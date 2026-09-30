Flydubai: Verwirrung um einen Flug nach Israel

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Spektakuläre Informationen kursieren am Mittwoch, den 30. September 2026 in den sozialen Medien über einen Flydubai-Flug nach Israel mit etwa 150 Passagieren an Bord. Mehrere Nachrichten, die den israelischen Medien zugeschrieben werden, rufen nacheinander einen plötzlichen Abstieg des Flugzeugs, einen Messerangriff im Cockpit, einen Selbstmordversuch eines Piloten oder den Wunsch hervor, den Flugzeugabsturz absichtlich zu verursachen. Zu diesem Zeitpunkt sind diese Versionen nicht ausreichend durch offizielle oder unabhängige Quellen bestätigt, um als etabliert präsentiert werden.

Bilder, die aus dem Flugzeug kommen, zeigen eine Paniksituation unter den Passagieren. Sie wurden schnell von viel genaueren Berichten begleitet, was im Cockpit passiert wäre. Diese Berichte unterscheiden sich jedoch in wesentlichen Elementen, einschließlich des angeblichen Autors, seiner Motive und des genauen Verlaufs des Vorfalls.

Es gibt keinen unmittelbaren Beweis für einen Versuch eines Piloten, das Flugzeug zu zerquetschen, oder für einen Terroranschlag. Dieser Mangel an Bestätigung erfordert eine Unterscheidung zwischen Bildern und Zeugnissen, die den Passagieren zugeschrieben werden, einerseits und Interpretationen, die in den folgenden Minuten gesendet werden, andererseits.

Flydubai: mehrere widersprüchliche Versionen

Eine erste Version, die von einem israelischen Sender ausgestrahlt wird, besagt, dass einer der Piloten einen Selbstmordversuch unternommen hat. Laut diesem Bericht soll das Flugzeug einen extrem schnellen Abstieg von etwa 30.000 Fuß auf 15.000 Fuß gemacht haben. Der zweite Pilot intervenierte dann, um ihn zu verhindern.

Ein paar Minuten später begann eine andere Version zu zirkulieren. Es ruft auch einen Selbstmordversuch hervor, aber einen Messerangriff im Cockpit. Ein Passagier, der als Zeuge des Vorfalls vorgestellt wurde, behauptet, Schreie gehört zu haben, bevor er die Cockpittür geöffnet sah. Sie sagt, sie habe blut und jemanden gesehen, der einen piloten mit einem kleinen messer angriff.

Nach den Aussagen in den sozialen Medien wurden israelische Passagiere und Besatzungsmitglieder dann unter die Kontrolle des Aggressors gebracht. Ein Arzt und eine Krankenschwester an Bord leisteten dem verletzten Piloten angeblich erste Hilfe.

Diese Version ist jedoch nicht identisch mit den ersten verbreiteten Informationen. Es verändert die Art des Ereignisses grundlegend, da es körperliche Angriffe und Passagierinterventionen in das Cockpit einführt.

Selbstmord, Veruntreuung oder Angriff: Die Geschichten gehen auseinander

Eine dritte Version, die dem israelischen Journalisten Amit Segal zugeschrieben wird, behauptet, dass der Kopilot wiederholt den Hauptpiloten erstochen hatte. Besatzungsmitglieder und Passagiere hätten es dann geschafft, das Cockpit zu betreten und den Angreifer zu kontrollieren.

In diesem Bericht wurde der Vorfall angeblich von den israelischen Behörden als Terroranschlag nach der Anhörung der Passagiere und einer ersten Einschätzung der Situation angesehen. Diese Qualifikation muss jedoch gültig bleiben, bis sie durch eine offizielle Mitteilung der zuständigen Behörden bestätigt wird.

Eine weitere Information, die dem israelischen Kanal 12 zugeschrieben wird, deutet darauf hin, dass der erste Offizier die Kontrolle über das Flugzeug gesucht hätte, um es zum Absturz zu bringen. Wiederum unterscheidet sich diese Version von der eines versuchten spontanen Selbstmords und führt die Hypothese einer absichtlichen Ablenkung ein.

Auch die in den folgenden Minuten erscheinenden Veröffentlichungen geben unterschiedliche Zahlen über den Höhenverlust. Einige Nachrichten deuten auf einen Rückgang von 30.000 bis 15.000 Fuß, etwa 4.570 Meter. Andere sprechen von einem Verlust von etwa 4.000 Metern.

