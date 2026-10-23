Bereiten sich die libanesischen Streitkräfte darauf vor, mit Nawaf Salam zu brechen? Hinter den Kulissen einer Krise, die über Sprengstoff hinausgeht

Planen die libanesischen Streitkräfte eine Trennung von Nawaf Salam? Nach dem Rückzug ihrer Minister in der Sprengstofffrage häufen sich die Spannungen in der Regierung. Meinungsverschiedenheiten über die Waffen der Hisbollah, die elektrische Krise und die Annahme vorgezogener Wahlen zeigen eine politische Kluft, die jetzt weit über das einzige Gerichtsverfahren hinausgeht.

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Der Rückzug der Minister zeigt eine tiefere politische Kluft

Der Rückzug der Minister der libanesischen Streitkräfte aus dem Ministerrat am 22. Oktober 2026 markiert einen weiteren Schritt in der Verschlechterung ihrer Beziehungen zur Regierung von Nawaf Salam. Offiziell betrifft der Protest die Vertagung der Überweisung des Sprengstoffdossiers Dahr al-Baydar an den Justizrat. Doch diese Episode ist Teil einer Reihe von Meinungsverschiedenheiten, die jetzt mehrere Aspekte des Handelns der Regierung betreffen. Energiepolitik, die Waffen der Hisbollah, Entscheidungsmechanismen und Wahlaussichten befeuern eine zunehmend sichtbare Konfrontation. Die Frage geht also über das Schicksal einer Sprengstoffladung hinaus. Es geht um die Position, die die libanesischen Streitkräfte in einer Koalition von Regierungen einnehmen wollen, deren Richtungen sie anfechten, während sie sich weiterhin an ihrer Arbeit beteiligen.

Die Krise nahm eine besondere Dimension an, als die Parteiminister das Treffen verließen, während ihre Hisbollah-nahen Kollegen am Tisch blieben. Diese Umkehrung verdeutlichte die Auswirkungen des vor dem Treffen ausgehandelten Kompromisses. Konsultationen zwischen Joseph Aoun, Nabih Berri und Nawaf Salam hatten die gerichtliche Entscheidung verzögert, um eine Konfrontation mit der Hisbollah zu vermeiden. Die libanesischen Streitkräfte betrachteten diese Lösung jedoch, um den Umfang der Regierungsverpflichtungen in Bezug auf das Waffenmonopol zu schwächen. Ihr Rückzug sollte daher sowohl eine juristische als auch eine politische Opposition markieren. Es stellte jedoch keinen Rücktritt der Regierung dar, eine Unterscheidung, die für das Verständnis der Strategie der Partei wesentlich ist.

Diese Haltung wirft eine umfassendere Frage auf. Suchen die libanesischen Streitkräfte Veränderungen in der Regierungspolitik oder bereiten sie sich allmählich auf ihren Eintritt in die Opposition vor? Die verfügbaren politischen Informationen beschreiben eine zunehmend schwierige Beziehung zu Nawaf Salam. Sie beziehen sich auch auf Diskussionen über vorgezogene Parlamentswahlen, die das Gleichgewicht zwischen Parlament und Regierung verändern könnten. Es gibt jedoch keine verifizierten Beweise dafür, dass eine endgültige Entscheidung, die Regierung zu verlassen, von der Parteiführung getroffen wurde.

Von Strom bis Sprengstoff: eine Reihe von Meinungsverschiedenheiten

Im Fall Dahr al-Baydar sind keine Spannungen entstanden. Sie hatten sich bereits im Zusammenhang mit dem Betrieb des Elektrizitätssektors und der Aktion des Energieministers Joe Saddi, eines Mitglieds der libanesischen Streitkräfte, manifestiert. Sein vorübergehender Rückzug aus bestimmten Regierungsaktivitäten, der in politischen Informationen als Protestform dargestellt wurde, hatte die Schwierigkeiten bei der Durchführung von Energiereformen offenbart. Der Minister stellte die Hindernisse für die Anwendung bestimmter Richtlinien in Frage. Diese Situation befeuerte die Kritik an den jeweiligen Verantwortlichkeiten von Regierung, Verwaltungen und Politikern im Fortbestehen der elektrischen Krise.

