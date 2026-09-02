Patrick Durel, neuer französischer Botschafter im Libanon

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Patrick Durel nahm seine Aufgaben als neuer französischer Botschafter im Libanon an, mit einem besonders vertrauten Profil libanesischer Themen. Ehemaliger Berater Nordafrikas und des Nahen Ostens von Emmanuel Macron im Élysée, der Diplomat nahm direkt an den französischen Bemühungen in Beirut nach der Explosion des Hafens vom 4. August 2020 teil. Er kehrt jetzt in einer anderen Rolle in den Libanon zurück, zu einer Zeit, in der Paris beabsichtigt, die Verhandlungen über den israelischen Rückzug, die Stabilisierung des Südlibanon, die Zukunft der internationalen Maschinerie und Wirtschaftsreformen zu beeinflussen.

Ein Diplomat, der bereits libanesische Schauspieler kennt

Patrick Durels Wahl sichert eine Form der Kontinuität in der französischen Politik im Libanon. Der neue Botschafter entdeckt nicht die Institutionen des Landes oder die Politiker, mit denen er zusammenarbeiten muss. Er verfolgte die libanesischen Angelegenheiten mehrere Jahre lang aus der diplomatischen Zelle der französischen Präsidentschaft und führte mehrere Missionen in Beirut durch.

Im Elysée war Patrick Durel als Berater von Emmanuel Macron für Nordafrika und den Nahen Osten zuständig. Dieser Posten stellte es in den Mittelpunkt der Vorbereitung und Weiterverfolgung der französischen Politik in einer Region, die von der syrischen und libanesischen Krise, den Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah, der iranischen Frage und den Beziehungen zu den Golfmonarchien geprägt war.

Libanon war in seiner Arbeit nach der Explosion des Hafens von Beirut besonders wichtig geworden. Emmanuel Macron besuchte die libanesische Hauptstadt am 6. August 2020, zwei Tage nach der Katastrophe, bevor er einige Wochen später zurückkehrte. Paris startete dann eine Initiative, um die Bildung einer Regierung und die schnelle Annahme von wirtschaftlichen und institutionellen Reformen zu sichern.

Patrick Durel war bereits auf Mission nach Beirut geschickt worden

Patrick Durel hatte eine operative Rolle bei der Verfolgung dieser Initiative gespielt. Er war nach Beirut geschickt worden, um libanesische Politiker zu treffen und die Positionen der französischen Präsidentschaft zu vermitteln. Sein Name war damit in politischen Kreisen schon lange vor seiner Ernennung zum Botschafter bekannt geworden.

Diese Missionen hatten es ihm ermöglicht, mit den Hauptkomponenten des libanesischen Systems zu interagieren. Das französische Ziel bestand dann darin, Druck auf die Führer auszuüben, um die Verpflichtungen einzuhalten, die vor Emmanuel Macron nach der Explosion des Hafens eingegangen wurden.

Die Mission hatte sich als schwierig erwiesen. Die Fristen von Paris waren überschritten und die versprochenen Reformen verzögert worden. Gleichzeitig verschlechterte sich die Finanzkrise weiter, während die Regierungsbildung den Machtverhältnissen zwischen den verschiedenen politischen Gruppen unterworfen blieb.

Patrick Durel ist sich daher direkt der Hindernisse bewusst, mit denen die französische Diplomatie seit 2020 konfrontiert ist. Diese Erfahrung unterscheidet seine Ankunft von der eines Botschafters, der nach seiner Ernennung auf die Akte aufmerksam wurde.

Vom Élysée zur französischen Botschaft

Der Funktionswechsel ist dennoch wichtig. Als er seit dem Élysée intervenierte, fungierte Patrick Durel als Berater des französischen Präsidenten und konnte ad hoc entsandt werden, um politische Botschaften zu vermitteln oder an Konsultationen teilzunehmen.

Als Botschafter wurde seine Rolle dauerhaft. Er wird die Beziehungen zwischen Paris und Beirut täglich verfolgen, den Dialog mit der Präsidentschaft, der Regierung und den politischen Führern führen und Paris über die Entwicklungen im Libanon berichten müssen.

Diese Nähe zu Elysée kann ein Gewinn sein. Die libanesische Frage wird von der französischen Präsidentschaft weiterhin intensiv verfolgt und geht regelmäßig über den Rahmen einer klassischen bilateralen diplomatischen Beziehung hinaus.

Südlibanon als erstes großes Thema

Der neue Botschafter kommt, da der Südlibanon eine der wichtigsten diplomatischen Prioritäten Beiruts ist.

Präsident Joseph Aoun erwartet einen neuen amerikanischen Vorschlag, um die Phasen eines vollständigen Rückzugs der israelischen Streitkräfte, die noch auf libanesischem Territorium präsent sind, zu klären. Die Diskussionen konzentrieren sich auch auf Verifikationsmechanismen und Akteure, die die Sicherheit der evakuierten Sektoren gewährleisten müssen.

Paris unterstützt das Prinzip eines israelischen Rückzugs und die Stärkung der Autorität des libanesischen Staates. Frankreich betrachtet die libanesische Armee als die Institution, die für die Kontrolle des Territoriums im Süden verantwortlich ist.

Patrick Durel wird ein Dossier verfolgen müssen, das er in seiner regionalen Dimension bereits kennt, dessen Parameter sich jedoch schnell ändern.

Die Zukunft der UNIFIL, Gegenstand der Divergenz mit Washington

Auch die Frage der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon sollte bei ihren ersten Diskussionen eine wichtige Rolle spielen.

