7. Oktober: Netanyahu wurde Berichten zufolge von den VAE gewarnt

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Eine am Dienstag, dem 8. September, veröffentlichte Untersuchung behauptet, dass Benjamin Netanyahu etwa zehn Tage vor dem Angriff vom 7. Oktober 2023 persönlich vor einer von der Hamas vorbereiteten Großoperation gewarnt worden sei. Die Warnung kam angeblich vom Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Das Büro des israelischen Premierministers bestreitet diese Version kategorisch. Diese Enthüllungen provozieren eine neue Offensive der Opposition, weniger als zwei Monate nach den Wahlen in Israel am 27. Oktober.

Berichten zufolge erhielt Netanyahu vor dem 7. Oktober eine direkte Warnung

Berichten zufolge erhielt Benjamin Netanyahu in den letzten Tagen des September 2023 eine besonders sensible Warnung. Laut einer am Dienstag, dem 8. September veröffentlichten Untersuchung warnte der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, persönlich den israelischen Premierminister, dass eine große Hamas-Operation in Vorbereitung sei.

Das Gespräch hätte etwa anderthalb Wochen vor dem 7. Oktober 2023 stattgefunden. An diesem Tag überquerten Hamas-Kämpfer und andere palästinensische Gruppen die Grenze zum Gazastreifen und griffen mehrere Orte, militärische Positionen und Kundgebungen in Israel an.

Die dem emiratischen Führer zugeschriebenen Informationen hätten sich daher nicht auf eine allgemeine Einschätzung der Sicherheitslage beschränkt. Mohammed bin Zayed soll sich auf die Absichten der Hamas und ihres Führers im Gazastreifen, Yahya Sinwar, bezogen haben. Die Warnung hätte sich auf die Vorbereitung einer groß angelegten Operation bezogen.

Laut Untersuchung dauerte das Telefongespräch etwa 45 Minuten. Benjamin Netanyahu hätte ruhig reagiert. Er hätte gedacht, dass die Hamas ihre Absichten auf das Westjordanland konzentriert und seinem Gesprächspartner versichert, dass Israel auf die verschiedenen Szenarien vorbereitet sei.

Der entscheidende Punkt ist, was danach gekommen wäre. Berichten zufolge hat der israelische Premierminister diese Warnung nicht an die wichtigsten Beamten des Sicherheitsapparats weitergegeben. Diese Erklärung würde, wenn sie bestätigt würde, ein wichtiges Element zur Debatte über politische und militärische Verantwortlichkeiten vor dem 7. Oktober hinzufügen.

Informationen, die von Yahya Sinwar zurückgekommen wären

Die Untersuchung stellt auch die angebliche Informationsreise zum emiratischen Präsidenten wieder her. Yahya Sinwar, der damalige Hamas-Führer im Gazastreifen, warnte Berichten zufolge einen ehemaligen palästinensischen Beamten, dass seine Bewegung eine besonders wichtige Operation vorbereite.

Sinwar präsentierte diese Aktion angeblich als ein Ereignis, das wahrscheinlich ein « Erdbeben » verursachen würde. Berichten zufolge übermittelte der ehemalige palästinensische Beamte diese Informationen dann einem emiratischen Berater. Es wäre schließlich zu Mohammed ben Zayed zurückgekehrt.

Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate beschloss, Benjamin Netanjahu direkt zu kontaktieren. Diese Übertragungskette steht weiterhin im Mittelpunkt der am Dienstag veröffentlichten Enthüllungen. Es muss jedoch unabhängig festgelegt werden, während sich mehrere Personen, die an dieser Sequenz beteiligt sind, nicht öffentlich geäußert haben.

Yahya Sinwar wurde im Oktober 2024 im Gazastreifen von israelischen Streitkräften getötet. Er kann daher nicht mehr über die genaue Art der Informationen befragt werden, die er angeblich vor dem Angriff übermittelt hat.

Das Problem übersteigt nun die Existenz zusätzlicher Informationen unter den vielen Signalen, die vor dem 7. Oktober beobachtet wurden. Die Frage bezieht sich auf eine mögliche Warnung, die von einem arabischen Führer, mit dem Israel enge diplomatische Beziehungen unterhielt, direkt an den Chef der israelischen Regierung gerichtet wurde.

