Netanyahu, die israelischen Wahlen und die Hypothese einer kalkulierten Eskalation im Südlibanon

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Südlibanon betritt israelischen Wahlkalender

Weniger als zwei Monate vor den Wahlen in Israel am 27. Oktober nimmt die Lage im Südlibanon eine besondere politische Dimension an. Benjamin Netanyahu versuchte, die Macht in einer Abstimmung zu behalten, in der seine Mehrheit unsicher blieb. Gleichzeitig intensiviert die israelische Armee ihre Operationen im Libanon. Sie behauptet, die operative Kontrolle über Ali al-Taher übernommen zu haben. Streiks verbreiteten sich rund um Nabatiyah. Diese Gleichzeitigkeit speist die Hypothese einer Verbindung zwischen militärischen Imperativen und dem Wahlkalender. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass Benjamin Netanyahu eine Eskalation angeordnet hat, um seine Kampagne zu stärken. Auf der anderen Seite deuten mehrere Quellen darauf hin, dass die Wahlen ein Faktor in israelischen Berechnungen sind. Reuters, 3. September 2026, berichtet, dass der ehemalige libanesische General Hassan Jouni glaubt, dass ein Sieg in Ali al-Taher ein wichtiger Erfolg für die israelische Regierung vor der Wahl sein könnte. Er betonte jedoch das politische Risiko schwerer militärischer Verluste. Diese doppelte Frage ermöglicht es uns, einen Teil der aktuellen Strategie zu verstehen. Netanyahu kann von einem Erfolg profitieren, der als Verbesserung der Sicherheit im Norden Israels dargestellt wird. Gleichzeitig muss sie verhindern, dass kostspielige Operationen den gegenteiligen Effekt erzeugen. Der Kampf des Südens findet daher in einem Kontext statt, in dem das militärische Ergebnis einen offensichtlichen internen politischen Wert hat, auch wenn dieser Wert nicht ausreicht, um eine direkte Wahlmotivation zu etablieren.

Associated Press, 3. September 2026, beschreibt genau die Wahlschwierigkeiten, denen Netanjahu gegenübersteht. Die Gefahr kommt nicht nur von der Opposition. Sie kommt auch von der Fragmentierung des eigenen Lagers. Eine Reihe kleiner rechter Parteien, die sich für den Premierminister aussprechen, riskieren, getrennt zu laufen. Einige erreichen vielleicht nicht die notwendige Schwelle, um ins Parlament zu kommen. Die resultierenden Stimmen würden dann für den Netanyahu-Block verloren gehen. Dieser Mechanismus hatte bereits zu seinem Machtverlust im Jahr 2021 beigetragen. Der Premierminister versucht daher, eine Koalition aufrechtzuerhalten, die eine Mehrheit erhalten kann. In diesem Zusammenhang bleibt Sicherheit ein zentrales Element seines politischen Diskurses. Die Kriege gegen Hamas, Hisbollah und Iran nehmen einen wichtigen Platz in der Wahlbilanz ein. Ein militärischer Erfolg im Libanon kann somit in ein breiteres Narrativ integriert werden. Es ist eine Demonstration, dass Israel Bedrohungen weit von seinen Grenzen abgestoßen und eine abschreckende Kapazität wiederhergestellt hat. Aber diese Strategie hat eine Grenze. Ein Krieg, der köchelt oder neue Verluste verursacht, kann auch Kritik an der Regierung anheizen. Politisches Kalkül drängt daher nicht automatisch auf maximale Eskalation. Im Gegenteil, es kann begrenzte Operationen mit sichtbaren Ergebnissen ohne übermäßig kostspieliges terrestrisches Engagement fördern.

