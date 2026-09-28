Riad kehrt durch Wirtschaft in den Libanon zurück: die neue saudische Strategie gegen das Risiko eines sozialen Zusammenbruchs

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Saudi-Arabien kehrt mit einer Methode zum libanesischen Fall zurück, die sich deutlich von der unterscheidet, die seinen Einfluss in Beirut seit langem auszeichnet. Es geht nicht mehr nur darum, politische Verbündete zu unterstützen, ad hoc Institutionen zu finanzieren oder spektakuläre Hilfe zu verkünden. Der sich abzeichnende Ansatz konzentriert sich auf mehrere Ebenen: die Wiederherstellung der wirtschaftlichen Beziehungen, die Stärkung der Institutionen, die Begleitung der Armee und die Wahrung einer vorsichtigen Distanz zu den internationalen militärischen Vereinbarungen, die im Süden entstehen werden.

Das Treffen zwischen Premierminister Nawaf Salam und dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan in New York gab eine erste offizielle Übersetzung zu dieser Orientierung. Die beiden Beamten diskutierten die Reaktivierung der libanesisch-saudischen Gemischten Kommission nach der Aufhebung der Blockade der libanesischen Exporte in das Königreich. Es besteht die Aussicht auf eine Wiederaufnahme des Handels und eine allmähliche wirtschaftliche Normalisierung, zu einer Zeit, in der Beirut gleichzeitig versucht, seine internationalen Partner davon zu überzeugen, dass der Reformzyklus wirklich begonnen hat.

Hinter diesem Ansatz steht auch ein ruhigerer Kampf. Der Libanon bleibt einer tiefen sozialen Fragilität ausgesetzt. Die Einnahmen sind gering, die Bankeinlagen werden nicht beglichen, die öffentlichen Dienstleistungen sind immer noch schwach, und die durch den Krieg verursachten Zerstörungen betreffen insbesondere den Süden. Eine neue soziale Explosion könnte das politische Gleichgewicht verändern. Vor allem könnte es Organisationen stärken, die bereits in der Lage sind, ihrer Umwelt direkte Hilfe, Unterkunft, Dienstleistungen oder Entschädigungen zu bieten. Die Ankündigung der Hisbollah über ihr eigenes Wohn-, Reparatur- und Wiederaufbauhilfeprogramm gibt diesem Thema eine unmittelbare Realität.

In diesem Zusammenhang ist die libanesische Wirtschaft nicht mehr nur ein Wachstumsziel. Für Riad wie für andere Beiruter Partner kann die Stärkung des Staates auch ein Mittel zur Verringerung des wirtschaftlichen und sozialen Vakuums sein, in dem der Partisanenapparat einen strukturellen Vorteil hat.

Handel vor den Milliarden

Das erste Merkmal des neuen saudischen Ansatzes ist, dass er nicht mit der Ankündigung eines Betrags beginnt.

Riad bekräftigt sein Interesse an der Unterstützung der libanesischen Armee und Institutionen. Es wurden jedoch keine endgültigen Zahlen für einen neuen Militär- oder Finanzrahmen bekannt gegeben. Dies steht im Gegensatz zu den Zeiten, in denen das Verhältnis zwischen den beiden Ländern regelmäßig an den zugesagten oder zugesagten Milliarden gemessen wurde.

Die unmittelbare Priorität scheint struktureller zu sein: die normalen Kanäle zwischen zwei Staaten neu zu starten.

Die Reaktivierung der Libanesisch-Saudischen Gemischten Kommission entspricht dieser Logik. Eine solche Struktur mag technisch erscheinen. Sie wirkt sich jedoch direkt auf Handel, Investitionen und Mechanismen zur Beseitigung administrativer Barrieren zwischen den beiden Ländern aus. Seine Reaktivierung gewinnt mit der Wiedereröffnung des saudischen Marktes für libanesische Exporte an Gewicht.

