Bank of Lebanon: die Liste, die die Verantwortungsakte im finanziellen Zusammenbruch wieder öffnen könnte

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Vergangene Informationen, die fast unbemerkt geblieben sind, könnten eines der heikelsten Themen der libanesischen Krise wieder öffnen. Eine Liste, die im Rahmen der Strafverfolgungsbemühungen der Bank of Lebanon übermittelt oder erstellt wurde, würde Personen aus dem Banken- und Investitionssektor umfassen, von denen einige bisher außerhalb des Verfahrens waren. In den verfügbaren Artikeln wurde kein vollständiges Nominativinventar veröffentlicht. Aber die gemeldete Existenz dieser Liste kommt zu einem bestimmten Zeitpunkt: Der scheidende Gouverneur Riad Salamé bleibt im Zentrum des Gerichtsverfahrens, die Regierung versucht, mit einer finanziellen Lücke umzugehen, die auf mehrere Dutzend Milliarden Dollar geschätzt wird, und die Einleger warten immer noch darauf zu wissen, welcher Teil ihres Vermögens tatsächlich zurückgewonnen werden kann.

Die Frage geht daher weit über das gerichtliche Schicksal eines ehemaligen Gouverneurs hinaus. Seit dem Zusammenbruch des Libanon gibt es eine Debatte zwischen der Suche nach individuellen Verantwortlichkeiten und der Erklärung eines Systems, an dem der Staat, aufeinander folgende Regierungen, die Bank des Libanon, Geschäftsbanken und politische Behörden in unterschiedlichem Maße an den Entscheidungen vor der Krise teilgenommen haben. Wenn sich neue Strafverfolgungen tatsächlich gegen Bank- oder Finanzbeamte richten, die zuvor außerhalb des gerichtlichen Bereichs waren, könnte sich der Schwerpunkt des Falls bewegen. Es geht nicht mehr nur darum, bestimmte Transaktionen zu beurteilen, die Riad Salamé zugeschrieben werden, sondern die viel breitere Kette wiederherzustellen, die es ermöglicht hat, Verluste zu akkumulieren, den Staat weiter zu finanzieren und ab 2019 etwas Kapital aus dem System zu lassen, während die Mehrheit der Einleger ihren Zugang zu ihrem Geld geschlossen hat.

Eine Liste noch im Schatten

Die verfügbaren Informationen bleiben fragmentiert, aber sensibel genug, um Aufmerksamkeit zu erregen. Eine Liste von Personen, die auf Antrag oder auf der Grundlage von Angaben der Libanesischen Zentralbank strafrechtlich verfolgt werden könnten, würde Bank- und Finanzzahlen enthalten, die in den ersten Jahren der Krise nicht wirklich besorgt gewesen wären. Die eingesehenen Dokumente enthalten jedoch keine vollständige Nomenklatur oder ausreichende Beweise, um eine bestimmte Straftat einer bestimmten Person öffentlich zuzuschreiben. Es wäre daher verfrüht, diese Liste in eine Anklage zu verwandeln.

Sein Interesse ist woanders. Seit 2019 ist die Frage der finanziellen Verantwortung rund um Riad Salamé weitgehend personifiziert. Der ehemalige Gouverneur, der von 1993 bis 2023 die Bank des Libanon leitete, ist Gegenstand mehrerer Finanztransaktionen. Er befindet sich seit dem 31. Juli 2026 im Rahmen eines neuen Verfahrens, das unter anderem Operationen im Zusammenhang mit der Bank Audi umfasst, nachdem er bereits etwa 13 Monate in Haft verbracht hatte, bevor er im September 2025 gegen eine Anleihe in Höhe von 14 Millionen Dollar freigelassen wurde. Im Alter von 76 Jahren wurde auch sein Gesundheitszustand Teil der Fallakte, da sein Verteidigungsteam wiederholte Transfers zwischen dem Gefängnis und dem Krankenhaus meldete.

Die libanesische Finanzkrise kann nicht materiell auf die Entscheidungen eines einzigen Mannes reduziert werden. Die Dauer des zusammengebrochenen Systems macht diese Lesung unzureichend. Seit Jahren hat der Staat Kredite aufgenommen, die Regierungen haben ausgegeben, das Parlament hat über Haushalte und Texte abgestimmt, das Finanzministerium hat Schulden ausgegeben, die Bank des Libanon hat das System finanziert und die Geschäftsbanken haben einen beträchtlichen Teil ihrer Ressourcen beim Staat und der Zentralbank platziert. Rekonstituierte Verantwortlichkeiten bedeuten daher, mögliche individuelle Verstöße von der allgemeinen Funktionsweise eines Mechanismus zu trennen, an dem sich viele Institutionen beteiligt haben.

Wenn die neue Liste zu effektiven Untersuchungen führt, könnte sie diese Suche genau erweitern.

