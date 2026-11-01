In einem Libanon, der von der Krise und den Spannungen im Süden betroffen ist, bleibt die Verehrung der Heiligen eine Zuflucht und ein Identitätsband. Von Saint Charbel bis Hardini, Nehmé oder Saint Barbe bringen Pilgerfahrten, Riten und Bildungsinitiativen Christen und Muslime zusammen, sowohl im Land als auch in der Diaspora im Jahr 2026.

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Im Libanon, einem Land, das von einer tiefen konfessionellen Vielfalt und anhaltenden Herausforderungen geprägt ist, repräsentieren Heilige viel mehr als ein religiöses Erbe; Sie verkörpern eine Identitätssäule, die Gemeinschaften, insbesondere maronitische Christen, in einem Kontext von Wirtschafts- und Sicherheitskrisen vereint. Anfang 2026, als das Land zwischen der Inflation, die sich laut den letzten Berichten des Internationalen Währungsfonds im Dezember 2025 stabilisierte, und den Grenzspannungen im Süden mit Israel, die durch wiederholte Vorfälle wie den Angriff eines Merkava-Panzers auf eine UNIFIL-Position bei Kafer Shuba am 17. Januar 2026 verschärft wurden, segelte, bot die Verehrung der Heiligen eine spirituelle Zuflucht. Diese Figuren, oft aus der maronitischen Tradition, werden durch Massenpilgerfahrten und Zeremonien gefeiert, die Spaltungen überschreiten und sogar Gläubige aus anderen Konfessionen anziehen. Das maronitische Patriarchat unter der Leitung von Kardinal Béchara Boutros Rai betonte kürzlich bei einer Gedenkmesse in Annaya am 24. Dezember 2025 die Bedeutung dieser Heiligen als Symbole der Widerstandsfähigkeit und erinnerte daran, dass mehr als eine Million Pilger die heiligen Stätten im Jahr 2025 besuchten, trotz Einschränkungen im Zusammenhang mit Stromausfällen und Kraftstoffknappheit. Diese Hingabe, die in der jahrhundertealten Geschichte verwurzelt ist, passt sich den gegenwärtigen Realitäten an, mit virtuellen Prozessionen über soziale Netzwerke, die die libanesische Diaspora mit geschätzten 15 Millionen Menschen mit Ahnenheiligtümern verbinden.

Die Heiligen des Libanon, vor allem aus der maronitischen Kirche, illustrieren eine asketische und missionarische Spiritualität, die die christliche Identität des Landes seit den ersten Jahrhunderten geprägt hat. Ihre Verehrung, die durch gemeldete Wunder und kürzliche Seligsprechungen verstärkt wird, stärkt das soziale Gefüge in einem Libanon, in dem Christen nach Schätzungen des Innenministeriums im Jahr 2025 etwa 30% der Bevölkerung ausmachen. In einer politischen Landschaft, die seit dem Taif-Abkommen 1989 vom Konfessionalismus geprägt ist, fördern diese heiligen Figuren einen diskreten interkommunalen Dialog, wie die Teilnahme von Muslimen an Pilgerfahrten nach Annaya zeigt, um den Schutz des Heiligen Charbel während der VOCID-19-Epidemie im Jahr 2025 aufzurufen.

Die emblematischen Figuren: Von Aposteln zu maronitischen Einsiedlern

Unter den Heiligen, die im Libanon verehrt werden, gehen einige auf apostolische Ursprünge zurück und verbinden das Land direkt mit dem Evangelium. Der heilige Bartholomäus, einer der zwölf Apostel Jesu, im Johannesevangelium als Nathanael bekannt, wird als Mann ohne Täuschung beschrieben. Ursprünglich aus Kana in Galiläa, predigte er im alten Phönizien, besonders in Berite, dem heutigen Beirut, nach byzantinischen und östlichen kirchlichen Traditionen. Diese Stadt, ein römisches Handelszentrum mit einer kosmopolitischen Bevölkerung von Zehntausenden im ersten Jahrhundert, bot fruchtbaren Boden für die Evangelisierung. Berichten zufolge gründete Bartholomäus eine der ersten christlichen Gemeinschaften und predigte den hellenisierten Phöniziern, Griechen und Römern. Alte Quellen erwähnen seine Missionen in Phönizien, einschließlich Sidon und Tyrus, wo er Anhänger lokaler Gottheiten wie Astarté und Baal bekehrt hätte. Verbunden mit Reisen nach Saudi-Arabien, Indien und Armenien, erlitt er das Martyrium in Armenien, das nach der Bekehrung von König Polymios lebendig gehäutet worden war. Im Libanon ehren Pilgerfahrten seine Rolle bei der Verbreitung des Christentums in der Levante, das am 24. August gefeiert wurde.