Für den Libanon ist der Einsatz beträchtlich. Der Golfmarkt ist seit langem ein natürlicher Absatzmarkt für einen Teil seiner landwirtschaftlichen, landwirtschaftlichen und industriellen Produktion. Die in den letzten Jahren auferlegten Beschränkungen haben daher nicht nur eine diplomatische Krise widergespiegelt. Sie haben Erzeuger, Unternehmen, Fluggesellschaften und ganze Regionen betroffen.

Die Wiedereröffnung kann Sauerstoff bieten, ohne die klassische Logik der öffentlichen Hilfe zu durchlaufen. Ein libanesisches Produkt, das in Saudi-Arabien verkauft wird, erzeugt eine Aktivität, die sich in der gesamten Wirtschaft ausbreitet: Produktion, Verpackung, Transport, Versicherung, Finanzierung und Beschäftigung. Dieser Mechanismus ist weniger spektakulär als eine Spende, aber potenziell nachhaltiger.

Dies ist eine der interessantesten Änderungen. Die Beziehung zu Riad könnte sich allmählich von Hilfe zu Austausch und von politischer Unterstützung zu einer Logik gegenseitiger wirtschaftlicher Interessen verlagern.

Unterstützung jetzt abhängig vom Staat

Diese Rückgabe ist jedoch nicht bedingungslos. Saudische Signale sind Teil eines Umfelds, in dem die libanesischen Partner Ergebnisse in drei Bereichen fordern: staatliche Souveränität, Reformen und das Funktionieren der Institutionen.

Die Regierung von Nawaf Salam verspricht, die Waffen in den Händen des Staates zu konzentrieren. Gleichzeitig verteidigt sie den israelischen Rückzug aus allen besetzten libanesischen Gebieten und versucht, die notwendigen Reformen zur Wiederherstellung des finanziellen Vertrauens wieder aufzunehmen.

Diese drei Dateien sind miteinander verknüpft.

Ein Staat, der seine Sicherheit nicht kontrolliert, kämpft darum, Investitionen anzuziehen. Ein Finanzsystem, das nicht in der Lage ist, das Problem der Einlagen und Verluste anzugehen, entmutigt die Kapitalrückführung. Eine Verwaltung, deren Dienstleistungen nach wie vor mangelhaft sind, reduziert die Wirksamkeit jeder ausländischen Hilfe. Und eine instabile militärische Situation im Süden macht jedes langfristige Wirtschaftsprojekt besonders riskant.

Die saudische Unterstützung für die Armee nimmt somit eine andere Dimension an. Es geht nicht nur darum, eine Institution zu stärken, die von arabischen und westlichen Partnern geschätzt wird. Es wird erwartet, dass die Armee eines der wesentlichen Instrumente für die Wiederherstellung der staatlichen Autorität wird, insbesondere im Süden.

Dieser Ansatz steht im Einklang mit dem Beiruter Diskurs über die Notwendigkeit eines einzigen Staates, der in der Lage ist, Verantwortung für Sicherheit und militärische Entscheidungen zu übernehmen. Aber es stößt sofort auf das heikelste Problem der libanesischen Landschaft: die Waffen der Hisbollah.

Der soziale Kampf hinter dem Kampf der Waffen

Die Reduzierung des Machtgleichgewichts zwischen Staat und Hisbollah auf die Frage von Raketen und Kämpfern allein wäre unzureichend. Die Macht einer Partei beruht niemals ausschließlich auf ihrem Militärapparat. Es hängt auch von seiner sozialen Lage, seinen Institutionen, seiner Fähigkeit zur Mobilisierung und den Dienstleistungen ab, die es seiner Umwelt bieten kann.

Hier wird die libanesische Wirtschaftskrise zu einem großen politischen Problem.

Der Krieg hat Familien vertrieben und Häuser zerstört oder beschädigt. Die Menschen können ihre Dörfer immer noch nicht unter normalen Bedingungen finden. Der Bedarf an Unterkunft, Reparatur und Wiederaufbau ist erheblich. Gleichzeitig erlauben es die libanesischen öffentlichen Finanzen dem Staat nicht, schnell auf alle Anfragen zu reagieren.