Die Energiefrage ist ein besonders sensibler Bereich. Versorgungsschwierigkeiten, Produktionskosten und Verzögerungen bei Reformen betreffen direkt Haushalte und Unternehmen. Sie sind auch eine große Herausforderung für die öffentlichen Finanzen. Die libanesischen Streitkräfte versuchen, ihre ministeriellen Aufzeichnungen zu verteidigen, während sie gleichzeitig Hindernisse anprangern, die den Erfolg bestimmter Entscheidungen verhindern würden. Diese Position hat eine offensichtliche politische Schwierigkeit: Die Partei beteiligt sich an einer Regierung, deren Funktionsweise sie öffentlich kritisiert. Er muss daher davon überzeugen, dass seine Minister einen reformistischen Willen haben, aber dass die Ergebnisse durch Entscheidungen oder Blockaden, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen, begrenzt bleiben.

Der Sprengstofffall akzentuierte diesen Widerspruch. Anders als im Elektrizitätssektor, wo die administrativen und finanziellen Zuständigkeiten auf mehrere Organe aufgeteilt werden können, erforderte der Antrag auf Rücküberweisung an den Justizrat eine Entscheidung des Ministerrats. Die libanesischen Streitkräfte glaubten, dass die Regierung die notwendigen Elemente hatte, um zu handeln. Die Weigerung, sofort zurückzukehren, wurde als eine weitere Manifestation der Grenzen der Regierungsmaßnahmen gegen die Hisbollah interpretiert. Die Konfrontation beschränkte sich daher nicht mehr auf das langsame Reformtempo, sondern auf die Fähigkeit des Staates, seine Entscheidungen in einem Bereich der nationalen Sicherheit durchzusetzen.

Diese Folge von Episoden erklärt, warum einige politische Beobachter die libanesischen Streitkräfte in einer Positionskrise sehen. Ihre Beteiligung an der Regierung ermöglicht es ihnen, Entscheidungen zu beeinflussen und ihre Prioritäten zu verteidigen. Es setzt sie auch der Kritik an den Ergebnissen der Exekutive aus. Ihr Eintritt in die Opposition würde ihnen mehr politische Freiheit geben, aber ihren direkten Einfluss auf die öffentliche Politik verringern. Dieses Dilemma ist jetzt zentral für ihre Beziehung zu Nawaf Salam.

Samir Geagea steht vor dem Problem der Regierungsbeteiligung

Die Strategie der libanesischen Streitkräfte hängt weitgehend von den Entscheidungen ihres Präsidenten Samir Geagea ab. Die Partei verteidigt seit langem eine politische Linie, die der Aufrechterhaltung der Waffen der Hisbollah außerhalb staatlicher Institutionen feindlich gegenübersteht. Seine Beteiligung an der Regierung von Nawaf Salam beruhte unter anderem auf der Möglichkeit, diese Richtung innerhalb des institutionellen Rahmens voranzutreiben. Regierungsentscheidungen über das Waffenmonopol waren daher ein wichtiges Element seiner politischen Rechtfertigung. Der Fall Dahr al-Baydar zeigte jedoch die Schwierigkeiten, diese Prinzipien in konkrete gerichtliche Entscheidungen zu übersetzen.

Für die libanesischen Streitkräfte verstärkte die Anerkennung der Hisbollah durch den Abgeordneten Hassan Fadllallah die Notwendigkeit einer staatlichen Intervention. Die Partei betrachtete diese Erklärung, um die betreffende Organisation zu identifizieren und begründete eine Überweisung an den Justizrat. Die Befürworter des Aufschubs sprachen sich für eine andere Auslegung aus, die auf der Notwendigkeit beruhte, Untersuchungen abzuschließen und die individuellen Verantwortlichkeiten zu klären. Diese Divergenz hat die Minister der libanesischen Streitkräfte unmittelbar vor die Wahl gestellt, Kompromisse zu akzeptieren oder Meinungsverschiedenheiten auszudrücken. Sie wählten die zweite Option.

