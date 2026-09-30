Libanon: Ein von Israel schwer verwundeter Soldat

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Ein libanesischer Soldat wurde am Mittwoch, den 30. September 2026 bei einem israelischen Angriff auf ein Armeefahrzeug im Gebiet Nabatiyah al-Fawqa im Südlibanon schwer verletzt. Drei Zivilisten wurden bei dem Angriff ebenfalls verletzt, so das libanesische Armeekommando. Dieser neue Vorfall ereignet sich in einem Kontext anhaltender israelischer Streiks und Feuer in mehreren Sektoren des Südens und stellt eine neue Episode dar, die sich direkt an libanesisches Militärpersonal richtet.

Der Angriff ereignete sich, als die Armee ihre Missionen in den südlichen Regionen des Landes fortsetzte. Es tritt auch weniger als vier Monate nach mehreren israelischen Angriffen auf libanesische Fahrzeuge oder Soldaten im Gouvernement Nabatiyah auf. Einige hatten in den Reihen der militärischen Institution getötet.

Armeefahrzeug in Nabatiyah al-Fawqa

Das Armeekommando gab bekannt, dass eines seiner Militärangehörigen infolge eines « israelischen Angriffs » auf ein Militärfahrzeug im Gebiet Nabatiyah al-Fawqa schwere Verletzungen erlitten habe. Drei Zivilisten wurden bei demselben Angriff verletzt. Eine detailliertere Bewertung ihres Gesundheitszustands wurde nicht sofort vorgenommen.

Die genauen Umstände des Streiks müssen ebenfalls noch ermittelt werden. Das Militärkommuniqué bestätigt, dass das Armeefahrzeug ins Visier genommen wurde, ohne unmittelbare Angaben über die verwendete Waffe oder die Mission der Soldaten zum Zeitpunkt des Angriffs zu machen.

Nabatiyah al-Fawqa befindet sich in einem Gebiet, das besonders den israelischen Operationen ausgesetzt ist. Die Armee unterhält im Rahmen ihrer Missionen eine Präsenz im südlichen Teil des Landes, während mehrere Gebiete des Gouvernements Nabatiyah weiterhin israelischen Militärschlägen, Feuer und Operationen ausgesetzt sind.

Der Vorfall vom 30. September ist nicht der erste, der in der Nähe der Armeepositionen in diesem Ort gemeldet wurde. Am 26. Juli hatte das Militärkommando bereits ein israelisches Feuer in der Nähe von Armeepositionen in Kfartebnit, Nabatiyah al-Fawqa und Zawtar al-Gharbiyeh gemeldet. Die Armee dachte dann, dass diese Aktionen die Ausführung ihrer Missionen behinderten.

Mehrere Anschläge im Süden am selben Tag

Der Angriff auf das Militärfahrzeug ist Teil eines neuen Tages der Gewalt im Südlibanon. Am Morgen des 30. September führten israelische Flugzeuge eine Reihe von Streiks im Mansuri-Sektor im Tyre District durch, laut Sicherheitsberichten einer Nachrichtenagentur.

Eine Explosion durch israelische Streitkräfte wurde auch in der Nähe von Ayta al-Jabal in Richtung Beit Yahun im Bezirk Bint Jbeil berichtet. Eine israelische Einheit, die mit einem Merkava-Panzer ausgestattet war, feuerte auch mehrere Granaten auf den Al-Deir-Sektor in Braachit ab.

Während der Nacht hatte intermittierendes Artilleriefeuer mehrere südliche Orte getroffen, darunter Hadatha, Kfartebnit, Zawtar al-Sharqiyah, Braachit und Wadi Salouqi. Diese Operationen zeigen, dass der Vorfall von Nabatiyah al-Fawqa kein isoliertes Ereignis während des Tages ist.

Die erhöhte Zahl von Streiks erschwert direkt die Missionen der libanesischen Einheiten vor Ort. Sie müssen ihren Einsatz sicherstellen, bestimmte Gebiete sichern, die Rückkehr der Bewohner begleiten und in Gebiete eingreifen, in denen auch Blindgänger verbleiben.

Libanesische Armee bereits im Juni direkt ins Visier genommen

Der Angriff auf Nabatiyah al-Fawqa ereignete sich nach mehreren besonders schweren Präzedenzfällen im Jahr 2026. Am 3. Juni zielte eine israelische Drohne auf ein Armeefahrzeug auf der Straße von Deir al-Zahrani nach Nabatiyah. Ein Offizier und ein Mitglied waren verletzt worden.

Das Armeekommando behauptete dann, dass der Angriff im Zusammenhang mit dem Ziel seiner Mitarbeiter, Fahrzeuge und Positionen war. Der Vorfall ereignete sich inmitten einer Intensivierung der israelischen Operationen im Süden.

Drei Tage später, am 6. Juni, hatte ein neuer israelischer Streik weit schwerere Folgen. Ein Militärfahrzeug, das auf der Straße von Kfartebnit nach Khardali im Gouvernement Nabatiyah fuhr, war getroffen worden. Zwei Offiziere, ein General und ein Kapitän und ein Soldat wurden getötet.

