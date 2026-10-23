Dahr al-Baydar Sprengstoff: Warum die Hisbollah den Justizrat fürchtete

Warum fürchtete die Hisbollah die Rückgabe des Sprengstoffs Dahr al-Baydar an den Justizrat? Zwischen der Anerkennung der Parteizugehörigkeit, gerichtlichen Risiken, politischem Druck und Regierungskompromiss zeigt dieser Fall die anhaltenden Spannungen um das Waffenmonopol und die libanesische staatliche Souveränität.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Eine von der Hisbollah anerkannte Fracht, aber eine Untersuchung bei weitem nicht abgeschlossen

Die am 5. und 9. Oktober 2026 in Dahr al-Baidar und in der Region al-Qasr beschlagnahmten Sprengstoffe brachten die Hisbollah in große gerichtliche Schwierigkeiten. Erstmals ging es in diesem Fall nicht mehr nur um die Entdeckung von Sprengstoffen oder deren Transport auf libanesischem Territorium. Er befasste sich mit der Möglichkeit, ihre Prüfung dem Justizrat zu übertragen, der für bestimmte besonders schwere Fälle zuständig ist, die die Sicherheit des Staates beeinträchtigen. Dies führte zu einer Konfrontation zwischen den politischen Führern, was zur Verschiebung der Entscheidung der Regierung am 22. Oktober führte.

Der Abgeordnete Hassan Fadllallah räumte ein, dass der Sprengstoff der Hisbollah gehörte. Er erklärte auch, dass sie für die Widerstandsaktivitäten der Partei bestimmt seien. Diese Aussage war ein wichtiger Teil der Akte. Sie ermöglichte es, die Organisation, die das Eigentum an beschlagnahmtem Material beansprucht, zu identifizieren, ohne eine individuelle strafrechtliche Verantwortung festzulegen. Die Ermittler sollten noch die Umstände des Transports, die beteiligten Personen, die Quelle der Sprengstoffe und ihren spezifischen Bestimmungsort bestimmen. Die politische Anerkennung ihrer Mitgliedschaft ersetzte daher keine gerichtlichen Ermittlungen.

Für die Gegner der Hisbollah verstärkte diese Erklärung die Argumente für eine Verweisung an den Justizrat. Sie betrachteten den Transport von Sprengstoffen durch eine bewaffnete Organisation außerhalb militärischer Institutionen als eine Frage der nationalen Sicherheit. Die Hisbollah verteidigte eine andere Interpretation. Er präsentierte Sprengstoff als Mittel der Konfrontation mit Israel und stellte einen Prozess in Frage, der seine militärischen Aktivitäten unter eine strafrechtliche Einstufung in Verbindung mit der Staatssicherheit stellen könnte. Die Meinungsverschiedenheit betraf somit die rechtliche Tragweite der Fakten, aber auch den Platz, den die libanesischen Institutionen noch in den militärischen Aktivitäten der Partei anerkannten.

Warum die Wahl der Gerichtsbarkeit entscheidend geworden war

Der Fall wurde zunächst an die Militärjustiz verwiesen. Dieses Gericht ist für bestimmte Straftaten im Zusammenhang mit Waffen, Munition und militärischen Angelegenheiten zuständig. Der Justizminister Adel Nassar wollte jedoch, dass der Fall vom Justizrat geprüft wird. Sein Antrag basierte auf der Ernsthaftigkeit der Fakten und den Risiken, die der Transport von explosiven Materialien für die nationale Sicherheit darstellen könnte. Insbesondere greift der Justizrat in bestimmten Fällen ein, die die innere oder äußere Sicherheit des Staates betreffen. Sein Eingreifen erfordert einen Beschluss des Ministerrates, der gemäß den in der Gesetzgebung festgelegten Verfahren gefasst wird.

Der Unterschied zwischen den beiden Gerichten ging daher über eine einfache Verwaltungsfrage hinaus. Die Verweisung an den Justizrat hätte dem Fall einen besonderen institutionellen Rahmen gegeben. Es hätte bedeutet, dass die Regierung die Fakten als ernst genug betrachtete, um dieses außergewöhnliche Verfahren zu rechtfertigen. Eine solche Entscheidung wäre jedoch weder eine Verurteilung der Hisbollah noch ein Schuldbeweis der betroffenen Personen gewesen. Die Verantwortlichkeiten sollten immer durch die Untersuchung festgelegt und gemäß den geltenden gerichtlichen Vorschriften bewertet worden sein.

