2. September 2004: UN-Stimmen gegen Syrien

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2. September 2004 — UN-Sicherheitsrat verabschiedet Resolution 1559: Abzug ausländischer Truppen, Entwaffnung von Milizen, freie Präsidentschaftswahlen. Ein Wendepunkt, der zum Rücktritt und der anschließenden Ermordung von Rafic Hariri und dem syrischen Rückzug von 2005 führte.
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