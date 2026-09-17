In Paris sprechen Aoun, Macron und Abdallah II vom Libanon

- Advertisement -

32

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der libanesische Präsident Joseph Aoun, sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron und König Abdullah II. von Jordanien trafen sich am Donnerstag, den 17. September 2026 in Paris, um ihre Maßnahmen zugunsten des Libanon zu koordinieren, wobei die Stärkung der libanesischen Armee und der internen Sicherheitskräfte Priorität hatte. Das Dreiertreffen im National Invalid Hotel ging einem internationalen Vorbereitungstreffen voraus, um die Bedürfnisse der libanesischen Militär- und Sicherheitsinstitutionen zu ermitteln. Die drei Staats- und Regierungschefs befassten sich auch mit der regionalen Eskalation, der Situation im Südlibanon und Möglichkeiten, ein Sicherheitsvakuum nach dem geplanten Ende des Finul-Mandats zu vermeiden.

Das Pariser Treffen muss eine breitere internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee und der Sicherheitskräfte vorbereiten. Joseph Aoun bat darum, dass die Diskussionen zu einem klaren Fahrplan und Zeitplan führen. Der libanesische Präsident stellte die Stärkung dieser Institutionen als wesentlich für die Ausübung der staatlichen Souveränität über das gesamte Territorium dar.

Aoun, Macron und Abdullah II versammelten sich bei den Invalides

Das Treffen der drei Staatsoberhäupter fand vor der Eröffnung des Vorbereitungstreffens statt, das im Rahmen des Akaba-Prozesses, einer Initiative von König Abdullah II. von Jordanien, organisiert wurde.

Die Gespräche konzentrierten sich in erster Linie auf Mechanismen zur Verstärkung der Zusammenarbeit und Koordination zwischen Frankreich, Libanon und Jordanien.

Paris und Amman versuchen, mehr Partner rund um libanesische Sicherheitsinstitutionen zu mobilisieren. Beirut seinerseits will diese diplomatische Mobilisierung in konkrete Verpflichtungen umwandeln, die es der Armee und den internen Sicherheitskräften ermöglichen, ihre Fähigkeiten zu erhöhen.

Die drei Staats- und Regierungschefs betonten die Bedeutung des neuen Treffens des Akaba-Prozesses in Frankreich. Dieser Rahmen sollte es den libanesischen Partnern ermöglichen, gemeinsam die Bedürfnisse ihrer Armee zu bewerten und dann ihre Hilfe zu koordinieren.

Die Frage geht über die bloße Finanzierung der Streitkräfte hinaus.

Der Libanon muss die Fähigkeiten seiner Armee erhöhen, wenn er aufgefordert wird, im Süden des Landes größere Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig wirft die Beendigung des Mandats der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon die Frage nach der Sicherheitsorganisation nach ihrem Abzug auf.

In diesem Zusammenhang wollen Frankreich, Jordanien und Libanon eine koordinierte internationale Antwort vorbereiten.

Unterstützung der libanesischen Armee im Mittelpunkt des Treffens

Die Priorität des Pariser Treffens sind die operativen Fähigkeiten der libanesischen Armee.

Joseph Aoun verteidigte einen langfristigen Ansatz. Der Libanon, erklärte er auf dem Vorbereitungstreffen, suche nicht nach einer Reihe von Ad-hoc-Hilfen oder temporären Lösungen.

Beirut will eine Zusammenarbeit, damit Militär und Sicherheitsinstitutionen ihre Bedürfnisse planen und ihre Fähigkeiten nachhaltig entwickeln können.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Internationale Hilfe für die libanesische Armee hat es der Institution oft ermöglicht, ihre Funktion trotz des finanziellen Zusammenbruchs des Landes aufrechtzuerhalten. Das Treffen in Paris versucht nun, über diese dringende Logik hinauszugehen.

Der Bedarf umfasst Ausrüstung, Logistik, Schulung und Entwicklung der operativen Kapazitäten.

Bei der Vorbereitung des Treffens hatte der libanesische Ratsvorsitz darauf hingewiesen, dass das Ziel darin besteht, die Armee mit den Mitteln und Ressourcen auszustatten, die erforderlich sind, um ihre Aufgaben wirksam wahrzunehmen. Die Prioritäten müssen auf der Grundlage des Aktionsplans und der von der militärischen Institution selbst ermittelten Bedürfnisse festgelegt werden.

