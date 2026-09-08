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Der französische Puppenspieler, Autor und Schauspieler Yves Brunier, der Casimir auf der Kinderinsel das Leben geschenkt hatte, starb im Alter von 83 Jahren. Mit Christophe Izard hatte er eine der beliebtesten Figuren im französischen Jugendfernsehen geprägt. Sein orangefarbener Dinosaurier hatte auch die Grenzen des Bildschirms überschritten: In den 1980er Jahren hatte Casimir den Libanon mehrmals besucht, um Kinder im Bürgerkrieg zu treffen.

Yves Brunier, der Mann hinter Casimir

Yves Brunier wird zunächst mit einer sofort erkennbaren Silhouette verbunden bleiben: die von Casimir, dem großen orangefarbenen Dinosaurier mit rundem Bauch, zentraler Charakter von CasimirKinderinselDer Puppenspieler war nicht damit zufrieden, die Kreatur zu manipulieren. Er schlüpfte in seinen Anzug, gab ihm seine Gesten, seinen Rhythmus und eine Präsenz, die seiner Körperarbeit sehr zu verdanken war.

Der 1943 in Lyon geborene Yves Brunier orientiert sich an der angewandten Kunst, bevor er sich auf die Welt der Puppen spezialisiert hat. In den frühen 1970er Jahren bereitete Christophe Izard für das französische Fernsehen ein Programm für Kinder vor, inspiriert von seinem PrinzipSesamstraßeEr bat Brunier, sich einen Charakter vorzustellen, der dieses neue Universum bewohnen könnte.

Das Projekt durchlief mehrere Phasen, bevor es zu Casimir wurde. Der Charakter wurde schließlich als « freundliches Monster » konzipiert, farbenfroh, ungeschickt, gierig und Kindern nahe. Brunier nahm direkt an dieser Kreation mit Christophe Izard teil. Er wurde dann der Hauptdolmetscher auf dem Bildschirm.

Kinderinselerschien 1974 auf der dritten Kette der ORTF, bevor sie sich auf TF1 niederließ. Acht Jahre lang, bis 1982, verkörperte Yves Brunier Casimir über Hunderte von Sendungen. Das Programm trat schnell in die Gewohnheiten französischer Familien ein und markierte eine Generation von Zuschauern.

Acht Jahre im Kostüm des « freundlichen Monsters »

Casimir basiert auf einer einfachen Balance. Der Charakter spricht zu Kindern, ohne Erwachsene nachahmen zu wollen. Er irrt sich, enthusiastisch, rüttelt manchmal und macht gewöhnliche Situationen zu einem Spiel. Seine Gier wird zu einem seiner berühmtesten Merkmale mit der « gloubi-boulga », einer unwahrscheinlichen Mischung, deren Name dann den Umfang der Show übersteigt.

Für Yves Brunier war der Erfolg des Charakters auch auf seine physische Dimension zurückzuführen. Im Anzug, schwer und sperrig, musste der Puppenspieler eine lesbare Geste erzeugen, ohne sich auf den Ausdruck eines menschlichen Gesichts verlassen zu können. Jede Bewegung, Neigung oder Bewegung der Arme trug daher zum Charakter von Casimir bei.

Im Jahr 2024, anlässlich des fünfzigsten Jahrestages von Casimir, erinnerte die französische Presse daran, dass Yves Brunier den Charakter durchgeführt hatte, ohne einen Tag der Dreharbeiten zwischen 1974 und 1982 zu verpassen. Diese Kontinuität hatte dazu beigetragen, dem Helden eine stabile und sofort identifizierbare Geste zu geben. Hinter einer scheinbaren Einfachheit stand ein anspruchsvolles Werk: Live zu einem integralen Kostüm zu machen, mit anderen Schauspielern zu spielen und genügend Präzision für junge Zuschauer zu bewahren, um die Anwesenheit des Darstellers zu vergessen. Brunier hatte somit Casimir zu einer Spielfigur ebenso wie zu einer Marionette gemacht, die in der Lage war, den Raum als Schauspieler selbst zu besetzen.

Diese Inkarnation erklärt zum Teil die Langlebigkeit des Charakters nach der Beendigung derKinderinselCasimir hat neue Auftritte, Shows, Shows und nostalgische Termine erlebt. Es blieb an die Kindheit der 1970er und 1980er Jahre gebunden, während es an andere Generationen weitergegeben wurde.

Kasimir im Libanon mit den Kindern des Krieges

Im Libanon nimmt Casimir auch einen besonderen Platz in bestimmten Erinnerungen an den Bürgerkrieg ein. In den 1980er Jahren, als Kinder mit der Rate von Bombardierungen, Vertreibungen und Schulschließungen lebten, besuchte der Charakter das Land mehrmals, um sie zu treffen.

