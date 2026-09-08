Von der Justiz zum Südlibanon: Was Gérald Darmanin nach Beirut bringen wollte

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Ein Gerichtsbesuch, der schnell eine politische Dimension annimmt

Gerald Darmanin wurde offiziell in Beirut erwartet, um über Gerechtigkeit zu sprechen. Sein Umzug am 6. und 7. September 2026 übertraf diesen Rahmen jedoch schnell. Der französische Justizminister traf sich mit Präsident Joseph Aoun, Premierminister Nawaf Salam und Parlamentspräsident Nabih Berri. Er arbeitete auch mit seinem libanesischen Amtskollegen Adel Nassar zusammen. Anadolu, 6. September 2026, berichtet, dass Darmanin seine Vertreibung als eine Mission zur Entwicklung der justiziellen Zusammenarbeit und zur Unterstützung der libanesischen Reformen vorgestellt hatte. Der französische Minister erwähnte mehrere spezifische Bereiche. Er hatte unter anderem die Bekämpfung der Wirtschafts- und Finanzkriminalität, die Bekämpfung des Terrorismus, die zivilen Angelegenheiten und die Ausbildung von Juristen erwähnt. Er bezog seinen Besuch auch in die Kontinuität der Aktion des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zugunsten des Libanon ein. Das angekündigte Programm sah Treffen mit den drei wichtigsten libanesischen institutionellen Führern vor. Diese Organisation gab dem Umzug bereits einen breiteren Rahmen als ein einfaches Treffen zwischen zwei Abteilungen. Die Gespräche vom 7. September haben diese Dimension bestätigt. Die Situation im Südlibanon, die israelischen Angriffe, die Zukunft der internationalen Präsenz und die Unterstützung der libanesischen Armee haben sich der Justizagenda angeschlossen. Frankreich nutzte einen sektoralen Ministerbesuch, um einen politischen Dialog mit allen Polen der libanesischen Macht aufrechtzuerhalten.

Die erste konkrete Ankündigung kam aus der Zusammenarbeit zwischen den Justizministerien. LBCI berichtet am 7. September 2026, dass Adel Nassar und Gérald Darmanin in Beirut ein Abkommen über justizielle Zusammenarbeit zwischen dem Libanon und Frankreich unterzeichnet haben. Der Text zielt darauf ab, die Beziehungen und die Koordinierung zwischen den beiden Ministerien zu stärken. Bei dieser Gelegenheit bekräftigte Darmanin die französische Unterstützung für die Souveränität und Stabilität des Libanon. Nassar betonte die französische Unterstützung für sein Land. Die Signatur verleiht einer Beziehung, die bereits durch mehrere Austausche angeheizt wurde, eine operative Dimension. Anadolu erinnerte am 6. September 2026 daran, dass Darmanins Besuch nach zwei Reisen von Adel Nassar nach Paris stattfand. Die Vorrichtung fängt also nicht von vorne an. Sie zielt darauf ab, politische Kontakte in eine regelmäßigere administrative und justizielle Zusammenarbeit umzuwandeln. Für Paris sind die Einsätze vielfältig. Finanzfragen sind in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern wichtig. Der Kampf gegen den Terrorismus ist ein weiteres altes Feld der Zusammenarbeit. Die Ausbildung von Richtern und Juristen ergänzt dieses Set. Hinter diesen technischen Dossiers steht jedoch eine französische politische Priorität: die Stärkung der libanesischen Institutionen, damit der Staat seine Funktionen effektiver ausüben kann. Gerechtigkeit wurde so zu einem der Instrumente der französischen Politik im Libanon.