Die 256 Millionen Dollar, die jetzt Gerechtigkeit besetzen

Der Kontrast zu den derzeitigen Verfahren ist auffallend. Ein Teil der Ermittlungen gegen Riad Salamé betraf Operationen, die angeblich über vier Offshore-Gesellschaften auf den Kaimaninseln durchgeführt wurden. Zwei Beträge werden genannt: 154 Millionen Dollar für eine Transaktion aus dem Jahr 2010 und 102 Millionen Dollar für eine weitere Transaktion aus dem Jahr 2012, in einem Fall im Zusammenhang mit Bank Audi. Der Verdacht betrifft die Art und den Fluss dieser Transaktionen, während das Verfahren noch andauert und keine Schuld vor einer Gerichtsentscheidung vermutet werden kann.

Ein Element macht es jedoch schwierig, die Datei zu lesen. Die Bank of Lebanon, die eine zivile Partei ist, hätte selbst angegeben, dass der 2010 der Bank Audi gewährte Kredit vom Zentralrat genehmigt wurde und daher nicht das Ergebnis einer persönlichen Entscheidung des Gouverneurs war. Laut der Diskussion wurde diese Anleihe 2012 mit einem Zinssatz von 5 Prozent vollständig zurückgezahlt, was zu einem Einkommen von 33 Millionen Dollar führte. Ein zweiter Kredit wäre 2016 ebenfalls mit 6,5% zurückgezahlt worden. Die Zentralbank würde argumentieren, dass sie keinen finanziellen Verlust aus diesen beiden Darlehen hatte.

Diese Elemente reichen nicht aus, um das Verfahren einzustellen. Die Rückzahlung eines Kredits an sich schließt nicht aus, dass ein Verstoß vorliegt, der andere Aspekte des Geschäfts, seine Strukturierung oder seine Begünstigten betreffen kann. Andererseits zeigen sie, warum die Gerechtigkeit mehrere Fragen unterscheiden muss: War eine Operation erlaubt? Hat sie einen Verlust verursacht? Wurden Parallelschaltungen verwendet? Hat jemand einen unfairen Nutzen daraus gezogen? Und wurden Entscheidungen allein vom Gouverneur oder von Kollegien getroffen?

Diese Unterscheidung fehlt oft in der öffentlichen Debatte. Der Umfang einer Operation beweist nicht ihre Rechtmäßigkeit oder Illegalität. Ein Beschluss des Zentralrats entzieht nicht automatisch die individuelle Verantwortung. Umgekehrt bedeutet das Vorhandensein des Namens des Gouverneurs in einem Verfahren nicht, dass ihm alle institutionellen Entscheidungen, die seit 30 Jahren getroffen werden, persönlich zugeschrieben werden können.

256 millionen bei einer lücke von 70 bis 80 milliarden

Der Fall wird schwindelerregend, wenn die Beträge, die derzeit im Mittelpunkt einiger Strafverfolgungen stehen, mit der Größe des finanziellen Zusammenbruchs verglichen werden. Die im Audi-Verfahren der Bank geprüften Transaktionen belaufen sich auf einige hundert Millionen Dollar. Die finanzielle Lücke des Landes wird in den verfügbaren Dokumenten zwischen 70 und 80 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Ein Bericht von Alvarez & Marsal bezieht sich auf Verluste von mehr als 76 Milliarden US-Dollar und stellt ihre buchhalterische Behandlung in Frage, insbesondere durch die Registrierung von Vermögenswerten, deren Wert bestritten wird. Seit 2022 hat der libanesische Staat die Lücke auf rund 70 Milliarden Dollar geschätzt, während die Arbeit an dem neuen Text zu dieser Lücke einen Betrag von bis zu 80 Milliarden Dollar zeigt.

Der Unterschied in der Größenordnung bedeutet nicht, dass Verfahren, die einige hundert Millionen betreffen, zweitrangig wären. Jede potenziell illegale Transaktion muss unabhängig von ihrer Höhe untersucht werden. Aber es wirft eine grundlegende politische und rechtliche Frage auf: Wo ist die Untersuchung der zig Milliarden Verluste, die den Kern der Krise ausmachen?

Die Antwort ist notwendigerweise komplexer, weil ein systemischer Verlust nicht automatisch das Produkt einer Ablenkung ist. Ein Teil kann aus Schulden stammen, die uneinbringlich geworden sind, Abschreibungen von Vermögenswerten, Finanzierung anhaltender Staatsdefizite oder Geldmechanismen, die nicht mehr funktionieren. Die justizielle Arbeit besteht gerade darin, innerhalb dieses Zusammenbruchs Operationen zu identifizieren, die strafrechtlich verantwortlich sein können. Politische und finanzielle Arbeit beinhaltet die Bestimmung, wer die verbleibenden Verluste tragen wird.

Die der Libanesischen Zentralbank zugewiesene Liste wird an der Schnittstelle dieser beiden Themen interessant. Wenn es sich um Personen handelt, die bei bestimmten Operationen eine Rolle gespielt haben, könnte es den Übergang vom allgemeinen Narrativ der Krise zu individuellen Verantwortlichkeiten ermöglichen. Die Untersuchung muss die Fakten ermitteln.