Ebenso markiert der heilige Paulus, Apostel der Heiden, Sidon auf seiner Reise nach Rom als Gefangener, wie in der Apostelgeschichte (27:1-3) berichtet wird. Eskortiert vom Julius-Centurion landete er in Sidon, wo « Freunde » – was auf eine etablierte christliche Gemeinschaft hinweist – ihn mit Sorgfalt versorgten. Dieser Aufenthalt, um 59-60 n. Chr., hebt die kirchliche Gastfreundschaft in einem strategischen Hafen hervor, der unter Herodes dem Großen erweitert wurde und den Handel mit Wein, Öl und Stoffen erleichtert. Paulus hatte zuvor Tyrus besucht (Apostelgeschichte 21,3-7) und die Jünger sieben Tage lang ermahnt. Diese phönizischen Häfen, kosmopolitische Knotenpunkte unter römischer Herrschaft seit 64 v. Chr., dienen als Brücken für die Erweiterung des Evangeliums. Archäologisch zeigt Sidon die Überreste des ersten Jahrhunderts: Häfen, Nekropolen, römische Theater, mit christlichen Mosaiken und Amphoren aus dem vierten Jahrhundert, die mit den Maroniten gekennzeichnet sind, behaupten apostolische Kontinuität über diese Häfen, mit Erwähnungen in den Räten von Nicäa (325) und Chalcedon.

Maronitische Tradition wird von Einsiedlern wie St. Charbel verkörpert, geboren Youssef Anton Makhlouf am 8. Mai 1828 in Bekaa Kafra. Sohn von Antoun Zaarour Makhlouf und Birgitta Chidiac, er ist ein Kind in einer Höhle zu beten, im Anschluss an seine Einsiedler Onkel im Kloster St.Antoine Qozhaya in der Nähe des Tals von Qadisha. Im Alter von 23 Jahren 1851 betrat er das Kloster Notre-Dame de Mayfouq, dann 1852 in Saint-Maron d’Annaya. Seine Gelübde 1853 als Charbel aussprechend, wurde er 1859 zum Priester geweiht. Im Jahr 1875 wurde er Einsiedler zu St. Peter und Paul in der Nähe von Annaya, was eine strenge Askese bis zu seinem Tod am 24. Dezember 1898. Von seinem Tod umgeben außergewöhnliche Phänomene seinen Körper: anhaltende Blutausschwitzung, Lichter um sein Grab. 45 Tage später exhumiert, wurde sein intakter Körper in einen Sarg in der Kapelle gelegt und extrudierte weiterhin eine Flüssigkeit. Wunder ziehen Christen und Muslime an. 1965 von Paul VI. Seliggesprochen, 1977 heiliggesprochen, wird es am 24. Juli und 24. Dezember im Libanon gefeiert. Der Chef des Libanon symbolisiert die geistige Einheit.

Eine weitere Figur war Nimatullah Kassab Al-Hardini, geboren 1808 in Hardine, aus einer Familie mit sechs Kindern. Sein Vater Girgis Kassab und seine Mutter Mariam Raad beeinflussen seine Berufung. Hardine, ein Dorf mit dreißig Kirchen, nährt ihre Spiritualität. Im Alter von 20 Jahren trat er 1828 dem maronitischen Libanesischen Orden im Kloster St.Antoine in Qozhaya bei und nahm den Namen Nimatullah an. Nach dem Noviziat studierte er in Saint-Cyprien und Sainte-Justine in Kfifane und zeichnete sich in der Manuskriptbindung aus. 1835 zum Priester geweiht, wurde er Direktor des Scholastikats und Professor für Moraltheologie. In Bhersaf gründete er die « Schule unter Eiche », die kostenlos lehrte. Während der Kriege von 1840 und 1845 übernahm er das Motto « Der Weise ist derjenige, der seine Seele rettet », und gründete sechzehn Altäre für die Jungfrau Maria. Er wurde 1845 zum Generalassistenten ernannt und schickte Mönche an das Jesuitenkolleg von Ghazir, den Vorläufer der Saint Joseph University. Unter seinen Schülern: Charbel Makhlouf. Er starb an Lungenentzündung am 14. Dezember 1858 in Kfifane. Seliggesprochen 1998, kanonisiert 2004 von Johannes Paul II., liegen seine Überreste in einem Zedernsarg in Kfifane.