Justizreformen im Herzen der französischen Unterstützung

Gérald Darmanins Rede in Beirut verband Justizreformen mit der Souveränität des Libanon. Anadolu, 7. September 2026, berichtet, dass der französische Minister Joseph Aoun versicherte, der Libanon könne sich weiterhin auf Frankreich verlassen. Darmanin begrüßte die von den libanesischen Behörden durchgeführten Reformen. Unter anderem hob er die Abschaffung der Todesstrafe hervor. Er versprach auch die weitere Zusammenarbeit mit dem libanesischen Justizministerium. Für den französischen Beamten ist die Reform nicht nur ein technisches Projekt. Sie ist an der Fähigkeit des Staates beteiligt, seine Autorität auszuüben. Diese Lesung schließt sich der französischen Linie an, die seit mehreren Jahren verteidigt wird. Paris verbindet seine politische und finanzielle Unterstützung mit dem Aufbau von Institutionen. Der Besuch von Darmanin machte es möglich, dieses Prinzip auf den Justizsektor anzuwenden. Die Botschaft an die libanesischen Behörden bleibt positiv, enthält aber auch eine Forderung. Frankreich begrüßt die bereits ergriffenen Maßnahmen in Erwartung der Fortsetzung des Prozesses. Die Frage der Unabhängigkeit der Justiz war daher eines der Themen, die mit Nawaf Salam diskutiert wurden. Die Ratspräsidentschaft erklärte am 7. September 2026, dass sich das Treffen auf die Unterstützung der Justizreformen und die Stärkung der Unabhängigkeit der Justiz konzentrierte. Die Regierung von Nawaf Salam wird daher ermutigt, ein von Paris vorgelegtes Projekt als Bestandteil des institutionellen Wiederaufbaus fortzusetzen.

Diese Zusammenarbeit kommt zu einer Zeit, in der eine Reihe sensibler Fälle weiterhin die libanesische Justiz betreffen. Frankreich selbst hat direkte juristische Interessen im Libanon. Französische Staatsangehörige wurden am 4. August 2020 Opfer der Explosion im Hafen von Beirut. Paris überwacht auch Fälle im Zusammenhang mit Finanzkriminalität und Terrorismus. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ministerien kann den Informationsaustausch und die Unterstützung zwischen den Justizbehörden erleichtern. Es kann auch die Ausbildung und die technischen Kapazitäten stärken. Darmanins Entscheidung, auf Wirtschafts- und Finanzkriminalität zu bestehen, ist daher nicht unbedeutend. Der Libanon versucht immer noch, eine Finanzkrise zu lösen, die Schwächen in seinen Kontroll- und Rechenschaftsmechanismen offenbart hat. In diesem Zusammenhang ist die Justizreform direkt mit dem Vertrauen in Institutionen verbunden. Es befasst sich auch mit der Fähigkeit des Landes, komplexe finanzielle Probleme zu bewältigen. Der Besuch in Frankreich stellt die Gerechtigkeit somit in ein breiteres Spektrum, das Souveränität, Reformen und staatliche Glaubwürdigkeit umfasst. Dieser Link erklärt, warum Vertreibung in der Lage war, sich auf natürliche Weise von rechtlichen Fragen zu politischen und Sicherheitsfragen zu bewegen.

In Baabda setzt sich der Südlibanon auf die Tagesordnung

Das Treffen mit Joseph Aoun markierte den deutlichsten Wandel in Richtung Diplomatie. MTV Libanon, 7. September 2026, berichtet, dass der Präsident einen bedeutenden Teil seines Interviews mit Darmanin der israelischen Eskalation im Südlibanon gewidmet hat. Joseph Aoun verurteilte Angriffe, Todesfälle unter Zivilisten und Zerstörung. Er war der Ansicht, dass diese Operationen den Prozess der Rahmenvereinbarung bedrohten. Für den libanesischen Präsidenten untergraben sie auch die Bemühungen, die Eskalation zu stoppen. Diese Erklärung kommt in einer Zeit hoher militärischer Spannungen im Süden. Der Kampf um Ali al-Taher und die Streiks gegen mehrere Orte haben die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts in den Mittelpunkt der Sorge gestellt. Die Anwesenheit eines französischen Ministers in Baabda bot dem Präsidenten daher die Möglichkeit, diese Botschaft direkt nach Paris zu übermitteln. Frankreich ist nach wie vor einer der europäischen Partner, die in der libanesischen Frage am stärksten involviert sind. Es hat auch Truppen innerhalb des Finul und unterhält Kontakte zu den wichtigsten regionalen Akteuren. Der Inhalt des Interviews zeigt somit, dass Darmanin nicht nur als Siegelschutz empfangen wurde. Er diente auch als politischer Relais mit Emmanuel Macron und der französischen Regierung.