Diese Unterschiede mögen sekundär erscheinen, aber sie sind wichtig bei der Überprüfung eines Luftunfalls. Strecken- und Höhendaten sind normalerweise Elemente, die mit Flugverfolgungsinformationen und Daten der Luftfahrtbehörden konfrontiert werden können.

Staatsangehörigkeit der ebenfalls ohne Bestätigung vorgeschobenen Piloten

Eine weitere Erklärung, die von einem israelischen Sender ausgestrahlt wurde, stellt den Co-Piloten als omanischen Staatsangehörigen und den anderen Piloten als Emirate dar. Berichten zufolge versuchte der omanische Kopilot, den Absturz des Flugzeugs mit etwa 150 israelischen Passagieren zu verursachen.

Diese Information ist besonders sensibel, da sie eine Nationalität in ein Ereignis einführt, das gleichzeitig als möglicher Terroranschlag dargestellt wird. Es erfordert daher eine unabhängige Bestätigung vor jeder Präsentation als Tatsache.

In den zum Zeitpunkt des Schreibens vorliegenden Informationen gibt es keine ausreichend soliden offiziellen Beweise, um diese Identität, die Nationalität der beiden Piloten oder die dem mutmaßlichen Täter zugeschriebene Motivation zu bestätigen.

Das gleiche Prinzip gilt für die Anzahl der angekündigten israelischen Passagiere. Mehrere Publikationen beziehen sich auf etwa 150 Personen, aber diese Zahl muss auch von einem Flugmanifest oder von Informationen, die offiziell vom Unternehmen mitgeteilt werden, unterschieden werden.

Was muss festgelegt werden

Mehrere Elemente würden dazu beitragen, den Vorfall schnell zu klären. Die erste ist die genaue Identifizierung des betreffenden Fluges mit seiner Nummer, seiner Abflugzeit und seiner Reise. Diese Informationen würden eine objektive Überprüfung der Flugbahn des Flugzeugs und einen möglichen plötzlichen Höhenverlust ermöglichen.

Das zweite erwartete Element ist eine Mitteilung von Flydubai. Das Unternehmen könnte das Vorliegen eines Vorfalls an Bord, die Gesundheit seiner Piloten und Passagiere und die Bedingungen, unter denen der Flug endete, bestätigen.

Auch die Luftfahrtbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate und die israelischen Behörden könnten die Art des Vorfalls bestimmen. Wenn ein Angriff tatsächlich im Cockpit stattgefunden hat, sollte eine Untersuchung feststellen, wie eine Waffe dort gefunden werden konnte, wer sie benutzte und unter welchen Umständen.

Die Charakterisierung eines Terroranschlags erfordert auch Beweise für die Absicht des mutmaßlichen Täters. Ein Selbstmordversuch, ein Angriff zwischen Besatzungsmitgliedern und der bewusste Wunsch, den Sturz eines Passagierflugzeugs zu verursachen, sind drei sehr unterschiedliche Szenarien.

Notwendige Vorsicht vor Erstinformationen

Die Geschwindigkeit des Nachrichtenverkehrs veranschaulicht die Schwierigkeit, mit einem Flugunfall in Echtzeit umzugehen. In weniger als einer Viertelstunde entwickelten die Publikationen die Geschichte eines brutalen Abstiegs eines Selbstmordattentäters in einen Messerangriff und dann in einen Versuch, einen Terroristen zu entführen.

Nicht alle diese Szenarien sind notwendigerweise inkompatibel, aber ihre Abfolge erlaubt es nicht automatisch, sie als bestätigt zu betrachten. Eine Untersuchung kann feststellen, dass ein Pilot seinen Kollegen angegriffen hat, bevor er versucht hat, die Kontrolle zu übernehmen, aber diese Chronologie muss nachgewiesen werden.

Passagierberichte können wichtige Informationen darüber liefern, was in der Kabine passiert ist. Sie ermöglichen es jedoch nicht unbedingt, die Absichten einer Person im Cockpit oder die genauen technischen Parameter des Geräts zu kennen.

In der unmittelbaren Zukunft müssen daher die schwerwiegendsten Informationen – Stichelei, versuchten Absturz, omänische Staatsangehörigkeit des Kopiloten und terroristische Qualifikation – als gemeldete Aussagen und nicht als endgültig festgestellte Fakten präsentiert werden.

Die Identifizierung des Flugs und die Veröffentlichung der Flugbahndaten sollten es ermöglichen, zumindest einen Teil der Beschreibung zu überprüfen, insbesondere den möglichen plötzlichen Höhenverlust. Die menschlichen Umstände des Vorfalls erfordern eine Mitteilung von Flydubai und den Ermittlungsbehörden.

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