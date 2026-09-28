Warnungen von Nawaf Salam: Warum Beirut eine weitere Verschlechterung im Süden befürchtet

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Die Botschaften, die Nawaf Salam in den Vereinigten Staaten erhalten hat, wären wesentlich besorgniserregender gewesen, als die öffentliche Diplomatie nahelegt. Der libanesische Premierminister habe während seiner Treffen eine Verschärfung des amerikanischen Ansatzes beobachtet und Warnungen von arabischen und internationalen Gesprächspartnern erhalten, dass sich die Situation im Süden weiter verschlechtern könnte. Diese Einschätzung kommt zu einer Zeit, in der sich die Verhandlungen mit Israel verlangsamen, israelische Operationen fortgesetzt werden und eine Reihe israelischer Beamter eine zunehmend beleidigende Rede über die Zukunft der Grenzgebiete halten.

Das Bild ist jedoch nicht das eines Krieges, der an einem festen Datum angekündigt wurde. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine allgemeine Offensive entschieden worden wäre. Vielmehr betreffen die Warnungen eine Anhäufung von negativen Faktoren: das Fehlen eines signifikanten israelischen Rückzugs, die Schwierigkeit, die Verhandlungen wiederaufzunehmen, der amerikanische Druck auf Beirut hinsichtlich der Hisbollah-Waffen, die israelischen Wahlfristen und das Fortbestehen einer regionalen Konfrontation, die den Libanon jetzt mit dem Iran und dem Golf verbindet. Für die Regierung von Nawaf Salam besteht die Herausforderung daher darin, eine Zeit großer Unsicherheit in eine diplomatische Sequenz zu verwandeln, bevor militärische Fakten selbst die neuen Spielregeln festlegen.

In Washington ein härteres Klima als in New York

Die Passage von New York nach Washington markiert eine Änderung der Registrierung. Vor den Vereinten Nationen konnte Nawaf Salam die Prinzipien der libanesischen Position verteidigen: Souveränität, staatliches Monopol über strategische Entscheidungen, israelischer Rückzug und die Suche nach einer diplomatischen Lösung. In den Vereinigten Staaten wird die Debatte viel konkreter. Es konzentriert sich auf das, was Beirut im Süden tatsächlich erreichen kann, und auf die Garantien, die Washington für notwendig hält, bevor es Israel zu weiteren Zugeständnissen drängt.

Die Informationen, die rund um die Treffen des Premierministers gesammelt wurden, deuten auf eine amerikanische « Verhärtung » hin. Der Begriff bedeutet nicht notwendigerweise, dass Washington die libanesische Regierung aufgegeben oder sich entschieden hätte, alle israelischen Forderungen vollständig zu unterstützen. Vielmehr spiegelt es die wachsende Ungeduld über die Kluft zwischen den politischen Verpflichtungen des Staates und ihrer Übersetzung vor Ort wider. US-Beamte stellen weiterhin die Frage der Hisbollah-Waffen, die Rolle der Armee und die effektive Kontrolle des Territoriums in den Mittelpunkt ihrer Erwartungen.

Diese Entwicklung ist umso wichtiger, als der Libanon hoffte, die Diplomatie zu nutzen, um israelische Ergebnisse parallel zu den Fortschritten des Staates zu erzielen. Beirut verteidigt eine Logik der Gegenseitigkeit: israelischer Rückzug, Einsatz der Armee, Verifikationsmechanismus, dann schrittweise Ausweitung der öffentlichen Autorität. Ein Teil des amerikanischen Ansatzes scheint jetzt mehr Gewicht auf die vom Libanon erwarteten Aktionen zu legen, bevor Washington weitere Schritte von Israel bekommen könnte.

Das Problem ist dann fast mechanisch. Je mehr Washington Beirut auffordert, zuerst zu handeln, desto mehr muss die Regierung eine Meinung und politische Kräfte davon überzeugen, dass Israel weiterhin Positionen besetzt und Operationen durchführt. Je mehr Israel diesen Druck aufrechterhält, desto mehr hat die Hisbollah Argumente, ihre Waffen als noch notwendig zu präsentieren. Die US-Strategie zur Stärkung des Staates kann daher den gegenteiligen politischen Effekt haben, wenn sie nicht von israelischen Kollegen begleitet wird.

Arabische und internationale Warnungen an den Süden

In diesem Zusammenhang werden die Warnungen, die Salam erhalten hat, wichtiger. Arabische und internationale Gesprächspartner sagten ihm, die Situation im Süden könne « schwächen ». Der Wortlaut ist breit genug, um nicht in eine präzise militärische Vorhersage umgewandelt zu werden. Es zeigt jedoch, dass mehrere libanesische Partner den aktuellen Status quo nicht als stabil ansehen.

