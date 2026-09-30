Washingtons Finanzkonsolidierung: Libanesische Bankenreform im Fall der Hisbollah eingeholt

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In Washington haben sich zwei separate Akten zusammengeschlossen

Nawaf Salams Besuch in Washington verdeutlichte eine wichtige Entwicklung in den Beziehungen zwischen dem Libanon und den Vereinigten Staaten. Die Reform des Bankensektors, die Wiederherstellung des internationalen Vertrauens und die Verhandlungen mit Finanzinstituten werden nicht mehr getrennt von Sicherheits- und Souveränitätsfragen behandelt. Die US-Diskussionen zeigen nun einen direkten Zusammenhang zwischen der Erholung des libanesischen Finanzsystems und dem Kampf gegen die Finanzkreisläufe, die dem Iran und der Hisbollah zugeschrieben werden. Dieser Abgleich verändert die Art der Datei. Mehrere Jahre lang wurde die Bankenkrise hauptsächlich durch akkumulierte Verluste, institutionelle Umstrukturierungen, das Schicksal der Einlagen, die libanesische Zentralbank und die für eine Einigung mit dem Internationalen Währungsfonds erforderlichen Reformen angegangen. Jetzt wird ein zweiter Strang benötigt. Washington fordert Beirut auf zu zeigen, dass sein Finanzsystem nicht länger als Brücke zu Netzwerken dienen kann, die außerhalb staatlicher Kontrolle liegen.

Die Botschaft wurde während der Gespräche zwischen Nawaf Salam und Finanzministerin Yassine Jaber mit US-Finanzminister Scott Bessent zum Ausdruck gebracht. Die Diskussionen konzentrierten sich auf wichtige Reformen im Finanzsektor, aber auch auf die Notwendigkeit, entschlossen gegen Finanznetzwerke im Zusammenhang mit dem Iran und der Hisbollah vorzugehen. Parallel dazu stellte die libanesische Delegation die von der Regierung geforderten Fortschritte bei den Finanz- und Bankenreformen vor. Sie forderte die Unterstützung der USA, um die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds voranzutreiben und die Zusammenarbeit mit der Weltbank zu stärken. Das gleiche Interview brachte daher zwei Themen zusammen, die in der Vergangenheit separat hätten diskutiert werden können: zum einen den Wiederaufbau von Banken; zum anderen die Stärkung der staatlichen Kontrolle über Finanzströme.

Diese Konvergenz ist eines der wichtigsten Elemente der Washingtoner Diskussionen. Es zeigt eine breitere amerikanische Sicht der libanesischen Erholung. Bei der Wiederherstellung des Vertrauens in die Banken ginge es nicht mehr nur um den Umgang mit vergangenen Verlusten. Es sollte auch sichergestellt werden, dass das aus der Krise hervorgehende System die Herkunft der Fonds ermitteln, Transaktionen überwachen und Kanäle begrenzen kann, die über die traditionellen Kontrollmechanismen hinausgehen. Für den Libanon ist die Schwierigkeit beträchtlich. Der Zusammenbruch der Banken hat die Entwicklung einer auf Bargeld basierenden Wirtschaft beschleunigt. Diese Cash Economy macht es schwieriger, Transaktionen zu verfolgen, die Washington stärken will.

Cash Economy wird zu einem strategischen Thema

Die Verallgemeinerung der Barzahlung ist kein marginales Phänomen, das sich aus illegalen Praktiken ergibt. Es ist eine der direkten Folgen der Finanzkrise. Als Einleger den normalen Zugang zu ihren Konten verloren und Bankbeschränkungen etabliert wurden, verlagerte sich ein erheblicher Teil der wirtschaftlichen Aktivität außerhalb der Banken. Die Unternehmen mussten sich anpassen. Auch die Haushalte bevorzugten Arten. Die Zahlungen in physischen Dollars sind gestiegen. Ein Teil der Wirtschaft wurde um viel weniger sichtbare Kreisläufe für Finanzinstitute organisiert.

Die Regierung präsentierte Washington ausdrücklich ihre Bemühungen, die Nutzung von Arten außerhalb des Finanzsystems zu reduzieren. Er hob auch die Transparenz, die Einhaltung der Bankenvorschriften, die Bekämpfung der Geldwäsche und die Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus hervor. Diese verschiedenen Elemente sind kein Zubehör. Sie bedingen die Fähigkeit des Libanon, eine normale Beziehung zu ausländischen Korrespondenzbanken und im weiteren Sinne zum internationalen Finanzsystem wiederherzustellen.

