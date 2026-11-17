Südlibanon, nach FINUL, Gewalt in der Nähe von Jericho und COP31: die Fakten am Morgen überprüft. Ebenfalls zu folgen, Transport in Frankreich, MEA A321XLR und Libanon-Palästina in Bassora.

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Dienstag, 17. November 2026, 8 Uhr Beirut Zeitausgabe.Der Südlibanon und die Nachwirkungen von Mike Waltz’ Besuch bleiben an vorderster Front. In der Westbank berichtete ein Krankenhausbericht, dass eine Frau in der Nähe von Jericho getötet wurde. Klima, Verkehr in Frankreich und libanesische Termine sind heute Morgen abgeschlossen. Die Informationen wurden um 7.30 Uhr Beiruter Zeit gestoppt.

Südlibanon: Sicherheit für die Menschen im Vordergrund

Ein israelischer Luftangriff wurde in der Nacht auf Houla gemeldet, sowie schwere und mittlere Maschinengewehre, die auf Khiam abgefeuert wurden, so die Korrespondenz der libanesischen offiziellen Agentur, die heute Morgen veröffentlicht wurde. Keine Aufzeichnung oder genaue Zeit der Tatsachen wird angegeben.

Im Morgengrauen zielte das israelische Artilleriefeuer auch auf Wadi Slouqi und die Berge um Shaqra und Qabrikha, so ein neuer Bericht der offiziellen Agentur. Es wird keine Bilanz angegeben.

Zurück zu den Ereignissen am Montag: In Shebaa forderte die israelische Armee die Verhaftung von zwei Männern in der Nacht von Sonntag auf Montag. Es stellt sie als Mitglieder einer Hisbollah-Gruppe dar, eine nicht verifizierte Zugehörigkeit. Auf libanesischer Seite betreffen die Berichte die Brüder Asaad und Mohammad Hamdan. Es wurden Anträge auf Schutz und Garantien für ihr Schicksal gestellt. Dies ist keine neue Operation, die in dieser Nacht stattfand.

In Zawtar West verweigerte das libanesische Armeekommando am Montag Informationen über die Sicherheitslage. Er behauptet, seine Missionen fortzusetzen und die Rückkehr der Bewohner trotz der israelischen Angriffe zu begleiten. Diese Leugnung stellt keine allgemeine Garantie für die Sicherheit des Südens dar. Lokale Richtlinien bleiben für die Bewegung und den Zugang zu Land von entscheidender Bedeutung.

Nach Waltz Besuch, Vereinbarungen noch verhandelt werden

Mike Waltz’ Besuch in Beirut lässt mehrere Akten offen. Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen hat am Montag die Hisbollah aufgefordert, ihre Waffen freiwillig an den Staat abzugeben. Er traf Joseph Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam. Der libanesische Premierminister verteidigt die Aufrechterhaltung einer internationalen Präsenz im Süden unter dem Mandat des Sicherheitsrates mit Funktionen der Überwachung, Koordination und Unterstützung der Armee.

Abrüstung, israelischer Rückzug und die Überprüfung der Verpflichtungen bleiben in den Diskussionen. Öffentliche Erklärungen erlauben nicht die Einführung eines Ersatzes für UNIFIL. Der Unterschied zwischen einer diplomatischen Option, einer politischen Vereinbarung und ihrer Umsetzung bleibt wesentlich.

Westbank: Frau in der Nähe von Jericho getötet

In Al-Duyuk al-Tahta, westlich von Jericho, wurde laut dem Regierungskrankenhaus von Jericho eine Palästinenserin getötet und zehn Menschen verletzt. Palästinensische Quellen schreiben das Feuer israelischen Siedlern zu. Der Rote Halbmond gab zuerst bekannt, dass er eine Frau an den Kopf und einen jungen Mann an den Oberschenkel gebracht hatte. Dieser erste Bericht ist vor dem Krankenhaus-Check-up.

Die israelische Armee gibt eine andere Version des Ausbruchs der Gewalt: Sie behauptet, dass Israelis angegriffen wurden, bevor sie das Feuer eröffneten. Spezifische Umstände werden nicht unabhängig festgelegt. Es ist daher notwendig, die vom Krankenhaus gemeldeten Ergebnisse von konkurrierenden Berichten über die Herkunft der Schießereien zu unterscheiden.

COP31: eine neue politische Sequenz in Antalya

Die Klimakonferenz setzt ihre zweite Woche in der Türkei fort. Am Dienstag und Mittwoch sieht das offizielle Programm die Wiederaufnahme des hochrangigen Segments für Delegationen vor, die in der ersten Folge keine nationale Erklärung abgegeben haben. Die Konferenz soll am 20. November enden.

Verhandlungen umfassen fossile Brennstoffe und Klimafinanzierung. Der am Montag vorgelegte Textentwurf ist eine Diskussionsgrundlage, keine endgültige Einigung. Für Länder, die den Folgen der Erwärmung ausgesetzt sind, ist das Problem nicht nur eines der erklärten Ziele: Die tatsächlich mobilisierten Ressourcen und ihre Zugangsmodalitäten zählen ebenfalls.

Frankreich: Überprüfen Sie Ihre Reise vor der Abreise

Der Tag der Mobilisierung am 17. November führte zu Störungen in bestimmten Zügen und RER aus Frankreich. Transiliens Prognosen beschreiben keine generelle Abschaltung des Netzes: Mehrere Linien behalten einen normalen Dienst bei, während einige Achsen ein reduziertes Angebot haben.

In Paris müssen die Bahnhöfe um 11 Uhr Ortszeit schließen. Dazu gehören Charles-de-Gaulle-Étoile, Concorde, Invalides und Gare d’Austerlitz. Züge halten nicht an geschlossenen Bahnhöfen und Verbindungen sind nicht gewährleistet. Die Wiedereröffnung hängt von der Präfekturgenehmigung ab. Reisende müssen ihre gesamte Reiseroute, einschließlich der Rückkehr, und nicht nur die Abreise überprüfen.

MEA: eine erwartete Ankunft, noch kein neuer Service

Middle East Airlines wird am Dienstag ihren ersten Airbus A321XLR in Beirut ausrichten. Die Ankunft des Flugzeugs ist ein Schritt in der Erneuerung der Flotte. Es sollte jedoch nicht mit der Einführung eines neuen Ziels oder mit seiner ersten kommerziellen Rotation verwechselt werden. Zum Zeitpunkt der Vorbereitung dieser Ausgabe wird die Landung nicht als abgeschlossen dargestellt. Die operativen Ankündigungen des Unternehmens werden das Follow-up klären.

Fußball: Libanon findet Palästina in Bassora

Die libanesische Auswahl steht Palästina an diesem Dienstag im Freundschaftsturnier in Basora, Irak gegenüber. Sie bleibt auf einem 0-0 Unentschieden gegen die Iraker, keine Niederlage. Die Palästinenser verloren 2:0 gegen den Iran. Ihr Picker, Ihab Abu Jazar, betont das Interesse dieser Ernennung, die Spieler zu bewerten. Das Spiel ist freundlich: Ihm sollte noch vor dem Kick-Off kein Qualifying-Ergebnis zugeschrieben werden.

Foto von Archiven: die Blaue Linie in Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Datum der Schießerei nicht festgelegt; Bild in der Bank seit August 2019. Geografische Darstellung, kein Ereignis vom 17. November.

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