zahl der tatsächlich bezahlten Haushalte beantworten unterschiedliche Fragen. Bei der gesonderten Präsentation wird die Kontinuität des Programms und seine mögliche Verlängerung gemessen.

Der nächste überprüfbare Schritt wird daher die parlamentarische Entscheidung über das Abkommen sein. Informationen über sein Inkrafttreten und seine Umsetzung werden dann vorgelegt. Zu diesem Zeitpunkt bietet das Darlehen einen identifizierten Finanzierungsrahmen; es erlaubt nicht, einen neuen Zahlungstermin bekannt zu geben oder die sofortige Öffnung eines Rechts für jeden Antragsteller zu garantieren.

Libanesisches Parlament in Beirut, Fotoarchiv. Genaues Datum nicht festgelegt. © François el Bacha für Libnanews.com. Institutionelle Illustration, nicht Fotografie der Sitzung vom 12. November. Ganzheitliche Fotografie erhalten, deterministische redaktionelle Bearbeitung ohne Retusche der Szene.

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