Naim Kassem wählte genau diesen Boden, um anzukündigen, dass die Hisbollah direkt an den Bemühungen teilnehmen würde. Die Partei beabsichtigt, eigene Ressourcen, Spenden und verfügbare Hilfe zu mobilisieren, um zu Wohnen, Reparaturen und Wiederaufbau beizutragen. Gleichzeitig fordert sie den Staat auf, seiner Verantwortung nachzukommen.

Die politische Bedeutung dieser Ankündigung ist offensichtlich, auch wenn ihre tatsächliche Wirksamkeit vor Ort gemessen werden muss. Wenn eine Familie ihre Wohnung verliert, wird die erste Institution, die in der Lage ist, eine Lösung zu finden, wichtiger als der finanzielle Wert der Hilfe.

In den betroffenen Regionen ist der Wiederaufbau daher auch ein Wettbewerb um institutionelle Präsenz.

Wenn der Staat abwesend ist und eine Parteiorganisation Unterkunft bereitstellt, Reparaturen finanziert und Familien begleitet, stärkt sie mechanisch ihre soziale Rolle. Umgekehrt, wenn öffentliche Institutionen auf Bedürfnisse reagieren, wird die Beziehung zwischen dem Bürger und dem Staat gestärkt.

Deshalb können wirtschaftliche Erholung und Wiederaufbau ebenso viele politische Konsequenzen haben wie Rüstungsverhandlungen.

Die Gefahr einer sozialen Explosion

Diese Frage geht über den Süden hinaus.

Der Libanon bleibt von einer Reihe von Unzufriedenheiten geplagt. Die Löhne haben in den Krisenjahren viel an Wert verloren. Die Kaufkraft bleibt fragil. Die Einleger warten immer noch auf eine dauerhafte Lösung für das in Banken gehaltene Geld. Die öffentlichen Dienste sind unzureichend, und Fragen der Elektrizität, der Verwaltung und der Infrastruktur bleiben im Mittelpunkt der Kritik.

Soziale Unzufriedenheit erscheint jetzt im politischen Diskurs. Naim Kassem erklärte ausdrücklich, dass die Bürger das Recht haben, zu protestieren und gegen ihre Lebensbedingungen zu protestieren. Er forderte die Regierung auf die wirtschaftliche Situation, Versorgungsunternehmen, Strom und Bankeinlagen.

Diese Position verdient es, über ihre rhetorische Dimension hinaus betrachtet zu werden. Es zeigt, dass die soziale Krise ein neuer Boden für politische Konfrontation werden kann.

Eine soziale Explosion würde nicht automatisch der Hisbollah zugute kommen. Die Partei selbst steht vor den Folgen des Krieges, den erheblichen Bedürfnissen ihrer Basis und einem schwierigen regionalen Umfeld. Aber eine tiefe Krise trifft nicht alle Akteure auf die gleiche Weise.

Parteien mit einem strukturierten lokalen Netzwerk, Verbänden, Gemeinderelais, finanziellen Ressourcen und der Möglichkeit, Hilfe direkt zu verteilen, haben einen Vorteil gegenüber denen, deren Handeln fast ausschließlich von einem gelähmten Staat abhängt.

Das Paradoxon ist daher wichtig: Die Verarmung des Libanon bedeutet nicht notwendigerweise eine proportionale Schwächung aller politischen Kräfte. Im Gegenteil, sie kann die Abhängigkeit der Menschen von Organisationen erhöhen, die öffentliche Institutionen ad hoc ersetzen können.

In diesem Sinne nimmt die wirtschaftliche Rückkehr Saudi-Arabiens eine strategische Dimension an. Die Unterstützung einer produktiven Wirtschaft und Institutionen, die in der Lage sind, Dienstleistungen zu erbringen, bedeutet auch, den aufgegebenen Raum auf Parallelflugzeuge zu reduzieren.