Financial Engineering im Herzen des Mechanismus

Um zu verstehen, wie die Lücke mehrere Dutzend Milliarden Dollar erreichte, ist es notwendig, zu den Beziehungen zwischen dem Staat, der Bank des Libanon und den Geschäftsbanken zurückzukehren. Financial Engineering hat in diesem System eine zentrale Rolle gespielt. Insbesondere organisierte die Zentralbank Liquiditäts- und Wertpapierbörsen mit Banken, während der Staat seinen Bedarf weiterhin durch Schulden finanzierte.

Der Mechanismus basierte zum Teil auf dem Umlauf von Schatzwechseln in libanesischen Pfund, Euro-Bonds in Dollar, Bankeinlagen und Verbindlichkeiten der Bank of Lebanon. Solange Währungszuflüsse und Vertrauen es dem System ermöglichten, sich selbst zu refinanzieren, konnte das Gebäude weiter funktionieren. Aber als die Bedürfnisse zunahmen und neues Kapital schwieriger zu gewinnen wurde, wurde die Zentralbank exponierter.

Im Jahr 2019 hätte die Bank of Lebanon aufgrund des Mangels an ausreichenden Käufern selbst mehr als 75 Prozent der Emissionen in Dollar und 92 Prozent der betreffenden Schatzwechsel gezeichnet. Diese Proportionen zeigen, inwieweit die Zentralbank für die Finanzierung eines Staates, den die Märkte nicht mehr normal aufnehmen konnten, unverzichtbar geworden war.

Die Frage der Haftung kann daher nicht darauf beschränkt werden, wer das Engineering entworfen hat. Es muss verstanden werden, warum der Staat weiterhin Kredite aufgenommen hat, warum die Banken weiterhin ihre Investitionen in das System konzentriert haben und welche Stellen die Operationen validiert haben. Auch der Zentralrat der Bank des Libanon hatte eine Rolle. Seine Mitglieder wurden aufgefordert, an Entscheidungen teilzunehmen, in einer institutionellen Architektur, die nicht auf die einzige Person des Gouverneurs beschränkt war.

Hier könnte eine mögliche Ausweitung des Verfahrens auf Banken- und Finanzkreise den Charakter des Falls verändern. Es würde erfordern, dass nicht nur die Zentralbank als Emittent der Geldpolitik betrachtet wird, sondern auch Institutionen, die von bestimmten Transaktionen profitiert, bestimmte Risiken akzeptiert oder bestimmte Anlageentscheidungen getroffen haben.

Oktober 2019, als die Bewerber nicht mehr gleich waren

Eine der heikelsten Episoden bleibt der Herbst 2019. Im Oktober kündigte die Bank of Lebanon rund 30 Milliarden Dollar an nutzbaren Reserven an. Jedoch wurde keine einheitliche gesetzliche Kontrolle des Kapitals sofort angenommen, als die Krise ausbrach.

Dieser Mangel an Rechtsvorschriften hat zu einer zutiefst asymmetrischen Situation geführt. Banken haben schrittweise De-facto-Beschränkungen für Auszahlungen und Überweisungen auferlegt. Aber diese Beschränkungen wurden zunächst nicht durch einen einzigen Text umrahmt, der für alle identisch angewendet wurde. In der Zwischenzeit hätten einige Personen mit besseren Informationen oder privilegiertem Zugang Geld ins Ausland überweisen können, während die Vermögenswerte eines großen Teils der Einleger immobilisiert worden wären.

Dies ist eine der wichtigsten Fragen, um das Gefühl der Ungerechtigkeit zu verstehen, das die Krise immer noch begleitet. Finanzielle Verluste sind eine Sache. Ein weiterer Eindruck ist, dass nicht alle Bewerber unter den gleichen Regeln platziert wurden.

Eine echte Umfrage zur Rechenschaftspflicht sollte daher nicht nur untersuchen, was vor Oktober 2019 passiert ist, sondern auch die Bewegungen, die in den Monaten stattfanden, in denen das Bankensystem geschlossen wurde. Welche Transfers wurden durchgeführt? Nach welchen Kriterien? Welche Kunden konnten ihr Geld bewegen? Haben politische, bank- oder finanzpolitische Führungskräfte eine unterschiedliche Behandlung erhalten? Wurden Entscheidungen des Unternehmens getroffen oder gab es gemeinsame Anweisungen?

Die um die Libanesische Zentralbank herum erwähnte Liste könnte besonders empfindlich werden, wenn sie diesen Zeitraum beeinflussen würde. Es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass es sich speziell um Transfers nach der Krise handelt. Die Frage bleibt daher offen.

Das Scheitern von 2020 und die Verantwortung des Staates

Ein weiterer entscheidender Moment kommt am 7. März 2020. Zum ersten Mal in seiner Geschichte beschließt der Libanon, eine Anleihelaufzeit von 1,2 Milliarden US-Dollar nicht zurückzuzahlen. Damals erreichte die Staatsverschuldung etwa 92 Milliarden Dollar oder fast 170 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Diese Entscheidung wurde nicht vom Gouverneur der Libanesischen Zentralbank getroffen. Sie war Mitglied der damaligen Regierung. Diese Erinnerung ist wichtig, weil sie in einer viel größeren institutionellen Kette zusammenbricht.