Saint Estephan Nehmé, geboren am 8. März 1889 in Lehfed, Caza de Jbeil, aus einer großen Familie. Mit 16 Jahren, 1905, betrat er das Kloster von Kfifane und nahm den Namen Estephan an. Er lebte zwölf Jahre in Notre-Dame de Mayfouq, zehn in Notre-Dame du Secours in Jbeil, drei in Saint-Antoine de Houb. Neben dem Gebet praktiziert er Handwerk, Feldarbeit und Schreinerei. Er wird zum Meister der Felder ernannt und verwaltet das Land der Klöster. Sein Beispiel manifestierte sich während des Ersten Weltkriegs und der großen osmanischen Hungersnot, die 200.000 Tote auf dem Berg Libanon verursachte. Er starb am 30. August 1938 um 49 in Kfifane. 1951 wurde sein intakter Körper in einem Glassarg in Kfifane neben Saint Hardini entdeckt und freigelegt. Wunder, die in den 1960er Jahren erkannt wurden, führten zu seiner Seligsprechung am 27. Juni 2010 im Kloster St.Cyprien und St.Justine in Batrun, dem Kardinal Nasrallah Sfeir vorstand.

Der Legende nach wurde Saint Barbe in Nikomedia geboren, Tochter eines Satrapen namens Dioscuri, der ihn in einen Turm sperrte. Zum Christentum bekehrt, lehnte sie eine heidnische Ehe ab und verursachte die Wut ihres Vaters. Martyrisiert um 235, wird es gegen die Gefahren von Feuer und Blitz aufgerufen. Im Libanon ist das Festival am 4. Dezember von kulinarischen Traditionen wie der Zubereitung von süß gekochtem Weizen geprägt, die Schutz und Fruchtbarkeit symbolisieren.

Die Bedeutung für Libanesen: Ein Identitätsanker in der Qual

Für Libanesen verkörpern diese Heiligen eine christliche Identität, die widerstandsfähig gegenüber historischen und gegenwärtigen Wechselfällen ist. In einem Land, in dem die Staatsverschuldung laut Weltbank im Jahr 2025 150 Prozent des BIP übersteigt und in dem die christliche Emigration seit 2020 nach den Vereinten Nationen um 25 Prozent zugenommen hat, bieten sie ein Symbol der Ausdauer. Vor allem der heilige Charbel wird als nationaler Beschützer wahrgenommen, der sich über die Konfessionen hinaus vereint; Muslime besuchen Annaya, um Heilungsgelübde zu erhalten, wie auf den Gipfeln von VOCID-19 im Jahr 2025, wo die kollektiven Gebete um 30% zunahmen. Kardinal Rai sagte in einer Rede in Bkerké am 15. Januar 2026, dass « die Heiligen uns an unsere Wurzeln in einem Land des Glaubens erinnern, angesichts der wirtschaftlichen Herausforderungen, die das libanesische Buch seit 2019 um 95% abgewertet haben ». Diese Verehrung stärkt den Zusammenhalt der Gemeinschaft, insbesondere unter den Maroniten, die die Mehrheit der Christen ausmachen, mit etwa 1,5 Millionen Gläubigen im Jahr 2025 nach der kirchlichen Volkszählung.

Die Heiligen symbolisieren auch kulturellen Widerstand. Im Zusammenhang mit regionalen Spannungen, mit der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Dezember 2025 beschlossenen Verlängerung der UNIFIL-Mission bis August 2026 und Vorfällen wie den israelischen Luftangriffen, bei denen am 16. Januar 2026 zwei Zivilisten im Süden getötet wurden, berufen sich die Gläubigen auf diese Zahlen für den Frieden. Nimatullah Al-Hardini, ein Erzieher während der Bürgerkriege des 19. Jahrhunderts, inspiriert heute kostenlose Bildungsinitiativen in den Dörfern des Nordens, wo Schulen seinen Namen tragen und Kinder aller Glaubensrichtungen inmitten der Stromausfälle von 20 Stunden am Tag willkommen heißen.

Der heilige Estephan Nehmé spiegelt mit seinem manuellen Engagement während der osmanischen Hungersnot die aktuelle Nahrungsmittelkrise wider, in der laut dem Welternährungsprogramm 2025 40 Prozent der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze leben. Seine Schreine in Kfifane ziehen Landwirte an, die Segnungen für Kulturen suchen, wie im Sommer 2025 Dürre, die die landwirtschaftliche Produktion in Bekaa um 20% reduzierte.

Saint Barbe, Beschützer gegen Katastrophen, wird bei Explosionen oder Bränden angerufen und erinnert an die Explosion des Hafens von Beirut im Jahr 2020, bei der 218 Menschen starben; Kapellen, die ihm gewidmet waren, erlebten 2025 einen erhöhten Zustrom mit Angeboten für die Sicherheit der Familie.