Es wäre jedoch übertrieben zu sagen, dass Riad ausdrücklich aus Angst vor einer sozialen Explosion handelt, die der Hisbollah zugute kommen würde. Die verfügbaren Beweise erlauben es nicht, eine solche Motivation als offizielle saudische Position zu etablieren. Aber das Risiko besteht in der libanesischen Gleichung und lässt uns verstehen, warum die wirtschaftliche Stabilisierung untrennbar mit der Wiederherstellung des Staates verbunden ist.

Yazid bin Farhan in Beirut erwartet

Der erwartete Besuch des saudischen libanesischen Beraters Yazid bin Farhan soll diese Richtung klären.

Seine Verschiebung erfolgt in einer besonders dichten Periode. Sie muss mit Diskussionen über die Sicherheitszukunft des Südens und mit der Suche nach einer Formel zur Vermeidung eines Vakuums nach dem Ende der UNIFIL-Mission zusammenfallen.

Der Kalender ist nicht trivial. Er bringt Riad mit einem Fall in Kontakt, in dem sich Sicherheit, Diplomatie und Wiederaufbau treffen. Aber Saudi-Arabien scheint die Grenzen seiner Beteiligung sorgfältig definieren zu wollen.

Das Königreich unterstützt den libanesischen Staat und die Armee. Er kann an den wirtschaftlichen Bemühungen teilnehmen. Er kann sein diplomatisches Gewicht bei seinen westlichen und arabischen Partnern einsetzen. Auf der anderen Seite scheint sie nicht zu versuchen, sich direkt in das Zentrum eines internationalen Militärgeräts im Süden zu bewegen.

Diese Unterscheidung ermöglicht es uns, die allgemeine Logik zu verstehen: dem Libanon zu helfen, seine eigenen Institutionen zu stärken, anstatt einen saudischen Ersatzmechanismus zu schaffen.

Für Riad würde eine direkte militärische Beteiligung in einem Umfeld, in dem Israel, die Hisbollah, der Iran, die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen verbunden sind, erhebliche Risiken darstellen. Die Unterstützung der libanesischen Armee bietet einen weniger exponierten und politisch kohärenteren Weg zur Verteidigung der staatlichen Souveränität.

Nach UNIFIL, rote Linie der saudischen Klugheit

Das geplante Ende der UNIFIL-Mission fügt eine besondere Dringlichkeit hinzu.

Libanon will ein Sicherheitsvakuum im Süden vermeiden. Es werden mehrere Wege erkundet, um eine internationale Präsenz in einer anderen Form aufrechtzuerhalten. Die Definition eines neuen Geräts bleibt jedoch komplex. Sein Mandat, sein Personal, sein Verhältnis zur libanesischen Armee und seine Rolle bei der Grenzüberwachung müssen festgelegt werden.

Riad wäre in der oben genannten Konfiguration nicht dazu gedacht, direkt Kräfte an einen solchen Mechanismus zu liefern.

Dieser Vorbehalt bedeutet nicht Abkoppelung. Vielmehr zeigt es eine Aufteilung der Rollen. Die territoriale Sicherheit sollte an die libanesische Armee zurückkehren. Der internationale Mechanismus sollte als Unterstützungs- oder Überwachungsmechanismus genutzt werden. Arabische Partner könnten helfen, den Staat zu finanzieren, auszurüsten und zu konsolidieren.

Dieses Muster reagiert auch auf eine alte saudische Sorge: zu vermeiden, dass der Libanon zum direkten Boden für eine Konfrontation zwischen regionalen Mächten wird.

Das Königreich hat den Preis seiner früheren libanesischen Verpflichtungen politisch bezahlt. Eine neue institutionelle Strategie würde ihren Einfluss beibehalten, ohne sich wieder mit einer konfrontativen Logik zwischengeschalteter Akteure zu verbinden.

Wiederaufbau des Südens ohne Wiederaufbau eines Parallelstaates

Der Wiederaufbau wird wahrscheinlich der konkreteste Test dieser Politik sein.

