Zwischen Baabda und Maarab erweitert sich der Graben hinter dem Fassadenabkommen

- Advertisement -

31

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das gleiche Ziel, aber Methoden, die sich entfernen

Zwischen Baabda und Maarab gibt es immer noch keine Meinungsverschiedenheiten über die wichtigsten Prinzipien der beiden Seiten. Joseph Aoun und Samir Geagea verteidigen beide das staatliche Waffenmonopol. Sie unterstützen auch die Stärkung der Armee und der Institutionen. Doch ihre Art, diese Ziele zu erreichen, bewegt sie allmählich weg. Die Unterschiede beziehen sich nun auf das Tempo, die Mittel und die politische Führung dieses Übergangs. Naharnet berichtet am 7. September 2026, dass Samir Geagea Regierungsbeamte gebeten hat, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Hisbollah ihren Militärapparat nicht schnell demontiert. Der Führer der libanesischen Streitkräfte verurteilte den Aufschub, die Verzögerungen und die Teillösungen. Er forderte auch einen Staat, der in der Lage ist, seine Entscheidungen zu regieren und durchzusetzen. Diese Kritik zielt auf eine Methode ab, die Maarab für zu vorsichtig hält. Sie wirken sich daher direkt auf die Präsidentschaft aus, auch wenn Joseph Aoun nicht immer ernannt wird. Der Staatschef befürwortet einen schrittweiseren Ansatz. Sie versucht, die Rolle der Armee, die inneren Gleichgewichte und den Verhandlungsweg zu bewahren. Dieser Ansatz hat durch die Wiederaufnahme der Gespräche mit Israel und die Verschlechterung der Lage im Südlibanon zusätzliche Bedeutung erlangt. Die beiden Pole können somit dasselbe Prinzip verteidigen und sich seiner Umsetzung widersetzen. Für Maarab könnte die dem Dialog gewidmete Zeit der Hisbollah erlauben, einen Teil ihres Mechanismus zu behalten. Für Baabda könnte eine schlecht kontrollierte interne Konfrontation die Stabilität des Landes gefährden. Dieser Unterschied war bereits einige Monate zuvor spürbar. Es ist klarer geworden mit dem Krieg, den Verhandlungen und den Verpflichtungen des Staates zum Waffenmonopol.

Die im Juli festgestellte Abstimmung hat daher die Differenzen nicht beseitigt. An-Nahar berichtete am 10. Juli 2026, dass Samir Geagea nach Baabda gegangen sei, um eine große Delegation aus dem Block der Starken Republik zu leiten. Er sagte, dass der Staat allein entscheiden sollte, wie er mit der israelischen Präsenz umgehen soll. Joseph Aoun hatte die Fortsetzung der Verhandlungen verteidigt. Dieses Treffen vermittelte das Bild einer Konvergenz bei der Rückgabe der strategischen Entscheidung an die Institutionen. Libanon24 stellte jedoch am 11. Juli 2026 fest, dass die Beziehungen zwischen Baabda und Maarab seit langem durch indirekte Kontakte verwaltet werden. Melhem Riachy war ein Bote zwischen Joseph Aoun und Samir Geagea. Die Medien haben bereits eine Vereinbarung über das allgemeine Ziel beschrieben, mit unterschiedlichen Ansätzen bezüglich der erforderlichen Geschwindigkeit, um es zu erreichen. Zwei Monate später wurde dieser Unterschied politischer. Die libanesischen Streitkräfte wollen nicht mehr nur an ihre Position zu Waffen erinnern. Sie fordern Ergebnisse und fordern das Tempo der institutionellen Maßnahmen heraus. Die Rede von Geagea am 6. September markiert in dieser Hinsicht einen Meilenstein. Al-Quds Al-Arabi berichtet am 6. September 2026, dass er die Auflösung der Militär- und Sicherheitsabteilungen bewaffneter Organisationen, die in erster Linie auf die Hisbollah abzielen, beantragt hat. Ihm zufolge ist das Waffenmonopol in erster Linie eine libanesische Anforderung. Er glaubt, dass der Staat handeln muss, wenn die Hisbollah es nicht selbst tut. Die Debatte zwischen Baabda und Maarab bewegt sich somit vom Prinzip zur Ausführung. Genau auf diesem Boden beginnt sich der Graben zu erweitern.