Die Apostel wie der heilige Paulus und der heilige Bartholomäus erinnern an die biblischen Wurzeln des Libanon und fördern einen spirituellen Tourismus, der die lokale Wirtschaft unterstützt. Ausgrabungen in Sidon im Jahr 2025, die von der Generaldirektion für Altertümer mit internationalen Teams durchgeführt wurden, enthüllten Artefakte des ersten Jahrhunderts, die das Interesse an diesen Stätten wiederbelebten und laut Tourismusministerium einen Anstieg der Besuche um 10% bewirkten.

Ehrwürdige Praktiken: Tägliche Pilgerfahrten und Rituale

Die Libanesen verehren diese Heiligen durch jährliche Pilgerfahrten und tägliche Andachten, die alte Traditionen und moderne Anpassungen integrieren. In Annaya, Sanctuary of St. Charbel, nehmen 2025 mehr als eine Million Besucher, darunter laut dem maronitischen Patriarchat 10 Prozent Muslime, an Massen und Nachtwachen teil. Die Residenz des Heiligen Charbel in Beqaakafra, die nach leuchtenden Phänomenen um sein Grab herum in eine Kirche verwandelt wurde, begrüßt Familien für Brot- und Ölopfer, die Gebete und Volkstänze mischen. Im Jahr 2026, als die Gasknappheit das Reisen einschränkte, verbanden virtuelle Prozesse in sozialen Netzwerken 500.000 Diaspora-Teilnehmer am Fest des 24. Juli 2025.

Für Nimatullah Al-Hardini gehen Pilger nach Kfifane, wo seine intakten Überreste freigelegt werden; dort werden theologische Konferenzen organisiert, wie die vom 14. Dezember 2025, die 5.000 Gläubige anzieht und ihr Motto angesichts der aktuellen Krisen diskutiert. « Unter der Eiche » Schulen, inspiriert von seiner Bildungsinitiative, arbeiten in 20 Dörfern und unterrichten 10.000 Kinder kostenlos im Jahr 2025.

Der selige Estephan Nehmé wird in Lehfed und Kfifane mit Prozessionen im August geehrt, die 2025 trotz Grenzspannungen 15.000 Menschen zusammenbringen. Landwirte berichten von Wundern der reichlichen Ernte nach dem Gebet, wie in Batrun während der Dürre 2025.

Saint Barbe wird am 4. Dezember mit Süßweizenverteilungen in den christlichen Vierteln Beirut und Tripolis gefeiert, an denen 2025 200.000 Teilnehmer teilnahmen und Schutz vor Gefahren symbolisieren.

Für die Apostel umfassen die Gedenkfeiern in Sidon und Beirut archäologische Ausgrabungen, die in geführte Touren integriert sind; Im Januar 2026 zog eine Ausstellung über den heiligen Paulus in Sidon 2.000 Besucher an, die die christlichen Mosaike des vierten Jahrhunderts hervorhob.

Kulturelle und soziale Auswirkungen: Integration in die libanesische Gesellschaft

Diese Heiligen beeinflussen die libanesische Kultur, mit Festivals, die Liturgie und Folklore mischen. In Maad zieht die Kirche von Saint Charbel mit mittelalterlichen Fresken aus dem 13. Jahrhundert, die sich über einem römischen Tempel befinden, Archäologen und Devotees an; UNESCO-Restaurationen im Jahr 2025 zeigten neue Schichten, die den Tourismus in Byblos um 15% ankurbelten.

In der Bildung integriert die Saint Joseph University, eine Vorstufe, die von Jesuiten gegründet wurde, die von Al-Hardini beeinflusst wurden, Kurse zu diesen Zahlen und lehrte im Jahr 2025 12.000 Studenten ihre historische Rolle.

Sozial unterstützen Schreine Gemeinschaften; Annaya beschäftigt 200 Menschen vor Ort und generiert im Jahr 2025 Spenden in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für humanitäre Hilfe. In Krisenzeiten, wie den Streiks vom 16. Januar 2026, mobilisierten kollektive Gebete in Kfifane 10.000 Gläubige für den Frieden.

Wirtschaftlich macht der spirituelle Tourismus nach Angaben des Tourismusministeriums im Jahr 2025 10% der Tourismuseinnahmen aus, mit Investitionen von 2 Millionen US-Dollar in den Erhalt von Stätten wie Qadisha, die seit 1998 als UNESCO eingestuft sind.

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