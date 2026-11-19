Das Industrieministerium legt die Bedingungen des Industriezertifikats und des Zertifikats für die Einfuhr von Maschinen fest. Das Dekret unterscheidet Lizenzen, Gültigkeitsdauern und Nachweise. Die vorgesehene Befreiung betrifft Zölle auf Industrieanlagen, ohne eine allgemeine Befreiung von allen anwendbaren Steuern einzuführen.

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Das Industrieministerium legt die Bedingungen für den Erhalt des Industriezertifikats und des Zertifikats für die Einfuhr von Maschinen fest. Minister Issa al-Khoury’s Order 87/1, ausgestellt am 19. November, unterscheidet die Dokumente nach der administrativen Situation der Fabrik. Die Einfuhrbescheinigung betrifft Betriebe mit einer gewerblichen Baugenehmigung. Sie sieht ausschließlich Zollbefreiungen für Ausrüstungen vor, die für ihre Industrie bestimmt sind.

Industriezertifikat: Gültigkeit der Lizenz

Das Industriezertifikat bescheinigt, dass ein Betrieb eine Anlage betreibt. Es gibt die Aktivität und den Standort an. Seine Dauer hängt vom Titel und den unternommenen Schritten ab. Für Anlagen mit Betriebsgenehmigungen kann es bis zu einem Jahr dauern.

Die Obergrenze sinkt in zwei Situationen auf sechs Monate. Der erste betrifft eine zugelassene Anlage, die einen Antrag auf Änderung der Lizenz oder Übertragung des Betriebs gestellt hat, der noch geprüft wird. Die zweite betrifft eine Anlage, die bereits in Betrieb ist, aber über eine industrielle Baugenehmigung verfügt.

Der Text sieht auch eine Bescheinigung vor, die nur für den Export gültig ist. Eine bestehende und aktive Anlage, deren Lizenzantrag anhängig ist, kann sie für höchstens drei Monate erhalten. Ein Betrieb mit einer vom Ministerium eingeräumten Verwaltungsfrist kann dieses exportbeschränkte Dokument ebenfalls erhalten. Ihre Gültigkeit darf dann den Ablauf dieser Frist nicht überschreiten.

Für die erste Ausstellung beantragte Unterlagen

Die Datei enthält das Antragsformular und Dokumente zur Identifizierung des Antragstellers. Wenn ein Vertreter an der Stelle des Eigentümers oder des autorisierten Unterzeichners handelt, ist ein beglaubigter Haftbefehl erforderlich. Der Text sieht einen Ausweis oder für einen ausländischen Antragsteller eine Arbeitserlaubnis vor.

Die Fabrik muss ihre Industrielizenz oder den Eingang eines Antrags noch ohne Entscheidung beifügen: Lizenz, Änderung oder Übertragung des Betriebs. Die Stücke, die sich auf die Entität beziehen, variieren in ihrer Form. Sie enthalten Dokumente im Handelsregister für eine Gesellschaft oder Handelsniederlassung, die Entscheidung zur Gründung einer Genossenschaft oder die Verwaltungsquittung für einen Verein.

Der Nachweis der Belegung ist ein weiterer Aspekt. Der Auftrag listet den von der Gemeinde zertifizierten oder beim Finanzministerium registrierten Mietvertrag, den Eigentumstitel, die notariell beglaubigte Besatzungserlaubnis oder das Gemeindezertifikat auf. Es erfordert auch Versicherungspolicen gegen Feuer, Haftpflicht und Industrieunfälle.

Die Erneuerung nimmt diese Teile und fügt das vorherige Zertifikat hinzu. Die Anforderung, einen Belegungsnachweis vorzulegen, gilt nicht für Anlagen, die für den Betrieb in ihren eigenen Räumlichkeiten zugelassen sind.

Einfuhr von Maschinen: ein gesondertes Dokument

Das Industriezertifikat für die Einfuhr von Maschinen ist nicht mit dem Industriezertifikat verwechselt. Artikel 5 behält sie den Betrieben vor, die über eine gewerbliche Baugenehmigung verfügen. Der definierte Vorteil bezieht sich auf die Zölle, die für die Ausrüstung ihrer Industrie erforderlich sind. Diese Bestimmung sieht keine generelle Befreiung von der Mehrwertsteuer oder allen Einfuhrabgaben vor.

Der Antragsteller muss seine Baugenehmigung, Entität und repräsentative Dokumente und einen Belegungsnachweis vorlegen. Die gleiche Ausnahme gilt, wenn sich die Lizenz auf saubere Räumlichkeiten bezieht. Die Datei enthält auch Rechnungen für die vorgesehenen Geräte und Dokumente zur Identifizierung und zum Verständnis ihrer Verwendung: Kataloge, Bekanntmachungen oder andere technische Dokumente. Die Verwaltung kann zusätzliche Informationen anfordern.

Ein Monat ohne Abschluss der Datei kann zu einer Ablehnung führen

Artikel 7 erlaubt der Verwaltung, einen Antrag nach einem Monat der Einreichung abzulehnen. Diese Möglichkeit gilt, wenn der Antragsteller während dieses Zeitraums kein Dokument vorlegt, keinen Anspruch geltend macht oder seiner Akte nicht folgt. Dies ist weder ein Erteilungsversprechen innerhalb eines Monats noch eine automatische Genehmigung am Ende dieses Zeitraums.

Das Zertifikat stellt auch keine Qualitätszertifizierung oder Sicherheitsgarantie dar. Sie schützt eine Lizenz nicht vor einer von der zuständigen Behörde beschlossenen Aussetzung oder Rücknahme. Die Abteilung behält sich die Möglichkeit vor, eine Inspektion vor Ort durchzuführen und zusätzliche Beweise anzufordern. Die Einstellung der industriellen Tätigkeit oder die Verlegung des Betriebs in ein anderes Land führt zum Erlöschen der Bescheinigung.

Der Antragsteller und sein Vertreter bleiben für die Echtheit der eingereichten Unterlagen verantwortlich. Die Verordnung hebt die unvereinbaren Bestimmungen mit Ausnahme von Dampfkesseln auf. Sein letzter Artikel sieht die Veröffentlichung und Anwendung ab dem Ausstellungsdatum vor; die am 19. November veröffentlichte Reproduktion enthält das Datum der Unterzeichnung nicht gesondert.

Illustration: ein Archivporträt von Joe Issa el-Khoury, veröffentlicht in Libnanews im Februar 2025. Datum der Aufnahme und Fotograf nicht informiert. Libnanews Archives; ganzes Foto erhalten, redaktionelle Kleidung.

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