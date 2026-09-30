Wiederaufbau ohne Zwischenhändler: Der Süden könnte zum Laboratorium eines neuen libanesischen Staates werden

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Eine Rekonstruktion, die die Spielregeln verändern will

Der Wiederaufbau des Libanon würde nicht mehr nur als eine Operation zur Reparatur von Häusern, Straßen und Infrastruktur gedacht sein, die durch den Krieg zerstört wurden. In dem von den untersuchten Dokumenten vorgelegten Entwurf würde es zum Instrument für eine viel tiefere Transformation der Funktionsweise des Staates werden. Die zentrale Idee besteht darin, eine libanesische Struktur zu schaffen, die einen erheblichen Teil der Mittel verwaltet, eine digitale Rückverfolgbarkeit der Ausgaben vorschreibt und bestimmte Beihilfen direkt an die Begünstigten zahlt. Den südlichen und südlichen Vororten Beiruts, die zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehören, würde Vorrang eingeräumt. Aber das Programm wäre national in Reichweite. Hinter dem Wiederaufbau steht somit ein institutionelles Ziel: die Rolle der politischen Vermittler bei der Verteilung öffentlicher und internationaler Gelder zu reduzieren und diese neuen Methoden dann schrittweise auf die normalen Verwaltungen zu übertragen.

Der beschriebene Mechanismus ist besonders ehrgeizig. Es basiert auf einer Struktur namens Libanesische Staatliche Wiederaufbaubehörde, die per Gesetz eingerichtet und von Libanesen geführt werden sollte. Sie hätte jedoch eine internationale Kontrolle und würde unter der Aufsicht der Geber arbeiten. Diese Kombination versucht, einen alten Widerspruch zu lösen. Ausländische Partner wollen Garantien für die Verwendung ihrer Mittel. Aber direkte externe Verwaltung wäre politisch schwer zu akzeptieren und könnte als eine Form der Vormundschaft angesehen werden. Das Projekt versucht daher, eine Zwischenlinie zu ziehen: libanesische Führung, libanesische Rechtsgrundlage, aber Audit und Transparenz unter Einbeziehung internationaler Akteure.

Aber die wirkliche Veränderung liegt in der Zirkulation von Geld. Das vorgeschlagene System würde den Durchgang von Finanzmitteln durch traditionelle politische und administrative Netzwerke einschränken. Zahlungen könnten die Empfänger direkt erreichen. Öffentliche Aufträge würden auf einer digitalen Plattform veröffentlicht. Jeder Dollar sollte verfolgt werden. Die Identität der Begünstigten konnte überprüft werden. Dispute-Mechanismen wären ebenfalls vorgesehen. Technologie wäre daher kein reines Verwaltungsinstrument. Es würde eines der Mittel werden, um die Beziehungen zwischen Staat, Parteien und Bürgern zu verändern.

Vierzig Milliarden Dollar, aber nicht nur für zerstörte Gebäude

Der im Projekt genannte Betrag von 40 Milliarden Dollar ist keine bloße Schätzung des durch den Krieg verursachten Schadens. Es wird als viel größerer strategischer Umschlag präsentiert. Sie sollte den Wiederaufbau der Vergangenheit und der Gegenwart, die Stärkung der Armee, die finanzielle Stabilisierung in Verbindung mit den Einlegern, die digitale Transformation, die kommunale Sanierung und den institutionellen Wiederaufbau finanzieren.

Diese Präzision ist unerlässlich. Wenn man von einem 40-Milliarden-Dollar-Fonds spricht, der nur der materiellen Zerstörung gewidmet ist, würde dies ein falsches Bild des Projekts vermitteln. Ziel ist es, gleichzeitig mehrere Säulen einer neuen staatlichen Architektur zu finanzieren.

Dieser Ansatz basiert auf politischen Überlegungen. Der Wiederaufbau von Gebäuden ohne den Wiederaufbau von Institutionen würde nach der Logik des Projekts frühere Schwächen duplizieren. In ähnlicher Weise würde die Stärkung der Armee ohne öffentliche Dienste für die Menschen im Süden die sozialen Abhängigkeiten, die sich um andere Akteure herum entwickelt haben, intakt lassen. Schließlich würde eine Reform der Banken ohne Änderung der öffentlichen Ausgabenmechanismen nicht ausreichen, um das Vertrauen wiederherzustellen.

