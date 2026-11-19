In Frankreich wurde die Reform des Verbraucherkredits am 20. November 2026 umgesetzt. Es erweitert den Schutz auf bestimmte kurze und kleine Kredite. Neue Angebote, bestehende Verträge und aufgeschobene Zahlungen folgen jedoch nicht alle den gleichen Regeln. Hier sind die wichtigsten nützlichen Unterscheidungen.

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In Frankreich wurde die Reform des Verbraucherkredits am 20. November 2026 umgesetzt. Sie erweitert den Schutz von Kreditnehmern auf zuvor ausgeschlossene Finanzierungen, einschließlich bestimmter Split-Zahlungen und Kredite von weniger als 200 EUR. Aber nicht alle Zahlungsmöglichkeiten werden mit einem traditionellen Privatkredit identisch.

Verbraucherkredit: Welche Verträge ändern sich?

Die allgemeine Obergrenze für die Regelung wird von 75 000 EUR auf 100 000 EUR angehoben. Kostenlose Kredite und einige Kurzfinanzierungen sind in ihrem Umfang. Der Mietvertrag mit Kaufoption muss auch Informationen über den effektiven Jahreszinssatz insgesamt, die TAEG, enthalten.

Der Kalender hängt nicht allein vom Tag der Unterschrift ab. Die neuen Vorschriften betreffen Ausschreibungen, die ab dem 20. November veröffentlicht werden. Frühere Angebote werden als laufende Verträge behandelt. Diese bleiben grundsätzlich von den früheren Bestimmungen geregelt, mit Ausnahme bestimmter unbefristeter Verträge.

Mehrfachzahlung bleibt Verpflichtung

Wenn ein Finanzinstitut das Geld an den Händler weiterleitet, zahlt der Käufer den Kreditgeber nach einem Zeitplan zurück. Eine Split-Zahlung kann kostenlos sein oder eine Gebühr beinhalten. Der Zahlungsaufschub wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die Reform sieht eine reduzierte Regelung für bestimmte kleine Kredite oder kurze Kredite vor. Vorvertragliche Informationen und Bonitätsbeurteilungsverfahren werden angepasst. Dies bedeutet nicht, keine Überprüfung oder automatische Recht auf Finanzierung: ein Kreditgeber kann einen Antrag ablehnen.

Vor der Zeichnung müssen die Merkmale des Kredits, seine Kosten und die Folgen eines Ausfalls angegeben werden. Durch das Hinzufügen mehrerer Zeitpläne werden ihre Rückzahlungen nicht aufgehoben: Jeder finanzierte Kauf belastet weiterhin das zukünftige Budget.

Ausschlüsse bleiben

Einige direkt vom Verkäufer gewährte Stundungen bleiben unter kumulativen Bedingungen ausgeschlossen: vollständige Zahlung innerhalb von 50 Tagen nach der Lieferung der Immobilie oder der Erbringung der Dienstleistung, keine Zinsen, nur begrenzte Gebühren im Falle einer Verspätung und kein Kredit von einem Dritten. Für ein großes Unternehmen, das elektronisch aus der Ferne verkauft, wird die Frist, berechnet aus dem gleichen Angebot, auf 14 Tage reduziert; Auch sollte kein Dritter die Schulden kaufen. Diese Ausnahmen verbieten, dass alle aufgeschobenen Zahlungen automatisch durch den neuen Plan abgedeckt werden.

Aufgeschobene Debitkarten von bis zu 40 Tagen sind ebenfalls ausgeschlossen, wenn sie nichts anderes als ihren Beitrag berechnen. Kontinuierliche Leistungen, die während ihrer gesamten Lebensdauer gezahlt werden, und bestimmte freundschaftliche Vereinbarungen über bestehende Schulden folgen ebenfalls separaten Regeln. Andererseits ist die Schwelle von 100 000 Euro nicht absolut: Einige Darlehen für Wohnungsbauarbeiten ohne Hypothekargarantie fallen unter Verbraucherkredite, die diesen Betrag übersteigen.

Mehr lesbare Informationen vor dem Begehen

Der vorvertragliche Informationsbogen wird verwendet, um Betrag, Laufzeit, Satz und Gesamtkosten zu vergleichen. Werbung sollte nicht irreführend oder irreführend für die Leichtigkeit sein, Kredite zu erhalten.

Die normale Widerrufsfrist bleibt 14 Kalendertage. Wenn obligatorische Informationen nach der Annahme eintreffen, bestimmt der Empfang ihren Ausgangspunkt. Das Fehlen von Informationen über das Widerrufsrecht entfernt dieses Recht nicht.

Schließlich stärkt die Reform die Unterstützung von Kreditnehmern in Schwierigkeiten. Ein typischer Vorfall, der der Rückzahlungsvorfalldatei gemeldet wird, muss den Kreditgeber dazu veranlassen, den Kreditnehmer an einen Beratungsdienst für die Schulden zu verweisen.

Illustration: Pavel Danilyuk / Pexels, Archiv 2020. Generische Online-Zahlung, nicht an einen bestimmten Kreditvertrag oder Standort in Frankreich gebunden.

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