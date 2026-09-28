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Die Straße von Ormuz wurde zum Schauplatz einer zweiten Konfrontation, weniger spektakulär als militärische Operationen, aber fast so strategisch: ein Krieg der Zahlen. Washington behauptet, dass die Ölströme stark wieder aufgenommen wurden. Präsident Donald Trump versicherte sogar, dass kürzlich eine Rekordmenge Öl die Straße überquert habe, was die vor dem Krieg beobachteten Mengen übertraf. Sein Energieminister Chris Wright hat in den letzten Tagen durchschnittlich etwa 13 Millionen Barrel pro Tag und über 20 Millionen Barrel pro Tag befördert. Hinter diesen Aussagen steht jedoch eine selten erklärte Schwierigkeit: Das Zählen der Fässer, die Ormuz durchqueren, in Echtzeit ist extrem kompliziert geworden.

Der Krieg hat das Verhalten der Schiffe gestört, die Häfen gestört und die Anzahl der Ladungen erhöht, deren Bewegungen erst spät bekannt sind. Öltanker können ihr automatisches Identifikationssystem ausschalten und vorübergehend von den Bildschirmen verschwinden, die für die Verfolgung des Seeverkehrs verwendet werden. Aber sie hören nicht auf zu segeln. Einige Tage oder Wochen später können ihre Bewegungen mit Hilfe von Hafendaten, Satellitenbildern, Wiedererscheinen auf See oder Ankunft am Zielterminal rekonstruiert werden. Historische Statistiken werden dann korrigiert. Ein unsichtbares Fass am Tag seiner Passage kann daher einige Wochen später in den Konten des Tages wieder erscheinen, an dem es tatsächlich die Meerenge überquert hatte.

Diese Mechanik macht triumphale Aussagen so zerbrechlich wie katastrophale Ankündigungen. Eine spektakuläre Tageszahl kann eine echte Erholung widerspiegeln, aber auch die Evakuierung von Fracht, die für mehrere Tage angesammelt wurde. Ein Durchschnitt, der für sofort sichtbare Schiffe berechnet wird, kann den Verkehr vor der Überarbeitung unterschätzen. Und eine politische Öffnung der Straße bedeutet nicht, dass die Golfexporte sofort auf ihr früheres Niveau zurückkehren können. In Ormuz wird Öl nun als Intelligenz verfolgt.

Die Washingtoner Zahl: 13 Millionen Barrel pro Tag

Die US-Administration will zeigen, dass die iranische Sperrung von Ormuz nicht mehr die gewünschten Auswirkungen Teherans hat. Chris Wright behauptet, dass Abflüsse jetzt durchschnittlich etwa 13 Millionen Barrel pro Tag. Er sagt auch, dass sie an einem letzten Tag 20 Millionen überschritten haben, was nach seiner Interpretation mehr ist als vor Beginn des Konflikts. Donald Trump greift die gleiche Idee auf, wenn er sagt, dass am Wochenende eine Rekordmenge Öl die Meerenge überquert hat.

Die politische Botschaft ist transparent. Wenn Öl wieder in großen Mengen fließt, verliert der Iran einen Teil des Druckinstruments, die Passage zu schließen oder einzuschränken. Der Anstieg der Energiepreise könnte dann auf andere Faktoren zurückgeführt werden. Chris Wright besteht genau auf Raffinationsfähigkeiten, die er als ein Problem darstellt, das jetzt größer ist als das Rohölvolumen durch die Straße.

Diese Präsentation dient auch dem amerikanischen Diskurs über die Wirksamkeit des Drucks gegen Teheran. Washington erklärt, dass seine wirtschaftliche Isolationskampagne ihre Auswirkungen zu entfalten beginnt, während Donald Trump weiterhin eine mögliche Wiederaufnahme der Verhandlungen hervorruft und weitere Streiks nicht ausschließt. Zu zeigen, dass der Ölhandel am Golf trotz der Konfrontation wieder aufgenommen werden kann, bedeutet daher, die strategische Reichweite der iranischen Waffe zu verringern.