Ihr Rückzug zeigte ihren Wählern, dass sie sich weigerten, die Entscheidung zu unterstützen. Es half auch, ihre Position von der anderer Regierungskomponenten zu unterscheiden. Dies hinderte den Ministerrat jedoch nicht daran, seine Arbeit fortzusetzen. Es führte auch nicht zum Ausscheiden des Justizministers, Adel Nassar, noch am Ursprung des Abschiebeantrags. Letzterer blieb bei der Sitzung, nun die Möglichkeit, später zur Akte zurückzukehren. Dieser Unterschied im Verhalten wies darauf hin, dass die Befürworter einer Überweisung an den Justizrat nicht unbedingt dieselbe politische Strategie verfolgten.

Die Führung der libanesischen Streitkräfte muss nun die Folgen dieser Unterscheidung messen. Ein Ad-hoc-Protest kann die Sichtbarkeit der Partei erhöhen, ohne ihre Beteiligung an der Macht zu beeinträchtigen. Die Wiederholung von Rückzügen könnte andererseits die Glaubwürdigkeit der Regierung schwächen und Fragen zu ihren Absichten aufwerfen. Es könnte auch Nawaf Salam dazu bringen, Kompromisse zu suchen, ohne sich auf die systematische Unterstützung der Parteiminister zu verlassen.

Nawaf Salam weigert sich, Kompromisse in einen politischen Rückzug zu verwandeln

Der Premierminister hat bei dem Treffen am 22. Oktober eine besonders feste Position eingenommen. Seine Intervention zum Waffenmonopol erinnerte daran, dass nur öffentliche Institutionen die Legitimität haben, Waffen zu tragen und über Krieg oder Frieden zu entscheiden. Insbesondere zitierte Nawaf Salam das Abkommen von Taif, die Resolution 1701 des Sicherheitsrates und die im Zusammenhang mit der Einstellung der Feindseligkeiten im November 2024 eingegangenen Verpflichtungen. Er betonte auch, dass der Transport und die Lagerung von Waffen außerhalb autorisierter Strukturen eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen könnten. Diese Erklärungen bestätigten, dass der Premierminister nicht auf die Prinzipien verzichtete, die von den libanesischen Streitkräften zur staatlichen Souveränität hochgehalten wurden.

Vielmehr ging es um Methodik und Timing. Nawaf Salam akzeptierte die Verschiebung der Gerichtsentscheidung, um die Stabilität der Regierung zu erhalten. Die libanesischen Streitkräfte waren der Ansicht, dass diese Vorsichtsmaßnahme den offiziellen Erklärungen ihren praktischen Umfang nehmen könnte. Der Unterschied ist wichtig. Es zeigt, dass zwei Akteure einige institutionelle Prinzipien teilen können, während sie sich deren Anwendung widersetzen. Der Premierminister befürwortete eine Entscheidung, die Ermittlungen fortzusetzen, ohne eine unmittelbare Krise zu verursachen. Die Parteiminister forderten eine schnelle richterliche Reaktion, auch auf Kosten der politischen Konfrontation.

Nawaf Salams Reaktion auf den Rückzug der Minister zeigte das Ausmaß seiner Irritation. Politische Informationen schrieben ihm eine besonders scharfe Kritik an ihrem Verhalten zu, die mit einer Form von Überbietungen assimiliert wurde. Diese Reaktion zeigt, dass der Premierminister die Proteste seiner Partner nicht unbedingt als akzeptables Mittel zur Beeinflussung kollektiver Entscheidungen ansieht. Sie könnte auch schwierigere Beziehungen bei zukünftigen Regierungssitzungen ankündigen, insbesondere zu Fragen, bei denen die Interessen der verschiedenen Formationen auseinander gehen.

Die Herausforderung für Nawaf Salam besteht darin, eine große Mehrheit der Regierung zu erhalten, die breit genug ist, um die Reformen fortzusetzen. Ein Bruch mit den libanesischen Streitkräften würde diese Aufgabe komplizieren, ohne die Regierung zwangsläufig automatisch zum Sturz zu bringen. Umgekehrt könnte eine Vervielfachung umstrittener Kompromisse seine politische Autorität schwächen. Der Premierminister muss daher ein Gleichgewicht zwischen den Forderungen seiner Partner und der Notwendigkeit, das Funktionieren der Institutionen zu erhalten, wahren.