Joseph Aoun bekräftigte auch vor Darmanin seine Wahl des diplomatischen Weges. Al-Sharq berichtet am 7. September 2026, dass der libanesische Präsident auf der Notwendigkeit bestand, dass Israel das Rahmenabkommen einhält. Er erinnerte daran, dass der Text arabische und europäische Unterstützung erhalten habe und unter amerikanischer Schirmherrschaft unterzeichnet worden sei. Diese Referenz stellt Frankreich in einen breiteren internationalen Rahmen. Paris ist nicht der einzige Vermittler zwischen Libanon und Israel. Die USA spielen weiterhin eine Schlüsselrolle. Frankreich versucht jedoch, seine eigene Handlungsfähigkeit zu bewahren, insbesondere in der Frage der Sicherheit im Süden und der Unterstützung der libanesischen Institutionen. Joseph Aouns Botschaft ist genau diese Funktion. Beirut will Paris mobilisieren, um eine weitere militärische Degradierung zu verhindern. Der Präsident ist auch bestrebt, einen internationalen Rahmen für die Stabilisierung des Südens aufrechtzuerhalten. Der Besuch in Darmanin kommt daher zu einer Zeit, in der Frankreich sowohl als bilateraler Partner als auch als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates gefragt wird.

Nach Finul wird ein wichtiger französisch-libanesischer Fall

Die Frage der internationalen Präsenz im Südlibanon war in den Diskussionen besonders hervorgehoben worden. MTV Libanon, 7. September 2026, berichtet, dass Joseph Aoun sein Engagement für die Erneuerung der internationalen Präsenz bekräftigt hat. Er berichtete, dass er mit Emmanuel Macron an diesem Dossier gearbeitet habe. Der libanesische Präsident begrüßte auch eine französisch-italienische Initiative zur Vorbereitung einer europäischen Truppe, die in der Lage ist, ein Vakuum nach dem Abzug des Finul zu vermeiden. Diese Frage geht weit über die Zuständigkeit des französischen Justizministeriums hinaus. Seine Anwesenheit im Interview bestätigt daher den politischen Charakter des Besuchs. Es zeigt auch, wie dringend die Zukunft der internationalen Vereinbarung im Süden ist. Für Beirut würde ein Rückzug ohne Alternative ein zusätzliches Sicherheitsrisiko mit sich bringen. Die libanesische Armee muss ihren Einsatz verstärken, aber sie braucht finanzielle, materielle und personelle Ressourcen. Eine internationale Präsenz kann diesen Aufstieg begleiten und einen Monitoring-Rahmen bieten.

Die Ratspräsidentschaft am 7. September 2026 bestätigt, dass Nawaf Salam auch mit Darmanin über die Zukunft der internationalen Präsenz im Süden diskutiert hat. Das Interview konzentrierte sich auf die Notwendigkeit, jedes Vakuum nach dem Ende der Finul-Mission zu vermeiden. Die Unterstützung der libanesischen Armee, die staatliche Autorität auf das gesamte Territorium auszudehnen, wurde ebenfalls erwähnt. Die Konvergenz zwischen Baabda und Serail in diesem Punkt ist bemerkenswert. Joseph Aoun und Nawaf Salam nutzten beide den französischen Besuch, um eine Sicherheitsarchitektur zu verteidigen, die auf dem libanesischen Staat, seiner Armee und internationaler Unterstützung basiert. Frankreich scheint ein wesentlicher Partner dieses Mechanismus zu sein. Sie hat eine alte Erfahrung im Finul. Es unterhält auch eine enge militärische Beziehung mit der libanesischen Armee. Nach Finul wurde daher ein Dossier, bei dem sich die militärische, diplomatische und institutionelle Dimension zusammenschlossen.

