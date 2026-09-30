Die israelischen Wahlen suspendieren den libanesischen Süden in einem Kalender, der nicht der eigene ist

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Libanesisch-israelische Verhandlungen holten die Wahlurnen ein

Der libanesische Südkalender hängt nicht mehr allein von den im Rahmenabkommen enthaltenen Verpflichtungen, dem Einsatz der Armee oder den Gesprächen zwischen Beirut und Washington ab. Eine weitere Frist wird nun in den Berechnungen festgelegt: die für den 27. Oktober 2026 geplanten Wahlen in Israel. Innerhalb eines Monats nach der Wahl stört der israelische Wahlkampf die Verhandlungen über den Abzug der im Libanon stationierten Truppen, künftige Sicherheitsvorkehrungen und die Wiederaufnahme direkter Gespräche. Für Beirut schafft diese Situation eine große Schwierigkeit. Die Regierung sucht schnelle Ergebnisse vor Ort, während die israelischen Führer immer weniger politische Gründe haben, Entscheidungen zu treffen, die vor der Abstimmung als Zugeständnisse präsentiert werden könnten.

Die im Korpus gesammelten Informationen zeigen zwei widersprüchliche Dynamiken. Auf der einen Seite deuten offizielle libanesische Quellen darauf hin, dass eine achte Sitzung direkter Verhandlungen in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden könnte. Das Treffen wäre zunächst früher erwogen worden. Auf der anderen Seite deuten mehrere Punkte darauf hin, dass Washington immer noch mit israelischen Zwängen konfrontiert ist und dass die Nähe der Wahlen den Zeitplan belastet. Dieser Widerspruch bedeutet nicht unbedingt, dass eine der Informationen falsch ist. Es zeigt vielmehr, dass ein Verhandlungstermin ohne die politischen Bedingungen für wesentliche Fortschritte in Betracht gezogen werden kann.

Das Problem geht also über die Durchführung einer Sitzung hinaus. Beirut kann eine neue Sitzung bekommen, ohne einen Rückzug zu bekommen. Eine Delegation kann Verhandlungen ohne den erforderlichen Spielraum zum Abschluss führen. Washington kann auf die Wiederaufnahme des Dialogs drängen und gleichzeitig vermeiden, ein paar Wochen nach einer israelischen Wahl maximalen Druck auszuüben. Der diplomatische Kalender und der politische Kalender verschmelzen nicht mehr.

Netanyahu macht Sicherheit zu einem Wahlargument

Benjamin Netanyahu nähert sich der Wahl in einer Kampagne, in der die Sicherheit einen zentralen Platz einnimmt. Als sich die Wahlen näherten, präsentierte er sich als der Führer, der in der Lage war, Israel in einem regionalen Umfeld zu schützen, das von Konfrontationen mit dem Iran, Gaza und anderen Fronten geprägt war. Diese Strategie ist nicht neu. Aber der Kontext von 2026 gibt ihm einen besonderen Spielraum.

Militärische Operationen, gezielte Morde und Demonstrationen der Entschlossenheit ermöglichen es der israelischen Regierung, Sicherheitsfragen im Mittelpunkt der Kampagne zu halten. Der libanesische Süden ist in dieser Tabelle enthalten. Jede Entscheidung über besetzte Positionen, Überwachungsmechanismen oder Rückzug kann sofort anhand ihrer Wahlkosten bewertet werden.

Ein territorialer Rückzug ist damit politisch schwieriger zu präsentieren als eine zusätzliche Sicherheitsanforderung. Eine Evakuierung kann von Gegnern rechts von der Regierung als Verzicht auf eine Sicherheitsgarantie angegriffen werden. Umgekehrt kann die Aufrechterhaltung von Positionen als Vorsichtsmaßnahme dargestellt werden, bis die libanesischen Garantien gestärkt sind.

Diese Asymmetrie erschwert Beiruts Bemühungen. Der Libanon fordert gleichzeitig Fortschritte beim israelischen Rückzug und der Ausweitung der staatlichen Autorität. Aber wenn sich die Abstimmung nähert, muss die israelische Regierung möglicherweise mehr Ergebnisse von der libanesischen Seite verlangen, bevor sie ihre eigene Präsenz ändert.

Der Wahlkampf macht somit eine Frage der diplomatischen Sequenzierung zu einer internen Angelegenheit Israels.