Aber die Messung des Seeverkehrs funktioniert nicht wie ein Meter in einer Ölpipeline. Es gibt kein Gerät am Eingang zu Ormuz, das jedes unter dem Rumpf der Tanker transportierte Fass sofort addiert. Die Zahlen stammen aus der Überwachung von Schiffen, der Schätzung ihrer Ladungen und der Rekonstruktion ihrer Bewegungen. Wenn sich die Sichtbarkeit verschlechtert, erhöht sich die Unsicherheitsmarge.

Ormuz vor der Krise: etwa 15 Millionen Barrel als Referenz

In Verkehrsanalysen verwendete Daten legen den Referenzölstand vor der Krise auf rund 15 Millionen Barrel pro Tag fest. Dies ist die Grundlage für die Messung des Ausmaßes des Schocks, der durch Krieg und Navigationsbeschränkungen verursacht wird. Es erlaubt uns auch zu verstehen, warum amerikanische Aussagen über eine Rückkehr über frühere Ebenen von solcher politischer Bedeutung sind.

Wenn die vom US-Energieminister angekündigten 13 Millionen Barrel pro Tag einem nachhaltigen und direkt vergleichbaren Durchschnitt entsprechen würden, hätte sich der Abstand zum Vorkrisenniveau tatsächlich erheblich verringert. Ein Tag von mehr als 20 Millionen könnte sogar den Eindruck erwecken, dass die Meerenge bereits in der Vergangenheit liegt.

Das Problem liegt im Wort « nachhaltig ». Der Ölhandel ist natürlich unregelmäßig. Mehrere große Tanker können am selben Tag einen Kreuzungspunkt überqueren, gefolgt von einem viel schwächeren Tag. In Kriegszeiten wird dieser Effekt verstärkt. Schiffe warten, Ladung sammelt sich, ein Navigationsfenster öffnet sich und mehrere Abfahrten werden gleichzeitig durchgeführt. Das tägliche Volumen sprang dann, ohne die strukturelle Kapazität der Straße zu verändern.

Genau das macht es schwierig, Spitzen zu interpretieren. Sie zeigen, dass Öl passieren kann. Sie beweisen nicht unbedingt, dass der Verkehr wieder normal ist.

Die vorherigen 55 Millionen Barrel

Eine Episode Anfang Juli illustriert diese statistische Falle perfekt. Zwischen dem 1. und 6. Juli hätten mehr als 55 Millionen Barrel die Straße überquert. Im Vergleich zu einigen Tagen vermittelt die Figur das Bild eines spektakulären Neustarts des Verkehrs. Für sich genommen könnte es sogar darauf hindeuten, dass der Markt eine Kapazität nahe am Normalzustand zurückgewonnen hat.

Ein erheblicher Teil dieser Mengen war jedoch zuvor angesammelte Fracht. Die Wiederaufnahme der Schifffahrt hatte einen schwimmenden oder verzögerten Bestand befreit. Die Öltanker illustrierten daher nicht nur die Produktion und den Export dieser sechs Tage; Sie evakuierten auch die Folgen der vorherigen Blockade.

Diese Unterscheidung ist grundlegend für das Verständnis des Krieges der Figuren um Ormuz. Eine Meerenge kann für einige Tage einen sehr hohen Fluss haben, gerade weil sie vorher im Leerlauf gearbeitet hat. Der Peak ist dann sowohl die Folge der Blockade als auch der Beweis seiner Entspannung.

Um die tatsächliche Situation zu kennen, muss der Beobachtungszeitraum daher verlängert werden. Ein Durchschnitt über mehrere Wochen ist lehrreicher als ein Tagesrekord. Es ist auch notwendig zu wissen, ob die exportierten Mengen einer neuen Produktion oder einer Ladung entsprechen, die bereits auf ihre Abfahrt wartet. Schließlich muss die physische Passage eines Schiffes von der unmittelbaren Identifizierung seiner Ladung unterschieden werden.

Auf dieser dritten Ebene erscheinen die « Phantomschiffe ».

Wenn ein Tanker von den Bildschirmen verschwindet

Die moderne Handelsschifffahrt basiert weitgehend auf dem automatischen Schiffsidentifikationssystem. Insbesondere übermittelt es ihre Identität, Position und Flugbahn. Diese Informationen helfen, Kollisionen zu vermeiden, haben aber auch einen riesigen Markt für maritime Daten geschaffen. Spezialisierte Unternehmen überwachen kontinuierlich Tanker, Massengutfrachter und Containerfrachter, um den Warenverkehr auf der ganzen Welt zu schätzen.