Die Zerstörung ist erheblich und die Bedürfnisse übersteigen die unmittelbaren Kapazitäten des libanesischen Finanzministeriums. Familien brauchen Wohnraum, noch bevor die politischen Diskussionen über die Wiederaufbaufinanzierung abgeschlossen sind. Dieser Notfall bietet Strukturen, die schnell Geld mobilisieren können, einen klaren Vorteil.

Hisbollah verstanden. Mit der Ankündigung ihres zukünftigen Wohnungsbauprogramms versucht sie, sofort auf ihre Basis zu reagieren und gleichzeitig die Unzulänglichkeit staatlicher Maßnahmen zu betonen.

Der Staat steht daher vor einer doppelten Herausforderung. Sie muss Dörfer physisch und politisch wieder aufbauen.

Eine von einer öffentlichen Einrichtung finanzierte Wohnung hat nicht nur einen Immobilienwert. Es zeigt, dass der Staat Verantwortung übernimmt. Eine reparierte Straße, eine erneuerte Schule oder eine bezahlte Zulage hat die gleiche Wirkung. Umgekehrt verstärkt jedes wesentliche Bedürfnis, auf das nur parteiische Strukturen reagieren, die Vorstellung, dass der Staat zweitrangig ist.

Saudische Hilfe könnte hier ein besonders sensibles Land finden. Aber seine Form wird entscheidend sein.

Die direkte Finanzierung öffentlicher Einrichtungen hat nicht die gleichen Folgen wie die Verteilung der Hilfe über politische Netzwerke. Die Unterstützung produktiver Infrastrukturen hat nicht die gleiche Wirkung wie ein einmaliges Hilfsprogramm. Die Unterstützung des Exports von Unternehmen schafft wirtschaftliche Autonomie, die keine außergewöhnliche Allokation schafft.

Es ist wahrscheinlich in dieser Unterscheidung zwischen Hilfe und wirtschaftlicher Kapazität, dass die neue saudische Strategie die bedeutendste sein kann.

Exporte, erster konkreter Test

Die Aufhebung der Beschränkungen für libanesische Exporte nach Saudi-Arabien ist ein sofortiger Test.

Das Ergebnis wird nicht nur an der Anzahl der ausgeführten Tonnen gemessen. Es wird zu beobachten sein, ob es libanesischen Unternehmen tatsächlich gelingt, den Markt zurückzugewinnen, ob landwirtschaftliche Erzeuger von der Wiedereröffnung profitieren und ob logistische und regulatorische Hindernisse beseitigt werden.

Der libanesische Agrarsektor leidet bereits unter hohen Kosten und einem erheblichen Wettbewerb durch Importprodukte. Die Möglichkeit, zahlungsfähige Märkte am Golf zu finden, kann die Situation in einigen Sektoren verbessern.

Die gleiche Argumentation gilt für Agrarlebensmittel und mehrere kleine Industrien. Der Libanon wird nicht nur durch den Binnenkonsum zu nachhaltigem Wachstum zurückkehren. Sein Markt ist zu klein und seine Kaufkraft ist zu geschwächt. Es muss externe Ausgänge finden.

Saudi-Arabien kann helfen, ohne notwendigerweise Milliarden an die Regierung zu überweisen.

Es ist eine weniger sichtbare Form der Unterstützung, aber wenn sie funktioniert, verringert sie die Abhängigkeit von Hilfe.

Armee als zweite Säule

Nach der Wirtschaft kommt die militärische Frage.

Riad bekräftigt seine Unterstützung für die libanesische Armee, aber die genauen Konturen der neuen Hilfe müssen noch definiert werden. Doch die Bedürfnisse sind wichtig. Wenn die Armee ihren Einsatz ausweiten, mehr Territorium kontrollieren und die Referenzsicherheitsbehörde im Süden werden soll, wird sie zusätzliche Ressourcen benötigen.

Es sind nicht nur schwere Waffen. Die Bedürfnisse umfassen Mobilität, Kommunikation, Überwachung, Infrastruktur, Gehälter und die Fähigkeit, Einheiten vor Ort zu erhalten.

Die internationale Unterstützung der Armee muss daher als Investition in die Leistungsfähigkeit des Staates gesehen werden.