Beiruts « fait accompli »

Libanesische politische Quellen äußerten größere Besorgnis. Ihrer Ansicht nach würde sich Israel kurzfristig nicht auf einen vollständigen Rückzug aus dem Süden vorbereiten. Stattdessen würde es versuchen, einen sicheren Bereich in einem Raum zu konsolidieren, der als « gelbe Route » bezeichnet wird. Dieselben Quellen befürchten, dass die Regelung nach den israelischen und amerikanischen Wahlen bis Anfang 2027 verschoben wird.

Diese Informationen müssen diesen Quellen zugeschrieben werden. Es ist an sich kein Beweis für eine offizielle israelische Entscheidung, die Grenze dauerhaft zu ändern oder einen Teil des libanesischen Territoriums zu annektieren. Es zeigt jedoch Beiruts Hauptangst: dass eine als provisorisch präsentierte Situation allmählich de facto dauerhaft wird.

Die Zeit wird dann zu einer strategischen Variable. Je länger eine militärische Position aufrechterhalten wird, desto gerechtfertigter kann sie durch neue Anforderungen sein. Infrastruktur kann installiert werden. Es können operationelle Verfahren festgelegt werden. Eine temporäre Linie kann schließlich zu einer Referenz in den Diskussionen werden.

Für den Libanon besteht daher ein doppeltes Risiko. Eine Verzögerung blockiert die Rückkehr der Bewohner und den Wiederaufbau. Aber es kann auch den Ausgangspunkt für zukünftige Verhandlungen verändern. Anstatt die Anwendung eines bereits vereinbarten Austritts zu diskutieren, könnten die Parteien schließlich über die Bedingungen für den Verzicht auf eine nachhaltige Präsenz verhandeln.

Deshalb besteht Joseph Aoun auf der Notwendigkeit, die Zerstörung und die Erdbewegung in den südlichen Dörfern, die von der israelischen Präsenz betroffen sind, zu beenden. Sie fordert auch die Rückkehr libanesischer Gefangener, die Beilegung umstrittener Fragen entlang der Blauen Linie, den schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte und den Einsatz der Armee an international anerkannten Grenzen. Für die Präsidentschaft ist die Verzögerung nicht neutral: Sie hält die Spannungen aufrecht und verhindert, dass der Staat seine Befugnisse vollständig ausdehnt.

Die Litani taucht auf dem Land auf

Die Erklärung des israelischen Finanzministers Bezalel Smotrich zu einer israelischen Präsenz, die die Litani erreichen könnte, fügt eine besonders sensible Dimension hinzu. Der Punkt kommt zu einer Zeit, in der die Diskussionen Vorkehrungen für den Rückzug und die Wiederherstellung der Autorität des libanesischen Staates beinhalten sollen.

Diese Erklärung muss jedoch von einer offiziellen Entscheidung der israelischen Regierung unterschieden werden. Es gibt keine Beweise dafür, dass Israel die Litani als neue Grenze oder als offizielles territoriales Ziel angenommen hat. Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Ein politischer Beamter kann ein maximalistisches Ziel festlegen, ohne sofort eine Regierungs- oder Militärdoktrin zu werden.

Der Zeitplan verleiht der Erklärung jedoch besondere Bedeutung. In einer Wahlperiode haben Politiker ein Interesse daran, mit ihren Wählern zu sprechen. Maximalistische Positionen können verwendet werden, um die Debatte zu bewegen und Konkurrenten zu zwingen, ihre eigene Entschlossenheit zu zeigen.

Für Beirut beginnt die Gefahr, wenn sich das, was unter den Wahldiskurs fällt, der militärischen Realität nähert. Solange die Idee einer Präsenz bis zum Litani eine Erklärung bleibt, kann sie diplomatisch bekämpft werden. Wenn es mit einer konkreten Erweiterung der kontrollierten Gebiete oder einer langfristigen Rückzugsverweigerung einhergeht, ändert sich das Problem in der Natur.

Die Verhandlungen würden sich nicht mehr nur auf die Modalitäten für die Umsetzung des Rahmenabkommens konzentrieren. Es würde das Ausmaß des Territoriums abdecken, das Israel unter seiner Kontrolle behalten möchte.

Eine achte Sitzung wurde zum Test

In diesem Zusammenhang gewinnt die mögliche achte Verhandlungssitzung eine größere Bedeutung als die vorherige. Nach vorliegenden Informationen könnte es in der zweiten Oktoberhälfte stattfinden. Ihr Zeitplan würde sie daher nur wenige Tage vor den Wahlen in Israel platzieren.