Ali al-Taher, ein militärischer Erfolg, der zu einem politischen Argument werden kann

Die Schlacht von Ali al-Taher illustriert diese Logik. Reuters, 3. September 2026, beschreibt diese fast 600 Meter Höhe als strategische Position etwa 15 Kilometer von der Grenze entfernt. Es dominiert mehrere Achsen des Südlibanon und verbindet die südlichen Sektoren mit Iqlim al-Tuffah. Israel behauptet auch, dass es die Heimat von unterirdischen Einrichtungen der Hisbollah ist. Es kann daher der israelischen Meinung als konkretes Ergebnis präsentiert werden. Es bietet ein einfaches Bild: Eine Position, die verwendet wurde, um Nordisrael zu bedrohen, wäre jetzt unter israelischer Kontrolle. Diese Präsentation ist Teil der Sicherheitsrede der Regierung. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz verband Ali al-Tahers Gefangennahme mit der Entwaffnung der Hisbollah und dem Schutz der Menschen in Galiläa. Al Jazeera berichtet am 5. September 2026, dass er diese Operation als einen wichtigen Schritt in Richtung dieses Ziels dargestellt hat. Die Formulierung stellt den Kampf klar in eine Strategie für die israelische öffentliche Meinung sowie für die Hisbollah und die libanesische Regierung. Die Höhenregelung wird somit zum Nachweis der Bestimmung. Sie kann auch als Folge einer Politik dargestellt werden, die sich weigert, sich zurückzuziehen, solange die Bedrohung durch die Hisbollah besteht.

Die Realität des Bodens ist nuancierter. Reuters, 4. September 2026, berichtet, dass ein libanesischer Militärbeamter das genaue Ausmaß der israelischen Präsenz in den Tunneln nicht bestätigen konnte. Ihm zufolge kontrollierte Israel die südlichen Eingänge und überwachte den nördlichen Zugang durch Drohnen. Associated Press, 5. September 2026, weist auch darauf hin, dass der Umfang der von Israel beanspruchten « operativen Kontrolle » nach wie vor schwer zu ermitteln ist. Dieser Unterschied zwischen militärischer Realität und politischer Darstellung ist wichtig. Eine Regierung auf dem Lande braucht keine vollständige Besatzung, um einen Sieg zu erringen. Es genügt, in der Lage zu sein, eine Operation als Veränderung des Kräftegleichgewichts darzustellen. Für Netanyahu bietet Ali al-Taher genau diese Möglichkeit an. Die Höhe ist identifizierbar. Sein strategischer Wert wird anerkannt. Sie steht in direktem Zusammenhang mit den Fähigkeiten der Hisbollah. Seine angekündigte Aufnahme kann daher in die Sicherheitsbilanz des Premierministers aufgenommen werden. Ein weiterer Fortschritt könnte jedoch die Berechnung ändern. Je mehr die israelischen Streitkräfte vorrücken, desto mehr entlarven sie. Reuters, 3. September 2026, berichtet, dass Hassan Jouni israelische Umsicht mit dem Risiko von Verlusten vor den Wahlen in Verbindung bringt. Das Wahlinteresse eines Sieges kann somit zum Handeln führen, während das Wahlverlustrisiko eine tiefere Offensive eindämmen kann.

Eine Kampagne rund um die Sicherheit

Die israelische politische Situation verleiht diesen Schiedsverfahren zusätzliches Gewicht. Associated Press, 3. September 2026, sagt, Netanyahu versuche, die kleinen rechten Parteien davon zu überzeugen, sich vor der Wahl zu vereinen. Das israelische Wahlsystem macht dieses Thema unerlässlich. Die Ausbildung muss mindestens 3,25 % der Stimmen für den Einzug ins Parlament erhalten. Wenn mehrere Listen zugunsten des Premierministers unter dieser Schwelle bleiben, könnte Netanjahu eine Mehrheit verlieren, selbst wenn die Rechte insgesamt mehr Stimmen hat. Der Wahlkampf wird sowohl auf die Mobilisierung des nationalistischen Lagers als auch auf die Konfrontation mit der Opposition gespielt. In diesem Zusammenhang erinnert der Sicherheitsdiskurs die rechten Wähler an die Themen, die sie zusammenbringen. Netanyahu betont Israels Verteidigung, die Ablehnung eines palästinensischen Staates und den Kampf gegen regionale Gegner. Militärische Operationen können dieses Narrativ verstärken, wenn sie das Bild einer kontrollierten Initiative vermitteln. Sie werden problematischer, wenn sie eine Unfähigkeit offenbaren, die erklärten Ziele zu erreichen.