Die verfügbaren Signale gehen in diese Richtung. Israelische Operationen gehen in mehreren Gebieten des Südens weiter. Streiks trafen die Gebiete von Tyrus, Nabatiyah, Marjayoun und Bint Jbeil. Apache-Hubschrauber wurden in einigen Angriffen verwendet, eine Entwicklung, die genau deshalb festgestellt wurde, weil dieser Flugzeugtyp zuvor nicht mit den täglichen Operationen in dieser Phase des Konflikts in Verbindung gebracht wurde. Darüber hinaus halten Zerstörung und Interventionen an Land weiterhin ein hohes Maß an Unsicherheit in Grenzdörfern aufrecht.

Der israelische politische Diskurs fügt eine weitere Dimension hinzu. Bezalel Smotrich forderte die Annexion von Sektoren vom Südlibanon bis Litani. Eine solche Erklärung ist selbstverständlich keine Entscheidung der israelischen Regierung. Es zeigt jedoch, dass im Vorfeld der Wahlen maximalistische Territorialszenarien von wichtigen Koalitionsmitgliedern öffentlich verteidigt werden können.

Für Beirut liegt die Gefahr weniger in einer isolierten Aussage als in der Begegnung zwischen diesem Diskurs und der militärischen Realität. Je länger die israelische Präsenz in bestimmten Punkten anhält, desto mehr befürchtet der Libanon, dass das, was als vorübergehendes Sicherheitsbedürfnis dargestellt wurde, allmählich zu einer neuen De-facto-Situation wird.

Das gefürchtete Szenario: eine Sicherheitszone, die sich in Etappen ausdehnt

Die Hauptsorge der Libanesen betrifft genau die mögliche Erweiterung des von Israel kontrollierten Gebiets. Der Prozess würde nicht unbedingt die spektakuläre Form der Masseninvasion annehmen. Sie könnte sich in Etappen entwickeln: Beibehaltung bestehender Positionen, Ausweitung der Operationen in der Tiefe, Zerstörung der Infrastruktur, die als mit der Hisbollah verwandt angesehen wird, Schaffung neuer Zwänge für die Bewohner und dann schrittweise Konsolidierung einer Bande, in der die Rückkehr zur vollständigen libanesischen Souveränität schwieriger werden würde.

Dieses Szenario erklärt, warum die Regierung so sehr auf einem Rückzugsplan besteht. Eine Besetzung ohne Fristen verändert allmählich die Debatte. Zu Beginn bezieht sich die Frage auf die notwendigen Bedingungen für den Abzug der israelischen Streitkräfte. Im Laufe der Zeit kann es zu einer der Bedingungen werden, unter denen Israel zustimmen würde, eine militärische Situation aufzugeben, die es jetzt für seine Sicherheit für nützlich hält.

Die libanesische Diplomatie versucht daher zu verhindern, dass das Provisorische strukturell wird. Sie will amerikanische Garantien für Gebiete erhalten, die schließlich an die Armee übergeben werden, und die israelischen Streitkräfte daran hindern, nach ihrer Evakuierung zurückzukehren. Die Diskussionen um Ali al-Taher verdeutlichen diese Sorge: Beirut wünscht sich eine Rückgabe des Territoriums an die libanesische Armee, begleitet von einem starken Engagement, um sicherzustellen, dass der Rückzug nachhaltig ist.

Israel stellt jedoch seine eigene Bedingung. Bevor er weitere Positionen aufgibt, will er überprüfen können, ob die Hisbollah die militärische Infrastruktur in den evakuierten Gebieten nicht neu ansiedeln wird. Jeder erfordert daher eine Garantie für das zukünftige Verhalten des anderen. Es ist dieser Kreis, den Washington zu brechen versucht.

Verhandlungen verlangsamen sich im schlimmsten Moment

Die Verschlechterung des Klimas wäre weniger besorgniserregend, wenn der diplomatische Kanal schnell voranschreiten würde. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die nächste Verhandlungssitzung wurde verschoben, und es scheint keine sofortige Wiederaufnahme der Verhandlungen gewährleistet zu sein. Die Nähe der Wahlen in Israel am 27. Oktober verringert den verfügbaren Spielraum weiter.