Joe Rajji wird zum sichtbaren Symbol für Unwohlsein

Der Fall von Außenminister Joe Rajji gab dieser Spannung einen institutionellen Ausdruck. Rajji gehört zum Ministerkontingent, das von den libanesischen Streitkräften unterstützt wird. Sein Platz in der diplomatischen Führung wird daher in Maarab genau verfolgt. Seine Abwesenheit mehrerer wichtiger diplomatischer Sequenzen verursachte jedoch Samir Geageas Irritation. Naharnet, 7. September 2026, berichtet die Antwort von Premierminister Nawaf Salam auf die Kritik an der Marginalisierung des Ministers. Salam erinnerte daran, dass die Verfassung den Ministerrat mit der Festlegung der allgemeinen Politik der Regierung, einschließlich der Außenpolitik, betraut. Er behauptete auch, in ständiger Koordination mit Joe Rajji zu sein. Laut dem Premierminister hängt die Zusammensetzung der offiziellen Delegationen von der Art und dem Programm jeder Reise ab. Diese Entwicklung zeigt, dass die Datei über ein einfaches Protokollproblem hinausgeht. Für die libanesischen Streitkräfte geht es um den wahren Platz des Außenministeriums in Verhandlungen, die für die Zukunft des Landes unerlässlich geworden sind. Für Baabda und die Serail geht es auch darum, die Fähigkeit der Präsidentschaft und der Regierung zu erhalten, heikle Fragen zu lösen, ohne dass jede Bewegung zu einer Frage der parteiischen Teilung wird. Joe Rajji steht somit im Zentrum einer größeren Divergenz bei der Herstellung von Außenpolitik.

Geageas Kritik ist umso heikler, als die libanesische Diplomatie jetzt im Mittelpunkt der Beziehungen zu Washington und der Verhandlungen mit Israel steht. Die Frage ist also nicht nur, wer Joseph Aoun zu Besuch begleitet. Es geht um die Lage der Außenlinie des Libanon. Maarab ist der Ansicht, dass der Außenminister seine institutionelle Rolle voll wahrnehmen muss. Das Präsidentschaftslager verteidigt eine Lesung, in der das Staatsoberhaupt einen zentralen Platz in den großen Verhandlungen behält. Dieser Unterschied nährt das politische Misstrauen. Die libanesischen Streitkräfte befürchten, dass die Diplomatie um Baabda den Einfluss eines Ministers verringern wird, der besonders feste Positionen zur Hisbollah und Souveränität vertritt. Die Macht kann andererseits der Ansicht sein, dass eine solch sensible Verhandlung einen Spielraum erfordert, der die Positionen einer Partei übersteigt. Die Uneinigkeit wird dann sowohl institutionell als auch politisch. Es betrifft nicht nur Fähigkeiten, sondern auch das Vertrauen unter den Partnern an der Macht.

Das Unbehagen führte jedoch nicht zu einem Zusammenbruch der Kommunikation. MTV Libanon, 3. September 2026, berichtet, dass Joseph Aoun Melhem Riachy in Baabda empfing. Der Abgeordnete für die Starke Republik wurde von Samir Geagea geschickt. Im Mittelpunkt des Treffens standen politische, nationale und administrative Angelegenheiten, aber auch ausdrücklich die Beziehungen zwischen den libanesischen Streitkräften und der Präsidentschaft. Riachys Wahl ist bedeutsam. Er ist seit langem eine Verbindung zwischen Maarab und Baabda. Sein Besuch zeigt, dass beide Seiten immer noch versuchen, ihre Differenzen über einen direkten Kanal zu bewältigen. Es bestätigt auch die Existenz eines Themas, das so ernst ist, dass die Beziehung selbst in das Programm des Treffens aufgenommen werden kann. Diese Sequenz verhindert daher, dass wir von einem Bruch sprechen. Vielmehr zeigt es eine Beziehung, die in eine Klärungsphase eintritt. Beide Seiten kommunizieren weiter, aber jetzt müssen sie sich mit öffentlichen Differenzen auseinandersetzen.