Al Jazeera, 6. September 2026, berichtet, dass die jüngsten Umfragen den Oppositionsblock vor die Netanyahu-Koalition stellen. Der Premierminister näherte sich daher der Wahl in einer Position, die keinen Sieg garantierte. Seine politische Langlebigkeit basiert weitgehend auf seinem Image als Führungskraft, die in der Lage ist, Sicherheitsfragen zu bewältigen. Dieses Bild wurde seit den Anschlägen vom 7. Oktober 2023 und den nachfolgenden Kriegen auf die Probe gestellt. Die Kampagne 2026 findet somit auf paradoxem Terrain statt. Netanyahu kann Operationen gegen Hamas, Hisbollah und den Iran als Beweis für seine Entschlossenheit hervorheben. Auf der anderen Seite können Gegner ihn für die Misserfolge verantwortlich machen, die diesen Konflikten oder ihrer Dauer vorausgingen. In diesem Zusammenhang kann eine erfolgreiche Operation im Südlibanon der Regierung dienen. Eine unkontrollierte Verlängerung könnte ihm schaden. Die Hypothese einer kalkulierten Eskalation ruht genau auf dieser Grenze. Es wäre nicht unbedingt ein allgemeiner Krieg. Vielmehr könnte es sein, den militärischen Druck aufrechtzuerhalten, der stark genug ist, um sichtbare Ergebnisse zu erzielen, während das Risiko erheblicher israelischer Verluste begrenzt wird.

Galileo im Zentrum der Wahlgleichung

Südlibanon hat auch eine besondere Wahldimension wegen der Situation im Norden Israels. Der Schutz der Bewohner Galiläas ist seit Beginn der Zusammenstöße mit der Hisbollah zu einem wichtigen politischen Ziel geworden. Evakuierungen, Schießereien und die lange Unterbrechung des täglichen Lebens haben eine starke Erwartung für die Regierung geschaffen. Al Jazeera, 5. September 2026, zitiert den israelischen Analysten Ori Goldberg, der glaubt, Netanjahu habe eine Wahlschuld gegenüber den Nordländern. Diese Einschätzung hilft, den politischen Wert einer Position wie Ali al-Taher zu verstehen. Wenn die Regierung die Wähler davon überzeugen kann, dass die Bedrohung abgestoßen wurde, kann sie ihre Strategie als effektiv präsentieren. Wenn das Feuer wieder aufgenommen wird oder wenn die Hisbollah eine sichtbare Handlungsfähigkeit behält, wird dieses Versprechen schwieriger zu verteidigen.

Die israelische Politik im Libanon lässt sich jedoch nicht allein durch die Wahlen erklären. Israel behauptet, ein strategisches Ziel zu verfolgen, das über die Wahl hinausgeht: die Hisbollah daran zu hindern, eine militärische Fähigkeit wieder aufzubauen, die ihre nördlichen Orte bedroht. Diese Sorge bestand vor der Eröffnung der Kampagne und wird nach dem 27. Oktober fortgesetzt. Die Reduzierung aller Operationen auf eine Wahlkalkulation würde daher zu einer zu einfachen Lesbarkeit führen. Das Timing kann das Tempo, die Präsentation und das akzeptierte Risiko beeinflussen. Sie schafft nicht nur militärische Ziele. Diese Unterscheidung spiegelt sich in israelischen Erklärungen wider. Israel Katz verbindet die Aufrechterhaltung der Streitkräfte im Libanon mit der Entwaffnung der Hisbollah. Diese Anforderung ist breiter als eine Kampagne braucht. Sie beeinflusst das künftige Machtgleichgewicht zwischen Israel, der Hisbollah und dem libanesischen Staat. Aber die Nähe der Wahlen gibt der Regierung einen zusätzlichen Anreiz, Ergebnisse vor der Abstimmung zu zeigen. Das Militär und die Wähler können daher ohne Verwirrung gestärkt werden.

Eine Eskalation, die unter Kontrolle bleibt, solange die Verluste es zulassen

Die jüngsten Streiks verdeutlichen die Möglichkeit eines erhöhten Drucks ohne eine massive Bodenoffensive. Reuters, 7. September 2026, berichtet, dass mindestens 12 Menschen in Kfar Rumman getötet wurden, darunter zwei Kinder. Ein Streik traf ein Wohngebäude. Ein weiterer Angriff tötete einen Retter. Associated Press, 8. September 2026, berichtet, dass die israelische Armee diese Operationen als Reaktion auf Drohnenangriffe gegen ihre Soldaten und als Angriffe gegen Hisbollah-Mitglieder präsentierte. Diese Operationen finden einige Tage nach der Ankündigung von Ali al-Tahers Kontrolle statt. Sie zeigen, dass militärische Aktivitäten nach dem behaupteten Erfolg auf der Höhe nicht aufhörten. Im Gegenteil, der Druck verlagerte sich auf seine unmittelbare Umgebung und auf den Distrikt Nabatiyah.