Befürworter der Überweisung waren der Meinung, dass die Umstände der Beschlagnahmungen einen solchen Ansatz rechtfertigten. Sie hoben die Risiken im Zusammenhang mit dem Transport, der Lagerung und der möglichen Verwendung von Sprengstoffen hervor. Sie forderten auch Untersuchungen, um alle an den Operationen Beteiligten zu ermitteln. Gleichzeitig äußerten Justizquellen Besorgnis über die Fähigkeit der Militärjustiz, die Untersuchung ohne politischen Einfluss durchzuführen. Diese Anklagen blieben den Autoren zugeschriebene Einschätzungen. Es gibt keine Beweise für eine Manipulation der Untersuchungen.

Gegner der sofortigen Überweisung machten ein anderes Argument. Sie waren der Ansicht, dass die Entdeckung und das Festhalten von Sprengstoffen nicht unbedingt ausreichten, um Straftaten zu charakterisieren, die eine Verweisung an den Justizrat rechtfertigten. Nach dieser Interpretation mussten die Untersuchungen zunächst die Fakten und Verantwortlichkeiten klären. Die Diskussion sprach sich daher gegen zwei Lesungen des Verfahrens aus: die eine befürwortete eine schnelle Entscheidung wegen der angeblichen Schwere des Falls, während die andere forderte, dass die Untersuchung vor einer Änderung des Rechtsrahmens fortgesetzt werden könne.

Der Präzedenzfall vom 2. März und die Frage der militärischen Aktivitäten der Hisbollah

Die juristische Debatte gewann aufgrund früherer Regierungsentscheidungen bezüglich der Hisbollah-Waffen zusätzliche Bedeutung. Am 2. März 2026 verabschiedete die Regierung einen Beschluss, der die militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten der Partei verbietet. Diese Maßnahme war ein zentrales Element in der Argumentation derjenigen, die den Fall an den Rat verweisen wollten. Sie vertraten die Auffassung, dass die Beschlagnahmungen im Oktober im Lichte dieser Entscheidung und der Verpflichtungen des Staates in Bezug auf das Waffenmonopol betrachtet werden sollten.

Die Schwierigkeit lag in der Konfrontation zwischen zwei Prinzipien, die von verschiedenen Akteuren verteidigt wurden. Die Hisbollah präsentierte weiterhin ihre militärischen Fähigkeiten als notwendig für den Widerstand gegen Israel. Die Regierung von Nawaf Salam behauptete ihrerseits, dass das Tragen von Waffen und Entscheidungen über Krieg und Frieden ausschließlich in der Verantwortung öffentlicher Institutionen liege. Der Premierminister unterstützte unter anderem das Abkommen von Taif, die Resolution 1701 des Sicherheitsrates und die Erklärung der Einstellung der Feindseligkeiten im November 2024. Es war der Ansicht, dass diese Gesetze sowie Regierungsentscheidungen die Verantwortlichkeiten des Staates definierten.

Die Überstellung von Sprengstoff an den Justizrat hätte daher eine juristische Übersetzung des politischen Konflikts liefern können. Berichten zufolge wurden die betreffenden Aktivitäten in den Kontext eines Staatssicherheitsverfahrens gestellt, während die Hisbollah ihren militärischen Zweck gegen Israel geltend machte. Diese Perspektive erklärt einen Teil der Empfindlichkeit der Datei. Es ist jedoch nicht möglich festzustellen, dass die Partei eine bestimmte Verurteilung oder eine bereits vorbereitete gerichtliche Entscheidung befürchtete. Die verfügbaren Dokumente stellen ihren Widerspruch gegen die Überweisung dar, offenbaren jedoch nicht alle internen Gründe.

Warnungen vor dem Ministerrat

Die Spannungen verschärften sich, als der Antrag von Adel Nassar am 22. Oktober auf den siebten Tagesordnungspunkt des Ministerrats gesetzt wurde. Der Text behandelte die in Dahr al-Baydar und in der Region al-Qasr beschlagnahmten Sprengstoffe. Sie betraf auch Personen, deren Ermittlungen eine direkte oder indirekte Verbindung zu den beschlagnahmten Materialien nachweisen konnten. Diese Formulierung gab der Datei einen potenziell erweiterten Anwendungsbereich. Sie griff der Schuld der Betroffenen nicht vor, erlaubte aber die Berücksichtigung von Untersuchungen, die über die bei der Festnahme anwesenden Personen hinausgehen.