Das Thema ist auch politisch. Eine schwache Armee verlässt die Debatte über Souveränität im Bereich der Prinzipien. Eine Armee, die in der Lage ist, die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen, ermöglicht es der Regierung, diese Prinzipien schrittweise in die Realität umzusetzen.

Aber militärische Hilfe wird das Problem der Waffen der Hisbollah nicht allein lösen. Es bleibt politisch, bevor es technisch ist. Eine besser ausgestattete militärische Institution entzieht nicht der Notwendigkeit eines nationalen Abkommens über die Rolle des Widerstands, der Sicherheitsgarantien und der Verteidigungsstrategie.

Riad scheint genau diese beiden Dimensionen zu vermeiden: den Staat zu stärken, ohne den libanesischen Dialog zu ersetzen.

Staatliche Beziehungen

Die sich abzeichnende Formel ist letztlich eine allgemeinere Umgestaltung der libanesischen Außenpolitik.

Nawaf Salam besteht auf institutionellen Beziehungen. Das gleiche Prinzip wird in den Beziehungen zum Iran aufrechterhalten: Der Libanon will die Beziehungen zu den Staaten aufrechterhalten, weigert sich jedoch, ihnen zu erlauben, durch bewaffnete Organisationen oder parallele Kanäle zu gehen.

Die Beziehung zu Saudi-Arabien bietet die positive Seite dieser Doktrin. Gemeinsame Kommission, Regierung, Armee, Handel und Investitionen: Die mobilisierten Instrumente gehören zum normalen Funktionieren der Beziehungen zwischen zwei Staaten.

Diese Vereinheitlichung mag wichtiger sein als die Ankündigung eines neuen Hilfsprogramms.

Seit Jahren ist die libanesische Politik durch die Frage strukturiert, welcher lokale Akteur von welcher regionalen Macht unterstützt wurde. Die heute gesuchte Logik ist, zumindest offiziell, den Staat in den Mittelpunkt dieser Beziehungen zu stellen.

Der Erfolg dieses Ansatzes wird jedoch von seiner Fähigkeit abhängen, Ergebnisse zu erzielen, die für die Bevölkerung wahrnehmbar sind.

Echter Wettbewerb findet im sozialen Bereich statt

Hier liegt die größte Herausforderung.

Der Bürger misst die Wiederherstellung des Staates nicht nur durch Souveränitätsdiskurse. Sie misst sie an den Betrieb einer Schule, an die verfügbare Elektrizität, an die Möglichkeit, ihr Geld zurückzuholen, an den Zustand einer Straße oder an die Hilfe, die sie erhielt, als ihr Haus zerstört wurde.

Wenn die Institutionen aus diesen Gründen scheitern, wird die Wiederherstellung der politischen Autorität abstrakt bleiben.

Die Hisbollah hat eine sehr lange Erfahrung im Aufbau sozialer Netzwerke parallel oder komplementär zu denen des Staates. Sein angekündigtes Projekt zur Unterstützung von Wohnraum und Wiederaufbau zeigt, dass diese Funktion weiterhin im Mittelpunkt seiner Beziehung zu seiner Basis steht.

Für die libanesischen Partner kann die Antwort daher nicht nur Sicherheit sein.

Ein Staat, der in der Lage ist, eine Grenze zu kontrollieren, aber nicht in der Lage ist, seine Bürger zu unterstützen, wird zerbrechlich bleiben. Umgekehrt würde eine wirtschaftliche Verbesserung ohne Wiederherstellung der öffentlichen Autorität das Problem der Souveränität intakt lassen.

Verhindern, dass die soziale Krise das Machtgleichgewicht neu gestaltet

In dieser Artikulation ist das Risiko einer sozialen Explosion sinnvoll. Eine neue Welle von Armut, Arbeitslosigkeit oder Wut gegen Institutionen würde nicht unbedingt einen einzigen politischen Nutznießer hervorbringen. Im Gegenteil, es könnte die Herausforderung aller traditionellen Kräfte anheizen. Aber es würde Organisationen vor Ort ermutigen, die bereits über die Mittel verfügen, um den unmittelbaren Bedarf zu decken, wenn der Staat dies nicht kann.

