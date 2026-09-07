Beiruter Hafen: Verkehr steigt um 16,27 Prozent

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Die Containeraktivität im Hafen von Beirut stieg im ersten Halbjahr 2026 um 16,27% und erreichte Ende Juni 471.637 TEU. Der Anstieg basiert hauptsächlich auf dem Umschlag, der im gleichen Zeitraum um 46,78 % stieg, während das Be- und Entladen um 7,81 % stieg. Juni Zahlen zeigen jedoch eine Verlangsamung, mit 73.626 TEUs behandelt, um 2,53% gegenüber Mai. Diese Daten werden verwendet, da der Libanon versucht, seinen Handel zu stärken, und die Exporte nach Saudi-Arabien nach mehreren Jahren der Unterbrechung wieder aufgenommen wurden.

471 637 TEU im Hafen von Beirut verarbeitet

Der Hafen von Beirut wickelte zwischen Januar und Juni 2026 471.637 TEU ab, verglichen mit einem geringeren Volumen im gleichen Zeitraum von 2025. Der TEU oder gleichwertige 20 Fuß bildet die internationale Einheit zur Messung des Containerverkehrs. Der jährliche Zuwachs von 16,27% bestätigt somit einen deutlichen Anstieg der Hafenaktivität in den ersten sechs Monaten des Jahres.

Ende Juni entfielen 342.318 TEU auf den Lade- und Entladebetrieb, ein Anstieg von 7,81% über ein Jahr. Sie machen fast drei Viertel der gesamten Aktivität der in diesem Zeitraum registrierten Container aus. Diese Kategorie spiegelt direkt den Warenverkehr im Zusammenhang mit den Ein- und Ausfuhren des Landes wider.

Der Rest der Aktivität kommt aus der Umladung. Sie erreichte im ersten Halbjahr 129.319 TEU, ein Anstieg um 46,78 % gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2025. Das Wachstum dieses Segments ist daher deutlich höher als das der direkt mit dem libanesischen Handel verbundenen Operationen und macht einen erheblichen Teil der Verbesserung des Gesamtverkehrs aus.

Umschlag schreitet um fast 47 % voran

Der Anstieg der Umladungen ist das Hauptmerkmal der Statistiken für das erste Halbjahr. Mit 129.319 verarbeiteten TEU macht diese Aktivität nun etwa 27% des gesamten Containervolumens aus, das zwischen Januar und Juni durch den Hafen von Beirut passiert wurde.

Die Umladung bezieht sich auf Container, die von einem Schiff entladen und dann auf ein anderes verladen werden, um ihre Reise zu einem anderen Zielort fortzusetzen. Diese Waren sind nicht unbedingt für den libanesischen Markt bestimmt. Ihr Wachstum zeigt eher den Platz des Hafens in den regionalen maritimen Kreisläufen als die Entwicklung des inländischen Verbrauchs oder Exports.

Diese Unterscheidung ist wichtig, um den Gesamtanstieg von 16,27% zu interpretieren. Der direkt mit dem Be- und Entladen verbundene Verkehr nimmt um 7,81% zu, während der Umschlag fast sechsmal schneller zunimmt. Ein erheblicher Teil des im ersten Halbjahr verzeichneten Wachstums ist daher auf die Stärkung des Seeverkehrs zurückzuführen.

Eine Verlangsamung erscheint im Juni

Monatliche Daten liefern jedoch eine Nuance zu den seit Januar beobachteten Fortschritten. Im Juni betrug die Containeraktivität insgesamt 73.626 TEU, verglichen mit etwas mehr als 75.500 TEU im Mai. Der Rückgang beträgt 2,53% in einem Monat.

Dieser Rückgang tritt in einem instabilen regionalen und sicherheitspolitischen Umfeld auf, das die Handelsströme, die Fahrpläne der Reedereien und den Logistikbetrieb stören könnte. Ein Monat allein lässt jedoch keinen nachhaltigen Trend zu. Die Zahlen für die nächsten Monate werden benötigt, um festzustellen, ob der Rückgang im Juni noch pünktlich ist oder eine weitere Verlangsamung darstellt.

Der Vergleich mit den ersten Monaten des Jahres 2026 zeigt bereits eine allmähliche Normalisierung der jährlichen Wachstumsrate. Die kumulative Aktivität war Anfang des Jahres 2025 deutlich höher. Im Laufe der Monate verringert sich die Lücke, obwohl das kumulierte Volumen des ersten Halbjahres deutlich höher bleibt als im Vorjahr.

Erholung der Ausfuhren nach Saudi-Arabien

Der Monat Juni war auch von der Wiederaufnahme der libanesischen Exporte nach Saudi-Arabien geprägt. Die ersten Lieferungen verließen den Hafen von Beirut nach der Aufhebung des Verbots der libanesischen Importe in das Königreich seit 2021.

Diese Wiedereröffnung ist für die libanesischen Hersteller von besonderer Bedeutung. Vor den Beschränkungen waren die Golfstaaten, darunter Saudi-Arabien, wichtige Märkte für mehrere Produktionssektoren. Die Wiederherstellung dieser Ströme bietet daher die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Erholung nach mehreren Jahren, in denen sich libanesische Unternehmen nach anderen Märkten umsehen mussten.

Die Auswirkungen auf die Zahlen für das erste Halbjahr sind zwangsläufig begrenzt, da die Wiederaufnahme der Sendungen im Juni stattfand. Die Statistiken des dritten Quartals werden eine bessere Messung ihrer Auswirkungen auf die Exporte und im weiteren Sinne auf die Ladeaktivität des Hafens von Beirut ermöglichen.

Der Hafen bleibt für den libanesischen Handel unerlässlich

Die Entwicklung des Verkehrs ist ein wichtiger Indikator für eine Wirtschaft, die stark vom Seehandel abhängig ist. Der Hafen von Beirut bleibt eines der Haupttore zum Libanon und spielt auch eine Rolle beim Inlandsexport. Der Volumenzuwachs beeinflusst direkt die Transport-, Logistik-, Lager- und Vertriebsaktivitäten.

Die Zahlen sind jedoch mit Vorsicht zu interpretieren. Eine Zunahme der Hafentätigkeit bedeutet nicht automatisch eine gleichwertige Verbesserung der libanesischen Wirtschaft. Ein erheblicher Teil des Anstiegs im Jahr 2026 stammt aus dem Umschlag, während handelsbezogene Ver- und Entladungen moderater zunehmen.

Die Zusammensetzung des Verkehrs wird daher so groß sein wie sein Volumen im zweiten Halbjahr. Eine weitere Zunahme des Umschlags würde die regionale Rolle des Hafens stärken, während ein nachhaltiger Anstieg der Exporte der libanesischen Produktion und den Devisenzuflüssen mehr zugute kommen könnte.

Ende Juni bleibt die Bilanz im Jahresvergleich jedoch sehr positiv: 471 637 TEU wurden in sechs Monaten bearbeitet, das sind 16,27% mehr als ein Jahr zuvor. Der monatliche Rückgang im Juni und die Entwicklung der Exporte in die Golfmärkte werden nun zwei der Indikatoren sein, die in zukünftigen Hafenstatistiken folgen werden.