Wenn ein Schiff sein Leuchtfeuer ausschaltet, verschwindet es aus dieser unmittelbaren Lesung. Er wurde offensichtlich nicht unsichtbar im physischen Sinne. Satelliten können es noch fotografieren. Radar kann es erkennen. Die Militärbehörden verfügen über zusätzliche Ressourcen. Aber für die kommerziellen Basen, die verwendet wurden, um schnell Ölströme zu etablieren, wird ein Teil seiner Reise schwieriger zu folgen.

Dieses Verhalten wurde nicht mit dem gegenwärtigen Krieg geboren. Ladungen, die in Umgebungen befördert werden, die Sanktionen unterliegen, werden seit langem angewandt, um ihre Rückverfolgbarkeit zu erschweren. Die vorübergehende Entfernung von Baken, Flaggenänderungen, die Umladung von Fracht zwischen Schiffen oder Änderungen der kommerziellen Identität können Schattenbereiche in Datenbanken erzeugen.

Die Ormuz-Krise verleiht diesen Phänomenen jedoch neue Bedeutung. Es geht nicht mehr nur darum, ob eine sanktionierte Ladung den Besitzer gewechselt hat. Es ist notwendig, fast in Echtzeit zu messen, wie viel Öl tatsächlich aus dem Golf kommt, während diese Daten die Weltmarktpreise und das Leistungsverhältnis zwischen Washington und Teheran beeinflussen.

Wie man ein Schiff findet, das ein Geist geworden ist

Das Verschwinden eines Öltankers aus Überwachungssystemen ist oft nur vorübergehend. Analysten können ihre Reise nach der Tatsache neu aufbauen. Ein Satellitenbild kann seine Anwesenheit in einem bestimmten Gebiet offenbaren. Ein Hafenregister kann seine Verladung bestätigen. Sein Wiedererscheinen im automatischen Identifikationssystem kann helfen, seine Flugbahn zu rekonstruieren. Seine Ankunft in einem ausländischen Hafen bietet schließlich zusätzliche Informationen über den Ursprung und das Ziel der Ladung.

Die Arbeit sieht dann eher wie eine Umfrage als nur eine statistische Lesung aus. Spezialisten durchqueren die Stunden, Positionen, Eigenschaften des Schiffes, seinen Tiefgang, die geschäftigen Terminals und die Bewegungen, die vor und nach der Stille beobachtet wurden. Sobald die Reise rekonstruiert wurde, kann das transportierte Volumen auf den Tag umverteilt werden, an dem der Tanker tatsächlich die Meerenge überquert hat.

Diese retrospektive Korrektur erzeugt ein verwirrendes Phänomen: Die Vergangenheit verändert sich. Die Anzahl der Fässer, die einem Tag des Vormonats zugeschrieben werden, kann sich einige Wochen später erhöhen, nicht weil in der Vergangenheit neue Fässer gereist sind, sondern weil Analysten gerade erst ihre Spur gefunden haben.

Die jüngsten Meeresstatistiken sollten daher als Schätzung verstanden werden, die überarbeitet werden könnte. Je mehr Schiffe versuchen, ihre Bewegungen zu maskieren, desto wichtiger kann diese Revision sein.

Dies macht jeden Vergleich zwischen einer heute angekündigten politischen Figur und einem historischen Durchschnitt, der einige Wochen nach den Fakten neu berechnet wurde, besonders schwierig.

Ein viel niedrigerer bereinigter Durchschnitt

Die von der spezialisierten Überwachung gemeldeten Daten führen zu einer viel konservativeren Lesart der Erholung. Sobald die Bewegungen und außergewöhnlichen Episoden in ihrem Kontext korrigiert wurden, würde der jüngste durchschnittliche Strom rund 4 Millionen Barrel pro Tag betragen, weit von den 15 Millionen, die vor der Krise beobachtet wurden.

Der Abstand ist beträchtlich. Auf diesem Niveau würde Ormuz nicht mit fast 90% seiner vorherigen Kapazität arbeiten, sondern etwa ein Viertel seines Referenzölverkehrs. Der Unterschied verändert die wirtschaftliche und politische Interpretation der Situation völlig.