Netanyahus Büro widersetzt sich einer kategorischen Leugnung

Benjamin Netanyahu stellt diese Version der Ereignisse in Frage. Sein Büro nannte die Informationen « absolute Lüge ». Er behauptet, der Premierminister habe in dem genannten Zeitraum nicht mit Mohammed ben Zayed gesprochen und daher keine Warnung von ihm erhalten.

Diese Leugnung schafft einen direkten faktischen Widerspruch. Es geht nicht nur um die Interpretation oder Schwere der Warnung. Das Büro des Premierministers bestreitet die Existenz des Gesprächs selbst.

Diese Unterscheidung ist von wesentlicher Bedeutung. Im Staat ist es daher nicht möglich, als etablierte Tatsache zu sagen, dass « Netanyahu wusste », dass ein Angriff wie der am 7. Oktober stattfinden würde. Die Untersuchung besagt, dass er vor einer von der Hamas vorbereiteten Großoperation gewarnt wurde. Netanyahu bestreitet, diese Warnung erhalten zu haben.

Die Enthüllung kommt jedoch in einem Kontext, in dem die Verantwortung der politischen und sicherheitspolitischen Führer vor dem 7. Oktober eines der Hauptthemen der Konfrontation in Israel bleibt. Seit dem Angriff konzentrierten sich die Debatten auf die verfügbaren Informationen, ihre Interpretation und den vor Oktober 2023 vorherrschenden Glauben, dass die Hamas einen großen Krieg vermeiden wollte.

Eisenkot wirft Netanyahu vor, Warnungen zu ignorieren

Die Veröffentlichung der Untersuchung provozierte sofort eine Reaktion von Gadi Eisenkot, dem ehemaligen Stabschef der israelischen Armee und jetzt einem der wichtigsten Wahlgegner von Benjamin Netanjahu.

Eisenkot wirft dem Ministerpräsidenten vor, vor dem 7. Oktober zahlreiche Warnungen erhalten und diese nicht berücksichtigt zu haben. Er hält Netanjahu für ungeeignet, seine Pflichten zu erfüllen, und beschuldigt ihn, dass er versucht hat, seiner Verantwortung in den Misserfolgen vor dem Angriff zu entgehen.

Der ehemalige Militärführer will auch die frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 erklären. Insbesondere kritisiert er das Argument, dass der Premierminister nicht früh genug geweckt worden wäre, als die ersten Anzeichen der Offensive auftauchten.

Die neue Kontroverse bewegt die Debatte somit auf die Tage unmittelbar vor dem Angriff. Wenn der Appell der Emirate zustande käme, wäre die Frage nicht mehr nur, welche Informationen die israelischen Dienste hätten, sondern was der Premierminister persönlich gelernt hatte und was er damit gemacht hatte.

Naftali Bennett fordert die persönliche Verantwortung des Premierministers heraus

Naftali Bennett, ein ehemaliger Premierminister und auch ein Kandidat für die Wahl, nahm eine noch direktere Position ein. Er behauptet, dass Benjamin Netanyahu eine persönliche Verantwortung für das Scheitern trägt, das zum 7. Oktober führte.

Bennett wirft seinem ehemaligen Rivalen vor, den Sicherheitsapparat angesichts von Warnungen nicht mobilisiert und das Land nicht auf einen großen Angriff vorbereitet zu haben. Er fordert seine sofortige Abreise.

Diese Vorwürfe haben eine besondere Wahldimension. Die Israelis müssen am 27. Oktober 2026 abstimmen. Benjamin Netanyahu steht daher dieser neuen Kontroverse während einer Kampagne gegenüber, in der die Sicherheitsbilanz seiner Regierung und die Verantwortlichkeiten für den 7. Oktober einen zentralen Platz einnehmen.

Diese Offenbarung könnte politisch kostspielig sein, wenn sie in der Kampagne aufrechterhalten werden sollte. Benjamin Netanjahu hat seine Erfahrung und seine Fähigkeit, die Sicherheit Israels zu garantieren, lange Zeit zu einem seiner Hauptargumente für die Wähler gemacht. Die Annahme, dass eine spezifische Warnung ihn direkt vor dem 7. Oktober erreicht haben könnte, steht daher im Mittelpunkt dieser Glaubwürdigkeit. Es bietet auch Gadi Eisenkot, dem ehemaligen Stabschef, und Naftali Bennett einen Angriffswinkel, der bei den Wählern, für die die Verantwortung für das Sicherheitsversagen von 2023 nach wie vor entscheidend ist, wiegen kann. Wenige Wochen vor der Wahl ist die Frage nicht mehr nur historisch oder institutionell: Sie kann nun den Wahlwettbewerb direkt beeinflussen.