Hisbollah im Herzen der strategischen Divergenz

Die Waffenfrage bleibt das wichtigste Thema. Im Prinzip befinden sich Joseph Aoun und Samir Geagea rund um das Staatsmonopol. Der Unterschied liegt darin, wie man sich von dieser Position zu seiner Anwendung bewegt. Maarab fordert schnelleres Handeln. Baabda muss mehr Zwänge integrieren. Das Staatsoberhaupt muss unter anderem die Fähigkeit der Hisbollah, ihre Basis zu mobilisieren, die militärische Situation im Süden und das Risiko einer internen Konfrontation berücksichtigen. Die israelischen Streiks fügen eine weitere Einschränkung hinzu. Reuters, 6. September 2026, berichtet, dass Joseph Aoun eine « gefährliche Eskalation » nach israelischen Bombenanschlägen in mehreren Teilen des Südlibanon verurteilte. Der Präsident forderte die USA und die internationale Gemeinschaft auf, einzugreifen. In diesem Zusammenhang betrachtet Baabda Verhandlungen als ein Instrument zur Begrenzung des Krieges und zur schrittweisen Wiederherstellung der staatlichen Autorität. Diese Priorität entspricht nicht vollständig dem von den libanesischen Streitkräften geforderten Zeitplan.

Naharnet, 7. September 2026, berichtet, dass Geagea abgelehnt, was er als Verzögerungen und halbe Maßnahmen. Sie forderte einen souveränen Staat auf ihrem Territorium und in ihren Entscheidungen. Seine Rede zielt direkt auf die Aufrechterhaltung eines unabhängigen Hisbollah-Militärapparats ab. Aber er enthält auch eine Kritik an denen, die seiner Meinung nach die Umsetzung bereits getroffener Entscheidungen verzögern. Dieser Schatten ist wichtig. Die libanesischen Streitkräfte sind nicht gegen die gegenwärtige Macht. Stattdessen versuchen sie, diese Macht in Richtung einer schnelleren Umsetzung ihrer eigenen Verpflichtungen zu drängen. Geagea kann Joseph Aoun nach dem Prinzip der Verhandlungen oder des Waffenmonopols unterstützen und dann seine Methode kritisieren. Diese Position ermöglicht es Maarab, in der politischen Mehrheit Fuß zu fassen und gleichzeitig seine Oppositionsidentität in souveränen Fragen zu stärken.

Diese Strategie beinhaltet auch eine Wahldimension. Die libanesischen Streitkräfte wollen als die Partei auftreten, die die kompromisslose Anwendung des Prinzips eines Staates und einer Armee fordert. Sie können daher nicht zulassen, dass Baabda diesen politischen Raum allein einnimmt. Als Joseph Aoun die Souveränität und das Waffenmonopol in den Mittelpunkt seines Mandats stellte, fanden sich die beiden Pole auf einem nahe gelegenen Gelände im Wettbewerb. Ideologische Konvergenz kann paradoxerweise politische Rivalität erzeugen. Wenn der Präsident durch Verhandlungen Fortschritte erzielt, kann Baabda den Erfolg der schrittweisen Methode behaupten. Wenn die Verhandlungen köcheln, kann Maarab sagen, dass seine Warnungen gerechtfertigt waren. Die Beziehung hängt somit von den im Feld erzielten Ergebnissen ab.

Vom Präsidentenabkommen zu einer überwachten Beziehung

Die aktuelle Spannung gewinnt im Vergleich zum Beginn des Mandats eine besondere Bedeutung. Die libanesischen Streitkräfte hatten die Wahl von Joseph Aoun im Januar 2025 unterstützt. Sie begrüßten dann die Bildung der Regierung von Nawaf Salam. Die neue Macht erschien dann als eine Gelegenheit, Institutionen nach Jahren der Lähmung wiederherzustellen. Maarabs Erwartungen waren hoch. Dazu gehörten Souveränität, Reform und Rüstungskontrolle. Im Laufe der Zeit werden diese Erwartungen nun zu Bewertungskriterien. Je länger die angekündigten Ziele zu Ergebnissen führen, desto mehr geben sich die libanesischen Streitkräfte die Freiheit zu kritisieren.

Die Beziehung hat bereits Phasen der Spannung und Beruhigung erlebt. MTV Libanon berichtete am 16. Januar 2026 von einer langen Berufung zwischen Joseph Aoun und Samir Geagea, die sich auf das Waffenmonopol konzentrierte. Medienberichten zufolge hatte dieser Austausch dazu beigetragen, Spannungen abzubauen, die zuvor zwischen Baabda und Maarab entstanden waren. Diese Sequenz zeigt, dass aktuelle Meinungsverschiedenheiten nicht ganz neu sind. Die Beziehung funktioniert in Zyklen. Eine öffentliche Divergenz erscheint, dann versuchen politische Kanäle, sie einzudämmen. Melhem Riachys Besuch am 3. September scheint der gleichen Logik zu entsprechen. Sie intervenierte einige Tage vor Geageas sehr entschiedener Rede. Der fortgesetzte Kontakt hinderte den libanesischen Truppenchef daher nicht daran, seinen Ton zu erhöhen.