Seit Jahren haben aufeinanderfolgende Regierungen Defizite angehäuft. Die öffentlichen Ausgaben wurden durch Schulden finanziert. Projekte haben erhebliche Ressourcen absorbiert, ohne immer die erwartete Infrastruktur oder Dienstleistungen zu produzieren. Die Bank of Lebanon hat die Finanzierung dieses Modells erleichtert, während Geschäftsbanken die von ihren Kunden gesammelten Ressourcen stark in sie investiert haben.

Als das Vertrauen verschwand, wurden alle diese Verpflichtungen im selben System konzentriert.

Die Suche nach strafrechtlicher Verantwortung erfordert daher, eine schlechte Wirtschaftspolitik, eine riskante Entscheidung und eine Straftat nicht zu verwechseln. Die drei können Verluste verursachen, aber sie werden nicht durch die gleiche Behandlung abgedeckt. Eine Regierung kann eine wirtschaftlich katastrophale Entscheidung treffen, ohne notwendigerweise ein Verbrechen darzustellen. Andererseits kann ein Beamter eine legitime institutionelle Entscheidung nutzen, um einen illegalen persönlichen Vorteil zu organisieren.

Gerade um diese Situationen zu unterscheiden, muss die gerichtliche Untersuchung über Slogans hinausgehen.

Die neue Ausrichtung der Bank des Libanon verändert die Situation

Das Thema hat seit dem Regierungswechsel bei der Libanesischen Zentralbank auch eine andere Dimension angenommen. Karim Souaid leitet die Institution jetzt in einer Zeit, in der sie gleichzeitig die Währungsstabilität wahren, sich an der finanziellen Umstrukturierung beteiligen und mit den Justizbehörden bei aus der Vergangenheit geerbten Fällen zusammenarbeiten muss.

Diese Position ist heikel. Die Zentralbank ist sowohl eine der Institutionen, deren alte Politik untersucht wird, als auch ein unverzichtbarer Akteur bei der Lösung. Es muss Dokumente über seine eigene historische Funktionsweise zur Verfügung stellen und gleichzeitig an der Entwicklung des Systems teilnehmen, das das zusammengebrochene System ersetzen sollte.

Wenn eine Liste der zu verfolgenden Personen tatsächlich von ihrer Arbeit oder von den von ihr übermittelten Akten ausgeht, könnte der Ansatz den Wunsch signalisieren, die Suche nach Verantwortlichkeiten zu erweitern. Aber die Glaubwürdigkeit einer solchen Operation wird vollständig von ihrer Methode abhängen. Eine Liste kann die Untersuchung nicht ersetzen. Jeder Name muss mit bestimmten Transaktionen, Dokumenten und einer Rechtsgrundlage verbunden sein.

Andernfalls könnte sich die Übung in einen neuen politischen Kampf um die Krise verwandeln.

Riad Salamé kann nicht die Akte der Antragsteller sein

Das Verfahren für den ehemaligen Gouverneur ist offensichtlich immer noch groß. Sie muss sich schnell genug bewegen, damit die Anklagen geprüft werden können und die Verteidigung reagieren kann. Sein Gesundheitszustand verstärkt den gerichtlichen Notstand, ändert aber nichts an der Unschuldsvermutung oder der Notwendigkeit, die Fakten zu ermitteln.

Es besteht jedoch die Gefahr, dass das Schicksal der gesamten Finanzkrise von dem von Riad Salamé abhängt.

Einleger haben den Zugang zu Dutzenden von Milliarden Dollar nicht verloren, nur weil ein Gerichtsverfahren jetzt auf einen ehemaligen Gouverneur abzielt. Ihr Problem ist vor allem das eines Systems, dessen Verbindlichkeiten die verfügbaren Vermögenswerte überstiegen. Die gerichtliche Frage kann Zuständigkeiten festlegen und gegebenenfalls die Einziehung bestimmter Mittel ermöglichen. Es allein kann eine geschätzte Lücke zwischen 70 und 80 Milliarden US-Dollar nicht füllen.

Deshalb muss die Behandlung der Krise auf zwei parallelen Wegen voranschreiten. Die Justiz muss bestimmen, ob und von wem Straftaten begangen wurden. Die Regierung, die Bank des Libanon und die Banken müssen die Verteilung der Verluste und die Modalitäten für die Rückgabe von Einlagen festlegen.

Die Konsolidierung dieser beiden Pfade würde jedes Mal sparen. Politische Führer könnten auf die Gerichte warten. Die Banken könnten auf das Gesetz warten. Der Staat könnte auf Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds warten. In der Zwischenzeit würden die Einleger weiterhin auf ihr Geld warten.

Namen zählen weniger als Transaktionen

Die Existenz einer neuen Liste schafft zwangsläufig eine Erwartung: Wer gibt es? Die Versuchung wäre, seine mögliche Veröffentlichung in ein großes Ereignis zu verwandeln. Es würde das Wesentliche fehlen.

Ein Name ohne dokumentierte Operation erklärt nichts.

