Banken im Libanon: 619 Agenturen Ende 2025

Der Libanon hatte Ende 2025 619 Handelsagenturen, verglichen mit 633 ein Jahr zuvor. Die Zahl der Geldautomaten nimmt leicht zu, aber ihre Verteilung bleibt konzentriert. Daten der Bank of Lebanon zeigen auch einen Personalrückgang in der zweiten Jahreshälfte. Diese Bilanz unterscheidet zwischen Einrichtungen, Maschinen und Dienstleistungen. Es misst nicht die Verfügbarkeit von Mitteln oder Bearbeitungszeiten. Regionalvergleiche erfordern, dass die Grenzen und Daten jedes Indikators beibehalten werden.

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Der Libanon hatte Ende 2025 619 Geschäftsbanken, verglichen mit 633 im Vorjahr. Das Netzwerk schrumpft weiter. Geldautomaten gehen einen anderen Weg: Ihre Zahl steigt von 1.412 auf 1.432. Diese Daten der Bank of Lebanon bieten einen konzentrierteren Bankzugang, ohne dass die Servicequalität selbst gemessen werden kann.

Die Bankkarte im Libanon ist keine einheitliche Schließung der Kontaktstellen mehr. Die makroökonomische BDL-Überprüfung, die im Dezember 2025 und im April 2026 veröffentlicht wurde, unterscheidet drei Bewegungen. Die Zahl der Agenturen nimmt ab, das Personal schrumpft, und der Bestand der Händler nimmt leicht zu. Die Vergleichszeiträume müssen jedoch getrennt bleiben: Die Veränderungen in den Betrieben erfolgen im Jahresvergleich, die Veränderungen bei den Arbeitnehmern im zweiten Halbjahr.

Dies ist ein Zustand des Netzwerks Ende 2025, kein Inventar der heute geöffneten Fenster. Diese Präzision zählt in einem Land, in dem sich die Bewegungs- und Betriebsbedingungen schnell ändern können. Ein in einer Statistik aufgeführtes Gerät liefert keine Informationen über seine Zeitpläne, sein Ticketing oder seine tatsächlichen Transaktionen.

Bankagenturen im Libanon schließen weniger schnell

Der Anstieg von 633 auf 619 Agenturen bedeutet einen Nettorückgang von 14 Einrichtungen oder etwa 2,2%. Die BDL vergleicht diese Bewegung mit 59 Schließungen im Jahr 2024 und 111 im Jahr 2023. Die Reduzierung des Netzes verlangsamt sich erheblich. Sie ist nicht umgekehrt.

Die Zahl der registrierten Banken liegt im Dezember 2025 weiterhin bei 57. Dazu gehören 45 Geschäftsbanken und 12 Investmentbanken. Es ist daher nicht notwendig, eine Bank, eine registrierte juristische Person, mit ihren Agenturen zu verwechseln. Ein Betrieb kann unter Beibehaltung seiner Zulassung seinen geografischen Standort verkleinern. Die Stabilität der Anzahl der Banken zeigt nicht, dass die Kunden die gleiche Anzahl von Empfangspunkten haben.

Indikator Startpunkt Ankunftsort Änderung Handelsagenturen im Libanon 633, dezember 2024 619, dezember 2025 -14 -2,2 % Geldautomaten 1 412, dezember 2024 1 432, dezember 2025 +20 oder +1,4 % Bankangestellte 12 972, juni 2025 12 684, dezember 2025 -288 oder -2,2 %

Die ersten beiden Linien umfassen 12 Monate; die dritte, sechs Monate. Diese Differenz verbietet es, die drei Sätze als einheitliche Jahresbilanz darzustellen. Es vermeidet auch, Mitarbeiterabgänge den vierzehn Agenturen weniger mechanisch zuzuweisen. In den aggregierten Daten werden weder die betreffenden Standpunkte noch die Entscheidungen der einzelnen Institute beschrieben.

Distributoren steigen vor allem in den großen Zentren

Der nationale Anstieg der Händler bleibt bescheiden: 20 zusätzliche Geräte in einem Jahr. Die geografische Verteilung zeigt gegensätzliche Trends. Der Berg Libanon stieg von 553 auf 564 Maschinen, Beirut und seine Vororte von 439 auf 444, der Norden von 153 auf 159. Umgekehrt fiel der Süden von 120 auf 119 und der Bekaa von 119 auf 116.