Die internen Sicherheitskräfte sind ebenfalls Teil der Vereinbarungen.

Beiruts Argumentation ist, dass die Stärkung der ISPs eine bessere Aufteilung der Sicherheitsverantwortung ermöglicht. Eine interne Polizei mit ausreichenden Mitteln kann ihre eigenen Aufgaben übernehmen und verhindern, dass die Armee für Aufgaben mobilisiert wird, die weit von ihren militärischen Prioritäten entfernt sind.

Joseph Aoun bittet um eine Roadmap

Der libanesische Präsident forderte, dass das Treffen nicht in der Phase der politischen Erklärungen bleiben solle.

Er hoffte, dass der Prozess zu einem Fahrplan für die zukünftige internationale Konferenz und einem klaren Zeitplan für ihre Organisation führen würde.

Joseph Aoun schlug die Einrichtung eines transparenten Mechanismus vor, um Prioritäten zu ermitteln, die von den Partnern eingegangenen Verpflichtungen zu überwachen und zu überprüfen, ob die Hilfe tatsächlich die Sektoren erreicht, in denen sie benötigt wird.

Der Präsident stellte den Aqaba-Prozess als Rahmen für die Zusammenführung der libanesischen Partner zu gemeinsamen Zielen vor.

Vor allem hat sie die militärische Frage in die breitere Frage der staatlichen Autorität gestellt.

Für Joseph Aoun führen die Armee und die verschiedenen Sicherheitsdienste verschiedene, aber ergänzende Missionen aus. Der Staat kann seine Autorität über das gesamte Territorium nicht dauerhaft auferlegen, ohne dass militärische und Sicherheitsinstitutionen in der Lage sind, dort präsent zu sein.

Der libanesische Staatschef behauptete, der Libanon habe sich entschieden, den Schutz seiner Souveränität, Sicherheit und Stabilität seinen offiziellen Institutionen zu übertragen.

Er bat internationale Partner, diese Richtung zu begleiten.

Macron will militärische Fähigkeiten aufbauen

Emmanuel Macron stellte auch die libanesische Armee in den Mittelpunkt der vorgeschlagenen Vereinbarung.

Der französische Präsident hält seine Stärkung für unerlässlich, damit der libanesische Staat seine volle Autorität im Süden ausüben kann.

Paris verbindet mehrere Elemente: den Rückzug der israelischen Streitkräfte aus den besetzten libanesischen Gebieten, den Einsatz libanesischer Streitkräfte und die Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten, um die langfristige Sicherheit zu gewährleisten.

Emmanuel Macron verteidigte somit einen israelischen progressiven Rückzug, der gleichzeitig von einer Stärkung der libanesischen Armee begleitet wurde.

Die französische Logik besteht darin, zu verhindern, dass ein Rückzug oder eine Änderung des internationalen Systems ein Sicherheitsvakuum schafft.

Der französische Präsident sagte, dass die Unterstützung der Armee es ihm ermöglichen sollte, die volle Verantwortung für die Verantwortung des libanesischen Staates im Süden zu übernehmen.

Er kündigte auch seine Absicht an, seine Kontakte mit US-Präsident Donald Trump fortzusetzen, um die Einhaltung der Verpflichtungen Israels im Rahmen der diskutierten Vereinbarungen sicherzustellen.

Diese Dimension stellt Washington in den Mittelpunkt der Gleichung, obwohl das Pariser Treffen politisch von Frankreich, Jordanien und dem Libanon getragen wird.

Südlibanon im Mittelpunkt der Gespräche

Vor dem Trilog hatte Joseph Aoun Emmanuel Macron im Élysée getroffen.

Der libanesische Präsident kam um 8.30 Uhr Pariser Zeit oder 9.30 Uhr in Beirut im französischen Präsidentenpalast an.

Dieses bilaterale Treffen ermöglichte es den beiden Präsidenten, sich mit der Lage im Libanon und insbesondere mit den Entwicklungen im Süden zu befassen.

Joseph Aoun und Emmanuel Macron diskutierten über die Bemühungen, die israelischen Angriffe und Verhandlungen mit dem Libanon, den Vereinigten Staaten und Israel zu beenden.

Der libanesische Präsident informierte seinen französischen Amtskollegen über die Lage vor Ort und die Herausforderungen der Zeit nach der Anwesenheit des Finul.