Damit die Liste einen echten rechtlichen Rahmen hat, ist es notwendig zu wissen, welche Transaktionen geprüft werden, welche Entscheidungen getroffen wurden, wer sie genehmigt hat, welche Gewinne erzielt wurden und ob der Bank des Libanon, dem Staat oder den Einlegern ein Verlust auferlegt wurde. Außerdem muss zwischen Betriebsleitern, Anteilseignern, Betriebsleitern und Personen, die möglicherweise eine Sonderbehandlung erhalten haben, unterschieden werden.

Diese Forderung ist umso wichtiger, als der libanesische Bankensektor selbst an der Beilegung der Krise beteiligt ist. Banken müssen rekapitalisiert, umstrukturiert, fusioniert oder, für einige, vom Markt verdrängt werden. Unbewiesene Gerichtsverfahren könnten zur Abrechnung von Konten verwendet werden. Umgekehrt würde das Fehlen einer ernsthaften Untersuchung die Idee fördern, dass Systemmanager an ihrer Rekonstruktion teilnehmen können, ohne jemals für ihre früheren Entscheidungen zur Rechenschaft gezogen zu werden.

Die Glaubwürdigkeit des neuen Bankenmodells hängt daher auch von der Qualität dieser Rechenschaftspflicht ab.

Die eigentliche Frage: Wer kannte den Zustand des Systems und wann?

Über einzelne Operationen hinaus geht eine Frage durch die gesamte Krise: Wann haben die verschiedenen Beamten verstanden, dass das System nicht mehr nachhaltig ist?

Die Antwort ist entscheidend. Eine Entscheidung, die getroffen wird, wenn ein Risiko hypothetisch bleibt, hat nicht die gleiche Bedeutung wie eine Transaktion, die durchgeführt wird, während die Insolvenz offensichtlich geworden ist. Ebenso kann eine Übertragung im normalen Betrieb des Systems nicht in derselben Weise bewertet werden wie eine privilegierte Übertragung zu dem Zeitpunkt, zu dem die anderen Antragsteller bereits blockiert waren.

Es ist daher notwendig, die Chronologie genau zu rekonstruieren. Wann begannen die Banken zu denken, dass die Fremdwährungsliquidität unzureichend wurde? Wann war die Bank des Libanon der Ansicht, dass die bisher verwendeten Mechanismen nicht genug Dollar anziehen konnten? Ab welchem Zeitpunkt wurden die politischen Behörden über den Ernst der Lage informiert? Und vor allem, welche Transaktionen wurden zwischen dann und der Einführung der Beschränkungen erlaubt, die die Mehrheit der Antragsteller betrafen? Innerhalb dieses Zeitraums konnte ein wesentlicher Teil der Verantwortungsakte gefunden werden. Die Justiz sollte nicht nur die Beträge und Begünstigten betrachten, sondern auch das Datum jeder Transaktion und das Niveau der Informationen, die denjenigen zur Verfügung stehen, die sie genehmigt haben.

Diese Chronologie ist umso wichtiger, als der Zusammenbruch kein unmittelbares Ereignis war. Es ging eine lange Verschlechterung der Finanzbilanzen und dann eine Beschleunigungsphase voraus, in der die Fähigkeit, neue Währungen anzuziehen, verringert wurde. Banken, die Bank des Libanon, das Finanzministerium und aufeinanderfolgende Regierungen hatten nicht die gleiche Position im System, aber jeder hatte einige Informationen, um den Staat zu beurteilen. Zu bestimmen, wer was und wann wusste, würde es ermöglichen, Entscheidungen zu unterscheiden, die unter einem Modell getroffen wurden, das noch als tragfähig angesehen wurde, von denen, die angenommen wurden, als sich seine Grenzen manifestiert hatten.

2019 Transfers, blinder Fleck der Rechenschaftspflicht

Die Zeit nach dem Ausbruch der Krise bleibt eine der heikelsten. In Ermangelung einer unmittelbaren rechtlichen Kontrolle des Kapitals wurden die Beschränkungen von Banken in einer Weise umgesetzt, die ursprünglich nicht durch eine vom Parlament angenommene allgemeine Regel geregelt wurde. Für Einleger erzeugte diese Situation ein dauerhaftes Gefühl der Ungleichheit: Einige konnten nicht mehr frei über ihre Konten verfügen, während der Verdacht, dass andere es geschafft hatten, große Beträge ins Ausland zu transferieren, anhielt.

Gerade hier wäre eine mögliche Ausweitung der Ermittlungen auf Bank- oder Finanzbeamte von großem Interesse. Es würde nicht ausreichen, Überweisungen aufzulisten, die nach Oktober 2019 getätigt wurden. Sie sollten mit den gleichzeitig geltenden Beschränkungen verglichen, die von den einzelnen Betrieben verwendeten Kriterien ermittelt und festgestellt werden, ob bestimmte Umsätze bevorzugt behandelt wurden. Könnte eine Bank eine signifikante Überweisung zulassen und gleichzeitig Abhebungen von anderen Kunden einschränken? Haben Manager, Aktionäre oder politisch exponierte Personen von unterschiedlichen Bedingungen profitiert? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des verlorenen Vertrauens, aber die verfügbaren Beweise liefern noch keine allgemeine Antwort.

