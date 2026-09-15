Beiruter Hafen: Anklage fordert angeblich Strafverfolgung von Aoun

- Advertisement -

39

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die libanesische Staatsanwaltschaft soll Richter Tarek Bitar gebeten haben, den ehemaligen Präsidenten Michel Aoun bei der Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut zu verfolgen, so anonyme Justizquellen, die am Dienstag, den 15. September 2026 von mehreren Medien zitiert wurden. Aus diesen Quellen geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass dem ehemaligen Staatsoberhaupt vor dem 4. August 2020 das Vorhandensein von Ammoniumnitrat und die von ihm ausgehende Gefahr bekannt waren, ohne die erforderlichen Maßnahmen getroffen zu haben. Der detaillierte Inhalt der Requisition wurde nicht offiziell veröffentlicht.

Die Erhebungexplosion des Hafens von Beirutsechs Jahre nach der Katastrophe. Laut anonymen Justizquellen hat die libanesische Staatsanwaltschaft Berichten zufolge die Strafverfolgung von Michel Aoun beantragt, dem Präsidenten der Republik zum Zeitpunkt der Explosion vom 4. August 2020.

Diese information wurde am dienstag von mehreren medien berichtet, die gerichtsquellen zitierten, die anonymität erforderten. Sie intervenieren zu dem Zeitpunkt, als Richter Mohammad Saab dem Untersuchungsrichter Tarek Bitar den Antrag des Staatsanwalts bezüglich der Sache übermittelte.

Diesen Quellen zufolge ist die Staatsanwaltschaft der Ansicht, dass Michel Aoun vor der Explosion des Vorhandenseins von Ammoniumnitrat im Hafen und der mit diesem Bestand verbundenen Gefahr informiert worden war. Er würde ihm vorwerfen, dass er nicht die notwendigen Schritte unternommen und die Angelegenheit nicht an den Obersten Verteidigungsrat verwiesen habe.

Diese Elemente müssen jedoch von den offiziell von der Justizbehörde veröffentlichten Tatsachen unterschieden werden. Da der vollständige Text der Requisition nicht veröffentlicht wurde, basiert der genaue Inhalt in diesem Stadium auf Informationen anonymer gerichtlicher Quellen.

Es liegt nun an Tarek Bitar, die Position der Staatsanwaltschaft zu untersuchen, bevor er seine Anklage abschließt. Der Untersuchungsrichter ist nicht verpflichtet, alle Anträge der Staatsanwaltschaft zu übernehmen. Seine Entscheidung wird darüber entscheiden, ob Michel Aoun in der nächsten Phase des Verfahrens tatsächlich strafrechtlich verfolgt wird.

Michel Aoun für sein Wissen über die Gefahr gezielt

Der zentrale Punkt der Requisition ist daher, was Michel Aoun vor der Katastrophe wusste und welche Maßnahmen er hätte ergreifen müssen, nachdem er informiert worden war.

Diese Frage begleitet die Untersuchung seit ihren frühen Jahren.

Michel Aoun hatte nach der Explosion selbst zugegeben, dass er vor dem 4. August 2020 über das Vorhandensein von Ammoniumnitrat im Hafen informiert worden war. Die rechtliche Frage betrifft daher die Art der ihm zur Verfügung gestellten Informationen, den Grad der ihm bekannten Gefahr und die Befugnisse, die er zu handeln hatte.

Die Staatsanwaltschaft ist nun der Ansicht, dass diese Elemente eine Strafverfolgung rechtfertigen.

Laut der von einer Presseagentur zitierten gerichtlichen Quelle bezieht sich die an Tarek Bitar gesendete Aufforderung auf Vorkenntnisse über das Vorhandensein des Produkts und seinen gefährlichen Charakter. Es stellt auch den Mangel an ausreichenden Maßnahmen zur Bewältigung der Bedrohung in Frage.

Eines der Themen ist der Oberste Verteidigungsrat, der für die Prüfung wichtiger nationaler Sicherheitsfragen zuständig ist.

Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass der Fall bei dieser Stelle hätte eingereicht werden müssen.

Es wird jedoch Aufgabe von Tarek Bitar sein, zu entscheiden, ob diese Analyse rechtsgültig ist und ob die im Laufe seiner Ermittlungen gesammelten Beweise tatsächlich eine strafrechtliche Verantwortung gegenüber dem ehemaligen Präsidenten darstellen.

Eine Requisition von mehreren hundert Seiten

Der Antrag auf Michel Aoun ist Teil einer viel größeren Requisition für die gesamte Untersuchung.

Mohammad Saab übergab seine Arbeit am Dienstag an Richter Tarek Bitar. Aus einer libanesischen Medienquelle ist das Dokument etwa 270 Seiten lang und stellt die Anfragen der Staatsanwaltschaft für die verschiedenen an dem Fall beteiligten Personen dar.

Es prüft somit die individuellen Verantwortlichkeiten im Lichte der Interviews, Zeugenaussagen, Verwaltungsdokumente, Expertise und anderer Dokumente, die seit Beginn der Untersuchung gesammelt wurden.

Die Akte selbst betrifft mehrere Dutzend Personen.

Politische Führer, Richter, Verwaltungsbeamte und Sicherheitsbeamte wurden während der Ermittlungen gehört oder vorgeladen.

Die Übergabe dieser Requisition ist ein wichtiger Verfahrensschritt. Tarek Bitar schloss seine Untersuchung ab und leitete den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter, um seine Beobachtungen einzuholen, bevor er seine endgültige Anklage vorbereitete.

Der Fall ist nun in seine Hände zurückgekehrt.

Tarek Bitar hält das letzte Wort über die Ladung

Die Vorladung gegen Michel Aoun sollte nicht mit der Anklage des Untersuchungsrichters verwechselt werden.

Die Staatsanwaltschaft stellt Anträge. Tarek Bitar untersucht sie, ist aber nicht verpflichtet, alle ihre Erkenntnisse automatisch zu wiederholen.

Der Richter kann der Analyse der Staatsanwaltschaft folgen, sie ändern oder bestimmte Anträge aufgrund seiner Beurteilung der erhobenen Tatsachen und Beweise ausschließen.

Diese Unterscheidung wird im Fall von Michel Aoun entscheidend sein.

Der ehemalige Präsident wird daher nicht allein aufgrund der am Dienstag angekündigten Requisition wegen der gegen ihn erhobenen Anklage verurteilt. Die Unschuldsvermutung bleibt gültig.

Die Anklage wird bestimmen, ob Tarek Bitar tatsächlich beschließt, ihn zu verfolgen, und wenn ja, unter welchen rechtlichen Qualifikationen.

Mehrere gerichtliche Informationen, die in den letzten Tagen veröffentlicht wurden, deuten darauf hin, dass der Richter dieses Dokument vor Ende 2026 zurückgeben möchte.

Es wurde jedoch kein offizieller Termin bekannt gegeben.

Sechs Jahre nach der Explosion vom 4. August 2020

Die Requisition kommt mehr als sechs Jahre nach einer der tödlichsten Katastrophen in der zeitgenössischen Geschichte des Libanon.

Am 4. August 2020 hatte eine riesige Explosion den Hafen von Beirut und einen Teil der Hauptstadt verwüstet. Mehr als 220 Menschen wurden getötet und mehr als 6.500 verletzt.

Ganze Stadtteile von Beirut waren verwüstet.

Die Katastrophe wurde durch die Explosion einer großen Menge Ammoniumnitrat verursacht, die mehrere Jahre in einem Hafenlager gelagert wurde.

Die Untersuchung zielt insbesondere darauf ab festzustellen, warum diese gefährliche Ladung trotz der Informationen und Warnungen, die in verschiedenen Verwaltungen verbreitet waren, an Ort und Stelle blieb.

Genau diese Wissenskette ist das Herzstück der Akte.