Laut Berichten, die politischen Quellen zugeschrieben werden, hatte die Hisbollah Warnungen bezüglich der Folgen einer sofortigen Entlassung herausgegeben. Die Partei war der Ansicht, dass eine solche Entscheidung zu einer internen Konfrontation führen könnte. Die Botschaften bezogen sich auch auf die Gefahr einer politischen Eskalation, die die Stabilität des Landes gefährden könnte. Diese Warnungen haben dazu beigetragen, die Konsultationen zwischen den wichtigsten institutionellen Führern zu stärken. Ihre Existenz wird in mehreren politischen Erzählungen berichtet, aber die untersuchten Dokumente erlauben nicht die vollständige Wiederherstellung des privaten Austauschs oder die Festlegung der genauen Anweisungen der Parteiführung.

Der Parlamentspräsident Nabih Berri spielte eine zentrale Rolle in den Diskussionen. Seine Kontakte mit Joseph Aoun und Nawaf Salam zielten darauf ab, eine Lösung zu finden, um die Untersuchungen fortzusetzen, ohne eine sofortige Abstimmung über die Entlassung zu veranlassen. An den Diskussionen nahmen auch andere Politiker teil, darunter der Präsident des Kataëb, Sami Gemayel, der vor dem Treffen von Joseph Aoun empfangen wurde. Die Suche nach einem Kompromiss beruhte auf der Möglichkeit, die Fortsetzung der Untersuchung von der Entscheidung der Regierung über das zuständige Gericht zu trennen.

Diese Unterscheidung bildete letztlich die Grundlage der Vereinbarung. Die Untersuchungen sollten fortgesetzt werden, während der Ministerrat seine Entscheidung über die Überweisung verschieben würde. Die Hisbollah vermied somit eine sofortige Überweisung, die er herausforderte. Die Behörden behielten offiziell die Möglichkeit, auf das Thema zurückzukommen. Der Kompromiss löste somit keine rechtliche Meinungsverschiedenheit aus. Es half nur, eine sofortige Regierungskrise zu verhindern.

Nawaf Salam hält Stellung zum Waffenmonopol

Die Sitzung vom 22. Oktober zeigte, dass die gerichtliche Verschiebung keine Änderung der Position des Premierministers bedeutete. Nawaf Salam griff besonders entschieden in die Vorrechte des Staates ein. Er erinnerte daran, dass nur rechtlich autorisierte Institutionen Waffen tragen könnten. Er zitierte die libanesische Armee, die inneren Sicherheitskräfte, die allgemeine Sicherheit, die Staatssicherheit, den Zoll und die Gemeindepolizei. Er wiederholte auch, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden nicht einer Organisation außerhalb der verfassungsmäßigen Institutionen gehören könne.

Der Premierminister betonte die Folgen des Transports und der Lagerung von Waffen durch nicht autorisierte Agenturen. Ihm zufolge stellen solche Aktivitäten einen Verstoß gegen die geltenden Vorschriften dar und können die öffentliche Sicherheit gefährden. Er forderte die Hisbollah auf, die zuvor von der Partei erklärten Prinzipien zu respektieren. Diese Intervention bestätigte die Absicht der Regierung, ihre Doktrin des Waffenmonopols beizubehalten, ungeachtet des Kompromisses über Sprengstoffe.

Joseph Aouns Position basierte auf einer komplementären Logik. Der Präsident der Republik begrüßte die Bemühungen der Sicherheitsdienste und betonte die Bedeutung der Erhaltung der Armee. Er würdigte auch Nabih Berri für seine Positionen zum zivilen Frieden und Dialog. Diese Erklärungen fanden in einem besonders angespannten regionalen Kontext statt, der von den Risiken einer neuen Konfrontation mit Israel und dem Iran geprägt war. Der Präsident versuchte somit, die institutionelle Stabilität zu erhalten, ohne die von der Regierung vertretenen Prinzipien öffentlich in Frage zu stellen.

Diese Koexistenz zwischen politischer Entschlossenheit und verfahrenstechnischem Kompromiss ist eines der wesentlichen Merkmale des Treffens. Nawaf Salam behielt seine Aussagen zu Waffen bei, während die Regierung eine gerichtliche Entscheidung verschob, die die Spannungen erhöhen könnte. Die Hisbollah erhielt eine Verzögerung, aber keine neue Anerkennung der Rechtmäßigkeit ihrer militärischen Aktivitäten. Die grundlegenden Unterschiede blieben daher vollständig.

Libanesische Streitkräfte verurteilen Verschiebung

Der Kompromiss provozierte eine sofortige Reaktion der libanesischen Streitkräfteminister. Sie forderten, den Fall an den Justizrat zu verweisen, ohne auf den Abschluss der Untersuchungen zu warten. Insbesondere erinnerte Minister Joe Issa el-Khoury daran, dass bestimmte Fälle unmittelbar nach ihrem Auftreten an dieses Gericht weitergeleitet worden seien. Er hielt die verfügbaren Informationen für ausreichend, um eine Entscheidung zu treffen. Die Anerkennung der Hisbollah-Mitgliedschaft an Sprengstoffen war nach dieser Lesart ein zusätzliches Element, das die Überweisung rechtfertigte.