Die verschiedenen Komponenten sind somit freiwillig miteinander verknüpft. Der physische Wiederaufbau muss eine staatliche Präsenz hervorbringen. Die Präsenz des Staates muss Vertrauen schaffen. Vertrauen muss die Rückkehr wirtschaftlicher Aktivitäten zu Institutionen fördern. Und diese Standardisierung muss allmählich die Fähigkeit der politischen Organisationen verringern, Funktionen zu erfüllen, die in der Verantwortung der öffentlichen Behörden liegen sollten.

Genau diese Artikulation macht das Projekt viel politischer als ein klassisches internationales Hilfsprogramm.

Erste Erfolge in 90 Tagen erwartet

Der geplante Zeitplan legt großen Wert auf Geschwindigkeit. Die ersten Wiederaufbauprojekte im Süden sollen innerhalb von 90 Tagen nach Beginn des Programms sichtbar sein. Diese Frist ist nicht nur technisch. Sie reagiert auf eine Strategie.

Die Projektgestalter gehen davon aus, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit nicht durch Erklärungen erreicht werden kann. Es sollte schnell gezeigt werden, dass der Staat in der Lage ist, eine Straße zu reparieren, öffentliche Geräte wieder aufzubauen, Entschädigungen zu zahlen oder einen Dienst wiederherzustellen, ohne jahrelang zu warten.

Die erste Phase würde 12 Monate umfassen. Dazu gehören die Konsolidierung des Waffenstillstands, die rechtliche Einrichtung der Wiederaufbaubehörde, die ersten Bauprojekte im Süden, der Einsatz der Armee in Gebieten, die von einem israelischen Rückzug betroffen sind, die Einleitung von Finanzprüfungen und die Eröffnung einer digitalen Plattform zur Überwachung der Wiederaufbauausgaben.

In diesem Zeitraum sollten auch Notunterkünfte und Rückkehrprogramme beginnen. Der kommunale Wiederaufbau würde parallel erfolgen. Am Ende des ersten Jahres sollte die Veränderung so sichtbar sein, dass die Bevölkerung einen konkreten Unterschied messen kann.

Damit macht das Projekt Speed zu einem politischen Instrument. Jedes abgeschlossene Projekt muss die Glaubwürdigkeit des Staates stärken. Im Gegenteil, jede Verzögerung kann die Vorstellung verstärken, dass offizielle Institutionen nicht in der Lage sind, den Bedarf zu decken.

Eine digitale Plattform, um jeden Dollar zu verfolgen

Die innovativste Säule des Programms ist die verpflichtende Digitalisierung des Fondsmanagements. Das Prinzip wird mit einer einfachen Formel zusammengefasst: kein Geld ohne digitale Transparenz.

Jede Ausgabe sollte überwacht werden. Jeder Begünstigte sollte identifiziert werden. Märkte sollten auf einer zugänglichen Plattform erscheinen. Daten über geförderte Projekte würden veröffentlicht. Die Logik ist, die undurchsichtigen Bereiche zu minimieren, in denen sich Bevorzugung, Entführung oder Klientelismus entwickeln können.

Der Einsatz geht über den traditionellen Kampf gegen Korruption hinaus. Das System zielt auch darauf ab, die Rolle des Vermittlers zu reduzieren. Bei der traditionellen Durchführung vieler sozialer oder lokaler Programme ist der Bürger oft auf eine Verwaltung, eine gewählte, eine Partei oder eine Persönlichkeit angewiesen, die in der Lage ist, eine Datei zu beschleunigen. Mit dem neuen Modell soll eine direktere Beziehung zwischen der Institution und dem Empfänger hergestellt werden.

Ein Haushalt, dessen Wohnung zerstört wurde, könnte daher in einer überprüfbaren Datenbank erfasst werden. Sein Recht auf Entschädigung würde nach definierten Kriterien bestimmt. Die Zahlung könnte dann direkt erfolgen, ohne eine parteiische Struktur zu durchlaufen.

Der gleiche Grundsatz könnte auch für Auftragnehmer gelten. Ausschreibungen, Verträge und Zahlungen würden aufgezeichnet. Es würde leichter zu wissen, welches Unternehmen einen Vertrag für welchen Betrag und zu welchem Zweck erhalten hatte.