Die Hisbollah gehört zu dieser Kategorie. Seine Fähigkeit, in Unterkünfte einzugreifen, Reparaturen durchzuführen und seiner Umwelt zu helfen, ermöglicht es ihm, eine soziale Funktion in einen Faktor der politischen Widerstandsfähigkeit zu verwandeln. Das bedeutet nicht, dass die Krise automatisch die Partei stärken würde. Sie muss selbst die erheblichen Erwartungen einer von Krieg und Vertreibung betroffenen Bevölkerung erfüllen. Aber die Schwäche des Staates lässt ihm einen Raum, den effektivere öffentliche Institutionen reduzieren könnten.

Die Frage geht daher weit über die traditionelle Rivalität zwischen Riad und Teheran hinaus. Die wirkliche Herausforderung besteht darin, zu wissen, welches Modell den Bedürfnissen der Libanesen gerecht wird: ein Staat, der finanziert, reformiert und in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen, oder ein Land, in dem jede Gemeinschaft mehr von ihren eigenen politischen und sozialen Strukturen abhängt.

Die Wiedereröffnung des saudischen Marktes, die Wiederbelebung der Gemeinsamen Kommission, die angekündigte Unterstützung für die Institutionen und die Aussicht auf Hilfe für die Armee erhalten eine weitere Bedeutung, wenn sie in diese Perspektive gestellt werden. Das Ziel ist nicht mehr nur, dem Libanon durch einen schlechten Pass zu helfen. Ziel ist es, dem Staat wieder Handlungsfähigkeit zu verleihen, durch deren allmähliches Verschwinden Parallelstrukturen in bestimmten Gebieten unverzichtbar geworden sind.

Eine weniger spektakuläre, aber potenziell nachhaltigere Strategie

Diese Methode ist jedoch schwach: Sie braucht Zeit.

Direkte Hilfe erzeugt sofort ein politisches Image. Ein Finanzrahmen kann in wenigen Minuten angekündigt werden. Eine Wirtschaftskommission, eine Bankenreform oder der Wiederaufbau einer Exportkapazität dauert Monate, manchmal Jahre.

Der Libanon hat nicht unbedingt diese Zeit.

Vertriebene Familien brauchen jetzt Lösungen. Die Erzeuger brauchen bei der nächsten Ernte Chancen. Unternehmen müssen ihre Angestellten bezahlen. Die Einleger warten seit Jahren. Die Armee muss ihre Einheiten beibehalten, während die Situation im Süden instabil bleibt.

Die Schwierigkeit der neuen Sequenz liegt daher in der Kombination von Dringlichkeit und Reform. Wenn internationale Partner verlangen, dass alle Reformen vor der Unterstützung abgeschlossen werden, kann sich das Land während der Übergangszeit weiter verschlechtern. Aber wenn die Hilfe ohne Bedingung oder Kontrollmechanismus gezahlt wird, können sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen.

Riad scheint nach einem dritten Weg zu suchen: die schrittweise Wiedereröffnung der wirtschaftlichen Kanäle bei gleichzeitiger Beibehaltung der wichtigsten finanziellen Verpflichtungen in einer Phase, in der die libanesischen Institutionen ihre Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt haben.

Diese Vorsicht erlaubt es Saudi-Arabien auch, Ergebnisse zu messen, bevor es sein Engagement erhöht.

Der Rekonstruktionstest

Der Süden ist wahrscheinlich der erste Bereich, in dem diese Strategie beurteilt werden kann.

Wenn es dem Staat gelingt, die Rückkehr der Einwohner zu organisieren, die Infrastruktur wieder aufzubauen und transparente internationale Finanzierung zu mobilisieren, wird er zeigen, dass er eine Funktion übernehmen kann, die zum Teil schon lange von lokalen politischen Strukturen übernommen wurde.

Wenn er scheitert, wird das Vakuum schnell besetzt.