Die Suche nach Verantwortlichkeiten sollte auch gewöhnliche Transfers von Bewegungen unterscheiden, die möglicherweise durch eine privilegierte Kenntnis der Situation motiviert waren. Eine kommerzielle Zahlung, medizinische Kosten oder eine vertragliche Verpflichtung können nicht automatisch mit einem Kapitalabfluss gleichgesetzt werden, der ein Vermögen schützen soll. Bei der justiziellen Arbeit geht es genau darum, den Kontext jeder Operation wiederherzustellen. Es ist weniger spektakulär als eine Namensliste, aber viel entscheidender bei der Festlegung möglicher Verantwortlichkeiten.

Banken, sowohl Gläubiger als auch Intermediäre und künftige Restrukturierungen

Der Bankensektor nimmt in dieser Forschung eine besonders unbequeme Position ein. Die Banken sammelten Ersparnisse, finanzierten den Staat direkt oder indirekt und legten einen beträchtlichen Teil ihrer Ressourcen bei der Bank of Lebanon. Sie sind nun aufgerufen, sich an der Begleichung von Verlusten zu beteiligen, die aus einem System resultieren, dessen eine der Säulen sie bilden. Dieser doppelte Standpunkt erklärt, warum die Debatte über die Verantwortung untrennbar mit der Debatte über die Umstrukturierung verbunden ist.

Das Bankensanierungsgesetz ist ein erster Schritt, beantwortet aber nicht alle Fragen. Die Umstrukturierung einer Bank umfasst die Prüfung ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, ihres Kapitals und ihrer Fähigkeit, ihre Geschäfte fortzusetzen. Die richterliche Verantwortung impliziert eine andere Sache: den Nachweis, dass eine Person ein bestimmtes Fehlverhalten begangen hat. Eine Bank kann erhebliche Risiken eingegangen sein, ohne dass jeder ihrer Beamten eine Straftat begangen hat. Umgekehrt kann eine bestimmte Transaktion persönliche Verantwortung übernehmen, auch wenn das Institut selbst lebensfähig bleibt.

Daher könnte eine Liste, die von der Bank des Libanon stammt oder von ihr gefüttert wird, explosiv werden, wenn sie ohne ihren Kontext veröffentlicht wird. Es geht nicht darum, die Banker wahllos als für die Krise verantwortlich zu bezeichnen. Es ist notwendig, die Entscheidungen zu identifizieren, die überprüft werden müssen, die Menschen, die sie getroffen haben, und die potenziellen Vorteile, die sie generiert haben. Die Glaubwürdigkeit des Prozesses wird genau von dieser Fähigkeit abhängen, Verantwortlichkeiten zu individualisieren, anstatt kollektive Schuld aufzubauen.

Das Finanzlückenprojekt stellt das Thema wieder in den Mittelpunkt

Diese Forschung kommt zu einer Zeit, in der die Regierung gleichzeitig versucht, die Gesetzgebung voranzutreiben, um die finanzielle Lücke zu schließen. Finanzministerin Yassine Jaber stellte die Annahme einer Bankenumstrukturierung als Signal an den Internationalen Währungsfonds und die libanesischen Partner vor. Der nächste Schritt ist zu bestimmen, wie die kumulierten Verluste im System erkannt und verteilt werden.

Hier wird die Debatte politisch explosiv. Einen Verlust zu erkennen sagt noch nicht, wer ihn tragen muss. Der Staat kann für einen Teil der Verbindlichkeiten aus seinen Schulden haftbar gemacht werden. Die Libanesische Zentralbank zieht Bilanz über die Folgen der seit Jahren akkumulierten Geld- und Finanzpolitik. Banken müssen einen Teil der Verluste entsprechend ihrem Kapital und ihrer Verantwortung übernehmen. Schließlich weigern sich die Antragsteller, den größten Teil der Kosten nach Jahren der Beschränkungen und Abschreibungen an sie zu übertragen.

Die juristische Frage ist hier. Je verschwommener die individuellen Verantwortlichkeiten sind, desto schwieriger wird es politisch, die Bevölkerung aufzufordern, eine Verteilung der Verluste zu akzeptieren. Ein Einleger, dem erklärt wird, dass ein Teil seines Geldes nicht zurückgegeben werden kann, wird unweigerlich fragen, ob die Entscheidungsträger, die zu dieser Situation geführt haben, besorgt waren. Die Haushaltsordnung und die Rechenschaftspflicht sind daher nicht rechtlich identisch, sondern politisch untrennbar miteinander verbunden.

Einleger weigern sich, das letzte Glied in der Kette zu sein

Die Krise hat den libanesischen Bericht an ihre Banken grundlegend verändert. Jahrzehntelang wurde der Bankensektor als eine der Säulen der Volkswirtschaft präsentiert. Ab 2019 stellte der gleiche Einleger, der sein Konto als verfügbare Ersparnis betrachtete, fest, dass die Erfassung eines Betrags auf einem Kontoauszug nicht mehr garantierte, dass er frei darüber verfügen konnte. Diese Aufteilung erklärt, warum die technischen Debatten über die Umstrukturierung eine so starke Reaktion hervorrufen.