Das Problem liegt in dem durch die Krise geschaffenen Teufelskreis. Je mehr libanesische Banken misstrauen, desto mehr Bargeld verwenden sie. Je größer die Bedeutung der Arten ist, desto größer ist die Sorge der ausländischen Partner um die finanzielle Rückverfolgbarkeit. Und je strenger die internationalen Kontrollen werden, desto schwieriger ist es für libanesische Banken, normal mit dem Ausland zu operieren. Die Wiederherstellung des Bankensystems muss daher gleichzeitig eine Solvenzkrise, eine Vertrauenskrise und eine Compliance-Krise lösen.

In diesem Zusammenhang werden die Forderungen der USA nach iranischen und Hisbollah-bezogenen Finanznetzwerken viel breiter. Es reicht nicht aus, ein paar Bankkonten anzuvisieren. Einige der Finanzbewegungen, die für die US-Behörden von Interesse sein könnten, könnten außerhalb des traditionellen Bankensystems liegen. Die Bekämpfung dieser Kreisläufe erfordert daher eine Transformation der Steuerungsmethoden und vor allem eine schrittweise Verringerung der Größe der Kassenwirtschaft.

Bankenreform angesichts neuer politischer Bedingungen

Libanon versucht auch, mit dem Internationalen Währungsfonds voranzukommen. Die Regierung setzt die Bankenumstrukturierung, die Bewältigung der Folgen der Krise und die Wiederherstellung eines tragfähigen Finanzsystems als Priorität ein. Es wird auch eine Zusammenarbeit mit der Weltbank angestrebt, einschließlich der Finanzierung von Projekten in den Bereichen Energie, Wasser, Infrastruktur, digitale Transformation und Sozialschutz.

Washington hat somit mehrere Einflussmöglichkeiten. Die Vereinigten Staaten entscheiden nicht allein über die Programme des Internationalen Währungsfonds oder der Weltbank. Ihr Gewicht in der internationalen Finanzarchitektur bleibt jedoch beträchtlich. Die politische Unterstützung der USA wird daher von Beirut zu einer Zeit gesucht, in der das Land versucht, externe Finanzierung zu mobilisieren, um aus einer Krise herauszukommen, die seit mehreren Jahren andauert.

Auf dieser Ebene entsteht eine komplexere Form der Konditionalität. Internationale Partner fordern seit langem Finanz-, Banken- und institutionelle Reformen. Die aktuellen Diskussionen fügen eine sicherheitspolitische und geopolitische Dimension hinzu. Das libanesische Finanzsystem muss nicht nur zahlungsfähig und transparent werden. Sie muss auch ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, zu verhindern, dass Netzwerke, die mit sanktionierten Akteuren verbunden sind, Überwachungsmechanismen umgehen.

Es wäre jedoch übertrieben, allein auf der Grundlage der verfügbaren Beweise zu behaupten, dass ein internationales Finanzabkommen formell von der Entwaffnung der Hisbollah abhängig ist. Die Quellen erlauben es nicht, eine solche direkte rechtliche Bedingung festzulegen. Auf der anderen Seite zeigen sie deutlich, dass die US-amerikanischen Gesprächspartner jetzt Finanzreformen, das Vertrauen der Banken und die Notwendigkeit, die mit dem Iran und der Hisbollah verbundenen Finanznetzwerke zu stören, in ein und dasselbe Gespräch stellen. Diese Gegenüberstellung ist politisch bedeutsam.

Hisbollah angesichts des Drucks, der nicht mehr nur durch Waffen geht

Der amerikanische Druck auf die Hisbollah beschränkt sich nicht mehr auf die Frage ihres Arsenals. Es zielt auch auf seine Fähigkeit ab, in einem finanziellen Umfeld zu operieren, in dem Transaktionen genauer überwacht werden. Diese Dimension ist umso wichtiger, als die Debatte über Waffen mit vielen politischen und sicherheitspolitischen Hindernissen konfrontiert ist. Die Finanzkontrolle bietet den Vereinigten Staaten einen weiteren Hebel, der möglicherweise fortschrittlicher und weniger direkt militärisch ist.

Diese Strategie kann auf mehreren Ebenen wirken. Es kann auf bereits sanktionierte Personen oder Strukturen abzielen. Sie kann auch versuchen, den Einsatz von Vermittlern zur Umgehung von Beschränkungen zu verhindern. Schließlich kann es den libanesischen Staat dazu bringen, Mechanismen zu entwickeln, die die Geldbewegungen, die sich derzeit außerhalb der Banken befinden, genauer überwachen können.