Ein Wahlkampf verbietet natürlich keine Verhandlungen. Es verändert jedoch die politischen Anreize. Ein territoriales Zugeständnis, Rückzug oder Sicherheitskompromiss kann zu Argumenten von Regierungsgegnern werden. Umgekehrt kann eine Demonstration der Entschlossenheit politisch bewertet werden. Diese Dynamik bedeutet nicht, dass eine israelische Entscheidung eine Wahl wäre, aber sie erschwert die Suche nach einem Abkommen für eine bereits angespannte Zeit.

Der Libanon steht somit vor einem ungünstigen Zeitplan. Er will schnelle Fortschritte, bevor die israelische Kampagne den politischen Raum schließt. Aber je dringender es ist, desto weniger Einfluss hat es, um das Tempo durchzusetzen. Washington bleibt der einzige Akteur, der in der Lage ist, einen entscheidenden Einfluss auf Israel auszuüben, gerade da sich die Prioritäten der USA in Richtung anderer regionaler Krisen bewegen.

Diese Kombination erklärt einen Teil des Pessimismus, der an Salam weitergegeben wurde. Die Gefahr liegt nicht nur in einer israelischen Militärentscheidung. Es ist möglich, dass keine diplomatische Entscheidung getroffen wird, solange sich die militärische Situation weiterentwickelt.

Libanon ist in der amerikanischen Hierarchie zurückgetreten

Eine weitere Tatsache belastet Beiruts Berechnungen: Der Libanon scheint einen weniger zentralen Platz in der unmittelbaren Agenda des Weißen Hauses einzunehmen. Der fehlende Bezug zum Land in Donald Trumps Rede vor der UN-Generalversammlung wurde von einigen Beobachtern als Zeichen dieses Rückschlags interpretiert.

Es wäre übertrieben, zu dem Schluss zu kommen, dass die Vereinigten Staaten kein Interesse am Libanon haben. Das Treffen mit Marco Rubio, die Fortsetzung der militärischen Kontakte und die amerikanische Rolle bei den Verhandlungen zeigen das Gegenteil. Die Änderung scheint mehr über die Methode zu sein. Washington wäre von einer Phase starken politischen Impulses zu einer Phase des Drucks übergegangen und hätte Blockaden abgewartet und verwaltet.

Der Krieg mit dem Iran erklärt diese Entwicklung teilweise. Die Straße von Ormuz, Ölexporte, Gespräche mit Teheran und die Sicherheit der amerikanischen Verbündeten mobilisieren jetzt einen Großteil der strategischen Aufmerksamkeit. Libanon bleibt wichtig, wird aber zunehmend als eines der Stücke dieser regionalen Architektur behandelt.

Diese Entwicklung ist für Nawaf Salam problematisch. Die Strategie seiner Regierung basierte auf der Idee, dass die internationale Gemeinschaft dem Staat helfen könnte, durch Verhandlungen zu erreichen, was ein neuer Krieg noch teurer machen würde. Wenn die diplomatischen Investitionen der USA sinken, bevor der Mechanismus konsolidiert wird, könnte sich die Regierung in einer Strategie befinden, deren Hauptgarant ihre Beteiligung verlangsamt.

Washington erwartet mehr über Hisbollah-Waffen

Besonders deutlich wird die amerikanische Verhärtung beim Thema Waffen. Das libanesische Argument, dass übereiltes Handeln den zivilen Frieden gefährden könnte, wird verstanden, aber es scheint nicht mehr ausreichend zu sein, um eine unbefristete Verschiebung zu rechtfertigen. Aus amerikanischer Sicht könnte das, was jetzt eine Vorsicht im Zusammenhang mit internen Risiken ist, letztendlich das Souveränitätsprinzip schwächen, das die Regierung angeblich wiederherstellen will.

Dieser Kritiker stellt Nawaf Salam in eine heikle Position. Er kann nicht akzeptieren, dass der Staat sein Militärmonopol dauerhaft aufgibt, ohne seinem eigenen Programm zu widersprechen. Aber er kann die Hisbollah auch nicht als bloße Organisation behandeln, die die Armee administrativ entwaffnen könnte. Die Partei unterhält eine wichtige politische, soziale und militärische Basis, insbesondere in Gebieten, die direkt israelischen Operationen ausgesetzt sind.

Die Regierung sucht nach einer Sequenz. Der israelische Rückzug muss einen Raum schaffen, in dem die Armee ihre Autorität ausüben kann. Der Einsatz der Armee sollte die Rechtfertigung für eine parallele bewaffnete Präsenz verringern. Die internationale Verifikation muss Israel beruhigen. Dann muss sich der interne Dialog mit dem Rest der Datei befassen.