Für Netanyahu hat diese Art von Operation ein anderes politisches Profil als eine tiefgründige Offensive. Luftangriffe und Drohnen begrenzen die direkte Exposition israelischer Soldaten. Sie erlauben der Regierung auch zu zeigen, dass sie schnell auf die Angriffe der Hisbollah reagiert. Die menschlichen Kosten werden hauptsächlich von der libanesischen Seite getragen, während das innenpolitische Risiko mehr von der Reaktion der Hisbollah abhängt. Eine Reaktion, die in der Lage ist, mehrere Soldaten zu töten oder israelische Städte zu treffen, könnte diese Gleichung ändern. Die Regierung stünde dann vor der Wahl zwischen weiterer Eskalation und dem Risiko, niedrig zu erscheinen. Dies ist eine der Grenzen einer kontrollierten Druckstrategie. Eine Operation kann mit einem begrenzten Ziel entschieden werden und dann eine Reaktion erzeugen, die eine andere Ebene des Engagements auferlegt. Der Südlibanon bietet viele Präzedenzfälle für diesen Mechanismus. Im Vorfeld der Wahlen wird daher der Spielraum zwischen Gewaltdemonstration und militärischer Ausrüstung besonders eng.

Der Wahlkalender kann Netanyahu auch zur Vorsicht drängen

Die Idee der Eskalation der Wahlen darf nicht das Gegenteil verdecken. Netanyahu könnte ein Interesse daran haben, einen größeren Krieg vor dem 27. Oktober zu vermeiden. Reuters hebt am 3. September 2026 das Risiko israelischer Militäropfer bei einem Angriff auf Ali al-Taher hervor. Eine Landoperation nach Nabatiyah oder Iqlim al-Tuffah wäre noch komplexer. Es würde die israelischen Streitkräfte weiter entlarven und könnte zu längeren Kämpfen führen. Eine solche Situation wäre im Wahlkampf politisch schwer zu kontrollieren. Bilder von getöteten Soldaten, neue Mobilisierungen und eine massive Wiederaufnahme des Feuers auf den Norden könnten die Geschichte der wiederhergestellten Sicherheit schwächen.

Diese Einschränkung kann eine Präferenz für Operationen erklären, die einen militärischen Vorteil bieten, ohne zu viel Fortschritt zu machen. Der Anstieg der Höhen, die Zerstörung der Infrastruktur, Luftangriffe und Drohnenüberwachung stimmen mit dieser Logik besser überein. Sie tragen dazu bei, die Initiative aufrechtzuerhalten und Ergebnisse einzufordern. Sie begrenzen auch die unmittelbaren Risiken für die Bodentruppen. In dieser Lesung würden die Wahlen Netanjahu nicht zu einem totalen Krieg drängen. Vielmehr würden sie eine selektive Eskalation bevorzugen. Die Regierung sollte den Druck auf die Hisbollah aufrechterhalten und gleichzeitig die Verluste vermeiden, die den Libanon zu einem Wahlproblem machen würden. Diese Hypothese bleibt analytisch. Es gibt kein Dokument oder eine öffentliche Politik, um festzustellen, dass eine solche Strategie formell angenommen wurde.

Diplomatische Blockade lässt mehr Raum für Machtgleichgewicht

Die Schwäche des diplomatischen Fortschritts erhöht jedoch die Position des Militärs. Reuters, 1. September 2026, berichtet, dass ein hoher westlicher Diplomat vor den israelischen Wahlen Ende Oktober kaum eine Chance auf bedeutende Fortschritte sieht. Mehr als zehn europäische Länder sagen, dass sie bereit sind, zu einer Mission zur Unterstützung und Ausbildung der libanesischen Armee beizutragen. Diese Initiative sollte dem Staat helfen, seine Autorität zu erweitern und Teil der Hisbollah-Abrüstungsagenda zu sein. Doch der israelische politische Kalender verlangsamt die Aussichten. Wenn sich wichtige Entscheidungen nach der Wahl verzögern, können die Wochen vor der Wahl zu einer Periode des militärischen Managements des Status quo werden.