Beirut besteht auf einem Grundsatz: Die Verpflichtungen des Libanon können keine dauerhafte Stabilität erzeugen, wenn die israelischen Verletzungen anhalten und die libanesischen Gebiete besetzt bleiben.

Joseph Aoun forderte daher die libanesischen Partner auf, auf die vollständige Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen hinzuarbeiten und die Souveränität und territoriale Integrität des Landes als Prinzipien zu betrachten, die nicht selektiv angewendet werden können.

Paris bereitet sich bereits auf das Post-Final vor

Die Frage des Finul ist eines der wichtigsten Dossiers der Pariser Ernennung.

Die UN-Mission im Südlibanon nähert sich dem Ende ihres Mandats. Die Aussicht auf seinen Rückzug zwingt die internationalen Partner, jetzt über den Mechanismus nachzudenken, der die libanesische Armee nach Ablauf dieser Frist begleiten kann.

Emmanuel Macron äußerte Vorbehalte gegen das Ende der UN-Mission. Sie hält es jedoch für notwendig, den folgenden Zeitraum in der Praxis vorzubereiten.

Frankreich arbeitet mit Italien an möglichen Szenarien.

Joseph Aoun begrüßte die Initiative von Emmanuel Macron und der italienischen Ratspräsidentin Giorgia Meloni zur Vorbereitung des Nachabschlusses.

Diskussionen beinhalten die Möglichkeit einer internationalen Präsenz, die sich von der aktuellen Mission unterscheidet. Die Konturen einer möglichen neuen Vorrichtung sind jedoch noch zu bestimmen.

Paris besteht auf einem Punkt: Eine internationale Truppe darf die libanesische Armee nicht ersetzen.

Ihre Aufgabe wäre es, die nationale militärische Institution zu unterstützen, während sie selbst die Verantwortung der staatlichen Souveränität ausüben würde.

Die Diskussionen konzentrierten sich daher auf die Missionen, die einem zukünftigen internationalen Mechanismus anvertraut werden könnten, seinen Status, seine Zusammensetzung und wie er mit den libanesischen Streitkräften zusammenarbeiten würde.

Amerikanische, europäische und arabische Vertreter in Paris

Das Vorbereitungstreffen beschränkte sich nicht auf die Delegationen Frankreichs, des Libanon und Jordaniens.

Vertreter der Vereinigten Staaten, Kanadas, arabischer Länder, der Europäischen Union und internationaler Organisationen nahmen ebenfalls teil.

Zur amerikanischen Delegation gehörten General Joseph Clearfield, der die militärische Koordinierungsgruppe für den Libanon leitete, sowie der amerikanische Botschafter in Beirut, Michel Issa.

Diese Teilnahme erweitert den Umfang des Treffens.

Das Ziel besteht gerade darin, eine Vervielfachung der bilateralen Hilfe ohne Koordinierung zu vermeiden. Die Partner müssen eine gemeinsame Einschätzung der militärischen Bedürfnisse haben und die Bereiche ermitteln, in denen jeder eingreifen kann.

Das Treffen in Paris ist daher noch nicht die große Geberkonferenz, die Beirut anstrebt.

Es ist ein vorbereitender Schritt.

Die Teilnehmer sollten Bedürfnisse identifizieren, zukünftige Militärmissionen diskutieren und Verpflichtungen vorbereiten, die dann in einem breiteren internationalen Format diskutiert werden können.

Abdullah II. fordert rasche Stärkung der Armee

König Abdullah II. betonte die Dringlichkeit, die libanesische Armee zu unterstützen.

Der jordanische Souverän ist der Ansicht, dass internationale Partner eine kollektive Verantwortung haben, die Institution zu stärken und sie in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen.

Jordanien spielt in dieser Sequenz eine besondere Rolle, da das Treffen in Paris Teil des Aqaba-Prozesses ist.

Diese Initiative, die 2015 von Abdallah II ins Leben gerufen wurde, wurde ursprünglich als Rahmen für die internationale Koordinierung in Sicherheits- und Terrorismusbekämpfungsfragen konzipiert. Das Treffen in Paris passt dieses Format den spezifischen Bedürfnissen des Libanon an.

Amman hat auch bedeutende militärische Zusammenarbeit mit mehreren westlichen Ländern.

Frankreich und Jordanien nutzten den Besuch des Königs in Paris, um ihre bilaterale Verteidigungspartnerschaft zu stärken. Beide Länder haben ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit unterzeichnet.