Ein Treffen zu diesem bestimmten Zeitpunkt kann mehrere Funktionen ausführen. Es kann den Vereinigten Staaten ermöglichen, den diplomatischen Prozess zu bewahren und seinen Bruch zu vermeiden. Es kann Parteien auch erlauben, Entscheidungen vorzubereiten, die erst nach der Wahl durchgeführt würden.

Aber die Nähe der Abstimmung verringert die Wahrscheinlichkeit eines politisch kostspieligen Zugeständnisses. Eine israelische Regierung vor Ort mag sich bereit erklären, einen Verifikationsmechanismus oder ein technisches Verfahren leichter zu diskutieren, als die sofortige Aufgabe einer militärischen Position anzukündigen.

Der Libanon steht dann vor einer heiklen Entscheidung. Die Ablehnung von Verhandlungen, weil die Chancen auf Fortschritte gering sind, würde einen diplomatischen Kanal verlieren. Die Zustimmung zu Verhandlungen ohne Ergebnisse könnte Meetings zu einem Status-quo-Management-Mechanismus machen.

Nawaf Salam äußerte genau diese Besorgnis. Er lehnte es ab, das Rahmenabkommen zu einem Prozess der einfachen Verwaltung des Konflikts zu machen. Für ihn muss es messbare Veränderungen vor Ort geben.

Die libanesische Position basiert auf drei Forderungen. Der erste ist ein klarer Zeitplan für den israelischen Rückzug und die Umsetzung des Waffenausschlusses in den Händen des Staates. Der zweite ist ein paralleler Verlauf dieser beiden Prozesse. Die dritte ist die Schaffung eines Verifikationsmechanismus, der in der Lage ist, Verpflichtungen auf beiden Seiten zu erkennen.

Dieser letzte Punkt ist von wesentlicher Bedeutung. Ohne einen Kontrollmechanismus kann jede Partei ihre Untätigkeit durch die andere rechtfertigen.

Washington zwischen Druck und Schiedsverfahren gefangen

Libanesische Beamte setzen viel von ihren Hoffnungen in die Vereinigten Staaten. Joseph Aoun ist der Ansicht, dass Washington über die notwendigen Mittel verfügt, um Israel zur Umsetzung des Abkommens zu drängen. Nabih Berri hält eine ähnliche Rede und glaubt, dass die US-Regierung und Donald Trump in der Lage sind, den notwendigen Druck auszuüben, um die israelischen Operationen zu beenden.

Diese Konvergenz ist bemerkenswert. Libanesische Beamte mit sehr unterschiedlichen Empfindlichkeiten erkennen die entscheidende Natur des amerikanischen Hebels an.

Aber einen Hebel zu haben bedeutet nicht unbedingt, ihn sofort maximal einsetzen zu wollen. Washington verfolgt mehrere gleichzeitige Ziele. Er will die Autorität des libanesischen Staates festigen. Sie erfordert Maßnahmen in Bezug auf die Waffen der Hisbollah und ihre Finanznetzwerke. Sie unterstützt die Stärkung der Armee. Sie versucht auch, ihre Beziehungen zu Israel in einer Zeit starker regionaler Spannungen zu bewahren.

Die israelische Wahl fügt daher eine Einschränkung hinzu. Zu viel amerikanischer Druck könnte selbst zu einem Wahlkampfargument werden. Die israelische Regierung könnte einige Behauptungen wie extern auferlegte Zugeständnisse machen.

Umgekehrt kann die Abwesenheit von Druck die libanesische Regierung schwächen. Wenn Beirut schwierige innenpolitische Maßnahmen ohne israelisches Gegenstück ergreift, können seine Gegner argumentieren, dass die diplomatische Strategie nichts bewirkt.

Washington muss daher zwischen zwei Risiken vermitteln: zu hart vor den israelischen Wahlen schieben oder so lange warten, um die Glaubwürdigkeit des libanesischen Prozesses zu gefährden.

Hisbollah beobachtet die Beziehung zwischen Zugeständnissen und Ergebnissen

Der israelische Wahlkalender hat auch eine libanesische interne Dimension. Die Regierung will sich in Richtung Waffenexklusivität bewegen und die Armee stärken. Die Hisbollah behauptet, dass die Frage ihrer Waffen nicht von der israelischen Besatzung und Operationen getrennt werden kann.

Je später der Rückzug, desto mehr kann dieses Argument wiederholt werden. Eine längere israelische Präsenz erlaubt der Partei zu argumentieren, dass die Sicherheitsbedingungen, die den Widerstand rechtfertigen, nicht verschwunden sind.