Die Art dieser Beziehung erklärt auch, warum jede Meinungsverschiedenheit schnell eine nationale Dimension annimmt. Joseph Aoun ist nicht der Führer einer politischen Partei. Er hat die Präsidentschaft inne und muss sich mit Kräften mit gegensätzlichen Interessen auseinandersetzen. Samir Geagea führt eine der wichtigsten christlichen Formationen und einen wichtigen parlamentarischen Block. Die beiden Männer reagieren daher nicht auf die gleichen Zwänge. Maarab kann eine klarere Position fordern und sie zu einem Element der politischen Mobilisierung machen. Baabda muss die institutionellen Folgen jeder Entscheidung messen. Dieser Funktionsunterschied erzeugt notwendigerweise unterschiedliche Rhythmen.

Diplomatie und Reformen öffnen zweite politische Front

Die Meinungsverschiedenheit beschränkt sich nicht mehr auf die Waffen der Hisbollah. Geageas Rede vom 6. September konzentrierte sich auch auf das Funktionieren des Staates und Reformen. Naharnet berichtet am 7. September 2026, dass Nawaf Salam auf die Kritik des Führers der libanesischen Streitkräfte am Tempo der Finanzreformen reagierte. Der Premierminister verteidigte die Arbeit seiner Regierung. Der Austausch zeigt, dass Maarabs Kritik nun breiter auf die Bilanz der Macht ab 2025 abzielt. Baabda ist also nicht allein betroffen. Seral wird auch unter Druck gesetzt.

Dies ändert die Position der libanesischen Streitkräfte. Die Partei hat Minister in der Regierung, versucht aber gleichzeitig, sich von der Langsamkeit abzuheben, die sie ihr zuschreibt. Dieses Gleichgewicht wird schwieriger, wenn die politischen Fristen näher rücken. Minister, die den libanesischen Streitkräften nahestehen, müssen ihre Aktionen verteidigen. Die Partei möchte jedoch die Möglichkeit behalten, Entscheidungen zu kritisieren, die nicht zu ihrer Linie passen. Joe Rajji verkörpert diese Situation perfekt. Seine Präsenz in der Regierung ermöglicht es den libanesischen Streitkräften, die Außenpolitik zu beeinflussen. Ihre vermeintliche Marginalisierung erlaubt es Maarab auch, eine Funktionsweise anzuprangern, die ihrer Ansicht nach der institutionellen Logik widerspricht.

Der künftige Austausch zwischen Baabda und Maarab wird daher von sehr konkreten Dossiers abhängen. Joe Rajjis Platz in den nächsten diplomatischen Missionen wird beobachtet. Das Tempo der Umsetzung der Beschlüsse über Waffen wird noch größer sein. Die Durchführung der Verhandlungen mit Israel ist ein dritter Test. Am 10. Juli 2026 berichtete An-Nahar, dass Geagea seit Baabda behauptet hatte, dass der Staat der einzige sein sollte, der in den entscheidenden Fällen entscheiden sollte. Diese Position bleibt konsistent mit der von Joseph Aoun. Sie enthält jedoch die Forderung, dass der Staat dieses Vorrecht effektiv ausüben muss. An der Lücke zwischen der angekündigten Entscheidung und ihrer Anwendung baut Maarab nun ihre Kritik auf.

Die Beziehung bleibt somit von zwei gegensätzlichen Bewegungen durchkreuzt. Der erste drängt auf Kooperation. Baabda und Maarab teilen mehrere Ziele in Bezug auf Souveränität und Institutionen. Sie haben auch regelmäßige Kommunikationskanäle. Der zweite speist die Distanz. Die libanesischen Streitkräfte halten die Macht für zu langsam, bestreiten die Verwaltung bestimmter diplomatischer Fragen und wollen eine schnellere Anwendung des Waffenmonopols. Die Präsidentschaft muss mit einer Gleichung umgehen, die die Hisbollah, die Armee, die Verhandlungen mit Israel und die innere Stabilität einschließt. Melhem Riachys Passage zu Baabda am 3. September 2026 illustriert diese doppelte Realität. Der Kanal ist nicht gebrochen. Aber die bloße Tatsache, dass die Beziehungen zwischen der Präsidentschaft und den libanesischen Streitkräften ein ausdrückliches Thema des Treffens waren, zeigt, dass es jetzt eine vollständige politische Verwaltung erfordert.