Washington scheint jetzt um schnellere Beweise zu bitten, als diese Sequenz tatsächlich begonnen hat. Es ist wahrscheinlich eines der Elemente der Verhärtung, die Salam wahrnimmt.

Naim Kassem antwortet mit genau der entgegengesetzten Logik

Naim Kassems Rede zeigt, wie weit die Positionen noch sind. Der Generalsekretär der Hisbollah weigert sich, vor dem israelischen Rückzug Waffen zu behandeln. Er forderte das Einfrieren der direkten Verhandlungen und die Rückkehr zu einer indirekten Formel. Er wirft den Behörden vor, Israel im Laufe der Gespräche zu schnell Zugeständnisse gemacht zu haben.

Für die Hisbollah hätte Widerstand Israel daran gehindert, alle seine militärischen Ziele zu erreichen. Die Partei ist daher der Ansicht, dass der Verzicht auf ihre Mittel vor dem vollständigen Rückzug gleichbedeutend mit dem Verzicht auf den Hebel wäre, der eine größere Niederlage verhindert hätte. Diese Lesung wird von ihren Gegnern abgelehnt, aber sie strukturiert ihre Position.

Die Regierung ist dann zwischen zwei gegensätzlichen Druck gefangen. Washington fordert Fortschritte beim Staatsmonopol. Die Hisbollah fordert israelischen Fortschritt vor jeder substantiellen Diskussion über ihre Waffen. Israel fordert Garantien gegen die Rückkehr der Hisbollah, bevor es seinen Rückzug fortsetzt.

Jeder wartet daher darauf, dass der andere den ersten Beweis für guten Glauben liefert.

Diese Sackgasse ist nicht nur diplomatisch. Je länger es dauert, desto mehr militärische Akteure können versuchen, das Kräfteverhältnis vor Ort zu verändern, um ihre Position in zukünftigen Verhandlungen zu verbessern.

Die Gefahr eines neuen Krieges besteht, aber er ist nicht der einzige

Die Warnungen, die Salam erhielt, sollten nicht nur auf die Annahme eines allgemeinen Krieges reduziert werden. Eine Verschlechterung kann verschiedene Formen annehmen. Israel kann seine Streiks intensivieren, ohne eine massive Landoffensive zu starten. Sie kann die Sektoren erweitern, in denen sie regelmäßig interveniert. Sie kann die Zerstörung vervielfachen, um den Wiederaufbau der Fähigkeiten der Hisbollah zu verhindern. Sie kann auch die Besetzung von Positionen ausweiten, die als strategisch angesehen werden.

Für Südländer ist der Unterschied zwischen diesen Szenarien militärisch wichtig, aber manchmal viel weniger im Alltag. Eine Familie, die nicht in ihr Dorf, einen unzugänglichen Bauernhof oder ein Haus zurückkehren kann, das regelmäßig Streiks ausgesetzt ist, leidet bereits unter den Auswirkungen eines Konflikts, der nicht offiziell erklärt werden muss, um eine Rückkehr zur Normalität zu verhindern.

Dies ist auch der Grund, warum der Wiederaufbau und die Präsenz des Staates zu Sicherheitsfragen werden. Je mehr Menschen vertrieben werden, desto leerer wird das Territorium. Je leerer das Territorium ist, desto schwieriger wird es für libanesische Institutionen, normale Souveränität zu demonstrieren.

Die Regierung bereitet gerade einen Besuch in Nabatiyah vor und plant in und um die Stadt herum, den Bewohnern zu helfen, in ihren Ortschaften zu bleiben. Diese Initiative ist der diplomatischen Frage nicht fremd: Die Erhaltung der Bevölkerung und die Wiederherstellung der Dienstleistungen sind auch eine Möglichkeit, die Präsenz des Staates zu behaupten.

Nabatiyah als politische Antwort auf militärischen Pessimismus

Die Aussicht auf ein Regierungstreffen oder eine offizielle Reise nach Nabatiyeh nimmt in diesem Zusammenhang eine Dimension an, die weit über das Symbol hinausgeht. Yassine Jaber arbeitet an der Vorbereitung dieser Sequenz und dem Start von Projekten zur Festigung der Präsenz der Bewohner in ihren Städten und Dörfern.

Auf diese Weise versucht die Regierung vor Ort auf das Risiko einer Degradation zu reagieren. Sie hat nicht die militärischen Mittel, um das Gleichgewicht der Macht mit Israel allein zu ändern. Sie kann jedoch lokale Institutionen stärken, die Infrastruktur unterstützen und zeigen, dass der Süden nicht einer Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah ausgesetzt ist.