Im Bericht genanntes Gebiet Dezember 2024 Dezember 2025 Differenz Berg Libanon 553 564 +11 Beirut und die Vororte 439 444 +5 Nordlibanon 153 159 +6 Südlibanon 120 119 -1 Bekaa 119 116 -3

Diese fünf Zeilen geben die von der BDL explizit kommentierten Zahlen wieder. Sie bilden nicht das gesamte Land: Nabatiyah erscheint separat in der regionalen Grafik des Berichts. Es wäre daher falsch, diese Teiltabelle zu addieren und dann ihre Summe als nationale Gesamtsumme darzustellen.

Der Libanon sowie Beirut und seine Vororte haben 1.008 Distributoren oder etwa 70,4 Prozent der 1.432 aufgeführten Geräte. Diese Berechnung misst eine Konzentration der Flotte. Es reicht nicht aus, die Pro-Kopf-Ungleichheit festzustellen. Dies würde vergleichbare Wohnbevölkerungen erfordern, die denselben statistischen Grenzen und Perioden entsprechen.

Die BDL bezieht sich auf Sicherheits- und Betriebsbeschränkungen, um einige der regionalen Unterschiede zu erklären. Diese Interpretation bleibt die der Institution. Die Tabelle unterscheidet nicht die Auswirkungen der Sicherheit, Nachfrage, Kosten oder Entscheidungen jeder Bank. Eine Schließung in einem bestimmten Gebiet kann daher nicht allein aus diesen Zahlen mit einer einzigen Ursache in Verbindung gebracht werden.

Eine Agentur und ein Automat machen nicht den gleichen Service

Der leichte Anstieg der Zahl der Händler gleicht nicht unbedingt den Rückgang der Agenturen aus. Die beiden Geräte dienen unterschiedlichen Zwecken. Ein Automat kann bestimmte Routineoperationen erleichtern. Es ersetzt nicht alle Verfahren, die eine bestimmte Kontaktaufnahme, Akte oder Prüfung durch die Bank erfordern.

Die Anzahl der Maschinen sagt nicht, welche Kunden sie verwenden können, zu welchen Kosten und für welche Beträge. Diese Bedingungen hängen von den angebotenen Dienstleistungen und den für die Konten geltenden Regeln ab. Infrastrukturstatistiken messen daher nicht die vollständige Verfügbarkeit von Einlagen oder die Gesamtvergabekapazität von Instituten.

Für einen Benutzer hat der effektive Zugang mehrere Dimensionen: Entfernung, Mobilität, Verfügbarkeit des Dienstes und autorisierte Operationen. Die veröffentlichten Daten beleuchten vor allem die erste Dimension auf einer noch breiten regionalen Ebene. Sie bieten keine gemeinschaftliche Karte der Reisezeiten oder Einrichtungen, die behinderten Menschen zugänglich sind.

Das Downsizing erfordert eine separate Lesung

Die Zahl der Beschäftigten stieg von 12.972 im Juni 2025 auf 12.684 im Dezember. Der Rückgang von 288 Stellen erfolgt über sechs Monate. Es geht mit dem Abbau der Bankinstitution einher, aber der Bericht enthält keine Aufschlüsselung, um jede Arbeitsplatzbewegung mit einer genauen Schließung zu verbinden.

Der Rückgang der Mitarbeiter allein liefert keine Informationen über Warteschlangen oder Bearbeitungszeiten. Diese Effekte hängen auch von der Anwesenheit, den auf andere Kanäle übertragenen Aufgaben und der Arbeitsorganisation ab. Ihre Messung würde Dienstdaten erfordern, die in diesem Netzwerkdatensatz fehlen.

Die Bilanz 2025 zeigt somit einen langsameren Rückgang der Agenturen und einen begrenzten Anstieg der Distributoren. Um Folgemaßnahmen zu ergreifen, müssen künftige Umfragen angeben, wo die Kontaktstellen aufrechterhalten werden, sich bewegen oder verschwinden. Ihre Angleichung an Zeitpläne, verfügbare Operationen und Anwesenheit würde eine Verschiebung von der Anzahl der Geräte auf den Umfang des tatsächlich zugänglichen Dienstes ermöglichen.

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