Die Hypothese vorgezogener Wahlen ist Teil der Berechnungen

Die Spannungen in der Regierung gehen mit Diskussionen über die Möglichkeit vorgezogener Parlamentswahlen einher. Diese Annahme erscheint in den politischen Analysen über die Entwicklung der Beziehungen zwischen den libanesischen Streitkräften und der Regierung. Sie würde auf einer Verkürzung der Wahlperiode beruhen, was zu einer Erneuerung des Hauses vor seinem normalen Ablauf führen würde. Ein solcher Ansatz würde jedoch eine legislative Entscheidung und eine ausreichende parlamentarische Unterstützung erfordern. Sie konnte sich daher nicht aus dem alleinigen Willen einer Partei ergeben.

Das politische Interesse dieser Option hängt mit den konstitutionellen Konsequenzen der Erneuerung des Parlaments zusammen. Die Eröffnung einer neuen Legislative bedeutet den Rücktritt der Regierung gemäß den geltenden Regeln. Vorgezogene Wahlen könnten somit das parlamentarische Gleichgewicht verändern und den Weg für die Bildung einer neuen Exekutive ebnen. Für die libanesischen Streitkräfte könnte dies eine Alternative zum sofortigen Rücktritt der Minister sein, dessen Auswirkungen begrenzter wären.

Es gibt jedoch noch einige Hindernisse. Der erste betrifft die Notwendigkeit einer parlamentarischen Mehrheit für eine Reduzierung des Mandats. Die zweite ist die Wahlunsicherheit. Es gibt keine Garantie, dass Neuwahlen zu einer günstigeren Mehrheit für die libanesischen Streitkräfte führen würden. Das dritte Hindernis ist mit dem regionalen Kontext verbunden. Militärische Spannungen und wirtschaftliche Schwierigkeiten könnten eine frühzeitige Abstimmung besonders komplex machen.

Die vorliegenden Informationen lassen nicht den Schluss zu, dass diese Option derzeit eine ausreichende parlamentarische Unterstützung genießt. Es erscheint eher als eine Hypothese des politischen Drucks als als eine getroffene Entscheidung. Seine einfache Evokation hilft jedoch zu zeigen, dass Regierungsunstimmigkeiten beginnen, Teil einer breiteren Reflexion über das Machtgleichgewicht zu sein.

Warum sofortiger Rücktritt unwahrscheinlich bleibt

Ein sofortiger Austritt aus der Regierung hätte mehrere Nachteile für die libanesischen Streitkräfte. Die Partei würde zunächst ihre Fähigkeit verlieren, direkt in ministerielle Entscheidungen einzugreifen. Ihre Beamten konnten ihre Projekte nicht mehr innerhalb der Exekutive verteidigen. Dieser Verlust wäre besonders in Bereichen von Bedeutung, in denen sie staatliche Verantwortung tragen, einschließlich Energie. Es könnte auch ihren Gegnern erlauben, sie für die Unterbrechung oder Verlangsamung von Reformen verantwortlich zu machen.

Ein Rücktritt würde nicht unbedingt dazu führen, dass die Regierung fällt. Die Folgen würden von der Zusammensetzung der Exekutive und den verfassungsmäßigen Regeln für seinen Rücktritt abhängen. Der Austritt einer Ministergruppe führt nicht automatisch zum Ende des Regierungsmandats. Die libanesischen Streitkräfte könnten daher ohne größere institutionelle Veränderungen in der Opposition enden. Diese Perspektive erklärt, warum einige Beobachter die Hypothese des anhaltenden Drucks innerhalb der Regierung bevorzugen.

Die Partei hat auch andere Handlungsmöglichkeiten. Ihre Minister können bestimmte Entscheidungen anfechten, weitere Gespräche anfordern oder Kompromisse ablehnen, die ihrer Ansicht nach ihren Verpflichtungen zuwiderlaufen. Die Mitglieder des Parlaments können im Parlament intervenieren, insbesondere in Debatten über Reformen und öffentliche Politik. Schließlich kann das Management seine Positionen nutzen, um seine Wähler zu mobilisieren und die Sichtbarkeit seiner Forderungen zu erhöhen.

Es besteht jedoch die Gefahr von Verschleiß. Wenn sich Proteste vermehren, ohne Ergebnisse zu erzielen, könnten sie den Eindruck erwecken, dass die Beteiligung der Regierung im Wesentlichen konflikthaft wird. Die libanesischen Streitkräfte wären dann gezwungen, ihre Ziele festzulegen. Wollen sie konkrete Veränderungen im Verhalten der Regierung sehen oder wollen sie sich auf eine tiefere politische Trennung vorbereiten?