Diese Blockade schafft eine günstige Situation für die Konsolidierung bestehender Positionen. Israel kann versuchen, sein Machtgleichgewicht vor einer neuen Verhandlungsphase zu verbessern. Ali al-Taher nimmt dann einen zusätzlichen Wert. Eine Position, die vor der Wahl gewonnen wurde, bleibt nach der Wahl ein Gewinn. Associated Press, 5. September 2026, zitiert den Forscher Nasser Khdour, der glaubt, dass die Höhenkontrolle Israel in zukünftigen Diskussionen über einen Rückzug stärkt. Militärische Logik verbindet sich hier mit diplomatischer Logik. Mehr Boden zu bekommen oder die Fähigkeiten der Hisbollah vor einer Verhandlung zu reduzieren, kann es ermöglichen, mehr im Austausch für einen Rückzug zu fordern. Der wahlkalender kann diese suche nach vorteilen beschleunigen, ohne notwendigerweise ihr ursprung zu sein.

Eine politische Hypothese, dass die Fakten es noch nicht erlauben, sich in Gewissheit zu verwandeln

Die libanesischen öffentlichen Positionen zeigen, dass der Verdacht einer Wahlkalkulation bereits besteht. Associated Press, 5. September 2026, berichtet, dass der stellvertretende Premierminister Tarek Mitri erklärte, dass die libanesische Armee bereit sei, die Kontrolle über Ali al-Taher zu übernehmen. Er war der Ansicht, dass das Problem von der israelischen Position herrührte und verwies auf politische Überlegungen im Zusammenhang mit den Wahlen. Dieser Vorwurf stellt den israelischen Kalender direkt in die libanesische Debatte. Es ist jedoch kein Beweis für Netanyahus Absichten. Es spiegelt die Analyse eines Regierungsbeamten von Nawaf Salam wider, der mit der Fortsetzung der israelischen Operationen trotz ausgehandelter Vereinbarungen konfrontiert ist.

Al Jazeera, 5. September 2026, berichtet über eine noch direktere Analyse von Ahron Bregman, einem israelischen Sicherheitsspezialisten. Ihm zufolge kann die Situation im Libanon für Netanyahu wichtig werden, da er sich einer Wahl nähert, bei der die Umfragen ungünstig sind. Diese Lesung schließt sich der anderer Beobachter über die politische Bedeutung der Sicherheit an. Sie muss jedoch mit militärischen Zwängen konfrontiert werden. Eine sinnvolle Wahleskalation setzt voraus, dass sie kontrollierbar bleibt. Sie muss sichtbare Ergebnisse liefern, schwere israelische Opfer vermeiden und keine unkontrollierte regionale Reaktion auslösen. Diese drei Bedingungen hängen nicht allein von Netanyahu ab. Sie hängen auch von der Hisbollah, dem Iran, den Vereinigten Staaten und der Dynamik des Kampfes ab.

Die kommenden Wochen versetzen den Süden daher in eine besonders heikle Zeit. Die israelischen Wahlen sind für den 27. Oktober 2026 geplant. Reuters, 1. September 2026, weist darauf hin, dass einige westliche Diplomaten vor dieser Ernennung keine großen Fortschritte erwarten. Unterdessen hat Israel einen neuen Vorteil um Ali al-Taher und setzt seine Streiks im Distrikt Nabatiyah fort. Die Hisbollah behält Reaktionsfähigkeiten und verweigert die allgemeine Abrüstung nördlich von Litani. Die libanesische Armee versucht, ihre Autorität in den von den Abkommen abgedeckten Bereichen zu erweitern. Diese Konfiguration lässt viel Raum für begrenzte Operationen und Demonstrationen von Kraft. Jeder Erfolg kann in Israel politisch ausgenutzt werden. Jeder Verlust kann auch die Wahlberechnung ändern. Der Kalender beweist nicht die Existenz eines Krieges, der für die Wahlurne entworfen wurde. Es fügt jedoch eine interne Variable zu allen Entscheidungen hinzu, die an einer Front getroffen werden, an der die Grenze zwischen kontrolliertem Druck und weiterer Eskalation schmal bleibt.