Dieser Ansatz beinhaltet auch eine innenpolitische Dimension. Die Hisbollah hat eigene Hilfsnetzwerke und hat neue Initiativen für Wohnen, Reparaturen und Wiederaufbau angekündigt. Wenn der Staat langsam interveniert, besetzen diese Partisanenstrukturen natürlich den freien Raum. Wenn die Regierung mit konkreten Projekten zurückkommt, kann sie eine direkte Beziehung zum Volk wiederherstellen.

Die Schlacht des Südens ist daher nicht nur auf den Hügeln und an Militärposten. Es spielt auch eine Rolle bei der Aufrechterhaltung einer offenen Schule, der Reparatur einer Straße, dem Wiederaufbau eines Hauses oder dem Aufenthalt einer Familie in ihrem Dorf.

Arabische Partner fürchten auch Krise jenseits des Libanon

Arabische Warnungen an Salam müssen auch im regionalen Kontext gesehen werden. Eine weitere Degradation im Libanon würde nicht auf die Grenze beschränkt bleiben. Es könnte die Gespräche mit dem Iran, die Stabilität des Golfs und alle Bemühungen, weitere Konfrontationen zu vermeiden, beeinträchtigen.

Die arabischen Staaten hatten daher ein Interesse daran, die libanesische Front daran zu hindern, ein großes Theater zu werden. Aber dieses Interesse bedeutet nicht, dass sie alle die gleichen Mittel oder die Bereitschaft haben, einzugreifen. Zum Beispiel befürwortet Saudi-Arabien die Unterstützung von Institutionen, der Wirtschaft und der Armee anstelle einer direkten militärischen Beteiligung im Süden.

Diese Vorsicht verdeutlicht das Beirut-Problem. Viele Akteure wollen einen neuen Krieg vermeiden, aber nur wenige wollen die militärischen Garanten einer Siedlung werden. Die Vereinigten Staaten bleiben daher in einer Zeit, in der ihre Aufmerksamkeit zerstreut wird, unverzichtbar.

Die Warnungen, die Salam erhielt, können so verstanden werden, dass sie diesen Widerspruch widerspiegeln: Das Risiko wird von mehreren Partnern identifiziert, aber die diplomatische Koalition, die in der Lage ist, es zu reduzieren, ist noch nicht ausreichend strukturiert.

Diplomatisches Fenster schrumpft

Die Regierung hat somit einige besonders sensible Wochen. Er muss Washington weiter engagieren, arabische und europäische Partner dazu bringen, eine Sicherheitsarchitektur im Süden zu unterstützen, sich auf die Zeit nach der UNIFIL vorzubereiten und libanesische Akteure davon zu überzeugen, dass eine staatliche Strategie zu Ergebnissen führen kann.

Gleichzeitig muss er verhindern, dass der amerikanische Druck auf die Waffen der Hisbollah zu einer internen Konfrontation wird. Sie muss auch verhindern, dass Forderungen nach israelischen Sicherheitsvorkehrungen zu einem Vorwand für eine Besatzung ohne Frist werden.

Keine dieser Aufgaben kann separat durchgeführt werden. Ein Rückzug ohne Sicherheitseinrichtung kann fragil sein. Eine ungelöste Abrüstung wäre politisch explosiv. Eine internationale Präsenz ohne wirkliche staatliche Autorität würde das Souveränitätsproblem nicht lösen. Ein unsicherer Wiederaufbau würde die gleichen Dörfer weiterer Zerstörung aussetzen.

Es ist diese Anhäufung, die den Ton der Warnungen von Nawaf Salam erklärt. Das Risiko kommt nicht von einem bevorstehenden Ereignis, sondern von mehreren Kalendern, die sich nähern, ohne dass eine gemeinsame Lösung gefunden wurde.

In Washington suchte der Premierminister nach Garantien und einer Möglichkeit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. Er hätte vor allem entdeckt, dass einige seiner Gesprächspartner die Zeit jetzt als Gegner betrachten. Je mehr die Wochen ohne Rückzug, ohne Verifikationsmechanismus und ohne interne Kompromisse vergehen, desto mehr erzeugt der Boden seine eigenen Realitäten.

Für Beirut ist es daher nicht mehr nur dringend, ein neues Treffen zu bekommen. Es soll verhindert werden, dass, wenn die Verhandlungsführer an einem Tisch landen, ein Teil dessen, was sie verhandeln mussten, bereits anderswo mit Gewalt beschlossen wurde.

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