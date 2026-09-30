AUF bringt Hochschulakteure in Beirut rund um KI zusammen

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Beirut, 30. September 2026– Die Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organisierte am 29. und 30. September in Beirut ein regionales Symposium im Rahmen des vom Ministerium für Europa und auswärtige Angelegenheiten (MEAE, Frankreich) finanzierten Projekts „Integrationspädagogik und Perspektive von KI in der Hochschulbildung im Nahen Osten.

Zwei Tage lang diskutierten rund 60 Hochschulbeamte, Experten und Vertreter der sozioökonomischen Welt über die Veränderungen, die künstliche Intelligenz an Universitäten induziert, und die Bedingungen für ihre nachhaltige Integration.

Die Eröffnungssitzung führte Jean-Noël Baléo, Regionaldirektor von AUF Middle East, Laurence Cossart, wissenschaftliche und akademische Kooperationsbeauftragter der französischen Botschaft im Libanon, die MEAE vertritt, Amin Nawahda, Generaldirektor für Entwicklung und wissenschaftliche Forschung des Ministeriums für Bildung und Hochschulbildung Palästinas, Mazen el Khatib, Generaldirektor für Hochschulbildung im Ministerium für Bildung und Hochschulbildung des Libanon, und Sherif Kishk, stellvertretender Minister für Hochschulbildung und wissenschaftliche Forschung Ägyptens, verantwortlich für intelligente Regierungsführung.

Der erste Tag umfasste die Entwicklung von Lehrpraktiken und Lehrerausbildung an der KI sowie ethische Fragen, Datenschutz und die Notwendigkeit, einen fairen und integrativen Einsatz von Werkzeugen der künstlichen Intelligenz in der Hochschulbildung zu gewährleisten. Die Teilnehmer teilten auch ihre Erfahrungen rund um Learning Labs, die als Räume für Experimente, Bildungsinnovation und Zusammenarbeit zwischen Institutionen betrachtet werden.

Der zweite Tag widmete sich neuen Kompetenzen und der Anpassung von Lehrplänen angesichts von Veränderungen bei Arbeitsplätzen und Arbeitsmarktbedürfnissen. Insbesondere diskutierten die Austausche die KI-Fähigkeiten, die unter zukünftigen Absolventen entwickelt werden sollen, Mikro-Zertifizierungen und die Modalitäten der Zusammenarbeit zwischen Universitäten und sozioökonomischen Akteuren.

Ein Runder Tisch mit Beamten aus Ägypten, Libanon und Palästina auf der Ebene der zuständigen Generaldirektoren ermöglichte es uns schließlich, über die Modalitäten für eine konzertierte Anpassung der Lehrpläne der Universitäten unter Einbeziehung von Ministerien, Hochschuleinrichtungen, Qualitätssicherungsakteuren und der Fachwelt nachzudenken.

Das Kolloquium endete mit der Präsentation von Empfehlungen und Perspektiven sowie der Präsentation von Zertifikaten, die von der CY Cergy Paris Université nach einer im Rahmen des Projekts organisierten Schulung ausgestellt wurden.

Über das Projekt – Kennzahlen

Ziel des Projekts « Integration von KI in die Hochschulbildung im Nahen Osten » ist es, mehr als 100 digitale Referenzen zum Unterrichtseinsatz künstlicher Intelligenz auszubilden und die Kapazität von fast 2.700 Lehrern aufzubauen, KI in ihre Lehrpraktiken zu integrieren.

Es zielt darauf ab, über 500 Bildungsszenarien mit KI in verschiedenen Disziplinen zu erstellen.

Insgesamt 13 Universitäten profitieren von dem Projekt in 3 Ländern (Ägypten, Libanon und Palästina).

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