Bewerber wollen nicht nur die theoretische Höhe der Lücke kennen. Sie wollten wissen, welcher Teil ihres Vermögens geschützt werden würde, welcher Zeitrahmen und mit welchen Ressourcen. Sie wollen auch verstehen, warum bestimmte Entscheidungen vor der Krise getroffen wurden und warum keine einheitliche rechtliche Lösung sofort den Kapitalverkehr regulierte, als er ausbrach. Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, kann jede Reform als neuer Versuch interpretiert werden, Verluste zuzuteilen, ohne Verantwortung zu übertragen.

Jüngste Erklärungen des maronitischen Patriarchen Bechara Rai verdeutlichen diesen Druck. Er betonte, dass die Bankenreform und die Rückgabe von Rechten nicht auf unbestimmte Zeit verzögert werden könnten. Der Fall hat lange die Kreise der Ökonomen und Anwälte passiert. Es wirkt sich direkt auf das Treuhandabkommen zwischen Staat, Bankensystem und Bürgern aus.

Justiz muss zu Entscheidungen zurückkehren, nicht nur zu Konten

Wenn neue Strafverfolgungsmaßnahmen tatsächlich in Betracht gezogen werden, wird ihr Wert von ihrer Fähigkeit abhängen, Entscheidungsmechanismen wiederherzustellen. Bei einer finanziellen Untersuchung geht es nicht nur darum, Geld zu verfolgen. Sie muss auch den Unterschriften folgen. Wer hat eine Operation vorgeschlagen? Wer hat das genehmigt? Welches Gremium wurde konsultiert? Welche Unterlagen lagen zum Zeitpunkt der Entscheidung vor? Haben die Aufsichtsgremien Einwände erhoben? Wurden die Risiken gemeldet?

Die Rolle des Zentralrats der Libanesischen Zentralbank wird hier besonders wichtig. Das Beispiel der Darlehen an die Bank Audi zeigt, dass bestimmte Entscheidungen in der öffentlichen Debatte, die dem Gouverneur zugeschrieben wurden, auch von kollegialen Gremien getroffen wurden. Dies greift in keiner Weise der Rechtmäßigkeit der untersuchten Operationen vor, sondern erfordert die Wiederherstellung der formalen Verantwortungskette. Wenn eine Entscheidung getroffen wurde, ist es notwendig, die Teilnehmer, die geäußerten Meinungen und die Informationen, auf die sie sich verlassen haben, zu kennen.

Die gleiche Argumentation muss für Geschäftsbanken gelten. Große Investitionsentscheidungen werden normalerweise nicht von einem einzelnen Mitarbeiter getroffen. Sie durchlaufen Zweigstellen, Vorstände und Risikoausschüsse. Wenn Milliarden von Dollar an Einlagen in staatliche oder bankbezogene Instrumente investiert wurden, ist es legitim zu versuchen, zu verstehen, wie diese Risiken bewertet und dargestellt wurden.

Eine Liste könnte der Anfang der Untersuchung sein, sicherlich nicht ihr Ende

Die Aussicht auf eine Liste von Bank- oder Finanzmanagern hat eine offensichtliche politische Stärke. Nach Jahren der Krise wartet ein Teil der Meinung auf Namen. Aber Gerechtigkeit kann nicht als Veröffentlichung einer Liste der für den Zusammenbruch Verantwortlichen fungieren. Eine in einer Akte erwähnte Person wird nicht unbedingt verfolgt; eine verfolgte Person ist nicht unbedingt schuldig; und die wirtschaftliche Verantwortung entspricht nicht automatisch der strafrechtlichen Verantwortung.

Das eigentliche Interesse dieser Liste wäre daher, ob sie neue und dokumentierte Wege eröffnet. Wenn es Menschen ermöglicht, mit bestimmten Transaktionen, Überweisungen, Krediten oder Entscheidungen verknüpft zu werden, deren Bedingungen untersucht werden müssen, könnte dies ein wichtiger Schritt sein. Wenn es eine Namenssammlung ohne klare rechtliche Qualifikation bleibt, wird es vor allem den politischen Kampf anheizen.

Das neue Management der Bank of Lebanon unter der Leitung von Karim Suaid trägt in dieser Hinsicht eine besondere Verantwortung. Sie muss mit der Justiz bei aus der Vergangenheit geerbten Fällen zusammenarbeiten, ohne die Zentralbank in ein Gericht zu verwandeln. Sie muss auch die Dokumente aufbewahren, ihre Verwendung erleichtern und es ermöglichen, die Entscheidungen zu verstehen, die die Institution in den Jahren vor dem Zusammenbruch getroffen hat. Eine solche Transparenz ist für die Wiederherstellung ihrer Glaubwürdigkeit unerlässlich.

Politische Verantwortung bleibt das große Thema

Selbst eine beträchtliche Ausweitung der Strafverfolgung würde jedoch nicht die ganze Frage beantworten. Die libanesische Krise hat eine politische Verantwortungsdimension, die nicht unbedingt vor Gericht behandelt wird. Seit Jahren halten die Regierungen Defizite, verschieben Reformen und leihen weiter. Der Elektrizitätssektor hat erhebliche Ressourcen absorbiert. Die Staatsverschuldung ist zunehmend unhaltbar geworden. Die politischen Entscheidungsträger haben von einem System profitiert, das es ermöglicht, die Kosten von Ungleichgewichten zu verschieben.

