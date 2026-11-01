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Fakhreddine II: Der Drusen-Emir wird von den Medici in Florenz empfangen

Libnanews
· 1 Min. Lesezeit · 7 vues

Fakhreddine II: Der Drusen-Emir wurde von den Medici in Florenz 1613 begrüßt, angetrieben von den Osmanen, fand der Gründer des modernen Libanon Zuflucht am Hof der Toskana – bevor er zur Herrschaft zurückkehrte

Fakhreddine II : l’émir druze accueilli par les Médicis à Florence 🏛️
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Fakhreddine II: Der Drusen-Emir wird von den Medici in Florenz begrüßt

Im Jahr 1613, angetrieben von den Osmanen, fand der Gründer des modernen Libanon Zuflucht am Hof der Toskana – bevor er zurückkehrte, um sein Land zu regieren.

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Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

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