Das Projekt garantiert offensichtlich nicht das Verschwinden der Korruption. Eine digitale Plattform kann selbst manipuliert werden, wenn die Ausgangsdaten falsch sind oder wenn die Kontrollen schwach sind. Aber es verändert die Möglichkeiten der Verifikation und erzeugt Spuren, die in einem System, das weitgehend auf undurchsichtigen Entscheidungen basiert, nicht existieren.

Eine libanesische Behörde, aber unter internationaler Überwachung

Die Governance der neuen Struktur ist eines der heikelsten Themen. Ihr Verwaltungsrat würde vom Präsidenten der Republik und dem Präsidenten des Rates unter Beteiligung einer Gruppe internationaler Geber ernannt. Keine Partei oder Abteilung hätte die alleinige Ernennungsbefugnis.

Eine unabhängige Prüfungskommission würde auch eine regelmäßige internationale Beteiligung umfassen. Auszahlungsentscheidungen würden von der Behörde und nicht direkt von sektoralen Ministerien getroffen. Die Berichte würden gleichzeitig der libanesischen Regierung und dem internationalen Aufsichtsmechanismus übermittelt.

Das Ziel ist klar: zu verhindern, dass ein von einer politischen Kraft kontrolliertes Ministerium allein über die Zuteilung von Milliarden Dollar entscheidet.

Aber diese Organisation eröffnet ein großes institutionelles Problem. Wie weit kann eine spezielle Struktur Funktionen übernehmen, die normalerweise von Ministerien wahrgenommen werden, ohne die öffentliche Verwaltung weiter zu schwächen?

Das Projekt versucht, diesem Einwand zu begegnen, indem es die Behörde als Übergangsmechanismus darstellt. Letztlich sollten seine Funktionen auf ständige nationale Institutionen übertragen werden. Es würde daher als Labor dienen, um neue Regeln zu installieren, bevor sie in den Staat aufgenommen werden.

Der Erfolg wird genau von diesem Übergang abhängen. Wenn die Behörde mächtiger wird als die Ministerien, könnte sie im Namen des staatlichen Wiederaufbaus einen Parallelstaat schaffen. Wenn sie im Gegenteil ihre Methoden schrittweise auf die Verwaltungen überträgt, könnte sie zu ihrer Modernisierung beitragen.

Der Süden und der südliche Vorort in vorderster Linie

Das Programm hat eine geographische und soziale Priorität. Die Menschen, die die größte Zerstörung erlitten haben, müssen die ersten Nutznießer sein. Der Süden nimmt daher einen zentralen Platz ein, genau wie die südlichen Vororte von Beirut.

Diese Priorität könnte in einem Land, in dem die Verteilung der Ressourcen regelmäßig durch gemeinschaftliche Gleichgewichte interpretiert wird, politisch heikel sein. Die Dokumente machen deutlich, dass es nicht als religiöser Vorteil betrachtet werden sollte. Dies wäre durch das Ausmaß des Schadens und die Rolle des Südens bei den geplanten Sicherheitsvorkehrungen gerechtfertigt.

Die angestrebte politische Botschaft ist ebenfalls eindeutig: Die Rückkehr des Staates in den Süden sollte nicht als Strafe für die Menschen dargestellt werden, die die Hisbollah unterstützt haben. Sie muss die Form des Wiederaufbaus und der konkreten Verbesserung ihrer Lebensbedingungen annehmen.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Eine Strategie, die Staatsaufbau mit einer kollektiven Sanktion gegen eine Gemeinschaft verbindet, könnte den gegenteiligen Effekt haben. Es würde bestehende defensive Solidarität und politische Netzwerke stärken.

Das Programm zielt daher darauf ab, die Bevölkerung von der militärischen Struktur zu trennen, ohne den Staat gegen die Bevölkerung zu stellen. Die Bewohner müssen sehen können, dass sie unabhängig von ihrer politischen Position Wohnraum, Infrastruktur und Dienstleistungen erhalten.

Die zentrale Schlacht: Wer wird Hilfe verteilen?