Es bedeutet nicht unbedingt, dass die US-Zahl von 13 Millionen falsch ist. Beide Werte können unterschiedlichen Perioden, Definitionen oder Methoden entsprechen. Die US-Zahl bezieht sich auf die jüngsten Abflüsse. Der von den Expertenanalysen gemeldete niedrigere Durchschnitt zielt darauf ab, einen längeren Zeitraum zu messen und die Auswirkungen außergewöhnlicher Tage zu korrigieren. Ohne Zugriff auf die Rohserie und eine strikt identische Methodik können die beiden Werte nicht so verglichen werden, als ob einer den anderen mechanisch annulliert.

Aber ihre Divergenz reicht aus, um zu zeigen, dass der Ausdruck « Rückkehr zur Normalität » verfrüht ist. Die Realität der Straße kann nicht durch den besten Tag der Woche zusammengefasst werden.

Die Öffnung von Ormuz würde nicht ausreichen, um die Exporte wiederherzustellen

Ein weiterer Fehler wäre, die Öffnung des Übergangs zur sofortigen Wiederherstellung des gesamten Golf-Energieapparates zu assimilieren. Der Krieg hat nicht nur den Seeverkehr beeinträchtigt. Auch die Öl- und Gasinfrastruktur ist betroffen. Ihre Wiederherstellung braucht Zeit.

Selbst im Falle einer politischen Einigung zur vollständigen Wiederherstellung der Schifffahrtsfreiheit könnten die Exporteure nicht unbedingt über Nacht zu ihren früheren Mengen zurückkehren. Beschädigte Anlagen müssen repariert, bestimmte Lieferketten wiederhergestellt und die für die Verladung erforderlichen Geräte müssen wieder in Betrieb genommen werden.

Ein weiteres Hindernis ist das Verhalten der Reeder. Ein Unternehmen beschließt nicht, einen Öltanker in ein gefährdetes Gebiet zu bringen, nur weil ein diplomatisches Kommuniqué eine Deeskalation ankündigt. Es untersucht das militärische Risiko, den Versicherungspreis, die Verfügbarkeit von Besatzungen und die Möglichkeit einer plötzlichen Wiederaufnahme der Feindseligkeiten.

Versicherer machen die gleiche Berechnung. Je höher die Wahrscheinlichkeit des Verlustes eines Schiffes oder einer Ladung ist, desto höher ist die Prämie. Diese Kosten beeinflussen dann den Transportpreis und indirekt den Energiepreis.

Die Rückkehr zur Normalität umfasst daher mehrere Schritte: Öffnung der Meerenge, Wiederherstellung von Anlagen, Rückführung von Reedern, Senkung der Versicherungsprämien und Wiederherstellung regelmäßiger Ströme. Nur eines dieser Elemente reicht nicht aus.

Katar in Geographie gefangen

Die Krise erinnert auch daran, dass die Straße nicht nur ein iranisches oder amerikanisches Problem ist. Auch die Golfstaaten sind von dieser Seeroute abhängig. Katar besteht darauf: Wenn die Passage gefährlich wird, betreffen Beschränkungen auch Länder, die ihre eigenen Kohlenwasserstoffe exportieren wollen.

Doha hat daher ein Interesse daran, eine dauerhafte Wiederaufnahme durch Verhandlungen zu erreichen. Im Gegensatz zu einigen Nachbarn hat Katar nicht die gleiche Architektur von Landpipelines, um die Straße teilweise zu umgehen. Seine Energiegeographie macht ihn besonders abhängig von der Navigationsfreiheit.

Dies erklärt zum Teil seine Rolle als Vermittler zwischen Washington und Teheran. Die katarische Regierung verteidigt nicht nur ein abstraktes Prinzip der freien Seefahrt. Sie schützt unmittelbar ein lebenswichtiges wirtschaftliches Interesse.

Gleichzeitig versuchen andere Länder, die Landwege zu stärken. Die Krise hat Pipelineprojekte wiederbelebt, um mehr Kohlenwasserstoffe zum Roten Meer, zum Mittelmeer oder zu anderen Terminals zu transportieren. Projekte werden in Saudi-Arabien, Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant oder entwickelt.