Für seine Gegner stellte die Untersuchung die politische Verteidigung des Premierministers in Frage. Für Netanyahu basiert sie auf einem Ereignis, das niemals geschehen wäre. Die Feststellung der Existenz des Gesprächs mit Mohammed ben Zayed wird somit zu einem entscheidenden Element.

Eine strategische Beziehung zwischen Israel und den Emiraten

Die Identität des Führers, der die Warnung übermittelt hätte, verleiht dem Fall zusätzliche Bedeutung. Die Vereinigten Arabischen Emirate normalisierten ihre Beziehungen zu Israel im Jahr 2020 im Rahmen der Abraham-Abkommen, die mit Unterstützung der Vereinigten Staaten während der ersten Amtszeit von Donald Trump abgeschlossen wurden.

Benjamin Netanyahu präsentierte diese Annäherung an Abu Dhabi regelmäßig als einen der großen Erfolge seiner Regionalpolitik. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern entwickelten sich in der Folge rasch in mehreren Bereichen.

Eine persönliche Warnung von Mohammed bin Zayed hätte daher ein ungewöhnliches politisches Gewicht erhalten. Berichten zufolge stammte er nicht aus einem feindlichen Auslandsdienst oder einer indirekten Quelle, die den israelischen Behörden unbekannt war, sondern aus dem Kopf eines arabischen Staates, der Israels Partner wurde.

Am Dienstag gab die emiratische Präsidentschaft keine detaillierte öffentliche Bestätigung, um den Widerspruch zwischen der Untersuchung und der Ablehnung des Netanyahu-Büros zu lösen.

Die Debatte über die israelische Strategie für die Hamas wurde wiederbelebt

Diese Enthüllungen stellen auch die Politik der Netanyahu-Regierung gegenüber der Hamas vor Oktober 2023 in den Vordergrund. Mehrere Jahre lang hatte Israel eine Form des Konfliktmanagements bevorzugt, die auf der Idee beruhte, dass die islamistische Bewegung vor allem danach strebte, ihre Macht im Gazastreifen zu bewahren.

In diesem Zusammenhang konnten Gelder aus Katar mit Zustimmung Israels in die Enklave gelangen. Diese Politik basierte zum Teil auf der Annahme, dass die Hamas, die um ihr politisches und wirtschaftliches Überleben besorgt ist, ohne weit verbreitete militärische Konfrontation eingedämmt werden könnte.

Der Angriff vom 7. Oktober 2023 führte dazu, dass dieses Design ausbrach. Nach einer Einschätzung, die auf offiziellen israelischen Zahlen basiert, wurden 1.221 Menschen während des Angriffs getötet. 251 Personen wurden auch im Gazastreifen als Geiseln genommen, von denen einige bereits zum Zeitpunkt ihrer Entführung gestorben waren.

Israel startete als Reaktion darauf eine massive Militäroffensive im Gazastreifen. Ein Großteil des palästinensischen Territoriums wurde zerstört. Das Gesundheitsministerium von Gaza meldet jetzt mehr als 73.000 Tote seit Beginn des Krieges. Seine Statistiken werden von Agenturen der Vereinten Nationen verwendet, obwohl die israelischen Behörden regelmäßig bestimmte Überprüfungen und ihre Präsentation anfechten.

Fast drei Jahre nach dem 7. Oktober bleibt die Frage der Vorangriffswarnungen politisch explosiv. Die Veröffentlichung vom 8. September fügt einen spezifischen Vorwurf hinzu: die einer persönlichen Warnung, die das Büro des Premierministers vor der Hamas-Offensive erreicht hätte.

Benjamin Netanyahus Leugnung stellt nun einen nachprüfbaren Punkt in den Mittelpunkt des Falls: ob ein Gespräch mit Mohammed bin Zayed tatsächlich in den letzten Tagen des September 2023 stattgefunden hat, was es enthielt und ob israelische Sicherheitsbeamte darüber informiert worden waren.