Hier ist die Verschmelzung zwischen digitaler Rekonstruktion und dem Kampf gegen Klientelismus sinnvoll. Im Libanon ist die Verteilung der Hilfe niemals völlig neutral, wenn sie über einen politischen Vermittler erfolgt. Eine Person, die den Zugang zu einer Entschädigung erleichtert, eine Reparatur finanziert oder eine administrative Lösung findet, kann eine Dienstleistung in eine Loyalitätsbeziehung verwandeln.

Das geplante System versucht, einen Teil dieser Mechanik zu entfernen. Kommt die Beihilfe nach öffentlichen Kriterien direkt an den Begünstigten, verliert der Vermittler einen Teil seiner Macht.

Bei dieser Transformation geht es nicht nur um die Hisbollah. Die Dokumente antizipieren den Widerstand anderer traditioneller politischer Akteure. Sponsoring-Netzwerke existieren in mehreren Regionen und Gemeinden. Beamte können davon ausgehen, dass eine zentralisierte digitale Verwaltung ihre Fähigkeit bedroht, in die Ressourcenverteilung einzugreifen.

Der Bankensektor könnte sich auch einigen Aspekten des Programms widersetzen, einschließlich derjenigen in Bezug auf Verlustverteilung und Einleger. Die von der Reform bedrohten Interessen sind daher vielfältig.

Die Debatte auf eine Konfrontation zwischen Staat und Hisbollah zu reduzieren, wäre unzureichend. Das Projekt stellt möglicherweise eine viel breitere Art der libanesischen Politik in Frage.

Der besondere Fall von Nabih Berri in den untersuchten Dokumenten

Die Dokumente erwarten auch eine mögliche Opposition des Sprechers der Kammer Nabih Berri. Diese Hypothese muss mit Vorsicht vorgebracht werden: Es handelt sich um eine Vorfreude, die in dem untersuchten Projekt enthalten ist, nicht um Beweise für einen von der betroffenen Person tatsächlich angekündigten Widerspruch.

Die Logik, die Plandesignern zugeschrieben wird, ist, dass die neue Architektur die Rolle traditioneller Vermittler bei der Repräsentation und Verteilung von Ressourcen innerhalb der schiitischen Gemeinschaft reduzieren könnte. Ein Wiederaufbau, der direkt von einer nationalen Behörde verwaltet und numerisch kontrolliert wird, würde die üblichen Kanäle der politischen Vermittlung verändern.

Das Dokument bezieht sich auch auf die Verwendung von verfassungsmäßigen Mechanismen, um zu verhindern, dass ein Akteur ein Sperrrecht hat. Auch dies ist ein Arbeitsszenario, das den Autoren des Projekts zugeschrieben wird, keine bereits getroffene institutionelle Entscheidung.

Diese Dimension zeigt jedoch, wie weit die Reflexion geht. Der Wiederaufbau wird nicht nur als ein Mittel gesehen, die Hisbollah-Dienste zu ersetzen. Es könnte alle Beziehungen zwischen Bürgern, gewählten Vertretern, Parteien und Verwaltung verändern.

Hisbollah konfrontiert Konkurrenz von Dienstleistungen

Die wichtigste strategische Dimension betrifft die Hisbollah. Das Projekt geht von der Beobachtung aus, dass seine Beziehung zu einem Teil seiner Basis nicht nur auf Waffen oder Ideologie basiert. Es basiert auch auf einem Netzwerk von Dienstleistungen, Unterstützung, Schutz und Vermittlung.

In dieser Lesung wäre es ineffektiv, die Bevölkerung brutal aufzufordern, mit der Partei Schluss zu machen. Zunächst sollte eine glaubwürdige Alternative angeboten werden.

Der Wiederaufbau wird somit zu einer Form des institutionellen Wettbewerbs. Wenn der Staat ein Haus umbaut, eine Gemeinde finanziert, direkt Hilfe zahlt und Sicherheit garantiert, nimmt er bis dahin einen Raum ein, der mit anderen Strukturen gefüllt ist.

Die Dokumente betrachten Geschwindigkeit als wesentlich. Eine Verwaltung, die zwei Jahre ohne Baustelle verspricht, würde den Kampf verlieren, bevor er überhaupt begann. Umgekehrt kann ein rekonstruiertes Haus oder eine tatsächlich gezahlte Entschädigung die Wahrnehmung der Rolle des Staates verändern.