Eine solche Politik steht jedoch vor einer praktischen Schwierigkeit. Eine weithin dollarisierte Cash-basierte Wirtschaft macht es nicht einfach, gewöhnliche Transaktionen von denen zu unterscheiden, die als verdächtig angesehen werden. Hunderttausende Libanesen verwenden täglich physische Dollars, ohne sich an illegalen Aktivitäten zu beteiligen. Unternehmen begleichen ihre Lieferanten in bar, weil das Bankensystem sein normales Funktionieren nicht wiederhergestellt hat. Jede Politik zu brutaler Kontrolle könnte daher eine bereits fragile Wirtschaft weiter stören.

Die Herausforderung für den Staat besteht darin, genügend Vertrauen für die schrittweise Rückkehr des Geldes in das Bankensystem wiederherzustellen. Die Finanzaufsicht kann nicht nachhaltig sein, wenn sich die Bürger weigern, ihre Gelder bei Banken einzuzahlen. Die Frage der Hisbollah schließt sich somit unerwartet der der Einleger an. Ohne eine glaubwürdige Lösung für Sparer wird die Bankenstandardisierung unvollständig bleiben. Und ohne Bankennormalisierung wird die Reduzierung der Cash Economy schwierig bleiben.

Antragsteller im Zentrum der Glaubwürdigkeit des neuen Systems

Die Einlagenkrise ist daher der Treffpunkt zwischen inländischen Finanzanforderungen und internationalen Anwendungen. Ein umstrukturiertes Bankensystem, das nicht in der Lage ist, die Einleger davon zu überzeugen, ihr Geld ihm erneut anzuvertrauen, wird seine Rolle nicht voll erfüllen können. Die Wiederherstellung des Vertrauens wird davon abhängen, wie die Verluste verteilt werden und ob die Behörden in der Lage sind, einen glaubwürdigen Weg der Rückzahlung aufzuzeigen.

Die Überlegungen im Korpus erinnern an eine umfassende Prüfung der Bank of Lebanon und der Geschäftsbanken, die genaue Identifizierung der Verpflichtungen und eine Verteilung der Verluste, die gesetzlich geregelt sind. Ein besonderer Schutz für kleine und mittlere Antragsteller ist ebenfalls vorgesehen. Ziel wäre es, die Frage der Einlagen in den Mittelpunkt der nationalen Erholung zu stellen, anstatt sie nur als Streit zwischen Banken und Kunden zu betrachten.

Diese Dimension ist für Washington von direktem Interesse. Wenn Einleger allmählich wieder Vertrauen in das System gewinnen, kann Bargeld zu den Banken zurückkehren. Transaktionen werden rückverfolgbarer. Kontrollinstitutionen haben mehr Informationen. Umgekehrt, wenn Einleger Banken als gefährlich betrachten, werden sie ihre Vermögenswerte aus dem System heraushalten. Der Kampf gegen undurchsichtige Finanznetzwerke wird dann viel schwieriger.

Bankenreform und Bekämpfung der illegalen Finanzierung sind daher keine zwei parallelen Programme. Sie sind voneinander abhängig. Ein zuverlässiges Finanzsystem erleichtert die Kontrolle. Ein kontrollierteres System erleichtert die Rückkehr der Beziehungen zu internationalen Banken. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn die Einleger bereit sind, zurückzukehren.

Druck, der den Bankensektor selbst erreichen könnte

Das heikelste Thema betrifft die Verantwortung der Finanzinstitute. Libanesische Banken stehen bereits vor dem Problem der Verlustbeteiligung. Einige können auch einen erhöhten Druck auf ihre Compliance-Verfahren erfahren. Einrichtungen, die die Einhaltung der neuen Anforderungen nachweisen können, könnten leichter normale Beziehungen zu ihren ausländischen Partnern finden. Diejenigen, die dies nicht tun, könnten sich isolierter fühlen.

Dies kann die Umstrukturierung des Sektors beschleunigen. Nicht alle Banken werden wahrscheinlich die gleiche finanzielle und technische Kapazität haben, um die neuen Anforderungen zu erfüllen. Einige werden ihre internen Kontrollen verstärken müssen. Andere benötigen möglicherweise zusätzliches Kapital. Die anfälligsten Betriebe könnten absorbiert, umstrukturiert oder aus dem Markt ausgeschieden werden.