Der saudische Faktor und regionale Gleichgewichte

Libanesische politische Kalkulationen können nicht vom regionalen Kontext getrennt werden. Zu den Berichten, die politischen Quellen zugeschrieben werden, gehört das Engagement Saudi-Arabiens, Nawaf Salam als Regierungschef zu behalten. Diese Ausrichtung wäre, wenn sie sich bestätigt, ein zusätzlicher Faktor, der die Aussichten auf eine große Regierungskrise einschränkt. Es bedeutet jedoch nicht, dass Riad direkt in die Entscheidungen der libanesischen Streitkräfte eingreifen würde oder dass es Entscheidungsbefugnisse über ihre Beteiligung an der Exekutive hätte.

Der regionale Kontext untermauert auch die Argumente derjenigen, die für die institutionelle Stabilität verantwortlich sind. Die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten, Israel und dem Iran setzen Libanon erheblichen Sicherheitsrisiken aus. Die Tampa-Militärverhandlungen lösten keine Meinungsverschiedenheiten über die Kontrolle der militärischen Aktivitäten im Süden. Israelische Operationen werden in mehreren Grenzgebieten fortgesetzt. Unter diesen Umständen könnte eine anhaltende Regierungskrise die Koordination zwischen den libanesischen Institutionen und ihren internationalen Partnern erschweren.

Für die libanesischen Streitkräfte stellt diese Situation einen zusätzlichen Widerspruch dar. Die Partei ist der Ansicht, dass regionale Risiken die Notwendigkeit verstärken, Waffen unter die ausschließliche Autorität des Staates zu stellen. Die Befürworter eines Kompromisses sind der Ansicht, dass dieselben Risiken die Vermeidung interner Konfrontationen erfordern. Die beiden Standpunkte beruhen daher auf einer unterschiedlichen Bewertung der Mittel zum Schutz der nationalen Stabilität.

Eine mögliche Pause, aber keine endgültige Entscheidung

Ab dem 23. Oktober 2026 zeigen die verfügbaren Informationen, dass sich die Beziehungen zwischen den libanesischen Streitkräften und Nawaf Salam verschlechtert haben. Meinungsverschiedenheiten über Elektrizität, der Rückzug der Minister während der Diskussion über Sprengstoff und die Erwähnung vorgezogener Wahlen sind Zeichen zunehmender Spannungen. Sie reichen jedoch nicht aus, um die Existenz einer endgültigen Entscheidung zum Austritt aus der Regierung nachzuweisen.

Die Strategie der Partei scheint derzeit auf einer Kombination aus institutioneller Beteiligung und politischer Herausforderung zu basieren. Diese Formel ermöglicht es ihm, seine ministeriellen Verantwortlichkeiten beizubehalten und gleichzeitig seine Ablehnung von Kompromissen zu bekräftigen, die er für unvereinbar mit seinen Prioritäten hält. Es bietet Samir Geagea auch Spielraum für die Entwicklung von Sicherheitsfragen und parlamentarischen Gleichgewichten.

Der nächste Test wird sich darauf konzentrieren, wie die Regierung mit einem möglichen neuen Antrag auf Verweisung von Sprengstoffen an den Justizrat umgehen wird. Eine positive Entscheidung könnte Spannungen abbauen. Eine weitere Verschiebung könnte im Gegenteil die Kritik der libanesischen Streitkräfte verstärken. Diskussionen über Elektrizität und andere Reformen werden auch Leitlinien für die Fähigkeit der Partei geben, ihre Regierungsmaßnahmen fortzusetzen.

Die Krise vom 22. Oktober führte daher nicht zu einem Bruch zwischen den libanesischen Streitkräften und Nawaf Salam. Dennoch machte es ihre Differenzen sichtbarer und komplizierte ihre Beziehungen. Die Partei bleibt in der Regierung, aber ihre Haltung zeigt, dass sie jetzt beabsichtigt, bestimmte Entscheidungen öffentlich anzufechten. Die Entwicklung dieser Strategie wird von den erzielten Ergebnissen, den parlamentarischen Machtverhältnissen und den regionalen Risiken abhängen, denen der Libanon weiterhin ausgesetzt ist.

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