Diese Strategie garantiert keine Veränderung der politischen Orientierung der Bevölkerung. Die Dokumente deuten manchmal auf eine allmähliche Entwicklung der Loyalität hin, aber es gibt keine mechanischen Beweise dafür, dass eine Verbesserung der Dienstleistungen zu Wahl- oder ideologischen Veränderungen führen würde. Eine Bevölkerung kann von öffentlichen Dienstleistungen profitieren, während sie ihre politischen Überzeugungen beibehält.

Was das Programm sicherer ändern kann, ist funktionelle Abhängigkeit. Ein Bürger, der seine Rechte direkt vom Staat erhalten kann, braucht weniger Vermittler, unabhängig von seiner politischen Meinung.

Die Gefahr des Wiederaufbaus als Instrument des politischen Kampfes

Es gibt jedoch einen Widerspruch in dieser Strategie. Je mehr Dokumente erklären, dass der Wiederaufbau die Abhängigkeit von der Hisbollah verringern muss, desto mehr kann die Partei das Programm als eine gegen sie gerichtete politische Operation darstellen.

Diese Wahrnehmung könnte die lokale Akzeptanz des Systems erschweren. Eine Familie, deren Haus zerstört wird, will Entschädigung. Aber wenn Hilfe öffentlich als Instrument zur Transformation ihres politischen Umfelds präsentiert wird, kann sie Misstrauen erzeugen.

Kommunikation wird daher fast so wichtig wie die Finanzarchitektur. Das Programm muss als Wiederaufbau der am stärksten betroffenen Regionen und als Wiederherstellung der öffentlichen Dienste dargestellt werden können und nicht als Versuch, Loyalität zu erkaufen.

Die Dokumente selbst betonen diese Nuance. Sie empfehlen, eine Sprache zu vermeiden, in der die Zerstörung der sozialen Basis der Hisbollah angekündigt wird. Sie befürworten einen Diskurs über den Wiederaufbau des Staates und die Unterstützung der Gemeinden, die am meisten gelitten haben.

Der Unterschied ist nicht nur Rhetorik. Sie wird bestimmen, wie das Programm im Süden aufgenommen wird.

Eine Transformation, die über den Wiederaufbau hinausgehen könnte

Wenn das Modell funktioniert, könnte seine Wirkung die zerstörten Regionen übertreffen. Die digitale Plattform, transparente Ausschreibungen, Direktzahlungen und Überprüfungsmechanismen könnten auf andere Gerichtsbarkeiten ausgedehnt werden.

Das Projekt sieht vor, dass nach der Konsolidierungsphase zwischen dem zweiten und fünften Jahr die Funktionen der Sonderbehörde schrittweise an die ständigen nationalen Strukturen übertragen werden.

Der Süden würde dann ein Testgelände für eine viel breitere Reform des Staates werden. Ein Verfahren zur Entschädigung eines zerstörten Hauses könnte dann einen nationalen Sozialhilfemechanismus inspirieren. Eine Plattform für Wiederaufbaumärkte könnte für andere öffentliche Aufträge genutzt werden. Eine Grundlage für die Überprüfung der Begünstigten könnte in eine allgemeinere digitale Verwaltung integriert werden.

Diese Entwicklung bleibt jedoch von einer grundlegenden Frage abhängig: Werden die politischen Institutionen wirklich zustimmen, die Macht zur Verteilung von Ressourcen auf automatische und transparente Mechanismen zu übertragen?

Denn hinter den Milliarden, Gebäuden und Plattformen steht der eigentliche Einsatz des Programms. Beim vorgeschlagenen Wiederaufbau geht es nicht nur darum, wie viel Geld ausgegeben wird. Sie will bestimmenwer wird die macht haben, es zu verteilenDas ist genau das, was den Süden nicht nur zum wichtigsten materiellen Nachkriegsprojekt im Libanon machen könnte, sondern auch den Boden für die tiefste Konfrontation zwischen zwei Staatsmodellen: dem Modell, bei dem der Bürger eine Dienstleistung über ein politisches Netzwerk erhält, und dem Modell, bei dem er sie direkt erhalten soll, weil er das Recht dazu hat.

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