Am 20. Juni wurde ein weiterer libanesischer Soldat durch einen israelischen Angriff auf der Straße zwischen Kfar Remman und Nabatieh getötet. Diese Vorfälle stellen den Angriff vom 30. September in eine Reihe von direkten Angriffen auf Armeepersonal in den letzten Monaten.

Nabatieh im Zentrum der Spannungen

Das Gouvernement Nabatiyah scheint besonders exponiert zu sein. Die Vorfälle von Deir al-Zahrani, Kfartebnit, Kfar Remmane und jetzt Nabatieh al-Fawqa konzentrieren sich auf einen Raum, in dem die libanesische Armee gleichzeitig ihre Präsenz aufrechterhalten und sich mit israelischen Operationen befassen muss.

Diese Situation wirkt sich unmittelbar auf die Fähigkeit der militärischen Institution aus, ihre Missionen durchzuführen. Am 9. September erklärte das Kommando öffentlich, dass die Fortsetzung der israelischen Angriffe seine Bemühungen zur Wiederherstellung der Stabilität behinderte. Die Armee berichtete auch, in der Nähe ihrer Soldaten und Patrouillen zu schießen.

Damals glaubte es, dass israelische Operationen seinen Einsatz untergruben und die Rückkehr der Bevölkerung in die betroffenen Orte erschwerten. Gleichzeitig setzt die militärische Institution ihre Operationen zur Sicherung von Gebieten fort, die von Kämpfen und der Behandlung von Blindgängern betroffen sind.

Diese Mission selbst birgt Risiken. In den letzten Monaten mussten spezialisierte Einheiten mehrere nicht explodierte Luftbomben im Gouvernement Nabatiyah und anderen Teilen des Südlibanon neutralisieren.

Ein neues Hindernis für Militäreinsätze im Süden

Das Problem übersteigt somit die einzige menschliche Wirkung des Angriffs vom Mittwoch. Die Armee ist die Institution, die für den Einsatz in mehreren Sektoren des Südens und die Durchführung von Sicherheitsmissionen unter dem libanesischen Staat verantwortlich ist. Die Ausrichtung seiner Fahrzeuge oder das Vorhandensein von Feuer in der Nähe seiner Positionen wirkt sich direkt auf diese Fähigkeit aus.

Seit mehreren Monaten besteht das Kommando auf der Verbindung zwischen der Sicherheit seiner Soldaten und der Möglichkeit, die südlichen Gebiete zu stabilisieren. Insbesondere die Armee begleitete die Rückkehr der Bevölkerung zu bestimmten Orten und setzte ihren Einsatz in Nabatiyah Gouvernement.

In Zawtar al-Gharbiyeh zum Beispiel hatten Militäreinheiten im Juli nach dem Abzug der israelischen Streitkräfte in Abstimmung mit der libanesischen Militärkoordinierungsgruppe mit dem Einsatz begonnen. Der Befehl hatte die Bewohner gebeten, zu warten, bis sich die Situation stabilisiert hatte, bevor sie zurückkehrten.

Einige Tage später meldete die Armee jedoch israelisches Feuer in der Nähe ihrer Positionen in der gleichen Gegend, aber auch in Nabatiyah al-Fawqa und Kfartebnit.

Der Anschlag vom 30. September findet daher in einem Gebiet statt, in dem libanesische Soldaten direkt am Prozess der Wiederherstellung einer effektiven staatlichen Präsenz beteiligt sind. Es betrifft eine Institution, die bereits einige Monate zuvor mehrere Männer bei israelischen Streiks verloren hatte.

Ein schwer verletzter Soldat, drei Zivilisten betroffen

Das unmittelbare Ergebnis bleiben vier Verwundete: ein libanesischer Soldat schwer verletzt und drei Zivilisten. Keine zusätzlichen Informationen wurden sofort über die Identität des Soldaten oder die genaue Art seiner Verletzungen zur Verfügung gestellt.

Das Militär hatte zum Zeitpunkt der ersten Informationen auch nicht die Ergebnisse einer möglichen technischen Untersuchung der Umstände des Ziels bekannt gegeben. Die zentrale Tatsache wird jedoch durch sein Kommando festgestellt: Ein Fahrzeug der militärischen Institution wurde von Israel in Nabatiyah al-Fawqa ins Visier genommen.

Diese Episode ereignet sich nach den tödlichen Juni-Angriffen und den im Sommer gemeldeten Schießereien in der Nähe mehrerer Militärpositionen. Es stellt sich erneut die Frage nach den Bedingungen, unter denen die libanesische Armee ihren Einsatz und ihre Missionen in den südlichen Regionen fortsetzen kann, während die israelischen Operationen fortgesetzt werden.

Die Situation entwickelte sich am Mittwoch weiter, wobei andere israelische Operationen in verschiedenen Teilen des Südlibanon gemeldet wurden und keine unmittelbaren neuen Informationen über den Zustand des schwer verletzten Soldaten in Nabatiyah al-Fawqa.

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