Frankreich setzt sich weiterhin für eine internationale Präsenz ein, um die libanesische Armee zu begleiten und einen Überwachungsmechanismus im Süden aufrechtzuerhalten. Washington drängt auf eine viel tiefere Transformation des Systems und hofft auf das Ende der aktuellen Mission.

Paris hat Lösungen verteidigt, um eine internationale Beobachtungskapazität aufrechtzuerhalten. Die Vereinigten Staaten sind bei dieser Option eher zurückhaltend.

Für den Libanon ist diese Divergenz unerlässlich. Der israelische Rückzug, der Einsatz der libanesischen Armee und die Entwicklung der UNIFIL sind nun drei Elemente derselben Akte.

Frankreich wird daher versuchen müssen, seinen Einfluss bei der Festlegung des zukünftigen Sicherheitsmechanismus zu bewahren.

Hisbollah-Waffen in der Gleichung

Die Frage der Hisbollah wird auch ein Muss sein.

Joseph Aoun hätte seinen amerikanischen Gesprächspartnern gesagt, dass er bereit wäre, die Waffenakte der Bewegung auf nationaler Ebene zu öffnen, wenn Washington ernsthafte Garantien bezüglich des israelischen Rückzugs und der Sicherheitsvorkehrungen im Süden geben würde.

Frankreich verteidigt seit langem die Stärkung der staatlichen Institutionen und die Rolle der libanesischen Armee. Sie muss jedoch mit den internen politischen Gleichgewichten und dem Gewicht der Hisbollah im libanesischen System fertig werden.

Patrick Durel kennt diese Einschränkungen bereits. Seine früheren Missionen hatten es ihm ermöglicht, das Verhältnis zwischen den verschiedenen politischen Kräften und die Schwierigkeit, mit Souveränitätsfragen umzugehen, nur durch äußeren Druck zu beobachten.

Die libanesische Armee, der privilegierte Partner von Paris

Die Unterstützung der Armee ist eines der konstantesten Elemente der französischen Politik im Libanon. Seit Jahren beteiligt sich Paris an der Ausbildung und Ausrüstung der libanesischen Streitkräfte und mobilisiert regelmäßig seine Partner, um ihre Einsatzfähigkeit zu erhalten.

Diese Zusammenarbeit wird jetzt wichtiger. Die Armee muss ihre Präsenz im Süden erhöhen, die von Israel evakuierten Gebiete schrittweise wieder aufnehmen, Dörfer sichern und sich an der Minenräumung der von den Kämpfen betroffenen Gebiete beteiligen.

Wenn die internationale Maschinerie reduziert wird, wird die Verantwortung der libanesischen Streitkräfte weiter zunehmen.

Der neue Botschafter wird daher ebenso viel in diplomatischen Angelegenheiten arbeiten müssen wie bei der Mobilisierung materieller und finanzieller Unterstützung für die militärische Institution.

Wiederaufbau und Finanzkrise

Auch die französisch-libanesischen Beziehungen werden von der Wirtschaft dominiert bleiben. Das Land hat die 2019 begonnene Bankenkrise immer noch nicht gelöst und muss ein Finanzsystem umstrukturieren, das immer noch einen erheblichen Teil der Spareinlagen blockiert.

Frankreich unterstützt Verhandlungen mit internationalen Finanzinstitutionen und Reformen zur Wiederherstellung eines funktionierenden Bankensystems. Insbesondere fordern die libanesischen Partner eine transparente Anerkennung von Verlusten und eine effektive Umstrukturierung von Institutionen.

Die Kosten für den Wiederaufbau kommen jetzt zu dieser Krise hinzu. Militärische Operationen haben zu erheblichen Zerstörungen im Südlibanon geführt. Wohnungen, Infrastruktur, Handel und landwirtschaftliche Flächen müssen saniert werden, während einige Gebiete weiterhin Blindgängern ausgesetzt sind.

Beirut wird internationale Finanzierung brauchen. Paris könnte eine Rolle bei der Mobilisierung spielen, aber die Geber werden ihre Hilfe wahrscheinlich weiterhin mit Garantien für Transparenz und Reformen verbinden.

Eine Rückkehr in den Libanon in einer viel exponierteren Rolle

Die Ernennung von Patrick Durel scheint daher eine Wahl der Kontinuität von Paris zu sein. Frankreich vertraut seine Botschaft einem Diplomaten an, der bereits direkt mit Emmanuel Macron an der libanesischen Akte gearbeitet hat und der einen großen Teil der Beamten kennt, mit denen er verhandeln muss.

Diese Vertrautheit macht seine Mission nicht einfacher. Mehrere Fälle, in denen die französische Initiative seit 2020 mit politischen Blockaden konfrontiert war, bleiben offen. Die Bankenkrise ist nicht gelöst, Reformen bleiben unvollständig und der Wiederaufbau erfordert erhebliche Mittel.

Hinzu kommt nun eine viel schwerere Sicherheitsdatei. Der israelische Rückzug, die Zukunft der UNIFIL, der Einsatz der Armee und die Frage der Hisbollah-Waffen können das Gleichgewicht des Südlibanon in den kommenden Monaten neu definieren.

Patrick Durel kehrte daher mit ungewöhnlichen Kenntnissen des Geländes für einen neuen Botschafter nach Beirut zurück. Seine erste Herausforderung wird nicht darin bestehen, die libanesischen Gesprächspartner zu entdecken, sondern dieses seit den Jahren der Macron-Initiative angesammelte Wissen in diplomatische Ergebnisse in einem grundlegend anderen regionalen Kontext als 2020 umzuwandeln.