Die Ermittlungen zielten darauf ab, die Verantwortlichen zu identifizieren, die wussten, dass der Bestand existierte, das Datum, an dem sie informiert wurden, die Richtigkeit der eingegangenen Warnungen und die nach den Warnungen getroffenen oder nicht getroffenen Entscheidungen.

Die mögliche Haftung ist daher nicht auf diejenigen Beamten beschränkt, die direkt im Hafen gearbeitet haben. Sie kann nach künftigen gerichtlichen Schlussfolgerungen unterschiedliche Ebenen der Verwaltung, der Sicherheit, des Rechts und der politischen Macht betreffen.

Eine Untersuchung lähmte mehrere Jahre

Die aktuelle Beschleunigung der Akte steht im Gegensatz zu den langen Perioden der Lähmung, die auf die Katastrophe folgten.

Tarek Bitar hatte die Untersuchung nach der Veräußerung seines Vorgängers, Richter Fadi Sawan, wieder aufgenommen. Seine Untersuchungen stießen schnell auf eine Reihe von Beschwerden, die von Politikern und ehemaligen Beamten eingereicht wurden, die an dem Verfahren beteiligt waren.

Die Herausforderungen führten zu mehreren Unterbrechungen.

Die Konfrontation gewann dann die Justiz selbst, was zu einer Ausnahmesituation führte, in der die Untersuchung einer nationalen Katastrophe für lange Zeit praktisch blockiert blieb.

Richter bitar nahm seine ermittlungen dennoch wieder auf und hörte neue leute, bevor er diese phase des falles schloss.

Am 30. März 2026 hatte er seine Untersuchung abgeschlossen und die Akte an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, um seinen Antrag in der Sache zu stellen.

Mohammad Saab untersuchte dann Tausende von Seiten mit Exponaten, Anhörungen, Berichten und Dokumenten, bevor er am Dienstag seine Ergebnisse vorstellte.

Diese Übermittlung bringt den Fall nun zurück zu der Anklage, die seit Jahren überfällig ist.

Ein sensibler Schritt für den ehemaligen Präsidenten

Der Antrag auf Strafverfolgung von Michel Aoun verleiht dieser neuen juristischen Phase eine besondere politische Bedeutung.

Michel Aoun, Gründer der Free Patriotic Current und Präsident der Republik vom 31. Oktober 2016 bis zum 30. Oktober 2022, war Staatsoberhaupt, als die Explosion Beirut traf.

Die Umfrage betrifft jedoch nicht die allgemeine politische Verantwortung bei der Verwaltung des Landes. Die gerichtliche Frage ist spezifischer: Es geht darum, festzustellen, was der ehemalige Präsident über Ammoniumnitrat wusste, wann er darüber informiert wurde und ob seine Abwesenheit von Interventionen eine strafrechtliche Verantwortung darstellen könnte.

Die Staatsanwaltschaft hat gerade zu diesem Thema Stellung genommen und eine Strafverfolgung gefordert.

Tarek Bitar muss nun diese Anfrage mit den Beweisen konfrontieren, die während seiner Untersuchung gesammelt wurden.

Die Anklage wird der nächste entscheidende Schritt sein. Es wird die Personen, die nach Ansicht des Richters an das zuständige Gericht verwiesen werden sollten, und die gegen jeden von ihnen gerichteten Tatsachen angeben.

Für die Angehörigen der Opfer wird dieses Dokument seit mehr als sechs Jahren erwartet. Noch ist keine verantwortliche Person für die Katastrophe vor Gericht gestellt worden, und keine in dem Fall verfolgte Person wird derzeit inhaftiert.

Die Übermittlung der Staatsanwaltschaftsaufforderung ändert nun die Gerichtssequenz: Die Prüfung dieses Stückes liegt in den Händen von Tarek Bitar. Seine Entscheidung wird festlegen, ob der Antrag auf Strafverfolgung von Michel Aoun in die vor Ende des Jahres erwartete Anklage aufgenommen wird.