Die Kontrolle der wirtschaftlichen Eigentümer, die Identifizierung verdächtiger Bewegungen und die Rückverfolgbarkeit von Zahlungen sollten dann wichtiger werden. Die in mehreren Reformprojekten angesprochene digitale Transformation ist Teil dieser Logik. Je mehr öffentliche und private Transaktionen elektronisch verfolgt werden können, desto schwieriger wird es, bestimmte Ströme in Zwischenketten zu verbergen.

Diese Transformation wird jedoch nicht ohne Widerstand sein. Das libanesische Wirtschaftssystem ist seit langem von einer starken Zirkulation von Arten und informellen Strukturen begleitet. Erhöhte Transparenz bedroht nicht nur Hisbollah-Netzwerke, sondern auch andere wirtschaftliche, politische oder klientelistische Interessen. Reform kann daher auf Oppositionen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen stoßen.

Washington verbindet finanzielle Souveränität mit militärischer Souveränität

Die bedeutendste Annäherung erscheint, wenn die Bankdatei in allen libanesisch-amerikanischen Diskussionen platziert wird. Im militärischen Bereich fordert Washington den Staat auf, exklusive Autorität auszuüben. An der finanziellen Front ist die Logik vergleichbar: Kreisläufe jenseits der institutionellen Kontrolle müssen reduziert werden.

Diese Symmetrie beleuchtet die amerikanische Strategie. Der Begriff der Souveränität beschränkt sich nicht mehr auf territoriale Kontrolle. Es geht auch um den Geldumlauf. Ein Staat, der ein Waffenmonopol beansprucht, aber nicht weiß, wie er die in seinem Hoheitsgebiet operierenden Finanzströme kontrollieren kann, würde in dieser Lesung teilweise souverän bleiben.

Die Regierung von Nawaf Salam ist somit mit zwei Projekten konfrontiert, die gleichzeitig voranschreiten. Sie muss die Armee stärken und die staatliche Autorität ausweiten, während sie die Banken umstrukturiert und die Wirtschaft wieder in kontrollierbare Kreisläufe bringt. Beide Operationen erfordern erhebliche externe Finanzierung. Sie erfordern auch interne Entscheidungen, die starken Widerstand verursachen können.

Der Zeitplan erhöht die Schwierigkeit weiter. Die Regierung hat keine Jahrzehnte, um das Vertrauen schrittweise wiederherzustellen. Die Diskussionen über den Wiederaufbau, den Süden, den Internationalen Währungsfonds und die Bankenumstrukturierung gehen parallel voran. Ausländische Partner wollen sichtbare Ergebnisse, bevor sie erhebliche Ressourcen bereitstellen.

Das Risiko eines Getriebes für die libanesische Wirtschaft

Diese neue Druckarchitektur birgt auch Risiken. Wenn die Finanzanforderungen zu schnell werden, während die Banken geschwächt bleiben, könnte sich die Cash Economy einfach in Richtung noch weniger sichtbarer Schaltkreise bewegen. Die betreffenden Akteure können neue Vermittler suchen, verstärkt informelle Transfers in Anspruch nehmen oder Operationen außerhalb des libanesischen Hoheitsgebiets verstärken.

Eine wirksame Überwachung muss daher mit einem glaubwürdigen finanziellen Angebot einhergehen. Unternehmen müssen in der Lage sein, Banken zu nutzen, ohne Angst zu haben, den Zugang zu ihrem Geld zu verlieren. Die Haushalte müssen über zuverlässige Zahlungsmittel verfügen. Auslandsüberweisungen müssen in der Lage sein, dem Bankensystem beizutreten, ohne Misstrauen unter den Begünstigten zu erzeugen.

Der wirkliche Test wird daher nicht die Anzahl der angekündigten Maßnahmen sein. Es wird die Fähigkeit sein, ein System wieder aufzubauen, in dem die normale Nutzung einer Bank einfacher, sicherer und vorteilhafter wird als die dauerhafte Verwendung von Bargeld.

Genau das gibt Washingtons Diskussionen ihren Spielraum. Die libanesische Finanzbilanz ist nicht mehr nur die der seit der Krise angehäuften Verluste. Es wird Teil der politischen und sicherheitspolitischen Neuzusammensetzung des Landes. Die Umstrukturierung der Banken, das Schicksal der Einleger, der Kampf gegen die Kassenwirtschaft und die Kontrolle der mit dem Iran und der Hisbollah verbundenen Finanznetzwerke konvergieren jetzt in derselben Frage: Wie weit kann der libanesische Staat die Kontrolle über ein Finanzsystem zurückgewinnen, das sich zu einem großen Teil außerhalb seiner institutionellen Kanäle entwickelt hat?

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