Diese Besuche gaben dem orangefarbenen Dinosaurier eine andere Dimension als das Fernsehen. Casimir war nicht mehr nur der Held eines französischen Programms, das von einem Salon aus beobachtet wurde. Es wurde eine vertraute Präsenz für Kinder, deren tägliches Leben durch den Krieg zutiefst gestört wurde.

Der Libanon durchlief dann eine der gewalttätigsten Perioden seiner zeitgenössischen Geschichte. Der Bürgerkrieg, der 1975 begann, hatte das Land fragmentiert und das Leben der Familien verändert. Beirut war geteilt, es folgten Kämpfe und viele Kinder wuchsen in einem Umfeld der Unsicherheit auf.

In diesem Zusammenhang hatte das Kommen eines Charakters, der zum Lachen bringen sollte, eine besondere Bedeutung. Eine solche Vertreibung konnte die Gewalt des Konflikts offensichtlich nicht auslöschen. Sie boten jedoch einen Moment des Spektakels und der Normalität einem jungen Publikum, das einer Realität ausgesetzt war, die nichts von der fröhlichen « Insel » hatte, die man sich für das Fernsehen vorstellte.

Die Erinnerung an diese Besuche zeigt auch das Publikum, das die französischen Programme im Libanon damals hatten. Fernsehen, Jugendprogramme und populäre Charaktere zirkulierten weit in einem Land, in dem die französische Sprache eine starke kulturelle Präsenz unterhielt. Casimir konnte sofort von einigen libanesischen Kindern erkannt werden.

Das Verschwinden von Yves Brunier belebt somit im Libanon eine andere Erinnerung als die, die in Frankreich vorherrscht. Für die französische Öffentlichkeit bezieht sich sein Name zuerst auf den VormittagKinderinselFür Libanesen, die während der Kriegsjahre aufgewachsen sind, kann Casimir auch diese unerwarteten Klammern inmitten einer unruhigen Kindheit hervorrufen.

Eine Karriere, die Puppen gewidmet ist

Yves Brunier beschränkte seine Reise nicht auf den einzigen orangefarbenen Dinosaurier. Ein professioneller Puppenspieler, schuf oder führte er andere Charaktere für Fernsehen und Unterhaltung. Seine Arbeit wurzelte in einer Tradition, in der der Manipulator oft unsichtbar bleibt, während die Kreatur berühmt wird.

Diese Diskretion stand im Gegensatz zu Casimirs immenser Popularität. Die Öffentlichkeit kannte den Charakter, seine Gewohnheiten und seine Ausdrücke viel mehr als der Mann, der in das Kostüm gelegt wurde. Brunier hatte jedoch dazu beigetragen, das Wesentliche seiner visuellen und Körperidentität zu definieren.

Im Januar 2010 wurde Yves Brunier zum Ritter des Ordens der Künste und Briefe ernannt, der offiziellen Anerkennung einer Karriere, die der Kreation und dem Puppenspiel gewidmet ist. Vierzehn Jahre später, im Jahr 2024, hatten die fünfzig Jahre von Casimir die Beharrlichkeit seines Erfolgs und seines Platzes im populären Gedächtnis erinnert.

Der Tod von Yves Brunier kam nach dem von Christophe Izard, der 2022 im Alter von 85 Jahren verschwand. Die beiden Männer brachten den Charakter 1974 zur Welt. Ihre Schöpfung überlebte sie, getragen von den Fernseharchiven, den Neufassungen, den Shows und den Erinnerungen derer, die das Kind trafen.

Im Libanon behält diese Geschichte schließlich ein einzigartiges Bild: das eines großen orangefarbenen Dinosauriers, der in den 1980er Jahren mehrmals kam, um Kinder im Herzen eines Landes im Krieg zu finden. Mehr als vierzig Jahre nach diesen Besuchen verleiht das Verschwinden desjenigen, der sich im Anzug versteckt, diesen Begegnungen den Wert eines Fragments der Erinnerung an den libanesischen Bürgerkrieg.

Referenzen und Links

Biographische Elemente und Geschichte von Casimir: Archive gewidmet Yves Brunier undKinderinsel.

Casimirs 50. Geburtstag und Aufführung von Yves Brunier zwischen 1974 und 1982: Französische Presse, September 2024.

Historischer Kontext für libanesische Kinder während des Bürgerkriegs: Dokumente und Archive zum Libanon der 1980er Jahre.