Aber Pipelines sind keine absolute Versicherung. Sie können selbst getroffen werden, ebenso wie die Raffinerien und Terminals, mit denen sie verbunden sind. Der Krieg hat eine unbequeme Realität gezeigt: Die Diversifizierung der Straßen reduziert die Verwundbarkeit, ohne sie zu beseitigen.

Hinter den Fässern, ein Kampf um die Preise

Der statistische Kampf um Ormuz hat eine unmittelbare Konsequenz: Er beeinflusst die Markterwartungen. Wenn die Betreiber glauben, dass der Verkehr nachhaltig auf sein Vorkriegsniveau zurückkehrt, kann die mit den Ölpreisen integrierte Risikoprämie sinken. Im Gegenteil, wenn sie der Ansicht sind, dass die Mengen nach wie vor gering und anfällig für weitere Schließungen sind, bleibt diese Prämie bestehen.

Washington zeigt also besser, dass die Passage funktioniert. Teheran hat ein Interesse daran zu zeigen, dass es die Fähigkeit behält, eine wesentliche Arterie im Weltenergiehandel zu stören. Die Golfstaaten wollen davon überzeugen, dass ihre Exporte fortgesetzt werden können, während sie auf eine diplomatische Lösung drängen.

In dieser Konfrontation wird die Zahl selbst zur Waffe. Die Ankündigung von 20 Millionen Barrel an einem Tag erzählt eine Geschichte: die einer Meerenge, die der Iran nicht hätte ersticken können. Wenn man einen Durchschnitt von fast 4 Millionen vorlegt, sagt das eine andere: die einer Arterie, die noch weit von ihrer normalen Funktion entfernt ist.

Beide Geschichten können auf tatsächlichen Beobachtungen basieren, während verschiedene Perioden ausgewählt werden.

Daher zählen der Durchschnitt, die Beobachtungsdauer und die Methodik genauso viel wie die endgültige Zahl.

Satelliten gegen Kriegsnebel

Die Ormuz-Krise zeigt schließlich, wie Handelsdaten zu einem Bestandteil der zeitgenössischen Intelligenz geworden sind. Vor einigen Jahrzehnten lag es in erster Linie in der Verantwortung von Hafenbehörden, Unternehmen und Geheimdiensten, die Bewegungen von Tankern genau zu kennen. Heute durchqueren private Unternehmen Milliarden von Lokalisierungspunkten, Satellitenbildern und kommerziellen Informationen, um die globalen Lieferketten live wieder aufzubauen.

Der Krieg bringt jedoch eine gewisse Unsicherheit in dieses System, das als transparent gilt. Ein Schiff kann sein Signal ausschalten. Eine Ladung kann offshore warten. Eine Umladung kann zwischen zwei Tankschiffen erfolgen. Ein angekündigtes Ziel kann sich ändern. Die automatisierte Überwachung muss dann der menschlichen Analyse und Rekonstitution Platz machen.

« Phantomschiffe » sind also nicht nur eine Kuriosität der Seekriegsführung. Sie zeigen die Grenzen der sofortigen Statistiken in einer Umgebung, in der die Akteure versuchen, die Werkzeuge zu täuschen, die sie beobachten.

Diese Grenze sollte zur Vorsicht ermutigen, wenn Politiker einen Tag des Verkehrs in ein Urteil über den Zustand der Straße verwandeln.

Ormuz kann offener sein als ein paar Wochen zuvor, ohne wieder normal zu funktionieren. Das Volumen kann steigen, ohne die Infrastruktur zu reparieren. Öltanker können den Weg kreuzen, während sie in den ersten Schätzungen unsichtbar bleiben. Und einem täglichen Rekord kann ein neuer Sturz folgen.

In diesem Krieg stellt sich also nicht mehr nur die Frage, ob die Schiffe vorbeifahren. Es ist wichtig zu wissen, wie viel sie tatsächlich ausgeben, wie viel Öl sie transportieren, wie lange ihre Ladungen gewartet haben und wie viele andere Tanker noch im Schatten der Statistiken fahren. Solange diese Antworten bewegend bleiben, werden Ormuz-Figuren als Bilder eines Radars in Kriegszeiten gelesen werden müssen: unentbehrlich, um die Situation zu verstehen, aber niemals genug, um die Meerenge allein für normal zu erklären.

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