Paris bereitet bereits die nächste Sequenz mit Joseph Aoun vor

Darmanins Besuch ist auch Teil eines breiteren diplomatischen Kalenders. MTV Libanon, 7. September 2026, berichtet, dass Joseph Aoun seine Reise nach Paris in der folgenden Woche angekündigt hat. Der Präsident wird zusammen mit Emmanuel Macron an der Eröffnung eines Vorbereitungstreffens für eine internationale Konferenz zur Unterstützung der libanesischen Armee und der internen Sicherheitskräfte teilnehmen. Die Frage der internationalen Präsenz im Südlibanon muss ebenfalls in die Diskussion einbezogen werden. Diese Ankündigung gibt Darmanins Besuch eine vorbereitende Funktion. Der französische Minister kommt wenige Tage vor einer neuen Etappe im Dialog zwischen den beiden Präsidenten. Die Themen, die in Beirut diskutiert werden, werden daher wahrscheinlich auf präsidialer Ebene in Paris aufgegriffen.

Die Unterstützung der libanesischen Armee ist eine alte Achse der französischen Politik. Sie gewinnt jedoch im gegenwärtigen Kontext eine neue Bedeutung. Der libanesische Staat will seine Autorität im Süden ausweiten. Dieser Ehrgeiz erfordert eine Armee, die in der Lage ist, den Boden zu besetzen und die Sicherheit zu gewährleisten. Es braucht auch Ressourcen. Die angekündigte internationale Konferenz zielt genau darauf ab, externe Unterstützung zu mobilisieren. Frankreich versucht daher, zwei Dimensionen seines Handelns zu artikulieren. Erstens die Begleitung der institutionellen Reformen. Die zweite zielt auf die Stärkung der Souveränitätsinstrumente ab, einschließlich der Armee und der Sicherheitskräfte. Darmanins Rede über Gerechtigkeit teilt diese Logik. Wirksame Souveränität erfordert glaubwürdige Justizinstitutionen, funktionsfähige Sicherheitskräfte und eine Armee, die in der Lage ist, ihre Rolle zu erfüllen.

Mit Nawaf Salam ging der israelische Rückzug direkt ins Gespräch

Das Serail-Interview erweiterte die Agenda weiter. Die Ratspräsidentschaft am 7. September 2026 berichtete, dass Nawaf Salam und Gérald Darmanin die Entwicklungen im Südlibanon im Kontext der israelischen Eskalation diskutierten. Diplomatische Bemühungen, den Rückzug Israels aus den libanesischen Gebieten zu sichern, wurden diskutiert. Die Wiederherstellung der Stabilität im Süden gehörte ebenfalls zu den genannten Zielen. MTV Libanon, 7. September 2026, berichtet über die gleichen Elemente. Das offizielle Kommuniqué assoziiert Frankreich somit direkt mit den Diskussionen über den israelischen Rückzug. Eine neue spezifische französische Initiative wird nicht erwähnt. Andererseits zeigt es, dass Beirut Paris als einen der Gesprächspartner betrachtet, denen dieses Dossier vorgelegt werden soll.

Diese Sequenz misst auch den Platz von Nawaf Salam in der französisch-libanesischen Beziehung. Der Premierminister leitet die Regierungsreformen und beteiligt sich an der Verwaltung der Südfrage. Darmanin begegnete somit durch ihn den beiden Hauptdimensionen der französischen Botschaft: Staatsreform und Sicherheitsstabilisierung. Frankreich unterstützt den Reformprozess, weiß aber, dass er auch von der regionalen Situation abhängt. Ein neuer Krieg im Süden würde die Fähigkeit der Regierung, ihre wirtschaftlichen, administrativen und gerichtlichen Bemühungen zu verfolgen, einschränken. Umgekehrt betrachtet Paris den Aufbau von Institutionen als Bedingung für Souveränität. Der Besuch unterstreicht somit eine zirkuläre Argumentation: Stabilität ermöglicht Reformen, während stärkere Institutionen dem Staat ermöglichen müssen, Stabilität besser zu gewährleisten.

Ain al-Tiné schließt die Reihe der Institutionen ab

Gerald Darmanin traf schließlich Nabih Berri in Ain al-Tinah. Die Präsidentschaft des Parlaments am 7. September 2026 berichtete, dass die beiden Männer die allgemeine Situation im Libanon und in der Region sowie die französisch-libanesischen Beziehungen überprüft hätten. Die Pressemitteilung gibt wenig Details zum genauen Inhalt des Interviews. Dennoch bleibt das Treffen politisch bedeutsam. Über Baabda, Serail und Ain al-Tinah traf sich der französische Minister mit den drei wichtigsten libanesischen Präsidentschaften. Paris unterhält somit seinen Dialog mit Beamten, die unterschiedliche politische Gleichgewichte vertreten. Diese Methode ermöglicht es Frankreich, seine Kanäle mit dem gesamten institutionellen System zu erhalten.

Das Treffen mit Berri ist auch wegen seiner politischen Rolle im Süden von besonderer Bedeutung. Der Präsident des Parlaments bleibt ein wichtiger Gesprächspartner in den Diskussionen über das Gleichgewicht zwischen Hisbollah und Schiiten. Ein Besuch Frankreichs zur regionalen Lage wäre daher ohne einen Besuch in Ain al-Tiné unvollständig gewesen. Die Nüchternheit der Pressemitteilung erlaubt es nicht, dass das Treffen Ankündigungen erhält, die nicht veröffentlicht wurden. Sie bestätigt jedoch, dass Darmanin als Vehikel für den politischen Dialog über sein Ressort auf Ministerebene hinaus genutzt wurde.

Justizielle Zusammenarbeit wird zu einem Instrument der Souveränität

Die Verschiebung vom 6. und 7. September hinterließ mehrere konkrete Ergebnisse. Die zwischen Adel Nassar und Gérald Darmanin unterzeichnete Vereinbarung formalisiert zunächst die Stärkung der justiziellen Zusammenarbeit. Die angekündigten Prioritäten sind Wirtschafts- und Finanzkriminalität, Terrorismus, Zivilrecht und Ausbildung. Frankreich erneuerte daraufhin seine Unterstützung für den libanesischen Reformprozess. Darmanin verband dieses Projekt ausdrücklich mit der Stärkung der Unabhängigkeit und Souveränität des Landes. Gespräche mit Nawaf Salam konzentrierten sich auch auf die Unabhängigkeit der Justiz. Diese Elemente verleihen der Justiz eine politische Dimension.

Gleichzeitig ermöglichte der Besuch den libanesischen Führern, drei strategische Forderungen vor Paris zu stellen. Der erste betrifft die Verringerung der israelischen Eskalation und den Rückzug Israels aus den libanesischen Gebieten. Die zweite betrifft die Zukunft der internationalen Präsenz im Südlibanon und die Notwendigkeit, ein Vakuum zu vermeiden. Die dritte zielt darauf ab, die libanesische Armee und die internen Sicherheitskräfte zu stärken. Diese Fälle müssen bei Joseph Aouns nächstem Besuch in Paris übernommen werden. Die Darmanin-Sequenz diente somit als Brücke zwischen präziser ministerieller Zusammenarbeit und umfassenderen diplomatischen Verhandlungen. Der französische Minister kam, um ein Abkommen zwischen zwei Justizministerien zu unterzeichnen. Er verließ Beirut, nachdem er gehört hatte, wie die drei libanesischen Präsidentschaften ihre Prioritäten in Bezug auf Souveränität, den Süden, Israel und die zukünftige internationale Maschinerie skizzierten.