Die Hisbollah hat bereits angekündigt, dass er kein Zuschauer bleiben wird. Sein Engagement für Wohnen und Reparationen reagiert auf einen echten Notfall, aber er bekräftigt gleichzeitig seine Position als autonomer sozialer Akteur. Diese Situation fasst das libanesische Dilemma zusammen: Die Dienstleistungen für die Bevölkerung sind unverzichtbar, aber jede Funktion, die dauerhaft außerhalb des Staates ausgeübt wird, trägt auch dazu bei, seine Schwäche zu institutionalisieren.

Für Riad könnte die Unterstützung des Wiederaufbaus durch öffentliche Einrichtungen daher von doppeltem Interesse sein. Ziel wäre es, den betroffenen Bevölkerungen zu helfen, ohne neben den Dörfern ein politisches System aufzubauen, das auf der Abhängigkeit von parteipolitischen Strukturen beruht.

Dies erfordert jedoch eine libanesische Verwaltung, die in der Lage ist, die Mittel zu verwalten, Prioritäten festzulegen und den Gebern ausreichende Transparenz zu bieten. Der Wiederaufbau kann nicht allein durch diplomatischen guten Willen aufrechterhalten werden.

Es bringt den Libanon daher zurück auf seine andere Baustelle: die Reform.

Die Wirtschaft als Instrument der Souveränität

Vielleicht ist dies die wichtigste Lektion der saudischen Rückkehr. Im Libanon ist Souveränität nicht nur eine Frage von Grenzen und Waffen.

Ein Staat, der nicht in der Lage ist, seine Agenten angemessen zu bezahlen, seine Dienstleistungen zu erbringen, Bankeinlagen zu schützen oder ein zerstörtes Dorf wieder aufzubauen, sieht zwangsläufig seine Autorität untergraben. Andere Akteure übernehmen dann die Funktionen, die er aufgibt.

Die Wirtschaft wird so zu einem Bestandteil der Souveränität.

Die Wiedereröffnung der saudischen Märkte kann Unternehmen unterstützen. Die Zusammenarbeit mit internationalen Finanzinstitutionen kann zum Wiederaufbau des Bankensystems beitragen. Die Unterstützung der Armee kann die Präsenz des Staates im Süden stärken. Der Wiederaufbau kann seine Verbindung mit der vom Krieg betroffenen Bevölkerung wiederherstellen.

Keine dieser Maßnahmen wird isoliert ausreichen. Zusammen ziehen sie jedoch eine ganz andere Strategie als die Logik, Geld in ein System zu injizieren, das unverändert bleibt.

Saudi-Arabien scheint in den Libanon zurückzukehren, ohne genau den Platz einnehmen zu wollen, den es einst besetzt hatte. Weniger Proxypolitik, mehr institutionelle Beziehungen. Weniger spektakuläre Versprechungen, mehr Handel und Konditionalität. Unterstützung für die Armee, aber Vorsicht vor direkter militärischer Beteiligung im Süden.

Der Erfolg dieses Ansatzes wird sowohl von Riad als auch von Beirut abhängen. Das Königreich kann seinen Markt wieder öffnen, Investitionen fördern und die Armee unterstützen. Sie kann nicht die libanesischen Institutionen an ihrer Stelle reformieren.

Und genau darin liegt die Grenze jeder Strategie außerhalb des Libanon: Partner können den Staat stärken, aber sie können ihn nicht ersetzen, ohne wiederum zu seiner Schwächung beizutragen.

In einem Land, in dem soziale Wut die nächste politische Front werden könnte, kann der entscheidende Wettbewerb nicht um einen diplomatischen Tisch stattfinden. Es wird in den Dörfern des Südens gespielt, mit Einlegern, in Unternehmen, Schulen und öffentlichen Diensten. Sie wird weniger zwei Regionalachsen als zwei Kapazitäten entgegentreten: die des Staates, um wieder nützlich zu werden, und die der Parteien, um weiterhin an ihrer Stelle zu bleiben.

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