Diese Verantwortung kann nicht durch die Strafverfolgung von Finanzbeamten beseitigt werden. Wenn die Justiz Vergehen entdeckt, muss sie sie bestrafen. Aber die Geschichte des Zusammenbruchs wird unvollständig bleiben, wenn sie den Eindruck erweckt, dass ein Gouverneur und ein paar Banker allein ein System aufgebaut hätten, an dem sich alle öffentlichen Institutionen seit Jahrzehnten beteiligt haben.

Der Beschluss vom März 2020, die Rückzahlung von Euro-Anleihen auszusetzen, verdeutlicht diese Unterscheidung. Sie gehört der Regierung und ist Teil einer Staatsschuldenkrise. Die Folgen betrafen die Banken und die Bank des Libanon, aber die Entscheidung selbst war politisch. Ebenso ist das Fehlen von Strukturreformen in den vergangenen Jahren eine kollektive Verantwortung der öffentlichen Behörden, die über den Rahmen von Strafverfahren hinausgeht.

Emission wiedereinziehbarer Vermögenswerte

Für Einleger bleibt eine weitere Frage: Wie viel Geld könnte tatsächlich zurückgefordert werden, wenn Finanzdelikte festgestellt würden? Der Betrag ist entscheidend, da die Lücke zwischen den in einigen Verfahren genannten Beträgen und der Gesamtgröße der Lücke nach wie vor immens ist. Selbst die Wiedereinziehung von Hunderten von Millionen Dollar würde nicht ausreichen, um ein Defizit von mehreren Dutzend Milliarden zu füllen.

Dies macht eine Strafverfolgung nicht unnötig. Jeder zu Unrecht erhaltene Betrag muss, wenn die Gerechtigkeit dies festlegt, einziehbar sein. Die Restitution hat auch einen starken Symbolwert: Sie zeigt, dass Verluste nicht nur sozialisiert werden, während private Gewinne unantastbar bleiben. Es wäre jedoch gefährlich zu glauben, dass die Rückgewinnung von Vermögenswerten eine vollständige Umstrukturierung des Systems ersetzen wird.

Die Bewältigung der Krise erfordert daher gleichzeitig die Rückforderung von Mitteln, wo dies rechtlich möglich ist, die Rekapitalisierung oder Umstrukturierung von Banken, die Klärung von Staatsanleihen und Staatsanleihen der Libanesischen Zentralbank sowie einen glaubwürdigen Mechanismus für die Rückgabe von Einlagen. Keines dieser Elemente kann die anderen ersetzen.

Der nächste Test werden Namen sein, aber vor allem Beweise

Wenn die Liste tatsächlich zu einer Strafverfolgung führt, wird sich die öffentliche Aufmerksamkeit natürlich auf die Identität der betroffenen Personen konzentrieren. Aber dies wird die Zeit sein, in der Vorsicht am nötigsten sein wird. Die Veröffentlichung eines Namens kann einen Ruf zerstören, noch bevor die Fakten festgestellt werden. Umgekehrt kann eine verlängerte Geheimhaltung den Verdacht auf Schutz bestimmter Persönlichkeiten schüren.

Der einzige Ausweg aus diesem Widerspruch besteht darin, das Verfahren zu überprüfbaren Handlungen führen zu lassen. Einberufungen, Anklagen gemäß den geltenden Verfahren, Beschlagnahmen, Finanzwissen und gerichtliche Entscheidungen ermöglichen es, Informationen schrittweise von Gerüchten zu unterscheiden. Transparenz bedeutet nicht die vorzeitige Veröffentlichung aller Namen. Es soll sichergestellt werden, dass das gleiche Recht für alle gilt und dass Aufzeichnungen nicht verschwinden, wenn sie mächtige Persönlichkeiten erreichen.

Dies ist genau das, was dieser neuen Sequenz eine historische Bedeutung geben wird oder nicht. Nach sieben Jahren Krise braucht der Libanon kein zusätzliches Narrativ mehr, das abstrakt erklärt, dass « jeder verantwortlich ist ». Eine zu allgemeine kollektive Verantwortung wird schließlich zu einem Mangel an Verantwortung. Politische Entscheidungen, Missmanagement, angenommene finanzielle Risiken und mögliche Verstöße müssen nun unterschieden werden.

Die der Libanesischen Zentralbank zugeteilte Liste ist daher für die darin enthaltenen Namen noch nicht gültig. Es ist die Gelegenheit wert, die es eröffnet: die Möglichkeit, die Untersuchung endlich von Riad Salamés einzigartiger Figur zu allen Entscheidungen und Operationen zu bewegen, die den Zusammenbruch begleiteten. Wenn dies zum Ende führt, könnte es helfen, die Frage zu beantworten, die sich die Einleger seit 2019 stellen: nicht nur, wohin das Geld ging, sondern wer wusste, dass das System nicht mehr halten konnte, wer sich vor anderen schützen konnte und wer sich letztendlich für die getroffenen Entscheidungen verantworten müsste.

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