Die Minister verließen schließlich das Treffen, um ihren Widerstand gegen die Verschiebung auszudrücken. Ihr Rückzug spiegelte die Uneinigkeit mit der Entscheidung der Regierung wider, aber auch damit, wie die politischen Konsultationen den Umgang mit dem Fall beeinflusst hatten. Für die libanesischen Streitkräfte war das Problem jenseits des gerichtlichen Verfahrens. Sie betraf die Fähigkeit des Staates, seine eigenen Entscheidungen über Waffen umzusetzen und die Aktivitäten bewaffneter Organisationen einer institutionellen Kontrolle zu unterwerfen.

Justizminister Adel Nassar folgte jedoch nicht ihrem Rückzug. Obwohl er der Autor des Entfernungsantrags war, blieb er bei der Sitzung. Dieser Unterschied im Verhalten hielt die Diskussion im Rahmen der Regierung. Sie hat auch gezeigt, dass politische Formationen, die eine Rücküberweisung an den Justizrat befürworten, nicht unbedingt dieselbe Strategie verfolgen. Der Minister behielt die Gelegenheit, seine Bewerbung bei einem späteren Treffen zu erneuern.

Nawaf Salam kritisierte den Rückzug der libanesischen Streitkräfte Minister, die er mit einer Form der politischen Auktion verbunden. Diese Reaktion fügte zusätzliche Spannung zu den Beziehungen zwischen dem Premierminister und seinen Regierungspartnern hinzu. Es hob auch die Schwierigkeiten einer Exekutive hervor, die sich in einer Angelegenheit, die direkt mit Souveränität und nationaler Sicherheit zusammenhängt, mit widersprüchlichen Positionen konfrontiert sieht.

Was sich für die Hisbollah wirklich ändert

Die endgültige Entscheidung des Ministerrats bestand darin, den Antrag auf Rücküberweisung auf der Grundlage des Untersuchungsfortschritts weiter zu prüfen. Es handelte sich nicht um eine Einstufung des Falls. Sie hinderte den Justizminister auch nicht daran, einen neuen Antrag zu stellen. Die Hisbollah vermied daher eine sofortige Entscheidung, ohne das Verschwinden der Gerichtsakte zu erhalten.

Die Hauptwirkung des Kompromisses war politisch. Es erlaubte der Regierung, ihre Arbeit fortzusetzen, ohne einen Bruch mit Ministern in der Nähe der Hisbollah zu verursachen. Er vermied es auch, die Frage der Gerichtsbarkeit sofort in eine institutionelle Konfrontation zu verwandeln. Für Nabih Berri und Joseph Aoun trug diese Lösung dazu bei, die innere Stabilität in einer Zeit regionaler Spannungen zu bewahren.

Eine Reihe von rechtlichen Fragen blieb offen. Die Ermittler wurden gebeten, die Herkunft der Sprengstoffe, die Bedingungen ihres Transports, die an den Operationen beteiligten Personen und ihren Bestimmungsort zu bestimmen. Sie mussten auch feststellen, welche Straftaten beibehalten werden konnten. Die Anerkennung der Mitgliedschaft der Hisbollah hat diese Arbeit nicht gerecht gemacht. Es war auch nicht möglich, die strafrechtliche Verantwortung einer beteiligten Person zu übernehmen.

Das Dossier zeigte vor allem eine anhaltende institutionelle Schwierigkeit. Die Regierung behielt ihr Monopol auf Waffen und militärische Entscheidungen bei, während die Hisbollah weiterhin ihre eigenen bewaffneten Fähigkeiten verteidigte. Die Debatte über den Justizrat war ein konkreter Ausdruck dieses Widerspruchs. Der Beschluss vom 22. Oktober verschob seine Regelung, ohne die grundlegenden Positionen der Spieler zu ändern.

Für die Hisbollah bestand die unmittelbare Herausforderung darin, ein Regierungsverfahren zu vermeiden, das er als feindselig gegenüber seinen militärischen Aktivitäten ansah. Für seine Gegner war die Verschiebung ein Rückschritt in der Umsetzung der Entscheidungen des Staates. Zwischen diesen beiden Positionen entschied sich die Regierung, die Untersuchungen voranschreiten zu lassen, bevor sie über die Überweisung entschied. Bis zum 23. Oktober 2026 wurde keine endgültige Entscheidung über die Verweisung des Falls an den Justizrat getroffen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews