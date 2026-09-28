Zwei regionale AUF-Workshops zum Thema Mediation in Zypern

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Beirut, 28. September 2026Vom 21. bis 25. September 2026 organisierte AUF Middle East, das Außenministerium von Zypern und Cyprus Aid, in Zusammenarbeit mit dem Professional Mediation Centre der St. Joseph University von Beirut, in Nikosia zwei regionale Workshops zu Mediationstechniken, an denen 48 Lehrer und akademische Leiter von 43 AUF-Mitgliedsuniversitäten aus 12 Ländern teilnahmen: Zypern, Dschibuti, Ägypten, Äthiopien, Irak, Jordanien, Libanon, Palästina (Westjordanland und Gaza), Saudi-Arabien, Sudan, Syrien und Jemen.

Die libanesische Beteiligung war besonders wichtig, mit Lehrern und akademischen Leitern von acht AUF-Mitgliedsuniversitäten im Libanon: der Holy Spirit University von Kaslik, der Libanesischen Universität, der Arabischen Universität von Beirut, der Universität der Weisheit, der Universität Unserer Lieben Frau von Louaizé (NDU), der Universität für Wissenschaft und Kunst im Libanon (USAL), der Islamischen Universität Libanon und der Universität von Saint Joseph von Beirut.

Zwei Workshops zur Stärkung der Mediationsfähigkeiten

Universitätscampusse sind mit verschiedenen Formen von Spannungen konfrontiert, insbesondere in Konfliktzonen. Die Entwicklung einer Kultur des Dialogs, der positiven Kommunikation und der Vermittlung ist ein Hebel für die Förderung eines akademischen Umfelds, das Zusammenarbeit, Frieden und Stabilität fördert.

Die beiden Workshops sind Teil dieser Dynamik und zielen darauf ab, die Fähigkeiten von Lehrern und akademischen Leitern der AUF-Mitgliedsuniversitäten in der Region Naher Osten zu stärken.

« Mediation Skills: Führung, Empathie und strategische Verhandlungen »

Der erste Workshop, der vom 21. bis 23. September stattfand, konzentrierte sich auf die Entwicklung von Führungs- und Konfliktmanagementfähigkeiten, Konfliktanalyse und Verhandlungstechniken.

Die Teilnehmer arbeiteten auch an den Kernkompetenzen für Mediation und Mediatorenhaltung sowie an aktivem Zuhören, Empathie, emotionaler Intelligenz und Kommunikationstechniken.

« Positive Kommunikationstechniken in der Mediation »

Vom 23. bis 25. September konzentrierte sich der zweite Workshop auf positive Kommunikationstechniken, die in der Mediation angewendet werden, mit dem Ziel, zur Förderung einer Kultur des Friedens und des Dialogs innerhalb der Universitäten beizutragen, Lehrern und akademischen Führern konkrete Werkzeuge für positive Kommunikation zur Verfügung zu stellen und ihre Fähigkeit zu stärken, Konfliktsituationen zu analysieren, zu verhindern und zu bewältigen.

Durch diese beiden Workshops tragen AUF Middle East und seine Partner zur Entwicklung der Fähigkeiten der akademischen Akteure und zur Verbreitung von Praktiken bei, die den Dialog, das Zuhören und den konstruktiven Umgang mit Konfliktsituationen in Hochschuleinrichtungen fördern.

Diese Tätigkeit des AUF, die vollständig vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Zyperns und von Cyprus Aid finanziert wird und die Expertise des Professional Mediation Centre der Saint Joseph Universität Beirut mobilisiert, erweitert die von dem AUF vorgeschlagenen Aktivitäten auf seine Mitglieder im Bereich der Mediation (praktische Ausbildung, Seminare, thematische Kommission der Regionalkonferenz der Rektoren des Nahen Ostens). Diese Initiativen haben in den letzten zehn Jahren bereits etwa 3.500 Hochschulbeamte ausgebildet und damit zum nachhaltigen Aufbau von Kapazitäten für Hochschuleinrichtungen zur Förderung von Dialog, Konfliktprävention und konstruktivem Management beigetragen.

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