Umgekehrt würde ein überprüfbarer Rückzug mit glaubwürdigem Militäreinsatz die Debatte verändern. Die Diskussion würde sich mehr auf die Notwendigkeit einer autonomen bewaffneten Struktur konzentrieren, wenn der Staat seine Autorität auf dem Territorium effektiv ausübt.

Deshalb ist die Sequenzierung entscheidend. Eine internationale Strategie, die den Libanon auffordert, die Waffenfrage vor einem israelischen Rückzug vollständig zu regeln, könnte auf viel stärkeren politischen Widerstand stoßen. Israel ist besorgt, dass auf einen Rückzug die Wiederherstellung der militärischen Fähigkeiten der Hisbollah in den evakuierten Gebieten folgen könnte.

Das Prinzip der Gleichzeitigkeit in Beirut zielt genau darauf ab, diese Sackgasse zu überwinden.

Wiederaufbau auch planmäßig ausgesetzt

Die Verzögerung wirkt sich direkt auf den Wiederaufbau aus. Einige Gebiete können nicht normal rehabilitiert werden, solange ihre Sicherheitslage unsicher bleibt. Die Bewohner zögern, zurückzukehren, wenn die Militäroperationen fortgesetzt werden. Die Geber selbst können mit mehr Garantien rechnen, bevor sie große Summen zusagen.

Diese Situation hat unmittelbare soziale Auswirkungen. Die Debatte über Grenzen, Wahlen und Verhandlungen scheint diplomatisch. Für die Bewohner des Südens bestimmt es jedoch die Möglichkeit, in ein Dorf zurückzukehren, ein Haus wieder aufzubauen oder die wirtschaftliche Tätigkeit wieder aufzunehmen.

Jeder zusätzliche Monat des Status quo erhöht auch die Kosten der Anpassung. Beschädigte Gebäude verschlechtern sich weiter. Die Infrastruktur bleibt ungenutzt. Vertriebene Bevölkerungsgruppen müssen anderswo unterstützt werden.

Der israelische Wahlkalender hat daher Konsequenzen, die weit über die israelische Politik hinausgehen.

Nach dem 27. Oktober werden die Probleme nicht verschwinden

Es wäre jedoch irreführend, Wahlen als einziges Hindernis zu betrachten. Die Wahl mag einen Teil der israelischen Klugheit erklären, aber die Differenzen über den Süden sind strukturell.

Israel fordert Garantien für die militärische Präsenz der Hisbollah, Waffen und Kontrollmechanismen. Libanon fordert den Rückzug, die Beendigung der Operationen und die Achtung seiner Souveränität. Die Vereinigten Staaten wollen, dass der libanesische Staat mehr Sicherheitsverantwortung übernimmt. Die Debatte über die Zukunft von Finul fügt ein zusätzliches Unbekanntes hinzu.

Am 27. Oktober können daher bestimmte Entscheidungen veröffentlicht werden, ohne Meinungsverschiedenheiten beizulegen. Die israelische Regierung, die aus der Wahl hervorgegangen ist, unabhängig von ihrer Zusammensetzung, wird immer noch entscheiden müssen, was sie für eine ausreichende Garantie hält, um sich zurückzuziehen. Der Libanon sollte weiterhin klarstellen, wie er die Exklusivität von Waffen gewährleisten und seine Armee einsetzen will.

Die Gefahr wäre, die Wahl in eine neue Rechtfertigung für das Warten zu verwandeln. Nach Oktober könnte eine weitere Frist kommen, dann eine andere technische oder Sicherheitsbedingung.

Für Beirut besteht die Herausforderung daher darin, den gegenwärtigen Zeitraum zu nutzen, um Prinzipien festzulegen, die den Wahlkalender überstehen werden: Rückzug aus dem libanesischen Territorium, paralleler Einsatz der Armee, Verifizierungsmechanismus, Behandlung von umstrittenen Fragen und Wiederaufbau von evakuierten Gebieten.

Die wirkliche Schlacht des Kalenders ist da. Der Libanon kontrolliert nicht die israelische Kampagne oder ihre Ergebnisse. Auf der anderen Seite könnte sie versuchen zu verhindern, dass die Wahlen eine vermeintliche Übergangsregelung im Süden in eine neue militärische Normalität verwandeln. Zwischen einer achten Verhandlungssitzung, die einige Tage vor der Wahl geplant ist, den maximalistischen Erklärungen zu den Litani und den Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit eines sicheren Gebiets stellt sich nicht mehr die Frage, wann die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Sie ist zu wissenin welchem Zustand wird das Land sein, wenn Israel aus seinem Wahlkampf hervorgeht.

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