In ihrer gemeinsamen Erklärung bekräftigten Paris und Amman ihre Verpflichtung, die libanesischen Streitkräfte zu unterstützen, ihre Bedürfnisse zu bewerten und die Koordinierung zwischen den Hilfspartnern zu verbessern.

Gaza und regionale Eskalation auch diskutiert

Das Treffen Aoun-Macron-Abdallah II war nicht auf den Libanon beschränkt.

Die drei Staats- und Regierungschefs diskutierten über regionale Eskalation und forderten verstärkte internationale Bemühungen um eine nachhaltige Deeskalation.

Die Situation im Gazastreifen, im Westjordanland und in Ostjerusalem wurde erwähnt.

Joseph Aoun verteidigte einen breiteren Ansatz für die regionale Sicherheit.

Der libanesische Präsident war der Ansicht, dass die Sicherheit der verschiedenen Länder des Nahen Ostens voneinander abhängig sei. Er forderte eine regionale Strategie, die nicht nur auf Sicherheitszusammenarbeit, sondern auch auf gemeinsamen Energieprojekten und wirtschaftlicher und politischer Zusammenarbeit basiert.

Diese regionale Dimension erklärt auch Jordaniens Präsenz im Pariser Format. Amman ist direkt in verschiedene regionale Fragen involviert und unterhält enge Beziehungen zu Washington, Paris und Beirut.

Aber der libanesische Fall blieb das wichtigste operative Thema des Tages.

Französisch-libanesischer Wiederaufbau, Energie und Zusammenarbeit

Das bilaterale Treffen zwischen Joseph Aoun und Emmanuel Macron trug auch dazu bei, Fragen zu behandeln, die über die militärische Unterstützung hinausgehen.

Der libanesische Präsident erinnerte an die Bedeutung einer Wiederaufbaukonferenz.

Beirut hofft, dass die internationale Mobilisierung für seine Sicherheitsinstitutionen von der Unterstützung des Wiederaufbaus der von Zusammenstößen und militärischen Operationen betroffenen Gebiete begleitet wird.

Joseph Aoun und Emmanuel Macron diskutierten auch über wirtschaftliche und energiepolitische Zusammenarbeit.

Die behandelten Themen umfassen die Wiederaufnahme der Öl- und Gasexploration in libanesischen Offshore-Blöcken.

Die beiden Präsidenten vereinbarten, die Kontakte zu diesen Fragen zu pflegen.

Der wirtschaftliche Aspekt unterscheidet sich jedoch von dem unmittelbaren Ziel des Treffens vom 17. September: zu definieren, wie die libanesischen Partner ihre Armee und Sicherheitskräfte effektiv stärken können.

Paris will von Absichten zu konkreten Bedürfnissen übergehen

Das Treffen am 17. September ist daher eher ein vorbereitender Schritt als eine abschließende Konferenz über finanzielle Verpflichtungen.

Die Teilnehmer müssen einen weitgehend gemeinsamen politischen Willen in eine Liste von Bedürfnissen und Kooperationsmechanismen umwandeln.

Für die libanesische Armee gibt es viele Bedürfnisse: Ausrüstung, Logistik, Ausbildung, Intelligenz, Überwachung, Mobilität und spezialisierte Fähigkeiten.

Die Herausforderung ist umso wichtiger, als die Institution gleichzeitig die innere Sicherheit aufrechterhalten, ihre Präsenz im Süden stärken und sich darauf vorbereiten muss, nach dem Finale mehr Verantwortung zu übernehmen.

Die Unterstützung für ISPs reagiert auf die gleiche Argumentation. Durch die Stärkung der inneren Sicherheitskräfte wollen die Partner es der Armee ermöglichen, mehr Ressourcen auf ihre militärischen Einsätze zu konzentrieren.

Das französisch-lebano-jordanische Treffen bildet den politischen Rahmen für diese Mobilisierung.

Der nächste Schritt wird darin bestehen, die Vorbereitungsarbeiten in Paris in eine internationale Konferenz umzuwandeln, die in der Lage ist, präzise Verpflichtungen einzuholen. Joseph Aoun bat um einen Zeitplan und eine Roadmap. Die Partner müssen nun das Datum dieser Konferenz, die Mittel, die sie bereit sind zu verpflichten, und den Mechanismus festlegen, der die libanesische Armee beim Ende des Mandats des Finales begleiten wird.